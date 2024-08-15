Выпуск Netplan 1.1, инструментария для настройки параметров сети

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|1.1, Аноним (1), 13:42, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ещё один нескучный инструмент настройки... Доколе? Почему не взять один инструмент и просто его пошагово улучшать с обратной совместимостью? А, это же Linux, здесь царит анархия.
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|2.3, Wed (??), 13:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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Люблю анархию! Она позволяет линуксоидам принимать собственные решения и жить по своим правилам.
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|2.5, Аноним (10), 13:59, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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>Почему не взять один инструмент и просто его пошагово улучшать
А почему не взять один сорт колбасы и его улучшать? А почему не сделать один автомобиль, но хороший? А почему бы всем людям не работать на одном заводе? Ответ - потому что людей много и у каждого свои потребности. Одному нравится ливер, другому докторская, а третьему электромобили и не работать на заводе.
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|3.59, leap42 (ok), 17:19, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Хорошо сказано. Но ложь, ибо аналогов не 0, а так много, что уже больше чем достаточно) Отсюда выходит "почему бы не сделать 5 автомобилей, но хороших, вместо 10 хреновых?".
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|4.64, JackONeill (?), 17:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Потому что и у создателей автомобилей свое видение идеала. Хочется тут написать - сделай, но ведь не выйдет. Найдется кто то, кто скажет - фигня, не удобно, лучше работает вот тот (...)
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|2.6, noc101 (ok), 14:22, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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На самом деле проблема в том, что старые инструменты часто полное убожество. И это благодаря анархии в Линуксе.
У нетплана все хорошо, кроме одного, формат конфигов. Лишний пробел и всё поломалось. ГЕНИАЛЬНО БЛИН! За такое, я бы руки отшивал к заду.
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|3.11, Аноним (10), 14:51, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>старые инструменты часто полное убожество. И это благодаря анархии в Линуксе.
Надо полагать старые инструменты в других системах прекрасны? Убожество - это невозможность внедрения нового. А старые инструменты - это данность, медицинский факт. И успешность системы определяется способностью и потенцией их менять.
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|4.18, Аноним (10), 15:15, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Анархия - это безвластие. В линуксе (имеется ввиду вся экосистема) есть группы интересов, есть отдельные акторы, но централизованной власти нет. Анархия в чистом виде.
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|3.21, Вася (??), 15:19, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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у нетплана убогие пути, убогий конфиг, следовательно, он сам убогий. Отличный формат настройки сети, например, у дебиана: /etc/network/interfaces (.d)
Но это же не yaml! это же в etc? а как же написать все в убогом формате? а почему бы не запрятать все в fhs подальше?!
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|4.23, Аноним (10), 15:24, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Плохой у interfaces формат, он был придуман для правки руками. Сейчас никто в здравом уме руками сетку не настраивает.
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|6.39, НяшМяш (ok), 16:33, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Админ локалхоста делает это один раз и не зашкварится поредактировать неудобный формат. У всех остальных всё давно в облаках и там это жутко удобно.
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|7.45, пох. (?), 16:45, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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ну да, ну да - очень удобно парсить пробелозависимый формат.
Зато бездарные программисты-на-пихоне при деле.
(чтобы поправить древние плейнтекстовые конфиги - обходились sed)
А для локалхоста да - сойдет, все остальные современные варианты в разы хуже.
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|6.42, Аноним (10), 16:42, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Подкроватники только. Но их неинтересно обсуждать. В цодах это делается ансиблами и прочим. В облаках клауд иниты.
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|5.32, OpenEcho (?), 15:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Сейчас никто в здравом уме руками сетку не настраивает.
Если он хомяк, наслаждающийся удобством где всё за него автоматом или через блондо-интерфейс одним единственным интерфейсом и то тот ВайВай, то оно конечно, а вот если будет 4+ интерфейса, где три для баланса+фэйловер, да еще с приоритетами а то еще и с QoS а четвертый вообще завиланен и имеет свои роуты на каждый влан, то удачи... в здравомыслие особенно с "удобным" блондо интерфейсом
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|6.46, Аноним (10), 16:47, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Какой ещё интерфейс?! Какие хомяки? Всё это давно написано инженерами в виде плейбуков. Все вланы, лацпы и прочее _только_ через плейбук. Полез руками чё то локалхостить - получил по рукам. У некоторых ребят это вообще на уровне рабочей политики. А у некоторых люди, запускающие плейбук и люди понимающие в сетях - это 2 разных отдела. Вылезай из-под кровати хоть иногда.
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|7.55, пох. (?), 16:57, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Всё это давно написано инженерами в виде плейбуков.
это не инженеры. Это х-вые программисты на пихоне, не прошедшие испытательный срок в отделе программирования. К инженерам они примерно как морская свинка к свиньям.
> люди, запускающие плейбук и люди понимающие в сетях - это 2 разных отдела
вот поэтому у них нихрена нормально не работает, и не будет.
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|7.56, OpenEcho (?), 17:02, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Те кто юзают - понятно, обезянам надо по рукам, а плэйбуки то кто пишет?
> Вылезай из-под кровати хоть иногда.
Телепатом подрабатываешь? хpeновый ты тогда однако телепат
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|3.43, Аноним (43), 16:43, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Предполагается, что ты эти конфиги будешь генерировать по данным из IPAM, а не вручную писать. Вручную как раз формат systemd-networkd удобнее, там негде ставить лишние пробелы. Но ручных админчиков высоконагруженных локалхостов хлебом не корми, дай только куда-нибудь по ssh залезть и конфиги в vi подредактировать.
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|4.63, пох. (?), 17:48, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Предполагается, что ты эти конфиги будешь генерировать по данным из IPAM
по данным из IPAM ты точно так же мог нагенерить себе и interfaces
(даже, пожалуй, и проще - опять же не нужен ни пихон, ни странные библиотеки для генережа нескучного синтаксиса с пробельчиками)
А вот когда потом надо что-то поменять, да еще и не сломав - вот тут начинаются *неприятности*.
> не вручную писать. Вручную как раз формат systemd-networkd удобнее, там негде
разьве что у тебя один интерфейс и одна сеть.
А ковыряться в помойке из links и network пытаясь понять где именно пакетики уезжают не туда - так себе развлечение.
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|2.8, OpenEcho (?), 14:25, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Почему не взять один инструмент и просто его пошагово улучшать с обратной совместимостью?
Потому-что это будет монополия, где рано или поздно к власти придут нехорошие люди и будут продвигать централизованно свои пидо--ие идеи\
> А, это же Linux, здесь царит анархия.
Не анархия, а разнообразие, с конкурентносьтю и новыми идеями
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|3.9, OpenEcho (?), 14:28, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Но в данном конкретном случае я пожалуй согласен, - не стоит простейшие вещи оборочивать в "улучшения"
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|4.12, Аноним (10), 14:54, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема в том, что это обращение ни к кому. Не существует Единого Архитектора, который бы тебя послушал и согласился. Существует миллиард людей, которые хотят жить по-своему. Можно с ними спорить, можно не спорить, можно плакать об этом по ночам. Реальности абсолютно всё равно. А можно поймать дзен и найти хорошее в таком положении)
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|5.28, OpenEcho (?), 15:35, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так именно об этом не последний, а мой предпоследний пост ;)
А последний, так, моё ИМХО
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|3.29, Аноним (29), 15:39, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не анархия, а разнообразие,
Т.е линукс это идеал инклюзивности с кучей разных групп объединенным по извращениям?
Логично, логично.
Мне как-то такое раньше в голову не приходило.
Итак, у нас есть прдолики которые любят все компилять, часами и днями, но в последнее время гента поставляет бинари, что в глазах многих уже предательство.
Есть фанатики Щво6одьки из латинской америки, где много диких бибизян, они самобичуют себя отказываясь от рабочего железа и только удаляют поддержку. Мазохизм в чистом виде.
Есть любители гнома и его, так называемого, дизайна.
Есть фанатики ЖоПЛь которые любят ломать людям ядро при минорных обновлениях...
Та тут целый зоопарк девиантов!
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|4.54, OpenEcho (?), 16:57, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Т.е линукс это идеал инклюзивности с кучей разных групп объединенным по извращениям?
Не извращениям, а по интересам, - очень большая разница
Но если не нравится, то у вас есть выбор между загонами-фермами для желающих не напрягать мозги: мелкософт, эппл, мундроит, но даже у них, не все под одним колпаком
> Та тут целый зоопарк девиантов!
Ну экперимент с ЦУМ/ГУМ где одежда отличалась только размерами - не прокатил, но вы все еще можете окунуться в среду единообразия, говорят билеты в северную корею теперь доступнее
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|2.14, КО (?), 15:01, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Я так понял вы пользуетесь лицензионным Windows с Edge, MS Office, OneDrive, встроенным плеером и MS Office?
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|3.47, Аноним (43), 16:48, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я пользуюсь. Кроме плеера, вместо него спотифай. Очень удобно для работы. Особенно люблю Эксель365 для экспресс-анализа поведения и чтобы по быстрому графики нарисовать и коллегам ссылку отправить чтобы сообща проблемы решать. В чём проблема?
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|1.2, Аноним (2), 13:48, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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класическая настррйка - это сложно...
Добавь геморая в свою жизнь и почувствуй значимость простых вещей
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|1.16, Cyber100 (ok), 15:07, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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самое попоболь, когда меняют именование nic с, например, православного eth0 на какое-нибудь басурманское enp0sn1e при очередном обновлении системы, а именования ников в самом yaml оставляют старыми. и вот ты, по ssh все обновил, и твой хост за тысячу км от тебя неожиданно но верно отвалился к муямЪ...
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|2.19, Аноним (10), 15:17, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А ipmi на что даден? Обновление и так должно подразумевать ребут и change request.
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|3.22, Вася (??), 15:20, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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он не везде даден раз и два - не всегда нужно ломаться, что б потом героически чинить.
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|4.24, Аноним (10), 15:25, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А где он не даден то? Какой прод без ipmi? Это не прод, а чушь какая-то, уронить которую не жалко, видимо, для бизнеса.
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|3.26, Cyber100 (ok), 15:29, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ахренеть, какие все гипер-модные стали... в некоторых зажопинсках все это может крутиться на домашнем компутаторе, времен пентиум-3.
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|4.30, Аноним (10), 15:41, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Какие к свиньям модные? Это обычный профессионализм. Ты либо ставишь нормальное железо, либо держишь армию филдов, которые ходят и бутают зависшие тачки. Что из этого дороже - вопрос творческий. Прод на пентиум-3 это какая-то подкроватная история, сервер 1С для шаурмечной, это не индустрия. Понятное же дело, что я серьезной работе в IT говорю, а не о шаурмечных.
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|5.38, Cyber100 (ok), 16:12, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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гражданин, Вы гипер-далеки от реалий. этот Ваш предполагаемый "идеальный" прод - не более, чем единичная фантастика. далее мкада(ну или чего там, у Вас) посмотри.
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|6.40, НяшМяш (ok), 16:36, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У "реалистов" опять весь мир ограничен государственными границами. "Идеальный" прод в контексте обсуждения - это подавляющее большинство систем в мире. Сабж прямая тому иллюстрация.
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|7.41, Cyber100 (ok), 16:39, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у меня есть стойкое впечатление, что мой первый пост ВСЕ читают по-диагонали.
я не обсуждал "про" прод, отсутствие/наличие ипми и т.д.
я высказался, что именование ника не изменяется в ямле, при его изменении в системе.
"профессионалы" докопались до "про" прода.
я не буду рассказывать тут про селектел и мою работу там. для вас данное достаточно "про"?
глаза и задницы-то выньте, профессионалы...
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|8.50, Аноним (50), 16:53, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну судя по тому случаю, когда сюрпризы обновления случаются в 1000 км, а не тест... текст свёрнут, показать
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|6.52, Аноним (10), 16:54, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чел, у меня цоды по всей стране. Такого, что где-то нет удаленного интерфейса управления - ноль кейсов. Даже блин в Хабаровске. Просто потому что люди умеют считают деньги даже на Гаити. Это называется блин профессионализм и взрослое отношение к делу. А ты говоришь про рога и копыта. Опровергнуть элементарно - назови любую крупную ИТ компанию, у которой не так. Жду)
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|7.57, пох. (?), 17:07, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Чел, у меня цоды по всей стране.
стотыщ одних только курьеров!
> Просто потому что люди умеют считают деньги даже на Гаити.
нет. Просто потому что как раз не умеют. Отдельная ООБ инфра для управления даже первыми сотнями машинков (которую еще надо отдельно защищать и контролировать, а, и, кстати - настраивать, те же сетевые адреса, и смотри не перепутай, а то кто-то получит чужую консоль) - это не от умения считать деньги, а ровно наоборот - деньги бесконечные, пока инвестору не надоест.
> Опровергнуть элементарно - назови любую крупную ИТ компанию, у которой не так.
hetzner для тебя достаточно крупная? "можем подключить ip-kvm"
(а если ты про РФ - тут нет крупных компаний не связаных с распильно-откатными и прочими криминальными деньгами. Поэтому цена для них вообще не имеет значения. И нет, это не профессионализм и не взрослое отношение к делу, а малиновый пиджак из 90х)
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|7.67, Cyber100 (ok), 18:09, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты реально тугой?
я озвучил проблему о том, что в ямле ник прописан не системной переменной, а абсолютным значением.
в этом есть их недоработка, т.к. при смене, в ямле она не меняется...
надеюсь, теперь я все разжевал для всех?..
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|8.68, пох. (?), 18:22, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
системной переменной - чего Откуда система и что вообще ты считаешь - системой... текст свёрнут, показать
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|2.34, Соль земли (?), 15:58, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Потому что eth0 и eth1 могут поменяться местами. А новое именование прибито гвоздями к железу и конкретной шине.
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|3.49, пох. (?), 16:52, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и вот угадай - как оно сегодня на этом вот хосте называется.
eno1, ens160, или может быть enp3s0 ?
А eth1 может и вовсе при этом не быть - если у хоста ровно один интерфейс. И если когда-то ты мог просто выбросить сгоревшую сетевую и воткнуть новую - то теперь тебя ждет сюрпризец. Подключай-ка консольку и пердолься с нескучным форматом конфига.
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|5.60, пох. (?), 17:31, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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для любителей костылепердолинга, вероятнее всего. К тому же оно вроде deprecated и в любой момент может быть выпилено совсем.
Я слабо представляю себе как ты будешь его пихать хотя бы в первые десятки систем, особенно если не однотипных (как оно на первых десятках обычно и бывает).
А на локалхосте оно и не надо, как-нибудь один раз выяснишь как у тебя сетевуху сегодня назвали.
(проще чем пердолиться с консолькой-то)
Да, криво, неудобно, как и весь этот ваш современный линукс. Но проще чем пытаться ccaть против ветра.
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|2.48, Аноним (43), 16:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Дали им фильтры по мак-адресу, но нет, хотим eth0 и хоть ты тресни.
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|3.51, пох. (?), 16:53, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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а зачем мне фильтр по ненужному ненужно которое неудобно выяснять, невозможно запомнить и которое может внезапно отправиться в помойку вместе с картой?
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|4.62, Аноним (62), 17:46, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Прямо-таки взять и самостоятельно, никому не сказав отправиться? Лавкрафтиана какая-то! У меня всё прозаичнее: в инвентори все значимые параметры всего оборудования записаны, а свитч просто будет дропать фреймы с неизвестными маками и орать ошибки в мониторинг. Правда у нас и свичей с полтыщи от трёх разных вендоров, не говоря об остальном. Без хорошей инвентори с ума сошли бы наверное.
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|5.65, пох. (?), 17:56, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Прямо-таки взять и самостоятельно, никому не сказав отправиться? Лавкрафтиана какая-то!
сдохло-заменили-(силами дежурной смены)-нажали power. У кого-то все работает, и узнает о проблеме он только утром дойдя до станка, а кто-то едет ночным поездом в караганду.
> У меня всё прозаичнее: в инвентори все значимые параметры всего оборудования
> записаны, а свитч просто будет дропать фреймы с неизвестными маками и
> орать ошибки в мониторинг.
а когда оно навернется (или даже раньше - когда ты опечатаешься в одной закорючке в своей ценной инвенторе) - поедешь лично в караганду, ломать глаза об нечитаемую наклейку на хорошо если карте, а не блоке весом в полтонны, где-где там у нее мак-адрес нацарапан?
У меня например - чужие не ходят (а такие которые смогут пройти - смогут и наклейку прочитать и мак подделать - кстати, еще один пример почему мак-матчинг г-но полное - иногда мак таки нужен конкретно вот этот) и мне совершенно незачем самому себе капканы по полу раскладывать.
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|1.20, Аноним (50), 15:18, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Ещё один слой абстракции под знаменами единой нотации. По факту отрыв от реального, создание бэкдоров.
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|1.61, Аноним (61), 17:42, 15/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сделали бы парсер на yacc и не парились. А то yaml, который в свою очередь дергает те же самые скрипты. Смузихлебы.
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