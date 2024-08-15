Выпуск Netplan 1.1, инструментария для настройки параметров сети

3.11 , Аноним ( 10 ), 14:51, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >старые инструменты часто полное убожество. И это благодаря анархии в Линуксе. Надо полагать старые инструменты в других системах прекрасны? Убожество - это невозможность внедрения нового. А старые инструменты - это данность, медицинский факт. И успешность системы определяется способностью и потенцией их менять.

3.15 , Аноним ( 13 ), 15:06, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я бы не сказал что в Линуксе анархия.

4.18 , Аноним ( 10 ), 15:15, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Анархия - это безвластие. В линуксе (имеется ввиду вся экосистема) есть группы интересов, есть отдельные акторы, но централизованной власти нет. Анархия в чистом виде.

3.21 , Вася ( ?? ), 15:19, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – у нетплана убогие пути, убогий конфиг, следовательно, он сам убогий. Отличный формат настройки сети, например, у дебиана: /etc/network/interfaces (.d) Но это же не yaml! это же в etc? а как же написать все в убогом формате? а почему бы не запрятать все в fhs подальше?!

4.23 , Аноним ( 10 ), 15:24, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Плохой у interfaces формат, он был придуман для правки руками. Сейчас никто в здравом уме руками сетку не настраивает.

5.27 , Аноним ( 27 ), 15:32, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Вот вообще никто, ну комон

6.39 , НяшМяш ( ok ), 16:33, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Админ локалхоста делает это один раз и не зашкварится поредактировать неудобный формат. У всех остальных всё давно в облаках и там это жутко удобно.

7.45 , пох. ( ? ), 16:45, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – ну да, ну да - очень удобно парсить пробелозависимый формат.

Зато бездарные программисты-на-пихоне при деле. (чтобы поправить древние плейнтекстовые конфиги - обходились sed) А для локалхоста да - сойдет, все остальные современные варианты в разы хуже. 6.42 , Аноним ( 10 ), 16:42, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Подкроватники только. Но их неинтересно обсуждать. В цодах это делается ансиблами и прочим. В облаках клауд иниты.

5.32 , OpenEcho ( ? ), 15:49, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Сейчас никто в здравом уме руками сетку не настраивает. Если он хомяк, наслаждающийся удобством где всё за него автоматом или через блондо-интерфейс одним единственным интерфейсом и то тот ВайВай, то оно конечно, а вот если будет 4+ интерфейса, где три для баланса+фэйловер, да еще с приоритетами а то еще и с QoS а четвертый вообще завиланен и имеет свои роуты на каждый влан, то удачи... в здравомыслие особенно с "удобным" блондо интерфейсом

6.46 , Аноним ( 10 ), 16:47, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Какой ещё интерфейс?! Какие хомяки? Всё это давно написано инженерами в виде плейбуков. Все вланы, лацпы и прочее _только_ через плейбук. Полез руками чё то локалхостить - получил по рукам. У некоторых ребят это вообще на уровне рабочей политики. А у некоторых люди, запускающие плейбук и люди понимающие в сетях - это 2 разных отдела. Вылезай из-под кровати хоть иногда.

7.55 , пох. ( ? ), 16:57, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Всё это давно написано инженерами в виде плейбуков. это не инженеры. Это х-вые программисты на пихоне, не прошедшие испытательный срок в отделе программирования. К инженерам они примерно как морская свинка к свиньям. > люди, запускающие плейбук и люди понимающие в сетях - это 2 разных отдела вот поэтому у них нихрена нормально не работает, и не будет. 7.56 , OpenEcho ( ? ), 17:02, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Те кто юзают - понятно, обезянам надо по рукам, а плэйбуки то кто пишет? > Вылезай из-под кровати хоть иногда. Телепатом подрабатываешь? хpeновый ты тогда однако телепат

3.43 , Аноним ( 43 ), 16:43, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Предполагается, что ты эти конфиги будешь генерировать по данным из IPAM, а не вручную писать. Вручную как раз формат systemd-networkd удобнее, там негде ставить лишние пробелы. Но ручных админчиков высоконагруженных локалхостов хлебом не корми, дай только куда-нибудь по ssh залезть и конфиги в vi подредактировать.

4.63 , пох. ( ? ), 17:48, 15/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Предполагается, что ты эти конфиги будешь генерировать по данным из IPAM по данным из IPAM ты точно так же мог нагенерить себе и interfaces

(даже, пожалуй, и проще - опять же не нужен ни пихон, ни странные библиотеки для генережа нескучного синтаксиса с пробельчиками) А вот когда потом надо что-то поменять, да еще и не сломав - вот тут начинаются *неприятности*. > не вручную писать. Вручную как раз формат systemd-networkd удобнее, там негде разьве что у тебя один интерфейс и одна сеть.

А ковыряться в помойке из links и network пытаясь понять где именно пакетики уезжают не туда - так себе развлечение.