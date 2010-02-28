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Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.3.0

09.04.2024 16:32

После пяти месяцев разработки сформирован релиз библиотеки OpenSSL 3.3.0 с реализацией протоколов SSL/TLS и различных алгоритмов шифрования. Поддержка OpenSSL 3.3 будет осуществляться до апреля 2026 года. Поддержка прошлых веток OpenSSL 3.2, 3.1 и 3.0 LTS продлится до ноября 2025 года, марта 2025 года и сентября 2026 года соответственно. Код проекта распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные новшества OpenSSL 3.3.0:

  • Продолжена интеграция поддержки протокола QUIC (RFC 9000), представляющего собой надстройку над протоколом UDP, используемую в качестве транспорта в протоколе HTTP/3. В новом выпуске:
    • Добавлена поддержка трассировки QUIC-соединений через ведение диагностического лога в формате qlog.
    • Добавлена поддержка полинга в неблокирующем режиме соединений QUIC и потоковых объектов.
    • Реализована возможность оптимизированной генерации кадров окончания потока для QUIC-соединений.
    • Предоставлена возможность отключения обработки событий QUIC при выполнении обращений к API.
    • Добавлена поддержка настройки таймаута неактивности для QUIC.
    • Добавлен API для запроса размера и степени заполнения буфера записи для потоков QUIC.
  • Реализованы расширения протокола управления сертификатами CMP (Certificate Management Protocol), определённые в спецификациях RFC 9480 (определение протокола CMPv3) и RFC 9483 (легковесный профиль для маломощных устройств).
  • Добавлена возможность отключения на этапе сборки использования функции atexit.
  • Добавлен вариант API SSL_SESSION, не подверженный проблеме 2038 года: добавлены функции SSL_SESSION_get_time_ex() и SSL_SESSION_set_time_ex(), использующие 64-разрядных тип time_t на 32-разрядных системах.
  • В функции EVP_PKEY_fromdata реализована возможность автоматического получения параметров китайской теоремы об остатках (CRT, Chinese Remainder Theorem).
  • Добавлена возможность игнорирования неизвестных названий алгоритмов подписей, заданных в параметрах конфигурации TLS SignatureAlgorithms и ClientSignatureAlgorithms.
  • Добавлена возможность настройки приоритетного использования PSK-ключей на сервере TLS 1.3 во время восстановления сеанса.
  • Добавлена функция EVP_DigestSqueeze(), позволяющая сократить размер хэша SHAKE (удаление старших битов), используя несколько итераций с разными размерами вывода.
  • Добавлена поддержка экспорта сборочных файлов для CMake на Unix-подобных системах и Windows (в дополнение к экспорту на базе pkg-config).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/o...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenSSL 3.2.0 с клиентской поддержкой протокола QUIC
  3. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.1.0
  4. OpenNews: Уязвимость в OpenSSL и LibreSSL, приводящая к утечке содержимого памяти
  5. OpenNews: Выпуск криптографической библиотеки OpenSSL 3.0.0
  6. OpenNews: Представлен OpenPubKey, протокол криптографической верификации объектов
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60962-openssl
Ключевые слова: openssl
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Обсуждение (4) RSS
  • 1, Я (??), 17:54, 09/04/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Гост енджин выпилен окончательно?
     
     
  • 2, Ты (?), 18:02, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Ещё в 1.1.0, как обычно тем, кто мог сопровождать тот код был совершенно не нужен, а те, кому он нужен не могут его сопровождать. Да и невелика потеря.
     
     
  • 4, cheburnator9000 (ok), 19:01, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что получается как теперь российские чиновники будут пользоваться сайтами госслужб по шифрованным от западного шпиона каналам?
     
     
  • 5, Аноним (5), 19:05, 09/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Криптографы, работающие в астралинукс и специалисты с опеннета будут сопровождать и бекпортирлвать последнюю версию, где был гост
     

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