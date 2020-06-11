Началось бета-тестирование мобильной платформы Android 11

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|2.2, Я забыл подписацца асел (?), 10:33, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
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Надеюсь, улетит на кладбище гугла, т.к. это будет на 140% вендорлок помойка уровня айоса и по "качеству", и по анальному огораживанию.
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|3.5, Мм (?), 10:40, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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вендорлок головного мозга у тебя, код открытый, успей клонировать
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|4.8, And (??), 10:44, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Андроид тоже открытый. Но вендорлок мощнейший.
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|4.9, And (??), 10:46, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В истории опесорсного Андроида у того же самого вендора - тот же вендорлок.
Причём настолько сильный, что по bluetooth не передаёт APK. Говорит: опасно. И отказывает...
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|3.10, Аноним (10), 10:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Надеюсь, улетит на кладбище гугла, т.к. это будет на 140% вендорлок помойка уровня айоса и по "качеству", и по анальному огораживанию.
Айфон будет качественнее Андроида.
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|4.11, And (??), 10:50, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Нужна открытая система. Названное тобою не годится для нужного. Назвал ненужное.
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|5.13, Аноним (10), 10:56, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть утверждение что айфон качественнее айфона.
Я сказал что это утверждение не верно.
Моё утверждение верно.
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|5.15, Аноним (10), 11:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Открытая система нужна.
Есть открытые системы.
Ubuntu Touch
Sailfish OS
Plasma Mobile
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|3.14, proninyaroslav (ok), 10:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Шо так вендорлок, шо эдак. Разницы нет никакой. Если захотят, сделают и на андроиде. Хотя он и так сейчас есть: закрытые бутлоадеры, рут и прочие радости.
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|1.7, And (??), 10:43, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Что-то менялось с получением root и т.д. про разлочку?
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|1.12, mumu (ok), 10:56, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Реализована возможность автоматической блокировки запрашиваемых полномочий для приложений, не запускавшихся более трёх месяцев
Надеюсь, они это сделают по умному и это будут именно приложения, которые не запускал сам пользователь пальцем. Иначе нас ожидает по работающей в фоне службе даже для самых примитивных приложений, вроде карты метро (привет яндекс).
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|1.20, Аноним (20), 11:16, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Жуткий интерфейс с плавающим в громадном однотонном поле текстом. Что за мода такая? Где нормальные раницы активных элементов?
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|1.24, Урри (?), 11:44, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это все можно было бы реализовать обычным, сто лет как известным подходом - плагинами.
Правда, тогда нельзя было бы увеличивать каждый раз номер платформы на 1...
В гугле, как я понимаю, на ведроид уже забили. Посадили полтора разработчика, и те создают видимость разработки.
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