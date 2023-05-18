В РФ создан консорциум для исследования безопасности ядра Linux

|
|
|
|2.80, Хейтер (?), 14:30, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
|
>бумажный замок
- мыслите позитивно: обеспечили себя работой и зарплатой на 50 лет
|
|2.99, _hide_ (ok), 15:05, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если этот бумажный замок, даже чужими руками, будет тянуть несколько LTS (а вдруг?), то они не зря едят свою черную икру без хлеба.
|
|2.122, Аноним (122), 15:27, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> в основной состав ядра принято 154 исправления, подготовленных работниками Технологического центра.
Вы же не бумажный? Вы можете похвастаться подобными результами?
|
|
|
|3.136, soomrack (ok), 15:47, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда группа людей делают что-то хорошее и получают результаты, то очень часто находится кто-то, кто хочет возглавить эти работы, придать им масштаб, стать руководителем и координатором. В результате работа тех кто работает обычно ухудшается, забюрокрачивается и становится существенно менее продуктивной.
Создали консорциум, а где его обеспечение? Где финансирование? Где конкретные цели? Где его правила работы и взаимодействия с участниками? Где обеспечение работ кадрами? Что конкретно станет лучше? В документе только общие фразы в духе "надо делать как надо, а как не надо делать не надо."
|
|1.7, user90 (?), 13:31, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Что-то смешно) Какая ирония в том, что я читаю это именно сейчас ЫЫЫ
|
|1.8, Лысый Обезьян (?), 13:31, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–14 +/–
|
Отчего не хотят своё ведро писать? Выходит, что это всё прокладка поверх зарубежных наработок. Для чего это будущему? Может следовало с нуля всё пилить — свою школу, свои языки программирования, свои микросхемы, чипы, прочее железо. Где это? С таким подходом во веки вечные не выбраться из этого тупика.
|
|
|
|2.10, user90 (?), 13:34, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
> Отчего не хотят своё ведро писать?
Некому-с. А министерство_Х тебе ничего не напишет, кроме тонны макулатуры ;)
|
|
|
|3.141, Аноним (141), 15:53, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Как некому, а это? Текст поранить:
«Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим ...1 день назад
В РПЦ утвердили молитву для поиска работы - БИЗНЕС Online
|
|2.23, пох. (?), 13:45, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–9 +/–
Отченаш не помогает потому что А так - хотеть и дальше можно Сделать - нельзя ... большой текст свёрнут, показать
|
|
|
|
|
|4.64, user90 (?), 14:14, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>> Сделать - нельзя.
> можно конечно
Оно из прошлого, а чел про сделать_сейчас -- чувствуешь разницу? ;)
|
|
|
|5.98, Аноним (49), 15:03, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Строго говоря это не замена Linux или Windows, но зачем переписывать с нуля работающий код если можно его просто в изолированном контейнере запустить, касперскийос это примерный аналог
https://www.sysgo.com/pikeos
|
|
|
|6.119, Аноним (111), 15:24, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот "близкий к телу" Каспер и Ко пусть сделает аудит ядра!
У него и ресурсов до небес
|
|3.115, Аноним (111), 15:22, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Может пришло время расстреливать из гранотомета (чтоб хоронить нечего было) за госраспилы и откаты??
Утопия.. но в таком случае, есть надежда, что желающих поубавится!
Ошибки возможны, но лес рубят-щепки летят!
Пришло время.
Иначе тупик везде, а не только в тайге
|
|2.87, Хейтер (?), 14:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
>это всё прокладка поверх зарубежных наработок
- есть коммитеры и из РФ, Вы их сейчас обидели. Это я к тому, что не надо смешивать личные психологические проблемы (длина члена и т п) и опенсорс
|
|
|
|3.92, пох. (?), 14:50, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–8 +/–
|
Сколько их СЕЙЧАС в РФ? Полагаю даже не те 2.8% , соответствующих доле в мировой экономике (уже тоже - бывшей)
|
|
|
|4.121, Аноним (111), 15:26, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Власть должна быть последовательна не только в болтовне про империю!
Вернуться из-за бугорья, если будут гарантии занятости и дохода не моеньше нынешнего "там"
|
|4.134, Хейтер (?), 15:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
>доле в мировой экономике
- как известно, в "мировую долю" записывают также экономику услуг, например доходы американских адвокатов. Не уверен, что цифры которые Вы привели, означают что Вам в Берлине или Калифорнии не придется экономить туалетную бумагу и воду. И возвращаясь к теме комплекса неполноценности - лично мне до лампочки какая расовая принадлежность или гражданство того кто сделал вклад в опенсорсный продукт, индус это, финн, русский или украинец (а вдруг?). Всё это люди достойные звания человек. Уверен, что по мере увеличения доли Linux в российских учреждениях количество коммитов из РФ тоже возрастет (если конечно неадекваты не продолжат их блокировать)
|
|3.144, Аноним (141), 15:56, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> не надо смешивать личные психологические проблемы
2% численного состава..
|
|1.9, SubGun (ok), 13:34, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+13 +/–
|
По итогу следить за безопасностью будут 2-3 человека, но еще понадобятся бухгалтер, hr, начальник, пара заместителей, уборщица и фсбшник.
|
|
|
|
|
|3.26, Аноним (26), 13:47, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> https://servernews.ru/1084250
> согласно ч. 4 ст. 10 закона «О защите конкуренции», запрет на злоупотребление доминирующим положением не распространяется на владельцев результатов интеллектуальной деятельности, которыми являются IT-компании.
Помеха развитию нашлась.
Интеллектуальные отрасли развивались от обмена информацией. Тогда выходит, оставлена возможность блокировать основу развития.
|
|3.41, Аноним (41), 13:59, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Если ibm и oracle ушли и от этого цены выросли, то значит в сша после ухода альт линукса и постгреспро тоже цены поднялись.
Мне главное чтобы им не лучше чем мне было!!!!!!!!!
|
|
|
|4.88, пох. (?), 14:42, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–6 +/–
|
Во, вот это - патриотично, выколю себе глаз чтоб у тещи зять кривой был! А эти тут - только попилооткатинг знают.
|
|4.125, Аноним (125), 15:32, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Плоско смотрите )
От этих "уходов" их из РФ, они так же стреляют себе в ногу
Инфляция у них налицо, которая в обратку давит на нас..
Замкнутый круг
|
|1.13, Аноним (13), 13:38, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
|
Работал в ИСП РАН и общался с ребятам из Линукс Центра. Они реально работают, очень многое от них уже в апстиме основного ядра. Да и доверенная ветка норм. В общем дело благое, учитывая что все исправления отправлялись (и будут) в мастер ядра
|
|
|
|
|
|3.75, Всем Анонимам Аноним (?), 14:25, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
|
Наверное есть разница между исправлениями безопасности и поддержкой процессора, который используется в наступетельных вооружениях
|
|2.35, Аноним (36), 13:56, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
за такие миллиарды я бы тоже заставил кого-нибудь немножко работать
|
|
|
|
|
|4.76, Аноним (3), 14:26, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
|
Он сам не знает, но он всю жинь переживает, что деньги есть у всех, кроме него самого.
|
|2.86, Аноним (86), 14:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
История из жизни:
- Да не, Борисыч хоть и чиновник, но норм мужик не то что эти. Борисыч всегда деятельный, шустро прибежит, поздоровается, спросит в чем проблемы, пообещает заняться, вот детскую площадку недавно поставил...
- А ты знаешь какая у Борисыча зарплата? XXXXXXX рублей...
- *круглые глаза собеседника с зарплатой в десятки раз ниже*
- ...за такие деньги я бы не то чтобы бегал, я бы летал.
|
|
|
|3.131, Аноним (125), 15:35, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Проблема в том, что за эти ХХХХХХ зарплаты они уже и ходят неохотно
Один Борисыч только бегает.. Может просто с башкой у него не так? Деменция?
|
|1.14, тоже Аноним (ok), 13:41, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Новость просто-таки божественно проиллюстрирована.
Косой скан распечатки (sic!), ссылающийся на сайт, который определяется браузером как фишинговый у всех, кто еще не вставил себе отечественные сертификаты безопасности.
Русские айти, как они есть.
|
|
|
|2.30, тоже Аноним (ok), 13:48, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ну, и по этой ссылке люди, взявшиеся за исследование одного из сложнейших айтишных проектов, в 2023 году нашей эры выложили в PDF - скан распечатки. Ради ручной подписи-печати очень ответственного лица и нескольких корявых циферок, вписанных от руки. Острие прогресса, ммать.
|
|2.50, Аноним (50), 14:06, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Ты бы еще про блокировщик рекламы упомянул с японскими фильтрами что сайты типа майл ру метят как опасные и блокируют. Ссыкухам не место в интернетах.
|
|2.65, Бывалый смузихлёб (?), 14:14, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Яндекс.Бразуер норм открывает
Сайт российской структуры под российским же сертификатом. Казалось бы, какие проблемы
Тем более, что забугорные сертификаты от фишинга не сильно то и спасают
Но аноним и здесь, посреди глади аки бильярдный стол, умудрился найти яму с дерь.мом
Хотя, свинья - она везде найдёт
|
|
|
|
|
|4.133, Admino (ok), 15:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Да, сайты российских госструктур под российским сертификатом. Так и должно быть.
|
|1.17, Beta Version (ok), 13:43, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Если они реально найдут какие нибудь уязвимости и их исправления даже в апстрим попадут, то это только плюс. А если на этом они ещё и деньжат из бюджета попилят, то вообще прекрасно.
|
|1.20, Аноним (20), 13:44, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Что касается проделанной работы, то в основной состав ядра уже принято 154 исправления, подготовленных работниками Технологического центра.
Молодцы, что тут скажешь! Я вижу они в каждом коммите рекламируют свой инструмент "Статический анализатор Svace"
>на самом деле всё просто - ядро на 100% следует переписать на расте
Лучше начать только с самых уязвимых частей. Таких, которые надо парсить или довериться.. приходящему из юзермода или от периферии.
|
|1.24, ыы (?), 13:46, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот это правильно. Теперь нужно это дело профинансировать и проблемы негров нас на некоторое время беспокоить перестанут...
|
|
|
|2.101, Gemorroj (ok), 15:07, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
удостоверяющий центр в кого надо браузеры не добавят. кого надо свобода же.
|
|
|
|
|
|4.123, Аноним (123), 15:29, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Если не хотите, чтоб ваш трафик читал кто угодно, так лучше не делать, а просто нажать "подробнее", "всё равно открыть сайт". Трафик к этому сайту всё равно любой случайный прохожий сможет читать, но зато другие сайты будут защищены.
|
|4.138, Аноним (111), 15:51, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
е проще ли запускать по требованию ЯБ или ХромГОСТ в изолированной среде?
|
|3.118, Аноним (123), 15:24, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
И правильно сделают. Мне только не хватало, чтоб мой трафик кто попало читал, а вместо фейсбука и твиттера какой-нибудь кремлин открывался, а меня об этом даже не уведомляли бы.
|
|
|
|2.56, ыы (?), 14:09, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Липовый всмысле иностранное ПО его таким считает? Или что?
|
|
|
|
|
|4.108, Аноним (122), 15:16, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
На сайте Сбербанка, подтвержденным правильным для Вас сертификатом, выложены сертификаты других субъектов корневой сертификации (корневой удостоверяющий центр). Вы отказываете в этом праве другим? У Вас есть сомнения в подлинности сертификата? Или Вы просто юны и капризничаете?
|
|2.103, Gemorroj (ok), 15:09, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
т.е. если твой браузер работает только с "кого надо" уц, то прав твой браузер? так и до уровня дегенеративности пох-а можно дойти.
|
|1.46, Аноним (46), 14:03, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
|
> В РФ создан консорциум для исследования безопасности ядра Linux
This server could not prove that it is portal.linuxtesting.ru; its security certificate is not trusted by your computer's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.
|
|1.66, Аноним357 (?), 14:15, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Это хорошо. Нужно создавать правильную, здоровую и адекватную экосистему.
Еще надо совместимое во всех хороших смыслах (в том числе альтернативное) открытое и свое: железо, процы, компиляторы, платформы, GUI, стандарты, протоколы
|
|
|
|2.81, тоже Аноним (ok), 14:31, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> и свое: железо, процы, компиляторы, платформы, GUI, стандарты, протоколы
В прошлом веке при прошлом железном занавесе попробовали.
По итогам высочайше простимулированных экспериментов выяснилось, что отставание своего болота от мейнстрима начинает нарастать по экспоненте, чтобы догнать - приходится заимствовать... и все эти бесценные наработки, ни с чем не совместимые, просто отправляются на свалку.
История учит, что на своих ошибках учатся только дураки, умные учатся на чужих.
Также история учит, что идиоты вообще на ошибках не учатся.
|
|
|
|3.90, пох. (?), 14:46, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
причем как недавно всплыло в воспоминаниях причастных - тот самый Лебедев и то это понял и в гроб сходя благославил копипастинг. (Которому и сам был ни разу не чужд, но просто не получилось теми средствами)
|
|3.107, Аноним357 (?), 15:14, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Это все страхи, да внешние факторы ... Надо сосредоточиться на том что должно быть и эту модель итерациями реализовывать. Никого не нужно догонять ... От экспонент - приоритеты, эвристика. Экспоненты это движущая сила.
> История учит, что на своих ошибках учатся только дураки, умные учатся на чужих.
> Также история учит, что идиоты вообще на ошибках не учатся.
Вот именно - опыт не заменишь. Прекрасная уникальная возможность: делать с учетом того, как не надо было делать. Сделать правильно, учитывая весь опыт и не повторяя грабли. Технологии рулят.
|
|
|
|2.84, Аноним (36), 14:36, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
он не будет аналогом, потому что будет не иметь аналогов. и даже превзойдёт все зарубежные разработки
|
|2.94, тоже Аноним (ok), 14:55, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
> А когда будет наш отечественный аналог?
В отечественном аналоге пока проработаны не все буквы.
|
|1.82, Аноним (82), 14:31, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Будут аудиты проводить и цвешки отслеживать. Раньше каждая линуксозависимая контора сама этим занималась, теперь будут соборно. Идея наверно не такая плохая, но ведь можно было как минимум изучить китайский опыт, они начали раньше. Ни о каком первопроходстве речи не идет.
Российская ветка линукс на основе 5.10 - это провал. Уже сейчас ясно, что оно древнее (моя уже далеко не новая встройка на нем не заведется). Если есть ресурсы переносить к себе изменения из апстрима, найдутся и сопровождать ванильное ядро. Вижу в этом даже не распил, а просто какую-то дремучесть и неспособность или нежелание принять важные решения.
|
|
|
|2.96, Аноним (96), 15:00, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Никто там ничего переносить не будет. Будут только перечислять с одного счёта на другие.
|
|1.105, Онан сын Иуды (?), 15:12, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Делайте ставки, гусары, сколько растечётся по кого надо карманам, а сколько копеек доберётся по назначению.
|
|
|
|2.146, ИмяХ (?), 16:02, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вот вы и делайте ставки, сидя на жопе на анонимных форумах, а я сам пойду и подставлю свой карман.
|
|1.106, Твой лапоть (?), 15:12, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот вы все тут смеётесь, а это весьма здравая идея, ибо какой дятел будет с нуля пилить ядро и тратить на это миллиарды? Возьми готовое, проверь на заплатки, запили нужные патчи, разверни на модифицированной версии целую инфраструктуру с официальной поддержкой. Отличная здравая идея.
|
|
|
|2.114, Kuromi (ok), 15:21, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Пробема в том что будет взято все готовое, но совсем не факт что из этого получится какая либо экономия.
|
|1.109, Аноним (109), 15:16, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Прежде чем составлять бумаги им стоило учесть, что Linux нужно писать как «Линукс», т.е. по-русски и в кавычках-ёлочках.
|
|1.113, Kuromi (ok), 15:20, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
О, кажется назревает появление нстоящей Русской ОС с настоящим Русским Ядром.
Классика жанра, если взять что-то чужое, обклеить отечественными шильдиками и сертификатами и от кучи отечественных организаций, то можно будет сказать что это уже совсем иное, отечественное.
Может даже форк реальный сделают, правда потом будут со скрипом синхронизироватьс апстимом.
|
|1.135, Аноним (141), 15:47, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> на самом деле всё просто - ядро на 100% следует переписать на расте
На бересте? )
|