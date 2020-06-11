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Началось бета-тестирование мобильной платформы Android 11

11.06.2020 10:09

Компания Google представила первый бета-выпуск открытой мобильной платформы Android 11. Релиз Android 11 ожидается в третьем квартале 2020 года. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 2 / 2 XL, Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL и Pixel 4 / 4 XL. Для установивших прошлый тестовый выпуск предоставлено OTA-обновление.

Среди наиболее заметных пользователю изменений:

  • Внесены изменения, нацеленные на упрощение общения людей при помощи смартфона. В выпадающей сверху области с уведомлениями реализована сводная секция сообщений, позволяющая в одном месте просматривать и отвечать на сообщения из всех приложений (сообщения показываются без разделения на отдельные приложения). Важным чатам можно назначать статус приоритетных, чтобы они находились на видном месте и показывались даже в режиме "не беспокоить".

    Активирована концепция "пузырей", всплывающих диалогов для выполнения действия в других приложениях не покидая текущей программы. Например, при помощи пузырей можно продолжать беседу в мессенджере, быстро отправлять сообщения, держать на виду список задач, вести заметки, обращаться к сервисам перевода и получать наглядные напоминания, параллельно c работой в других приложениях.

  • В экранной клавиатуре реализована система контекстных подсказок для быстрого ответа на сообщения, предлагающая emoji или типовые ответы, подходящие по смыслу к полученному сообщению (например, при получении сообщения "как прошла встреча?" предлагает "отлично"). Механизм реализован при помощи методов машинного обучения и платформы Federated learning, позволяющей осуществлять подбор рекомендаций на локальном устройстве без обращения к внешним службам.

    Предложен интерфейс для быстрого доступа к инструментам управления прикреплёнными устройствами, такими как системы управления умным домом, который вызывается длительным удержанием кнопки включения питания. Например, теперь можно не запуская отдельных программ быстро откорректировать параметры домашнего термостата, включить освещение и разблокировать двери. В интерфейсе также предложены кнопки для быстрого выбора привязанных платёжных систем и электронных посадочных талонов.

    Добавлены новые элементы управления воспроизведением мультимедийного контента, позволяющие просто и быстро менять устройство, через которое осуществляется воспроизведение видео или звука. Например, можно быстро переключить воспроизведение музыки с наушников на телевизор или внешние колонки.

  • Добавлена поддержка предоставления одноразовых полномочий, позволяющих дать возможность приложению выполнить привилегированную операцию один раз и при следующей попытке доступа запросить подтверждение вновь. Например, можно настроить вывод запроса полномочий при каждом обращении к микрофону, камере или API определения местоположения.

    Реализована возможность автоматической блокировки запрашиваемых полномочий для приложений, не запускавшихся более трёх месяцев. При блокировке выводится специальное уведомление со списком давно не запускавшихся приложений, в котором можно вернуть полномочия, удалить приложение или оставить его заблокированным.

  • Модернизирована система голосового управления устройством (Voice Access), позволяющая управлять смартфоном исключительно при помощи голосовых команд. Voice Access теперь понимает содержимое экрана и учитывает контекст, а также генерирует метки для accessibility-команд.
  • Со списком низкоуровневых новшеств можно познакомиться в обзорах первого, второго и третьего ознакомительных выпусков Android 11 для разработчиков (developer preview).


  1. Главная ссылка к новости (https://www.blog.google/produc...)
  2. OpenNews: Третий предварительный выпуск мобильной платформы Android 11
  3. OpenNews: Первый предварительный выпуск мобильной платформы Android 11
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 17 на основе Android 10
  5. OpenNews: Проект Android-x86 выпустил сборку Android 9 для платформы x86
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53135-android
Ключевые слова: android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (23) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Лентяй (??), 10:28, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Где фуксия? :3
     
     
  • 2.2, Я забыл подписацца асел (?), 10:33, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +8 +/
    Надеюсь, улетит на кладбище гугла, т.к. это будет на 140% вендорлок помойка уровня айоса и по "качеству", и по анальному огораживанию.
     
     
  • 3.5, Мм (?), 10:40, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    вендорлок головного мозга у тебя, код открытый, успей клонировать
     
     
  • 4.8, And (??), 10:44, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Андроид тоже открытый. Но вендорлок мощнейший.
     
  • 3.6, Good enough (?), 10:42, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В чем уверенность по поводу вендерлока?
     
     
  • 4.9, And (??), 10:46, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В истории опесорсного Андроида у того же самого вендора - тот же вендорлок.

    Причём настолько сильный, что по bluetooth не передаёт APK. Говорит: опасно. И отказывает...

     
  • 3.10, Аноним (10), 10:49, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Надеюсь, улетит на кладбище гугла, т.к. это будет на 140% вендорлок помойка уровня айоса и по "качеству", и по анальному огораживанию.

    Айфон будет качественнее Андроида.

     
     
  • 4.11, And (??), 10:50, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Нужна открытая система. Названное тобою не годится для нужного. Назвал ненужное.
     
     
  • 5.13, Аноним (10), 10:56, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть утверждение что айфон качественнее айфона.
    Я сказал что это утверждение не верно.
    Моё утверждение верно.
     
  • 5.15, Аноним (10), 11:00, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открытая система нужна.
    Есть открытые системы.
    Ubuntu Touch
    Sailfish OS
    Plasma Mobile
     
     
  • 6.19, Ненавижу SJW (?), 11:14, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А LinageOS сюда тоже относится?
     
  • 6.21, Mike Lee (?), 11:22, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком месте Sailfish открытая?
     
  • 4.18, iPony129412 (?), 11:05, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Айфон будет качественнее Андроида.

    Так оно и понятно.
    Деньги же.

     
  • 4.22, Аноним (22), 11:26, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А когда будет-то?
     
  • 3.14, proninyaroslav (ok), 10:57, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Шо так вендорлок, шо эдак. Разницы нет никакой. Если захотят, сделают и на андроиде. Хотя он и так сейчас есть: закрытые бутлоадеры, рут и прочие радости.
     
  • 3.16, Аноним (16), 11:01, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помойка как раз Андроид.
     

  • 1.3, Аноним (10), 10:35, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Подскажите самый дешевый Андроид 10 на алиэкспресс.
     
  • 1.7, And (??), 10:43, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Что-то менялось с получением root и т.д. про разлочку?
     
  • 1.12, mumu (ok), 10:56, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Реализована возможность автоматической блокировки запрашиваемых полномочий для приложений, не запускавшихся более трёх месяцев

    Надеюсь, они это сделают по умному и это будут именно приложения, которые не запускал сам пользователь пальцем. Иначе нас ожидает по работающей в фоне службе даже для самых примитивных приложений, вроде карты метро (привет яндекс).

     
     
  • 2.17, iPony129412 (?), 11:03, 11/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А сейчас разве не так?
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:16, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жуткий интерфейс с плавающим в громадном однотонном поле текстом. Что за мода такая? Где нормальные раницы активных элементов?
     
  • 1.24, Урри (?), 11:44, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это все можно было бы реализовать обычным, сто лет как известным подходом - плагинами.
    Правда, тогда нельзя было бы увеличивать каждый раз номер платформы на 1...

    В гугле, как я понимаю, на ведроид уже забили. Посадили полтора разработчика, и те создают видимость разработки.

     
  • 1.25, Аноним (25), 11:56, 11/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Суперзонд-11: Только теперь! Глубже ещё на 10%!"
     

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