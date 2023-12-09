Кандидат в релизы Wine 9.0 и релиз vkd3d 1.10

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|1.1, Дилетант (?), 10:45, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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скажите, пожалуйста, есть ли смысл от DirectX over Vulkan на Вантузе? и кэшируются ли шейдеры в таком случае?
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|2.2, Дилетант (?), 10:47, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Для тех, кто не понимает, что тут происходит: я искренне ВЕРЮ, что на амудэшном APU Vulkan в рабочих задачах покажет лучшее быстродействие, нежели Директрэх.
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|3.12, Аноним (12), 12:34, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это же не религия что бы верить, нужно взять и проверить в моем случае разницы в быстродействии между vk и dx в пределах погрешности.
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|4.13, Аноним (12), 12:38, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Уточню, это в нативе, если транслировать dx в vulkan то последний получается немного медленнее. Слышал что трансляция помогает картам от Intel.
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|2.6, Аноним (6), 11:05, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В очень редких случаях это помогает чинить старые сломанные игры. Яркий пример -- GTA IV с её дикими статтерами. В большинстве современных игр это будет что-то из разряда diminishing returns.
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|3.40, НяшМяш (ok), 16:05, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из более современных игр пользователи в интернете сообщают, что улучшается производительность в играх типа Far Cry 5, Sekiro, Asassins Creed Odyssey. А старые игры - практически каждая вторая чинится. В любом случае попробовать подкинуть DLL и посмотреть что будет это дело 5 минут. Главное в онлайн не ходить, чтобы потенциальный бан не схлопотать.
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|1.4, Анонин (?), 10:55, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> использование Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11.
С каждым релизом вайн становится все лучше и лучше!
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|4.36, Random (??), 14:51, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не раньше, чем софт, в котором я зарабатываю, перепишут под Линукс.
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|2.28, Аноним (12), 14:14, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если бы не wine пользовательская база Linux была бы гораздо меньше.
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|1.10, Аноним (10), 11:38, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Поскорее бы, день, когда можно будет удалить 32 битные либы, будет лучшим днём для всех пользователей линукса. Сейчас они остаются только ради протона.
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|2.17, Аноним (17), 12:59, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тоже считал проблемой, потом плюнул, собрал мультилиб. Такова реальность, без 32х битной подсистемы некоторый софт не заводится.
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|3.21, Аноним (10), 13:19, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Какой, например? Сегодня уже не много такого софта. Ну вот на той неделе пришлось накатить nvidia-cg-toolkit ради древней игрушечки (так ещё и 32 битный). Можно просто её же в вайне запустить, как и остальные. Да что там, уже даже pcsx2 не требует 32 бит (это была основная причина обмазаться мультилибом для меня -- обновлять чрут утомительно).
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|2.22, Beta Version (ok), 13:37, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это в какой момент наступит? Когда 64-битный Вайн допилят? Вайн64 позволит запускать и 32бит, и 64 бит приложения без 32бит пакетов? Или как это работает?
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|3.23, Аноним (23), 14:00, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как правильнее делать тут уже писали - собирать multilib. Wow64 убог и всё равно требует 32 бит чтобы запускать х32 аппликухи.
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|4.27, Аноним (10), 14:09, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего он не требует. У меня генту правда, вопросы к твоим мейнтенерам, как они собрали пакет. В генту есть эта штатная опция и у меня не было с ней проблем.
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|7.33, Аноним (29), 14:32, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В Бзде собрать Вайн 8 в чрут я не сумел из-за бага. Просто 8 Вайн из pkg с 64бит префиксом Скайрим не запускает вовсе. Хз,чего у вас там за бинарь такой везде рабогчий.)
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|3.25, Аноним (10), 14:06, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прямо сейчас вайн уже позволяет запускать 32-битные бинари без 64-битных либ в системе. В том числе больше не нужно держать медиа-либы и зависимости алса, ладспа-плагины. Если не используется протон, их можно удалить из системы (я лично проверил и убедился в этом). Но протон основан на старой стабильной версии вайна, поэтому он всё ещё зависит от 32-битных библиотек.
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|4.30, Аноним (29), 14:25, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да,там 7 версия,но 8 в чрут ошибку выдает. Понимаю,что у меня лапки,но всё же...
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|2.15, Аноним (17), 12:55, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Берешь старое железо, старую винду и играешь. Лицуха старой в винды копейки стоит.
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|2.19, rvs2016 (ok), 13:06, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> В старые игры теперь точно не поиграть...
Так wine же для новых игр. Которые были после доса уж.
А для старых игр - dosbox же ведь.
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|2.31, Аноним (31), 14:26, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Купил новую систему - арендуй и новые игры. И новую прошивку для игр не забудь арендовать.
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|1.16, ИмяХ (ok), 12:56, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Порт на wayland не доделан
vkd3d не доделан
HLSL не доделан
Самое время выпускать новую мажорную версию!
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|1.41, Балмер (?), 16:24, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Для вас великий гений Гейтц придумал Windows, а вы неблагодарные... Зсудить вас мало!
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