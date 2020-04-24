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Третий предварительный выпуск мобильной платформы Android 11

24.04.2020 14:39

Компания Google представила третью тестовую версию открытой мобильной платформы Android 11. Релиз Android 11 ожидается в третьем квартале 2020 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 2 / 2 XL, Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL и Pixel 4 / 4 XL. Для установивших прошлый тестовый выпуск предоставлено OTA-обновление.

Основные изменения по сравнению с первым и вторым тестовыми выпусками Android 11:

  • Добавлен API для получения информации о причинах завершения работы программы, позволяющий определить завершилась программа по инициативе пользователя, в результате сбоя или была принудительно завершена операционной системой. API также даёт возможность оценить состояние программы непосредственно перед завершением.
  • Добавлен GWP-ASan, анализатор памяти в куче, позволяющий находить и исправлять проблемы, вызванные небезопасной работой с памятью. GWP-ASan с минимальными накладными расходами анализирует операции распределения памяти и выявляет аномалии. По умолчанию GWP-ASan включен для исполняемых файлов платформы и системных приложений. Для применения GWP-ASan к своим приложениям требуется отдельное включение.
  • В утилиту ADB (Android Debug Bridge) добавлен инкрементальный режим установки APK-пакетов ("adb install --incremental"), позволяющий существенно ускорить установку больших программ, таких как игры, в процессе их разработки. Суть режима в том, что при установке первым делом переносятся необходимые для запуска части пакета, а остальное догружается в фоне, не блокируя возможность запуска программы. Например, при установке APK-файлов, размером более 2GB, в новом режиме время до возможности запуска сокращается до 10 раз. Инкрементальные установки пока работают только на устройствах Pixel 4 и 4XL, к релизу число поддерживаемых устройств будет расширено.
  • Полностью переработан режим отладки с запуском ADB поверх беспроводного соединения. В отличие от отладки с соединением по TCP/IP, отладка через Wi-Fi не требует подключения кабеля для настройки и может запоминать ранее произведённые сопряжения устройств. В планах также реализация более простой схемы сопряжения по QR-коду, показываемому в Android Studio.
  • Обновлены средства для аудита доступа к данным, позволяющие проанализировать к каким пользовательским данным обращается приложение и после каких действий пользователя. Переименованы некоторые вызовы API аудита.


  1. Главная ссылка к новости (https://android-developers.goo...)
  2. OpenNews: Открыт исходный код ProtonMail Bridge и мобильного приложения для Android
  3. OpenNews: Результаты анализа бэкдоров в приложениях для Android
  4. OpenNews: Выпуск мобильной платформы LineageOS 17 на основе Android 10
  5. OpenNews: Первый предварительный выпуск мобильной платформы Android 11
  6. OpenNews: Второй предварительный выпуск мобильной платформы Android 11
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/52801-android
Ключевые слова: android
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (-), 15:38, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    На базе какой версии ядра Линукс выйдет 11-я версия?
     
     
  • 2.2, Аномномномнимус (?), 15:42, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Куда интереснее, с какой версии можно будет прям классический линукс поставить на смартфон без плясок с бубном, напильников и специфичной магии
     
     
  • 3.10, Fracta1L (ok), 16:22, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чтобы играть в пердолика не только на десктопе, на и на смартфоне?
     
     
  • 4.12, A.Stahl (ok), 17:11, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Ты когда-нибудь писал под Андроид? Вот от задумки до готовой к установке apk-шки? Андроид как раз и есть пердолинг (Явистам немного легче, но если ты не явист, то Андроид это жопа Ктулху)
     

  • 1.3, анонимно (?), 15:44, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Задолбали своими новыми версиями.
    Я бы поменял андройд на что-нибудь линуксовое (айфон не предлагать).
    операционная система стала главным фактором устаревания смартфона.
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 15:50, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > операционная система стала главным фактором устаревания смартфона.

    аккум ещё, но его заменить можно, у меня уже третий

     
  • 2.5, Кома (?), 15:51, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Покупай PinePhone и ставь GNOME/UBPorts/Plasma Mobile/Sailfish. $100.
     
     
  • 3.14, n80 (?), 17:49, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё-таки $150 + доставка (поди, ещё столько же станет: насколько помню, они не в любые страны отправляют).
    Но да, вариант очень интересный.
     
  • 2.6, Варенье (?), 16:02, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Без проблем — Purism 5 уже начали собирать и отгружать — цена свободы — всего $750 и месяцев шесть ожидания отправки
     
     
  • 3.7, Суп из потрошков (?), 16:05, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Свобода дорого берёт и долго запрягает.
     
  • 2.8, Бармалей. (?), 16:09, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Чем это версия андроида стала главным фактором устаревания? Наоборот скорее стала главным фактором ухудшения, 5ый андроид самый норм был, я бы с радостью купил самый новый навороченный смарт на 5ом андроиде но увы с ним уже больше не выпускают устройств, и видимо весь этот прогресс версий андроида связан скорее не со стремлением к улучшениям а со стремлением закрыть прежние лазейки через которые продвинутые юзеры получали права рут и доступ ко всяким тонким настройкам системы, в каждом новом андроиде стали все больше закручивать гайки пихать в систему все больше шпионства и права рут стало получать все труднее
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:12, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вроде 8 самая ном была, и разговор писать можно было. А к загрузчику доступ сяоми раздавала всем желающим, зачем какие-то лазейки?
     
  • 3.13, n80 (?), 17:37, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чем это версия андроида стала главным фактором устаревания?

    Тем, что актуальные версии приложений всё чаще не ставятся на старые версии ОС. Что-то, конечно, можно пересобрать, но уже не всегда достаточно лишь поменять требуемую версию SDK (не говоря уж про геморность и длительность процесса пересборки).

    При этом новые версии ОС приносят не только улучшения, но и откровенные антифичи. Но я, конечно, понимаю что это сугубо мои личные проблемы (хотя и разделяемые некоторой долей пользователей).

     
  • 2.11, Сейд (ok), 16:43, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
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