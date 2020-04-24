Третий предварительный выпуск мобильной платформы Android 11

Компания Google представила третью тестовую версию открытой мобильной платформы Android 11. Релиз Android 11 ожидается в третьем квартале 2020 года. Для оценки новых возможностей платформы предложена программа предварительного тестирования. Сборки прошивки подготовлены для устройств Pixel 2 / 2 XL, Pixel 3 / 3 XL, Pixel 3a / 3a XL и Pixel 4 / 4 XL. Для установивших прошлый тестовый выпуск предоставлено OTA-обновление. Основные изменения по сравнению с первым и вторым тестовыми выпусками Android 11: Добавлен API для получения информации о причинах завершения работы программы, позволяющий определить завершилась программа по инициативе пользователя, в результате сбоя или была принудительно завершена операционной системой. API также даёт возможность оценить состояние программы непосредственно перед завершением.

Добавлен GWP-ASan, анализатор памяти в куче, позволяющий находить и исправлять проблемы, вызванные небезопасной работой с памятью. GWP-ASan с минимальными накладными расходами анализирует операции распределения памяти и выявляет аномалии. По умолчанию GWP-ASan включен для исполняемых файлов платформы и системных приложений. Для применения GWP-ASan к своим приложениям требуется отдельное включение.

В утилиту ADB (Android Debug Bridge) добавлен инкрементальный режим установки APK-пакетов ("adb install --incremental"), позволяющий существенно ускорить установку больших программ, таких как игры, в процессе их разработки. Суть режима в том, что при установке первым делом переносятся необходимые для запуска части пакета, а остальное догружается в фоне, не блокируя возможность запуска программы. Например, при установке APK-файлов, размером более 2GB, в новом режиме время до возможности запуска сокращается до 10 раз. Инкрементальные установки пока работают только на устройствах Pixel 4 и 4XL, к релизу число поддерживаемых устройств будет расширено.

Полностью переработан режим отладки с запуском ADB поверх беспроводного соединения. В отличие от отладки с соединением по TCP/IP, отладка через Wi-Fi не требует подключения кабеля для настройки и может запоминать ранее произведённые сопряжения устройств. В планах также реализация более простой схемы сопряжения по QR-коду, показываемому в Android Studio.

Обновлены средства для аудита доступа к данным, позволяющие проанализировать к каким пользовательским данным обращается приложение и после каких действий пользователя. Переименованы некоторые вызовы API аудита.



