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Госдума РФ утвердила законопроекты, которые могут помешать участию граждан в крупных СПО-проектах

29.07.2023 10:13

Государственная Дума РФ в третьем, окончательном, чтении приняла законопроекты №346588-8, №346769-8 и №346750-8, запрещающие участие граждан РФ в незарегистрированных в специальном реестре иностранных некоммерческих организациях, и вводящие, среди прочего, уголовную ответственность за организацию деятельности подобных организаций. Закон вступит в силу после того как пройдёт утверждение в Совете федерации и будет подписан президентом. У продвигаемого закона есть очень серьёзный побочный эффект - под его действие потенциально попадает участие во многих международных СПО-проектах.

Большая часть крупных открытых проектов, не принадлежащих коммерческим компаниям, зарегистрированы именно как некоммерческие организации для того, чтобы иметь возможность легально принимать и распоряжаться пожертвованиями, а также оплачивать труд наёмных работников. Так как критерии применения закона не определены, под его действие можно притянуть что угодно: от коммитов в репозиторий и до отправки сообщения об ошибке. Под угрозой преследования по новым статьям не только обычные пользователи СПО-проектов, но и сотрудники российских компаний, осуществляющие разработку и внедрение СПО по программе импортозамещения, так как делать это без участия в апстриме невозможно (российские разработчики активно делятся частью наработок с исходными проектами, а также сообщают о найденных ошибках).

Примеры курируемых некоммерческими организациями популярных и крупных СПО-проектов, без которых не обходится ни один дистрибутив Linux, включая отечественные ALT Linux, Astra Linux, Rosa Linux и др.:

  • Ядро Linux (управляется The Linux Foundation);
  • Вся GNU-обвязка каждого дистрибутива, включая стандартные утилиты (sed, awk, cat и т.д.), загрузчик операционной системы GRUB, компиляторы языков программирования C/C++, набор GnuPG, применяющийся для подписи пакетов во всех дистрибутивах, и т.д. (Free Software Foundation);
  • Веб-браузер Firefox и почтовый клиент Thunderbird (Mozilla Foundation);
  • СУБД PostgreSQL (The PostgreSQL Foundation);
  • СУБД MariaDB (MariaDB Foundation);
  • Пользовательское окружение KDE, включая все входящие в комплект поставки приложения, а также графический редактор Krita, офисный пакет Kalligra Office (KDE e.V.);
  • Пользовательское окружение Xfce (Xfce Foundation e.V.);
  • Пользовательское окружение GNOME, включая все входящие в комплект поставки приложения, а также графический редактор GIMP, офисный пакет GOffice (GNOME Foundation);
  • Язык программирования Python (Python Foundation);
  • Язык программирования PHP (PHP Foundation);
  • Язык программирования Perl (Perl Foundation);
  • Язык программирования Rust (Rust Foundation);
  • Среда разработки Eclipse и платформа Jakarta EE (Eclipse Foundation);
  • Офисный пакет LibreOffice (Open Document Foundation);
  • Офисный пакет OpenOffice, а также http-сервер Apache, сервер приложений Tomcat и др. (Apache Software Foundation);
  • Дистрибутив Debian, на котором основаны некоторые отечественные дистрибутивы Linux (Debian France, Debian.ch);
  • Операционная система FreeBSD, включая её ядро и все компоненты (FreeBSD Foundation);
  • Операционная система OpenBSD, сервер OpenSSH, а также множество стандартных утилит работы с SSH (The OpenBSD Foundation).


  1. Главная ссылка к новости (https://sozd.duma.gov.ru/bill/...)
  2. OpenNews: В РФ создан консорциум для исследования безопасности ядра Linux
  3. OpenNews: ФСТЭК РФ опубликовал рекомендации по обеспечению безопасной настройки Linux
  4. OpenNews: В РФ утверждено создание национального репозитория открытого кода
  5. OpenNews: Патчи от Байкал Электроникс отказались принимать в ядро Linux по политическим причинам
  6. OpenNews: Правительство Москвы запустило площадку для совместной разработки Mos.Hub
Автор новости: ktspx
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59517-law
Ключевые слова: law, opensource
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Aller2TeaM (ok), 11:10, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    Политикой не интересуемся, гайз.
    По теме - весело конечно. Вопрос "что с этим можно сделать" - остаётся в воздухе. Жду первого желающего ответить "ничего".
     
  • 1.4, Zenitur (ok), 11:30, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Очередной "резиновый" закон, который можно применить к кому угодно. Никогда такого не было, и вот опять.

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Марии_Мотузной

    Принимали закон против НКО, а под раздачу попали "неуловимые Джо". Начался конвейер уголовных дел за мемы. Причём юристы об этом сразу предупреждали, но их никто не послушал.

    В итоге, закон пересмотрели. Думаю, и этот пакет законов пересмотрят, когда какого-нибудь программиста оштрафуют за коммит в ядро Linux.

     
     
  • 2.6, llolik (ok), 11:41, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В новости не хватает только одного - ссылки на, собстенно, реестр (если он, конечно, уже сформирован). Догадываюсь, что у, обтекаемо скажем, не политических и не "правозащитных" НКО (а в приведённом списке таких, вроде как, нет) проблем возникнуть не должно.

    Ну и да, почитал проект - а эти НКО-шки ведут деятельность на территории РФ? Я что-то не помню представительств LF или, скажем, например, Mozilla.

     
     
  • 3.8, Zenitur (ok), 11:45, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > проблем возникнуть не должно.

    Ну да, пару лет действительно не будут трогать неполитические НКО, а потом - смотри кейс выше. "Палки" сами себя не сделают!

    Матвиенко про посадки за репосты: «Да, перегнули! Закон был как бы нормальный, но практика применения такова была, что, конечно, избыточные были меры». Принимали закон против политических оппонентов, и первые несколько лет действительно применяли исключительно к ним. А потом в Барнауле стали массово ловить "неуловимых Джо", что и создало широкий общественный резонанс. Что и привело к пересмотру закона.

     
     
  • 4.9, llolik (ok), 11:49, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну, вот посмотрел список инициаторов. В сети довольно активные (до которых несложно достучаться) Олег Матвейчев и Мария Бутина. Вот прямо эту статью опеннет им отправить и спросить, как оно должно работать и чем грозит.
     
     
  • 5.13, Zenitur (ok), 11:53, 29/07/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     
     
  • 6.14, llolik (ok), 11:58, 29/07/2023 Скрыто модератором
    		• +1 +/
     
  • 4.12, Бывалый Смузихлёб (ok), 11:53, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    только западные НКО - все политические, прямо или косвенно
     
  • 4.17, vitalif (ok), 12:07, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Закон дурацкий, но вангований того, что будут сажать всех поголовно, за последние 10 лет тоже было значительно больше, чем фактических посадок, так что некоторый кредит доверия у наших... не знаю кого, законоприменителей, наверное :)) в моих лично глазах есть

    Ну посмотрим, в идеале конечно чтобы отредактировали закон и например явно исключили оттуда неполитическую деятельность

     
  • 3.10, u235 (ok), 11:50, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Ну и да, почитал проект - а эти НКО-шки ведут деятельность на территории РФ? Я что-то не помню представительств LF или, скажем, например, Mozilla.

    Это неважно. Важно, что разработка ПО вдруг станет уголовщиной.

     
     
  • 4.11, llolik (ok), 11:53, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это неважно.

    Важно. Потому что из теста явно следует, что НКО должно вести деятельность на территории РФ. Linux Foundation, например, ведёт деятельность на территории РФ? Вроде как нет.


     
     
  • 5.15, u235 (ok), 12:02, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    "Ведёт деятельность" – это как интерпретировать? Если это регистрация НКО в Минюсте, то такое НКО и в реестре зарегистрируется. А если под этим будут подразумевать сбор донатов или иное участие в иностранном НКО?
     
  • 2.7, Тот_ещё_аноним (ok), 11:42, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >> Причём юристы об этом сразу предупреждали, но их никто не послушал

    Так и было задумано

    >>Думаю, и этот пакет законов пересмотрят, когда какого-нибудь программиста оштрафуют

    Сомневаюсь. Добавят надзорную комиссию по применению, будет ещё способ погнобить и заработать.

     

  • 1.5, u235 (ok), 11:37, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это какой-то позор.©
     
  • 1.18, Бывалый Смузихлёб (ok), 12:09, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    И ловким движением рук зарубежные НКО, зарегистрированные в конкретных странах и... большой текст свёрнут, показать
     
  • 1.19, BrainFucker (ok), 12:18, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > запрещающие участие граждан РФ в незарегистрированных в специальном реестре иностранных некоммерческих организациях

    Нихрена не понятно, но очень интересно © А в коммерческих можно?
    То есть это что, если у меня есть, допустим, учётка на каком-то IRC сервере, это тоже считается? ))

     
  • 1.20, mikhailnov (ok), 12:35, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почитал закон.
    https://sozd.duma.gov.ru/bill/346769-8
    "Текст законопроекта к третьему чтению"

    "Участие в деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации <...> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей"

    Перечисленные в статье организации не ведут деятельность на территории РФ, а как коммит или баг-репорт можно притянуть к деятельности организации на территории РФ — не придумал.

     



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