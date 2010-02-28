Доступна система конфигурации сети Netplan 1.0, используемая в Ubuntu

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|2.7, Аноним (7), 14:34, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы никто не говорил про Canonical, что они ничего не делают.
Сейчас netplan в числе немногих проектов этой компании, которые ещё как-то шевелятся.
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|3.10, Аноним (10), 14:47, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, как ничего не делают:
>значительный стабильный выпуск, позволивший избавиться от некоторых давно устаревших возможностей
Вот, избавляют тебя от ненужных тебе возможностей, ведь они лучше знают какие тебе нужны возможности :)
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|4.16, Аноним (7), 14:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот, избавляют тебя от ненужных тебе возможностей, ведь они лучше знают какие тебе нужны возможности :)
Разработчики гнома засудят, это же их патентованный метод разработки (который они утащили из apple, но это уже детали).
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|3.22, Аноним (22), 15:03, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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конечно хуже. попробуй создать файл чуть больше 20 строк и сразу поймёшь
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|4.24, Аноним (7), 15:08, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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И?
Проблемы с yaml обычно возникают только у пользователей word и notepad.
При использовании специализированных текстовых редакторов, yaml вполне удобно и писать, и читать.
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|5.28, Аноним (28), 15:37, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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два пробела потерять тоже удобно. Или искать их, если потерял кто-то другой.
А потом приходят продвинутые пользователи и начинают подобие наследования наворачивать со всякими &, *, <<, и искать 2 пробела становится еще интереснее
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|6.32, Аноним (7), 16:12, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> два пробела потерять тоже удобно. Или искать их, если потерял кто-то другой.
Так может, всё-таки стоит перейти с notepad.exe на более специализированный текстовый редактор?
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|7.43, Аноним (28), 16:35, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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и этот специализированный текстовый редактор магическим образом исправит все при открытии? Файл может в принципе быть получен уже с поломанным форматированием.
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|8.49, Аноним (7), 16:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Встречный вопрос как вы будете чинить one-line JSON, например, если там кто-то ... текст свёрнут, показать
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|9.71, Аноним (28), 17:55, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
1 я не предлагал one-line JSON как замену Почему вы такое у меня вообще спраши... текст свёрнут, показать
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|7.52, 1 (??), 16:57, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Cпециализированный текстовый редактор для YAML.
Cпециализированный текстовый редактор для XML.
Cпециализированный текстовый редактор для JSON.
Cпециализированный текстовый редактор для HTML.
Cпециализированный текстовый редактор для MarkDown.
Cпециализированный текстовый редактор для настройки выбора специализированного текстового редактора.
Cпециализированный компьютер для специализированного текстового редактора для настройки выбора специализированного текстового редактора.
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|9.85, Аноним (85), 18:40, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
notepad практически идеален почти не жрёт, мгновенно запускается и не отвлекает... текст свёрнут, показать
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|5.65, Аноним (65), 17:43, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблемы с yaml возникают везде.
Парсеры парсят по-разному (настолько что легко написать два файла для двух парсеров, которые не будут валидны в другом парсере).
Сам стандарт сильно переусложнен и открывает кучу дыр для атак (банально кавычки не поставить и все - парсер по-другому прочитает).
Он гораздо медленнее json, а библиотеки для работы с ним менее развиты.
Единственный плюс по сравнению с json это комментарии, но во-первых есть и json с комментариями (впрочем не лишенный второй проблемы), а во-вторых комментарии не являются частью данных (как например в python) и прогнав их через парсер вы их потеряете.
А в плане читаемости и простоты лучше всего Tree (увы, поддерживается примерно нигде, но легко самим реализовать)
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|5.84, Аноним (85), 18:37, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот оно, поколение смузихлябов, даже не могут конфиг поправить из консоли, редактор им подавай.
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|4.31, Аноним (31), 15:50, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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У меня ямлы на тысячи строк, редактирую kwrite. Какие проблемы я должен бы встретить за годы применения этого формата? Была только небольшая сложность с символом возврата каретки, встречающимся в ключах.
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|5.66, Аноним (65), 17:45, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как минимум кавычки забыть поставить, столкнуться с локалями, и парсером чисел. С тем что очередной парсер не умеет то что умеет предыдущий, но у предыдущего фатальный недостаток.
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|6.79, Аноним (31), 18:19, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Не сталкивался, очень многое зависит от конкретной реализации парсера. А уж что с локалями я не представляю, все данные всегда в утф-8. Цифры понятно кавычить, если это строка (а во многих случаях это и должно быть число). Мне только не нравится, что приходится заключать в кавычки строки, начинающиеся с символов подобных @ и *¸ но в остальном это предпочтительный формат для файлов, редактируемых пользователем. Конечно, булевые типы это сомнительная фича, однако же… Такие огромные жсоны очень плохо читаются и намного дольше редактируются.
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|2.41, Аноним (41), 16:26, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> YAML, Python... Хоспади боже мой. Ну вот начерта?
типикал линукс корпоратив эдишн. туда же firewalld, networkmanager, libvirt, и прочие актуальные для дев-упсов вещи. чо как вчера родился)
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|3.48, НяшМяш (ok), 16:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> firewalld, networkmanager, libvirt
Это для админов локалхвостов актуально. Настоящие девы псы сейчас упарываются в гитхаб экшны, хелм чарты и кубернетес.
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|4.86, Аноним (41), 18:51, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> firewalld, networkmanager, libvirt
> Это для админов локалхвостов актуально. Настоящие девы псы сейчас упарываются в гитхаб
> экшны, хелм чарты и кубернетес.
одно другому не мешает же, а там можно
...
command: ["/bin/bash"]
args: ["-c", "nmcli ...\"...$(/bin/bash -c ...)\" >fd1 2>fd2"]
...
ну и sed куда-нибудь впихнуть, типа:
https://github.com/redhat-cip/ansible-role-beaker/blob/44c6d9d43863b7292df9bc5
эт те не васяны какие-нибудь, энто жызнь!
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|2.62, нах. (?), 17:26, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> YAML, Python... Хоспади боже мой. Ну вот начерта?
ну sh стало немодно-немолодежно, а остальное еще хуже.
Я тоже сперва блевал от конфига, ломающегося лишним пробелом, а потом, посмотрем на конфиги wicked, networkmanager, да и one true баш-портянки редхатоидов old school (когда интерфейсов больше одного и на них больше одного статического адреса) - и как-то даже полюбил.
Вишенкой на тортике оказалось его умение _разбирать_ понах...еверченное nmcli и складывать обратно (надеюсь уже не в бете а в релизе)
Т.е. он действительно решает проблемы конфигурения (причем как сложных случаев, так и тривиальных, оставляя их тривиальными) сетевых интерфейсов, по крайней мере - для серверов, и, на удивление, не создает новых.
Ну а с переписыванием на все более новейшие версии самого впихона - пока трахается каноникал, и, вот - microsoft. Ни разу и не жаль.
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|2.80, AKTEON (?), 18:20, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Согласен. Нужно сразу в Бинарном Формате : все равно Python прочтет , а в специализированном редакторе - отредактируют. А то это Unhuman readable полумеры ....
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|1.2, Аноним (2), 14:20, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Осталось теперь сделать оркестратор, который будет управлять нетпланом.
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|2.5, 12yoexpert (ok), 14:27, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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а вместо wireshark-а юзать docker+helm+skaffold+kubernetes+elasticsearch cluster
можно будет смотреть пакеты прямо в браузере
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|3.8, 1 (??), 14:35, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> можно будет смотреть пакеты прямо в браузере
Пакеты этой сессии в сессии браузера ...
рекурсия аднака.
А по поводу netplan - к нему надо конвертер с нормального конфига (ну хоть /etc/networks)? А то пробелы считать - то ещё удовольствие.
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|6.18, Аноним (7), 14:55, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только дети знают, как называется файл с конфигом в сети в debian?
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|5.58, 1 (??), 17:04, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это про букаффку 's' в конце ?
Ну да ... прицепилась автоматом.
добавим тогда rc.conf ;-)
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|4.21, Аноним (19), 15:02, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>рекурсия аднака
Зайдите на удалённый хост по ssh и посмотриете tcpdump-ом трафик на сетевом интерфейсе, на который зашли.
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|3.12, Аноним (12), 14:49, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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разумеется. Пакетов в трафике много - большие данные получается, тут без кластера никак не обойтись. Еще ML к этому обязательно прикрутить, конечно же. В браузере в виде webassembly.
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|2.64, нах. (?), 17:33, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Осталось теперь сделать оркестратор, который будет управлять нетпланом.
бабка, ты не поверишь...
/etc/netplan/50-cloud-init.yaml - как бы намекает нам, что это писали не руками.
(и да, еще один плюс ямла - при сохранении человекочитаемости, пусть и в ущерб человекоредактируемости, он еще и очень легко генерится любым г-ном)
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|2.73, Аноним (73), 18:01, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Обязательно в Докере. В который внедрить бякдор, по способу хз.
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|2.6, Аноним (7), 14:33, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Зачем вам такие штуки в Ubuntu?
Это же система для начинающих.
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|4.17, Аноним (7), 14:53, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Можно будет начинать заканчивать, как только хоть в какую-нибудь бсд завезут namespaces.
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|5.42, Аноним (41), 16:30, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Можно будет начинать заканчивать, как только хоть в какую-нибудь бсд завезут namespaces.
что за namespaces? это что-то типа solaris zones только для самоутверждающихся нищуков?
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|5.75, anonymous (??), 18:10, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Openbsd, есть rdomain.
Это не просто разные таблицы маршрутизации, это прямо почти неймспейсы.
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|1.15, Аноним (15), 14:51, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Выглядит просто как прослойка
Ну и да - резонный вопрос: дистры теперь не только инсталлятором и пакетным менеджером отличаются, но и конфигуратором сети, но ради чего этот зоопарк?..
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|2.33, Зазнайка (?), 16:14, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну, как же!? — ответят фанатики канкуренцыи, ведь это всегда хорошо когда много разного! А то, что времени банально на исследование этого «разного» может не остаться на реально полезные дела фанатиков не интересует.
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|3.68, Аноним (68), 17:49, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну видишь, для тебя специально сделали, чтобы не разбираться с зоопарком. Разобрался с сабжем и генерируй им любые конфиги.
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|2.60, 1 (??), 17:07, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Дык настройка сети всегда была различной в каждом дистре (вспомнить хотя бы system-config от RH).
А теперь ещё назавозили всяких network-manager и systemd-networkd.
Кушайте с лопаты - не подавитесь.
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|2.61, Moomintroll (ok), 17:11, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Выглядит просто как прослойка
Ну в общем, это прослойка и есть - конфигуратор конфигуратора сети.
Т.е. сам netplan конфигурить сеть не умеет, он умеет генерить конфиги для NetworkManager и systemd-networkd, а уже они конфигурят сеть.
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|1.20, Аноним (20), 14:57, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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У всех нетворк-менеджеров (netplan, systemd-networkd, networkmanager) есть существенный недостаток: их конфигурация слишком статична и не отражает потребностей 2024 года. "Что же за потребность такая появилась в 2024?" - спросите вы. А вот какая: потребность динамически создавать цепочки прокси из VPN, shadowsocks, vless и прочих очень нестандартизированных протоколов. Для многих из них нет поддержки ни в одном нетворк-менеджере. Поэтому пришлось написать свой нетворк-менеджер с примерно следующим CLI: mynetmgr up wg0 via shadowsocks0 via eth0.
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|2.25, Аноним (7), 15:20, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кстати, предложу вам гениальную идею для проекта на кикстартере: устройство, которое автоматически натягивает на соответствующую часть организма сразу 5-7 слоев резинотехнических изделий. Для повышения безопасности, конечно же.
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|2.36, Аноним (36), 16:18, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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зачем такое реализовывать через
менеджеры?
Это ж нетепичная конфигурация.
% желающих это все сделать?
Таки в винде этого нет. Мак думаю не лучше.
Только в последних 2-х степень свободы еще меньше
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|2.50, НяшМяш (ok), 16:54, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кто мешает в тот же нетворкменеджер написать плагин, чтобы тыкать это мышью в гуях?
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|3.56, Аноним (7), 17:01, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если человек умеет писать код, то он вряд ли будет писать комменты в духе "здравствуйте хочу чтобы сделали игру суть такова..."
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|2.57, Bob (??), 17:02, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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"потребность динамически создавать цепочки прокси из VPN, shadowsocks, vless и прочих очень нестандартизированных протоколов"
у кого она есть?
у 3.5 калек на 10 000 000 народу?
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|3.76, anonymous (??), 18:12, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это у примерно 100 000 000 человек в одном только Китае, правда, конфигурится одной кнопкой в приложении для "vpn".
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|1.26, Аноним (26), 15:33, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Оно всё ещё не умеет в приоритет между интерфейсами, например когда тебе нужнее конкретная точка WiFi, но её ловит не отовсюду и на фоллбэк переключаться только если её нет, а не великим рандомом?
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|2.45, Аноним (45), 16:40, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это фича железа вообще-то, на уровне драйверов. Есть проприетарные расширения WiFi (обычно они реализованы в промышленных терминалах, например там масхэв от Cisco), которые делают это, при помощи контроллеров WiFi. Всё это по очень конским ценам продается и внедряется.
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|1.27, Аноним (27), 15:34, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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значительный стабильный выпуск, позволивший избавиться от некоторых возможностей
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|1.29, Аноним (29), 15:49, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Ну вот начерта?
sudo netplan try
Когда изменяешь сетевые настройки, в случае 'try' включается тайм-аут (2 мин), в течение которого ты должен явно подтвердить корректность новых настроек. Если этого не сделать, netplan сам вернет обратно как было.
Для десктопа это, конечно, излишество. Но в случае удаленного доступа - это killer feature.
Кто еще так умеет?
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|2.38, r2d0 (?), 16:20, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Интересно, как оно сейчас работает, раньше не могло в некоторых конфигурациях откат делать, например, bond.
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|3.83, Аноним (29), 18:36, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как?
На удаленном хосте Ansible изменил сетевые настройки и при этом потерял связь с этим хостом. И что дальше делать Ansible?
Можно, конечно, настроить Ansible менять сетевые настройки средствами netplan try...
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|2.67, Аноним (70), 17:46, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вроде что-то стандартное так может, потому что точно помню когда в последний раз ковырял сеть, а это было больше 10 лет назад на опенврт, то там подобный механизм тоже был
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|3.69, Аноним (68), 17:53, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Нет никакого «стандартного», если сабж не считать, везде свои костыли. В ОпенВРТ тоже.
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|1.30, Аноним (26), 15:49, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Никак не настроить приоритет трафичка на нужный интерфейс пока он не отвалился?
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|1.47, Аноним (47), 16:48, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А возможность создавать ARP-записи руками завезли? Ато пришлось удалять netplan в 22.04 и настраивать сеть через systemd-networkd (ни разу не сложнее netplan)
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|1.78, Аноним (78), 18:16, 05/04/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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/etc/network/interfaces не осилили, нужен свой велосипед с модно-молодежным ямлом.
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|2.82, нах. (?), 18:22, 05/04/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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да, забыл упомянуть в своем списке совершенно невменяемого г-на придуманного полными идиотами в сетевом администрировании еще и этот выкидыш.
Ямл в тыщу раз лучше этого башпортяночного недоразумения. Что в банальном конфиге из пары параметров, что в огромном с кучей вланов и тоннелей.
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