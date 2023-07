Госдума РФ утвердила законопроекты, которые могут помешать участию граждан в крупных СПО-проектах

Государственная Дума РФ в третьем, окончательном, чтении приняла законопроекты №346588-8, №346769-8 и №346750-8, запрещающие участие граждан РФ в незарегистрированных в специальном реестре иностранных некоммерческих организациях, и вводящие, среди прочего, уголовную ответственность за организацию деятельности подобных организаций. Закон вступит в силу после того как пройдёт утверждение в Совете федерации и будет подписан президентом. У продвигаемого закона есть очень серьёзный побочный эффект - под его действие потенциально попадает участие во многих международных СПО-проектах. Большая часть крупных открытых проектов, не принадлежащих коммерческим компаниям, зарегистрированы именно как некоммерческие организации для того, чтобы иметь возможность легально принимать и распоряжаться пожертвованиями, а также оплачивать труд наёмных работников. Так как критерии применения закона не определены, под его действие можно притянуть что угодно: от коммитов в репозиторий и до отправки сообщения об ошибке. Под угрозой преследования по новым статьям не только обычные пользователи СПО-проектов, но и сотрудники российских компаний, осуществляющие разработку и внедрение СПО по программе импортозамещения, так как делать это без участия в апстриме невозможно (российские разработчики активно делятся частью наработок с исходными проектами, а также сообщают о найденных ошибках). Примеры курируемых некоммерческими организациями популярных и крупных СПО-проектов, без которых не обходится ни один дистрибутив Linux, включая отечественные ALT Linux, Astra Linux, Rosa Linux и др.: Ядро Linux (управляется The Linux Foundation);

Вся GNU-обвязка каждого дистрибутива, включая стандартные утилиты (sed, awk, cat и т.д.), загрузчик операционной системы GRUB, компиляторы языков программирования C/C++, набор GnuPG, применяющийся для подписи пакетов во всех дистрибутивах, и т.д. (Free Software Foundation);

Веб-браузер Firefox и почтовый клиент Thunderbird (Mozilla Foundation);

СУБД PostgreSQL (The PostgreSQL Foundation);

СУБД MariaDB (MariaDB Foundation);

Пользовательское окружение KDE, включая все входящие в комплект поставки приложения, а также графический редактор Krita, офисный пакет Kalligra Office (KDE e.V.);

Пользовательское окружение Xfce (Xfce Foundation e.V.);

Пользовательское окружение GNOME, включая все входящие в комплект поставки приложения, а также графический редактор GIMP, офисный пакет GOffice (GNOME Foundation);

Язык программирования Python (Python Foundation);

Язык программирования PHP (PHP Foundation);

Язык программирования Perl (Perl Foundation);

Язык программирования Rust (Rust Foundation);

Среда разработки Eclipse и платформа Jakarta EE (Eclipse Foundation);

Офисный пакет LibreOffice (Open Document Foundation);

Офисный пакет OpenOffice, а также http-сервер Apache, сервер приложений Tomcat и др. (Apache Software Foundation);

Дистрибутив Debian, на котором основаны некоторые отечественные дистрибутивы Linux (Debian France, Debian.ch);

Операционная система FreeBSD, включая её ядро и все компоненты (FreeBSD Foundation);

Операционная система OpenBSD, сервер OpenSSH, а также множество стандартных утилит работы с SSH (The OpenBSD Foundation).