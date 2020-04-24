Третий предварительный выпуск мобильной платформы Android 11

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|2.2, Аномномномнимус (?), 15:42, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Куда интереснее, с какой версии можно будет прям классический линукс поставить на смартфон без плясок с бубном, напильников и специфичной магии
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|4.12, A.Stahl (ok), 17:11, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты когда-нибудь писал под Андроид? Вот от задумки до готовой к установке apk-шки? Андроид как раз и есть пердолинг (Явистам немного легче, но если ты не явист, то Андроид это жопа Ктулху)
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|1.3, анонимно (?), 15:44, 24/04/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Задолбали своими новыми версиями.
Я бы поменял андройд на что-нибудь линуксовое (айфон не предлагать).
операционная система стала главным фактором устаревания смартфона.
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|2.4, Аноним (4), 15:50, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> операционная система стала главным фактором устаревания смартфона.
аккум ещё, но его заменить можно, у меня уже третий
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|2.5, Кома (?), 15:51, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Покупай PinePhone и ставь GNOME/UBPorts/Plasma Mobile/Sailfish. $100.
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|3.14, n80 (?), 17:49, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Всё-таки $150 + доставка (поди, ещё столько же станет: насколько помню, они не в любые страны отправляют).
Но да, вариант очень интересный.
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|2.6, Варенье (?), 16:02, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Без проблем — Purism 5 уже начали собирать и отгружать — цена свободы — всего $750 и месяцев шесть ожидания отправки
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|2.8, Бармалей. (?), 16:09, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Чем это версия андроида стала главным фактором устаревания? Наоборот скорее стала главным фактором ухудшения, 5ый андроид самый норм был, я бы с радостью купил самый новый навороченный смарт на 5ом андроиде но увы с ним уже больше не выпускают устройств, и видимо весь этот прогресс версий андроида связан скорее не со стремлением к улучшениям а со стремлением закрыть прежние лазейки через которые продвинутые юзеры получали права рут и доступ ко всяким тонким настройкам системы, в каждом новом андроиде стали все больше закручивать гайки пихать в систему все больше шпионства и права рут стало получать все труднее
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|3.9, Аноним (9), 16:12, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде 8 самая ном была, и разговор писать можно было. А к загрузчику доступ сяоми раздавала всем желающим, зачем какие-то лазейки?
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|3.13, n80 (?), 17:37, 24/04/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чем это версия андроида стала главным фактором устаревания?
Тем, что актуальные версии приложений всё чаще не ставятся на старые версии ОС. Что-то, конечно, можно пересобрать, но уже не всегда достаточно лишь поменять требуемую версию SDK (не говоря уж про геморность и длительность процесса пересборки).
При этом новые версии ОС приносят не только улучшения, но и откровенные антифичи. Но я, конечно, понимаю что это сугубо мои личные проблемы (хотя и разделяемые некоторой долей пользователей).
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