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В РФ создан консорциум для исследования безопасности ядра Linux

18.05.2023 13:00

Институтом системного программирования Российской академии наук (ИСП РАН) сформирован консорциум, нацеленный на организацию сотрудничества российских компаний, образовательных учреждений и научных институтов в области исследования безопасности ядра Linux и устранения выявляемых уязвимостей. Консорциум создан на базе образованного в 2021 году Технологического центра исследования безопасности операционных систем, построенных на базе ядра Linux.

Предполагается, что образование консорциума позволит исключить дублирование работ в области исследований безопасности, будет способствовать внедрению принципов безопасной разработки, привлечёт дополнительных участников к работе над безопасностью ядра и усилит уже проводимую в Технологическом центре работу по выявлению и устранению уязвимостей в ядре Linux. Что касается уже проделанной работы, то в основной состав ядра принято 154 исправления, подготовленных работниками Технологического центра.

Кроме выявления и устранения уязвимостей Технологический центр также ведёт работу по формированию российской ветки ядра Linux (основана на ядре 5.10, git с кодом) и её синхронизации с основным ядром Linux, разработке инструментов статического, динамического и архитектурного анализа ядра, созданию методов тестирования ядра и выработке рекомендаций по безопасной разработке операционных систем на базе ядра Linux. В число партнёров Технологического центра входят такие компании, как "Базальт СПО", "Байкал электроникс", НТЦ "Модуль", "МЦСТ", "НППКТ", "Открытая мобильная платформа", "РЕД СОФТ", "РусБИТех-Астра", "НТЦ ИТ РОСА", "ФИНТЕХ" и "ЯНДЕКС.ОБЛАКО".



  1. Главная ссылка к новости (https://portal.linuxtesting.ru...)
  2. OpenNews: ИСП РАН займётся повышением защиты Linux и поддержанием отечественной ветки ядра Linux
  3. OpenNews: Патчи от Байкал Электроникс отказались принимать в ядро Linux по политическим причинам
  4. OpenNews: В России открылся Центр верификации ОС Linux
  5. OpenNews: Интервью с директором ИПС РАН с рассуждением о пользе открытого ПО
  6. OpenNews: Linux Foundation и ИСП РАН выпустили набор для тестирования совместимости ABI
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59153-linux
Ключевые слова: linux, kernel
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (112) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:22, 18/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:24, 18/05/2023 Скрыто модератором
    		• +7 +/
     
     
  • 3.4, bnmbnm bnm (?), 13:27, 18/05/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
     
  • 4.6, bnmbnm bnm (?), 13:28, 18/05/2023 Скрыто модератором
    		• +2 +/
     

     ....ответы скрыты модератором (3)

  • 1.5, soomrack (ok), 13:28, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +9 +/
    Создали очередной бумажный замок.
     
     
  • 2.80, Хейтер (?), 14:30, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    >бумажный замок

    - мыслите позитивно: обеспечили себя работой и зарплатой на 50 лет

     
  • 2.99, _hide_ (ok), 15:05, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если этот бумажный замок, даже чужими руками, будет тянуть несколько LTS (а вдруг?), то они не зря едят свою черную икру без хлеба.
     
     
  • 3.111, Аноним (111), 15:17, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Икру-иммитацию или нормальную?
     
  • 2.122, Аноним (122), 15:27, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > в основной состав ядра принято 154 исправления, подготовленных работниками Технологического центра.

    Вы же не бумажный? Вы можете похвастаться подобными результами?

     
     
  • 3.136, soomrack (ok), 15:47, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда группа людей делают что-то хорошее и получают результаты, то очень часто находится кто-то, кто хочет возглавить эти работы, придать им масштаб, стать руководителем и координатором. В результате работа тех кто работает обычно ухудшается, забюрокрачивается и становится существенно менее продуктивной.

    Создали консорциум, а где его обеспечение? Где финансирование? Где конкретные цели? Где его правила работы и взаимодействия с участниками? Где обеспечение работ кадрами? Что конкретно станет лучше? В документе только общие фразы в духе "надо делать как надо, а как не надо делать не надо."

     

  • 1.7, user90 (?), 13:31, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Что-то смешно) Какая ирония в том, что я читаю это именно сейчас ЫЫЫ
     
  • 1.8, Лысый Обезьян (?), 13:31, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –14 +/
    Отчего не хотят своё ведро писать? Выходит, что это всё прокладка поверх зарубежных наработок. Для чего это будущему? Может следовало с нуля всё пилить — свою школу, свои языки программирования, свои микросхемы, чипы, прочее железо. Где это? С таким подходом во веки вечные не выбраться из этого тупика.
     
     
  • 2.10, user90 (?), 13:34, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Отчего не хотят своё ведро писать?

    Некому-с. А министерство_Х тебе ничего не напишет, кроме тонны макулатуры ;)

     
     
  • 3.141, Аноним (141), 15:53, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как некому, а это? Текст поранить:

    «Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим ...1 день назад
    В РПЦ утвердили молитву для поиска работы - БИЗНЕС Online

     
  • 2.12, vdb (?), 13:37, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Отчего не хотят своё ведро писать? Выходит, что это всё прокладка поверх зарубежных наработок. Для чего это будущему?

    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%B

     
  • 2.23, пох. (?), 13:45, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –9 +/
    Отченаш не помогает потому что А так - хотеть и дальше можно Сделать - нельзя ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 3.49, Аноним (49), 14:06, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    >  А так - хотеть и дальше можно. Сделать - нельзя.

    можно конечно

    https://os.kaspersky.ru/

     
     
  • 4.64, user90 (?), 14:14, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> Сделать - нельзя.
    > можно конечно

    Оно из прошлого, а чел про сделать_сейчас -- чувствуешь разницу? ;)

     
     
  • 5.85, пох. (?), 14:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    оно еще и феерично бесполезное.

     
  • 5.98, Аноним (49), 15:03, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Строго говоря это не замена Linux или Windows, но зачем переписывать с нуля работающий код если можно его просто в изолированном контейнере запустить, касперскийос это примерный аналог

    https://www.sysgo.com/pikeos

     
     
  • 6.119, Аноним (111), 15:24, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот "близкий к телу" Каспер и Ко пусть сделает аудит ядра!
    У него и ресурсов до небес
     
  • 3.115, Аноним (111), 15:22, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Может пришло время расстреливать из гранотомета (чтоб хоронить нечего было) за госраспилы и откаты??
    Утопия.. но в таком случае, есть надежда, что желающих поубавится!
    Ошибки возможны, но лес рубят-щепки летят!
    Пришло время.
    Иначе тупик везде, а не только в тайге
     
     
  • 4.143, Товарищ майор (ok), 15:55, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Их бы хотя бы на реальные сроки начать сажать, а Вы про гранатомёты...
     
  • 2.36, Аноним (36), 13:58, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    для кого зарубежных, а для кого - отечественных
     
  • 2.87, Хейтер (?), 14:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >это всё прокладка поверх зарубежных наработок

    - есть коммитеры и из РФ, Вы их сейчас обидели. Это я к тому, что не надо смешивать личные психологические проблемы (длина члена и т п) и опенсорс

     
     
  • 3.92, пох. (?), 14:50, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –8 +/
    Сколько их СЕЙЧАС в РФ? Полагаю даже не те 2.8% , соответствующих доле в мировой экономике (уже тоже - бывшей)

     
     
  • 4.121, Аноним (111), 15:26, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Власть должна быть последовательна не только в болтовне про империю!
    Вернуться из-за бугорья, если будут гарантии занятости и дохода не моеньше нынешнего "там"
     
  • 4.134, Хейтер (?), 15:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >доле в мировой экономике

    - как известно, в "мировую долю" записывают также экономику услуг, например доходы американских адвокатов. Не уверен, что цифры которые Вы привели, означают что Вам в Берлине или Калифорнии не придется экономить туалетную бумагу и воду. И возвращаясь к теме комплекса неполноценности - лично мне до лампочки какая расовая принадлежность или гражданство того кто сделал вклад в опенсорсный продукт, индус это, финн, русский или украинец (а вдруг?). Всё это люди достойные звания человек. Уверен, что по мере увеличения доли Linux в российских учреждениях количество коммитов из РФ тоже возрастет (если конечно неадекваты не продолжат их блокировать)

     
  • 3.144, Аноним (141), 15:56, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > не надо смешивать личные психологические проблемы

    2% численного состава..

     

  • 1.9, SubGun (ok), 13:34, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +13 +/
    По итогу следить за безопасностью будут 2-3 человека, но еще понадобятся бухгалтер, hr, начальник, пара заместителей, уборщица и фсбшник.
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 13:37, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    В общем результаты "импортозамещения" прекрасные:
    https://servernews.ru/1084250
     
     
  • 3.26, Аноним (26), 13:47, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > https://servernews.ru/1084250
    > согласно ч. 4 ст. 10 закона «О защите конкуренции», запрет на злоупотребление доминирующим положением не распространяется на владельцев результатов интеллектуальной деятельности, которыми являются IT-компании.

    Помеха развитию нашлась.

    Интеллектуальные отрасли развивались от обмена информацией. Тогда выходит, оставлена возможность блокировать основу развития.

     
  • 3.41, Аноним (41), 13:59, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Если ibm и oracle ушли и от этого цены выросли, то значит в сша после ухода альт линукса и постгреспро тоже цены поднялись.

    Мне главное чтобы им не лучше чем мне было!!!!!!!!!

     
     
  • 4.88, пох. (?), 14:42, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –6 +/
    Во, вот это - патриотично, выколю себе глаз чтоб у тещи зять кривой был! А эти тут - только попилооткатинг знают.

     
  • 4.125, Аноним (125), 15:32, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плоско смотрите )
    От этих "уходов" их из РФ, они так же стреляют себе в ногу
    Инфляция у них налицо, которая в обратку давит на нас..
    Замкнутый круг
     

  • 1.13, Аноним (13), 13:38, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Работал в ИСП РАН и общался с ребятам из Линукс Центра. Они реально работают, очень многое от них уже в апстиме основного ядра. Да и доверенная ветка норм. В общем дело благое, учитывая что все исправления отправлялись (и будут) в мастер ядра
     
     
  • 2.15, abi (?), 13:42, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот как-то так они будут отправляться https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58804
     
     
  • 3.75, Всем Анонимам Аноним (?), 14:25, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Наверное есть разница между исправлениями безопасности и поддержкой процессора, который используется в наступетельных вооружениях
     
     
  • 4.97, Аноним (97), 15:03, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это ты про интел, амд и арм?
     
  • 2.22, Werwolf (ok), 13:45, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вот если
    > и будут

    тогда хорошо

     
  • 2.35, Аноним (36), 13:56, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    за такие миллиарды я бы тоже заставил кого-нибудь немножко работать
     
     
  • 3.58, Бывалый смузихлёб (?), 14:10, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    за какие ?
     
     
  • 4.76, Аноним (3), 14:26, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Он сам не знает, но он всю жинь переживает, что деньги есть у всех, кроме него самого.
     
  • 2.86, Аноним (86), 14:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    История из жизни:
    - Да не, Борисыч хоть и чиновник, но норм мужик не то что эти. Борисыч всегда деятельный, шустро прибежит, поздоровается, спросит в чем проблемы, пообещает заняться, вот детскую площадку недавно поставил...
    - А ты знаешь какая у Борисыча зарплата? XXXXXXX рублей...
    - *круглые глаза собеседника с зарплатой в десятки раз ниже*
    - ...за такие деньги я бы не то чтобы бегал, я бы летал.
     
     
  • 3.131, Аноним (125), 15:35, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема в том, что за эти ХХХХХХ зарплаты они уже и ходят неохотно
    Один Борисыч только бегает.. Может просто с башкой у него не так? Деменция?
     

  • 1.14, тоже Аноним (ok), 13:41, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Новость просто-таки божественно проиллюстрирована.
    Косой скан распечатки (sic!), ссылающийся на сайт, который определяется браузером как фишинговый у всех, кто еще не вставил себе отечественные сертификаты безопасности.
    Русские айти, как они есть.
     
     
  • 2.27, Аноним (1), 13:47, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а ну-ка аватар загрузи
     
  • 2.30, тоже Аноним (ok), 13:48, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну, и по этой ссылке люди, взявшиеся за исследование одного из сложнейших айтишных проектов, в 2023 году нашей эры выложили в PDF - скан распечатки. Ради ручной подписи-печати очень ответственного лица и нескольких корявых циферок, вписанных от руки. Острие прогресса, ммать.
     
     
  • 3.42, Аноним (36), 14:01, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    вообще-то это электронная подпись
     
  • 2.50, Аноним (50), 14:06, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты бы еще про блокировщик рекламы упомянул с японскими фильтрами что сайты типа майл ру метят как опасные и блокируют. Ссыкухам не место в интернетах.
     
  • 2.65, Бывалый смузихлёб (?), 14:14, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Яндекс.Бразуер норм открывает
    Сайт российской структуры под российским же сертификатом. Казалось бы, какие проблемы
    Тем более, что забугорные сертификаты от фишинга не сильно то и спасают

    Но аноним и здесь, посреди глади аки бильярдный стол, умудрился найти яму с дерь.мом
    Хотя, свинья - она везде найдёт

     
     
  • 3.71, Аноним (11), 14:17, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56830
     
     
  • 4.133, Admino (ok), 15:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, сайты российских госструктур под российским сертификатом. Так и должно быть.
     

  • 1.17, Beta Version (ok), 13:43, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Если они реально найдут какие нибудь уязвимости и их исправления даже в апстрим попадут, то это только плюс. А если на этом они ещё и деньжат из бюджета попилят, то вообще прекрасно.
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:44, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Что касается проделанной работы, то в основной состав ядра уже принято 154 исправления, подготовленных работниками Технологического центра.

    Молодцы, что тут скажешь! Я вижу они в каждом коммите рекламируют свой инструмент "Статический анализатор Svace"

    >на самом деле всё просто - ядро на 100% следует переписать на расте

    Лучше начать только с самых уязвимых частей. Таких, которые надо парсить или довериться.. приходящему из юзермода или от периферии.

     
  • 1.24, ыы (?), 13:46, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это правильно. Теперь нужно это дело профинансировать и проблемы негров нас на некоторое время беспокоить перестанут...
     
  • 1.28, Аноним (28), 13:48, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Наши только и умеют что чужими достижениями пользоваться.
     
  • 1.32, Аноним (32), 13:52, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что за сертификат у ссылок? FF не знает.
     
     
  • 2.101, Gemorroj (ok), 15:07, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    удостоверяющий центр в кого надо браузеры не добавят. кого надо свобода же.
     
     
  • 3.117, Аноним (122), 15:23, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уже добавил. Удобно через сайт Сбербанка. Просто в браузер Firefox.
    https://www.sberbank.ru/ru/certificates/linux
    https://sber.cdnvideo.ru/common/files/firefox_ust_sert.pdf
     
     
  • 4.123, Аноним (123), 15:29, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не хотите, чтоб ваш трафик читал кто угодно, так лучше не делать, а просто нажать "подробнее", "всё равно открыть сайт". Трафик к этому сайту всё равно любой случайный прохожий сможет читать, но зато другие сайты будут защищены.
     
  • 4.138, Аноним (111), 15:51, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    е проще ли запускать по требованию ЯБ или ХромГОСТ в изолированной среде?
     
  • 3.118, Аноним (123), 15:24, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И правильно сделают. Мне только не хватало, чтоб мой трафик кто попало читал, а вместо фейсбука и твиттера какой-нибудь кремлин открывался, а меня об этом даже не уведомляли бы.
     

  • 1.33, Аноним (36), 13:53, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    лол. сколько миллиардов выделили?
     
     
  • 2.139, Аноним (111), 15:52, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не беспокойся, будет еще с десяток допсмет)))
     

  • 1.39, Аноним (39), 13:59, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    На их сайте сертификат липовый, и эти люди говорят о безопасности.
     
     
  • 2.56, ыы (?), 14:09, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Липовый всмысле иностранное ПО его таким считает? Или что?
     
     
  • 3.73, Аноним (39), 14:21, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Потому что он такой и есть.
     
     
  • 4.108, Аноним (122), 15:16, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На сайте Сбербанка, подтвержденным правильным для Вас сертификатом, выложены сертификаты других субъектов корневой сертификации (корневой удостоверяющий центр). Вы отказываете в этом праве другим? У Вас есть сомнения в подлинности сертификата? Или Вы просто юны и капризничаете?
     
  • 3.77, Аноним (11), 14:26, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Похожая история, как в Казахстане и Китае:
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=56830
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=51329
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=53520
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=54206
     
  • 2.103, Gemorroj (ok), 15:09, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    т.е. если твой браузер работает только с "кого надо" уц, то прав твой браузер? так и до уровня дегенеративности пох-а можно дойти.
     
  • 2.140, Аноним (111), 15:53, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой УЦ выпустил сертификат?
     
     
  • 3.145, Аноним (122), 16:01, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы что не можете скачать как файл и прочитать?
     

  • 1.43, Герострат (?), 14:02, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошее дело
     
     
  • 2.53, warlock66613 (ok), 14:07, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Хотел минуснуть, а потом увидел ник. Да, в этом смысле — хорошее.
     

  • 1.46, Аноним (46), 14:03, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > В РФ создан консорциум для исследования безопасности ядра Linux

    This server could not prove that it is portal.linuxtesting.ru; its security certificate is not trusted by your computer's operating system. This may be caused by a misconfiguration or an attacker intercepting your connection.

     
     
  • 2.104, Gemorroj (ok), 15:11, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    дада, твой браузер заботливо скажет тебе, чьи УЦ "правильные"
     
     
  • 3.120, Аноним (123), 15:26, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А кто ещё мне об этом скажет? Правительство нашей необъятной?
     
     
  • 4.142, Аноним (111), 15:54, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЯБ или хромГОСТ же ж!!
     

  • 1.66, Аноним357 (?), 14:15, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Это хорошо. Нужно создавать правильную, здоровую и адекватную экосистему.
    Еще надо совместимое во всех хороших смыслах (в том числе альтернативное) открытое и свое: железо, процы, компиляторы, платформы, GUI, стандарты, протоколы
     
     
  • 2.81, тоже Аноним (ok), 14:31, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > и свое: железо, процы, компиляторы, платформы, GUI, стандарты, протоколы

    В прошлом веке при прошлом железном занавесе попробовали.
    По итогам высочайше простимулированных экспериментов выяснилось, что отставание своего болота от мейнстрима начинает нарастать по экспоненте, чтобы догнать - приходится заимствовать... и все эти бесценные наработки, ни с чем не совместимые, просто отправляются на свалку.

    История учит, что на своих ошибках учатся только дураки, умные учатся на чужих.
    Также история учит, что идиоты вообще на ошибках не учатся.

     
     
  • 3.90, пох. (?), 14:46, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    причем как недавно всплыло в воспоминаниях причастных - тот самый Лебедев и то это понял и в гроб сходя благославил копипастинг. (Которому и сам был ни разу не чужд, но просто не получилось теми средствами)
     
  • 3.107, Аноним357 (?), 15:14, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все страхи, да внешние факторы ... Надо сосредоточиться на том что должно быть и эту модель итерациями реализовывать. Никого не нужно догонять ...  От экспонент - приоритеты, эвристика. Экспоненты это движущая сила.

    > История учит, что на своих ошибках учатся только дураки, умные учатся на чужих.
    > Также история учит, что идиоты вообще на ошибках не учатся.

    Вот именно - опыт не заменишь. Прекрасная уникальная возможность: делать с учетом того, как не надо было делать. Сделать правильно, учитывая весь опыт и не повторяя грабли. Технологии рулят.

     
     
  • 4.128, тоже Аноним (ok), 15:34, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Сделать правильно, учитывая весь опыт

    "Я не тактик, я стратег" (с)

     
  • 3.147, Аноним (147), 16:02, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    До Петра 1 какие кто занавесы ставил?
     

  • 1.72, Аноним (72), 14:21, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А когда будет наш отечественный аналог?
     
     
  • 2.78, Аноним (78), 14:27, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наложи патчи от байкала вот тебе и аналог.
     
  • 2.84, Аноним (36), 14:36, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    он не будет аналогом, потому что будет не иметь аналогов. и даже превзойдёт все зарубежные разработки
     
  • 2.94, тоже Аноним (ok), 14:55, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > А когда будет наш отечественный аналог?

    В отечественном аналоге пока проработаны не все буквы.

     

  • 1.79, Аноним (78), 14:28, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Ну всё теперь заживём (нет)
     
  • 1.82, Аноним (82), 14:31, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Будут аудиты проводить и цвешки отслеживать. Раньше каждая линуксозависимая контора сама этим занималась, теперь будут соборно. Идея наверно не такая плохая, но ведь можно было как минимум изучить китайский опыт, они начали раньше. Ни о каком первопроходстве речи не идет.

    Российская ветка линукс на основе 5.10 - это провал. Уже сейчас ясно, что оно древнее (моя уже далеко не новая встройка на нем не заведется). Если есть ресурсы переносить к себе изменения из апстрима, найдутся и сопровождать ванильное ядро. Вижу в этом даже не распил, а просто какую-то дремучесть и неспособность или нежелание принять важные решения.

     
     
  • 2.96, Аноним (96), 15:00, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто там ничего переносить не будет. Будут только перечислять с одного счёта на другие.
     

  • 1.91, Всем Анонимам Аноним (?), 14:48, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    "российская ветка ядра". мда...
     
  • 1.100, pashev.ru (?), 15:07, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    РАН — это дом престарелых и наркопритон.
     
  • 1.102, thorvaldss (?), 15:09, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Приехали финал
     
  • 1.105, Онан сын Иуды (?), 15:12, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Делайте ставки, гусары, сколько растечётся по кого надо карманам, а сколько копеек доберётся по назначению.
     
     
  • 2.124, Гиря (?), 15:29, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    держи нас в курсе, эксперт чужих карманов.
     
  • 2.146, ИмяХ (?), 16:02, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот вы и делайте ставки, сидя на жопе на анонимных форумах, а я сам пойду и подставлю свой карман.
     

  • 1.106, Твой лапоть (?), 15:12, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот вы все тут смеётесь, а это весьма здравая идея, ибо какой дятел будет с нуля пилить ядро и тратить на это миллиарды? Возьми готовое, проверь на заплатки, запили нужные патчи, разверни на модифицированной версии целую инфраструктуру с официальной поддержкой. Отличная здравая идея.
     
     
  • 2.110, Gemorroj (ok), 15:17, 18/05/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 2.112, Аноним357 (?), 15:17, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    kdiff3 рулит ...
     
  • 2.114, Kuromi (ok), 15:21, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пробема в том что будет взято все готовое, но совсем не факт что из этого получится какая либо экономия.
     
     
  • 3.127, Твой лапоть (?), 15:33, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в Linux было когда-то иначе или я что-то путаю? Бери готовое, модифицируй под себя.
     
  • 2.126, Аноним (78), 15:33, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чего ж ты раньше без консорциума ничего не сделал?
     
     
  • 3.130, Твой лапоть (?), 15:34, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы часто заливаете свой дом водой, когда он не горит?
     

  • 1.109, Аноним (109), 15:16, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Прежде чем составлять бумаги им стоило учесть, что Linux нужно писать как «Линукс», т.е. по-русски и в кавычках-ёлочках.
     
     
  • 2.137, Аноним (141), 15:49, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бросьте. Они Ё отдали болгарам.
     

  • 1.113, Kuromi (ok), 15:20, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О, кажется назревает появление нстоящей Русской ОС с настоящим Русским Ядром.
    Классика жанра, если взять что-то чужое, обклеить отечественными шильдиками и сертификатами и от кучи отечественных организаций, то можно будет сказать что это уже совсем иное, отечественное.
    Может даже форк реальный сделают, правда потом будут со скрипом синхронизироватьс апстимом.
     
  • 1.116, Аноним (116), 15:23, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ухх, дело Дениски Попова живёт!
     
     
  • 2.129, Аноним (78), 15:34, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же у них там главный.
     

  • 1.132, sqroo (?), 15:37, 18/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.135, Аноним (141), 15:47, 18/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > на самом деле всё просто - ядро на 100% следует переписать на расте

    На бересте? )

     

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