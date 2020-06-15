Представлена community-редакция смартфона PinePhone с postmarketOS

Сообщество Pine64 анонсировало скорое начало приёма предзаказов на смартфон PinePhone postmarketOS Community Edition, укомплектованный прошивкой с мобильной платформой postmarketOS, базирующегося на Alpine Linux, Musl и BusyBox. Открытие предзаказов намечено на начало июля 2020 года. Стоимость смартфона составит 150 долларов.

По умолчанию предлагается пользовательская оболочка Phosh, развиваемая компанией Purism для смартфона Librem 5 на основе технологий GNOME и Wayland. При желании пользователь может загрузить вариант прошивки с KDE Plasma Mobile, но чтобы не дублировать усилия при стабилизации postmarketOS Community Edition первичным окружением выбрано Phosh. Из особенностей прошивки отмечается применение нового инсталлятора, поддерживающего установку с шифрованием всех данных на накопителе (пароль для доступа к шифрованным разделам задаётся при первой загрузке).

Прошивка пока находится на стадии бета-тестирования и не все ошибки и недоработки исправлены (основные проблемы обещают решить до начала поставки устройств по предзаказу). Тем не менее, базовая функциональность смартфона работает, включая средства для осуществления звонков, отправки и приёма SMS, выхода в сеть через сотовую сеть или Wi-Fi. Интерфейс оптимизирован для сенсорных экранов небольшого размера и базируется на штатных технологиях GNOME или KDE, в зависимости от выбранной оболочки.

Аппаратная начинка PinePhone рассчитана на использование заменяемых компонентов - большинство модулей не впаяно, а подключено через отсоединяемые шлейфы, что позволяет, например, при желании заменить предлагаемую по умолчанию посредственную камеру на более качественную. Устройство построено на четырёхъядерном SoC ARM Allwinner A64 c GPU Mali 400 MP2, оснащено 2 Гб ОЗУ, 5.95-дюймовым экраном (1440×720 IPS), Micro SD (с поддержкой загрузки с SD-карты), 16GB eMMC (внутренний), портом USB-C с USB Host и совмещённым видеовыходом для подключения монитора, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.0 (A2DP), GPS, GPS-A, GLONASS, двумя камерами (2 и 5Mpx), аккумулятором 3000mAh, аппаратно отключаемыми компонентами с LTE/GNSS, WiFi, микрофоном и динамиками.

Напомним, что целью проекта postmarketOS является обеспечение возможности использования GNU/Linux дистрибутива на смартфоне, не зависящего от жизненного цикла поддержки официальных прошивок и не привязанного к типовым решениям основных игроков индустрии, задающих вектор развития. Окружение postmarketOS максимально унифицировано и выносит все специфичные для конкретных устройств компоненты в отдельный пакет, все остальные пакеты идентичны для всех устройств и основаны на штатных пакетах Alpine Linux, который выбран как один из самых компактных и защищённых дистрибутивов. Ядро Linux и правила udev развиваются в рамках совместного проекта Halium, созданного для унификации системных компонентов для Ubuntu Touch, Mer/Sailfish OS, Plasma Mobile, webOS Lune и других Linux-решений для устройств, поставляемых с Android.

Кроме postmarketOS, для PinePhone развиваются загрузочные образы на базе UBports, Maemo Leste, Manjaro, LuneOS, Nemo Mobile и частично открытой платформой Sailfish. Ведётся работа по подготовке сборок с NixOS. Программное окружение может быть загружено прямо с SD-карты без необходимости осуществлять перепрошивку.



