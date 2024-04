Доступна система конфигурации сети Netplan 1.0, используемая в Ubuntu

3.48 , НяшМяш ( ok ), 16:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > firewalld, networkmanager, libvirt Это для админов локалхвостов актуально. Настоящие девы псы сейчас упарываются в гитхаб экшны, хелм чарты и кубернетес.

4.86 , Аноним ( 41 ), 18:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> firewalld, networkmanager, libvirt

> Это для админов локалхвостов актуально. Настоящие девы псы сейчас упарываются в гитхаб

> экшны, хелм чарты и кубернетес. одно другому не мешает же, а там можно





...

command: ["/bin/bash"]

args: ["-c", "nmcli ...\"...$(/bin/bash -c ...)\" >fd1 2>fd2"]

...





ну и sed куда-нибудь впихнуть, типа: https://github.com/redhat-cip/ansible-role-beaker/blob/44c6d9d43863b7292df9bc5 эт те не васяны какие-нибудь, энто жызнь!