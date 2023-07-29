Госдума РФ утвердила законопроекты, которые могут помешать участию граждан в крупных СПО-проектах

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|1.1, Aller2TeaM (ok), 11:10, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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Политикой не интересуемся, гайз.
По теме - весело конечно. Вопрос "что с этим можно сделать" - остаётся в воздухе. Жду первого желающего ответить "ничего".
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|1.4, Zenitur (ok), 11:30, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Очередной "резиновый" закон, который можно применить к кому угодно. Никогда такого не было, и вот опять.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дело_Марии_Мотузной
Принимали закон против НКО, а под раздачу попали "неуловимые Джо". Начался конвейер уголовных дел за мемы. Причём юристы об этом сразу предупреждали, но их никто не послушал.
В итоге, закон пересмотрели. Думаю, и этот пакет законов пересмотрят, когда какого-нибудь программиста оштрафуют за коммит в ядро Linux.
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|2.6, llolik (ok), 11:41, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В новости не хватает только одного - ссылки на, собстенно, реестр (если он, конечно, уже сформирован). Догадываюсь, что у, обтекаемо скажем, не политических и не "правозащитных" НКО (а в приведённом списке таких, вроде как, нет) проблем возникнуть не должно.
Ну и да, почитал проект - а эти НКО-шки ведут деятельность на территории РФ? Я что-то не помню представительств LF или, скажем, например, Mozilla.
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|3.8, Zenitur (ok), 11:45, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> проблем возникнуть не должно.
Ну да, пару лет действительно не будут трогать неполитические НКО, а потом - смотри кейс выше. "Палки" сами себя не сделают!
Матвиенко про посадки за репосты: «Да, перегнули! Закон был как бы нормальный, но практика применения такова была, что, конечно, избыточные были меры». Принимали закон против политических оппонентов, и первые несколько лет действительно применяли исключительно к ним. А потом в Барнауле стали массово ловить "неуловимых Джо", что и создало широкий общественный резонанс. Что и привело к пересмотру закона.
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|4.9, llolik (ok), 11:49, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну, вот посмотрел список инициаторов. В сети довольно активные (до которых несложно достучаться) Олег Матвейчев и Мария Бутина. Вот прямо эту статью опеннет им отправить и спросить, как оно должно работать и чем грозит.
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|4.17, vitalif (ok), 12:07, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Закон дурацкий, но вангований того, что будут сажать всех поголовно, за последние 10 лет тоже было значительно больше, чем фактических посадок, так что некоторый кредит доверия у наших... не знаю кого, законоприменителей, наверное :)) в моих лично глазах есть
Ну посмотрим, в идеале конечно чтобы отредактировали закон и например явно исключили оттуда неполитическую деятельность
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|3.10, u235 (ok), 11:50, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Ну и да, почитал проект - а эти НКО-шки ведут деятельность на территории РФ? Я что-то не помню представительств LF или, скажем, например, Mozilla.
Это неважно. Важно, что разработка ПО вдруг станет уголовщиной.
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|4.11, llolik (ok), 11:53, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это неважно.
Важно. Потому что из теста явно следует, что НКО должно вести деятельность на территории РФ. Linux Foundation, например, ведёт деятельность на территории РФ? Вроде как нет.
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|5.15, u235 (ok), 12:02, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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"Ведёт деятельность" – это как интерпретировать? Если это регистрация НКО в Минюсте, то такое НКО и в реестре зарегистрируется. А если под этим будут подразумевать сбор донатов или иное участие в иностранном НКО?
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|2.7, Тот_ещё_аноним (ok), 11:42, 29/07/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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>> Причём юристы об этом сразу предупреждали, но их никто не послушал
Так и было задумано
>>Думаю, и этот пакет законов пересмотрят, когда какого-нибудь программиста оштрафуют
Сомневаюсь. Добавят надзорную комиссию по применению, будет ещё способ погнобить и заработать.
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|1.19, BrainFucker (ok), 12:18, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> запрещающие участие граждан РФ в незарегистрированных в специальном реестре иностранных некоммерческих организациях
Нихрена не понятно, но очень интересно © А в коммерческих можно?
То есть это что, если у меня есть, допустим, учётка на каком-то IRC сервере, это тоже считается? ))
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|1.20, mikhailnov (ok), 12:35, 29/07/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почитал закон.
https://sozd.duma.gov.ru/bill/346769-8
"Текст законопроекта к третьему чтению"
"Участие в деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной некоммерческой неправительственной организации <...> влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей"
Перечисленные в статье организации не ведут деятельность на территории РФ, а как коммит или баг-репорт можно притянуть к деятельности организации на территории РФ — не придумал.
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