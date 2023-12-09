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Кандидат в релизы Wine 9.0 и релиз vkd3d 1.10

09.12.2023 10:19

Началось тестирование первого кандидата в релизы Wine 9.0, открытой реализации WinAPI. Кодовая база переведена на стадию заморозки перед релизом, который ожидается во второй половине января. По сравнению с выпуском Wine 8.21 закрыто 52 отчёта об ошибках и внесено 391 изменение.

Наиболее важные изменения:

  • Встроенный пакет vkd3d с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan, обновлён до версии 1.10.
  • Продолжено развитие функциональности, нацеленной на реализацию возможности использования Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11. В драйвере winewayland.drv добавлена поддержка раскладок клавиатуры. Расширена поддержка графического API Vulkan и добавлены функции vkQueuePresentKHR, vkGetDeviceGroupSurfacePresentModesKHR, vkGetPhysicalDevicePresentRectanglesKHR. Добавлена функция ClipCursor и реализована возможность работы с относительными координатами при отслеживании движения мыши.
  • При использовании свежих выпусков GnuTLS реализована поддержка ключей шифрования DH (Diffie-Hellman).
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Notepad, MS Word, Roon, eFilm Workstation 2.x/3.x, Athena's Charm Table Search 0.35b, Process Explorer, Araxis Merge 2023.5877, Framemaker 8, Internet Download Manager, Air Jura, SpeedCommander, ModOrganizer, RestoreDC, Acid-V VST plugin, MIDITrail 1.4.0.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: For Honor, STEEP, Far Cry 5, NFS Most Wanted, Castlevania: Lords of Shadow 2, Eurobattle, Daily Chthonicle, Crimson Skies.

Дополнительно можно отметить публикацию проектом Wine пакета vkd3d 1.10 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода 4 и 5 моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии продолжена работа по улучшению компилятора шейдеров на языке HLSL (High-Level Shader Language), предоставляемом начиная с DirectX 9.0: добавлена поддержка динамической индексации массивов; добавлены выражения "break", "continue" и "switch"; расширены выражения для которых применима свёртка констант; реализованы встроенные функции ceil(), degrees(), radians(),fwidth(), tan(), tex2Dlod(), tex2Dproj(), texCUBEproj() и tex3Dproj().

В библиотеку libvkd3d добавлены новые программные интерфейсы Direct3D 12 (ID3D12Device5, ID3D12GraphicsCommandList5 и ID3D12Resource1) и реализована возможность создания конвейерных объектов состояния (pipeline state object). В libvkd3d-utils добавлены вспомогательные функции для манипулирования DXBC: D3DGetBlobPart(), D3DGetDebugInfo(), D3DGetInputAndOutputSignatureBlob(), D3DGetInputSignatureBlob(), D3DGetOutputSignatureBlob(), D3DStripShader(). В компилятор vkd3d-compiler добавлены опции "--fragment-coordinate-origin" и "--semantic-compat-map".

  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Опубликованы Wine 8.21, Wine staging 8.21 и VKD3D-Proton 2.11
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.9 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Apple представил инструментарий для портирования игр, основанный на Wine
  5. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 8.0-4, пакет для запуска Windows-игр в Linux
  6. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.9 с реализацией Direct3D 12
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60257-wine
Ключевые слова: wine, vkd3d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Дилетант (?), 10:45, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    скажите, пожалуйста, есть ли смысл от DirectX over Vulkan на Вантузе? и кэшируются ли шейдеры в таком случае?
     
     
  • 2.2, Дилетант (?), 10:47, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для тех, кто не понимает, что тут происходит: я искренне ВЕРЮ, что на амудэшном APU Vulkan в рабочих задачах покажет лучшее быстродействие, нежели Директрэх.
     
     
  • 3.9, Sergey (??), 11:23, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Звучит так, реализацмя ДиректХ на АМД отстойное.
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:34, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это же не религия что бы верить, нужно взять и проверить в моем случае разницы в быстродействии между vk и dx в пределах погрешности.
     
     
  • 4.13, Аноним (12), 12:38, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Уточню, это в нативе, если транслировать dx в vulkan то последний получается немного медленнее. Слышал что трансляция помогает картам от Intel.
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:05, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В очень редких случаях это помогает чинить старые сломанные игры. Яркий пример -- GTA IV с её дикими статтерами. В большинстве современных игр это будет что-то из разряда diminishing returns.
     
     
  • 3.40, НяшМяш (ok), 16:05, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из более современных игр пользователи в интернете сообщают, что улучшается производительность в играх типа Far Cry 5, Sekiro, Asassins Creed Odyssey. А старые игры - практически каждая вторая чинится. В любом случае попробовать подкинуть DLL и посмотреть что будет это дело 5 минут. Главное в онлайн не ходить, чтобы потенциальный бан не схлопотать.
     

  • 1.3, Анонимусс (?), 10:49, 09/12/2023 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –1 +/
     

  • 1.4, Анонин (?), 10:55, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > использование Wine в окружениях на базе протокола Wayland без применения XWayland и компонентов X11.

    С каждым релизом вайн становится все лучше и лучше!

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 14:42, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже устанавливается может без плясок с бубном?
     

  • 1.7, Аноним (7), 11:09, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Когда уже на винду портируют полноценно?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 13:06, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Он там не нужен. dx на Винде божественен.
     

  • 1.8, Аноним (8), 11:19, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    WINE - зло.
     
     
  • 2.24, Random (??), 14:02, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Меньшее, чем винда. Раз уж приходится выбирать.
     
     
  • 3.35, Аноним (34), 14:42, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Надо не выбирать. А заслать. Обоих.
     
     
  • 4.36, Random (??), 14:51, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Не раньше, чем софт, в котором я зарабатываю, перепишут под Линукс.
     
  • 2.28, Аноним (12), 14:14, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если бы не wine пользовательская база Linux была бы гораздо меньше.
     
     
  • 3.38, Аноним (38), 15:54, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Индифферентно
     

  • 1.10, Аноним (10), 11:38, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Поскорее бы, день, когда можно будет удалить 32 битные либы, будет лучшим днём для всех пользователей линукса. Сейчас они остаются только ради протона.
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 12:59, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже считал проблемой, потом плюнул, собрал мультилиб. Такова реальность, без 32х битной подсистемы некоторый софт не заводится.
     
     
  • 3.21, Аноним (10), 13:19, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой, например? Сегодня уже не много такого софта. Ну вот на той неделе пришлось накатить nvidia-cg-toolkit ради древней игрушечки (так ещё и 32 битный). Можно просто её же в вайне запустить, как и остальные. Да что там, уже даже pcsx2 не требует 32 бит (это была основная причина обмазаться мультилибом для меня -- обновлять чрут утомительно).
     
  • 2.22, Beta Version (ok), 13:37, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это в какой момент наступит? Когда 64-битный Вайн допилят? Вайн64 позволит запускать и 32бит, и 64 бит приложения без 32бит пакетов? Или как это работает?
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 14:00, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как  правильнее делать тут уже писали - собирать multilib. Wow64 убог и всё равно требует 32 бит чтобы запускать х32 аппликухи.
     
     
  • 4.27, Аноним (10), 14:09, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего он не требует. У меня генту правда, вопросы к твоим мейнтенерам, как они собрали пакет. В генту есть эта штатная опция и у меня не было с ней проблем.
     
     
  • 5.29, Аноним (29), 14:23, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз,wine-proton необходимы 32бит докачать,а то Скайрим не работает. Потом правда тоже не работает,но запускается.  Error allocate memory мешает.
    Примерно такое
    https://forums.freebsd.org/threads/wine-sometimes-cannot-allocate-memory.82023
     
     
  • 6.32, Аноним (10), 14:27, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так wine-proton и не поддерживает это ещё, я об этом и говорю. Обычный staging работает, я уже кучу игр успешно прошёл с таким билдом. https://github.com/ValveSoftware/Proton/issues/6889
     
     
  • 7.33, Аноним (29), 14:32, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Бзде собрать Вайн 8 в чрут я не сумел  из-за бага. Просто 8 Вайн из pkg с 64бит префиксом Скайрим не запускает вовсе. Хз,чего у вас там за бинарь такой везде рабогчий.)
     
  • 3.25, Аноним (10), 14:06, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прямо сейчас вайн уже позволяет запускать 32-битные бинари без 64-битных либ в системе. В том числе больше не нужно держать медиа-либы и зависимости алса, ладспа-плагины. Если не используется протон, их можно удалить из системы (я лично проверил и убедился в этом). Но протон основан на старой стабильной версии вайна, поэтому он всё ещё зависит от 32-битных библиотек.
     
     
  • 4.26, Аноним (10), 14:07, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >32-битные бинари без 32-битных либ

    fix

     
  • 4.30, Аноним (29), 14:25, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да,там 7 версия,но 8 в чрут ошибку выдает. Понимаю,что у меня лапки,но всё же...
     

  • 1.11, Аноним (11), 11:49, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В старые игры теперь точно не поиграть...
     
     
  • 2.15, Аноним (17), 12:55, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Берешь старое железо, старую винду и играешь. Лицуха старой в винды копейки стоит.
     
  • 2.19, rvs2016 (ok), 13:06, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > В старые игры теперь точно не поиграть...

    Так wine же для новых игр. Которые были после доса уж.
    А для старых игр - dosbox же ведь.

     
     
  • 3.37, Аноним (37), 15:35, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Новые игры 25-летней давности, да.
     
  • 2.31, Аноним (31), 14:26, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купил новую систему - арендуй и новые игры. И новую прошивку для игр не забудь арендовать.
     
  • 2.39, AleksK (ok), 16:03, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Играй в новые
     

  • 1.14, Аноним (14), 12:53, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кандидат от народа!
     
  • 1.16, ИмяХ (ok), 12:56, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Порт на wayland не доделан
    vkd3d не доделан
    HLSL не доделан
    Самое время выпускать новую мажорную версию!
     
     
  • 2.18, Аноним (20), 13:05, 09/12/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В ней и будут пилить.
     

  • 1.41, Балмер (?), 16:24, 09/12/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Для вас великий гений Гейтц придумал Windows, а вы неблагодарные... Зсудить вас мало!
     

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