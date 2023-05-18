В РФ создан консорциум для исследования безопасности ядра Linux

2.10 , user90 ( ? ), 13:34, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Отчего не хотят своё ведро писать? Некому-с. А министерство_Х тебе ничего не напишет, кроме тонны макулатуры ;)

3.141 , Аноним ( 141 ), 15:53, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как некому, а это? Текст поранить: «Ныне смиренно молим Тя: даждь рабу Твоему сему (имярек) делание благо, во еже вся полезная творити ему во славу Твою и ко благу дома своего и прияти плод достоин трудов своих, да, преспевая в заповедех Твоих и в любви Твоей, воспоет и возблагодарит Тя со Безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым и Благим и Животворящим ...1 день назад

В РПЦ утвердили молитву для поиска работы - БИЗНЕС Online

2.12 , vdb ( ? ), 13:37, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Отчего не хотят своё ведро писать? Выходит, что это всё прокладка поверх зарубежных наработок. Для чего это будущему? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%B

2.23 , пох. ( ? ), 13:45, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –9 + / – большой текст свёрнут, показать Отченаш не помогает потому что А так - хотеть и дальше можно Сделать - нельзя ... 3.49 , Аноним ( 49 ), 14:06, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > А так - хотеть и дальше можно. Сделать - нельзя. можно конечно https://os.kaspersky.ru/

4.64 , user90 ( ? ), 14:14, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >> Сделать - нельзя.

> можно конечно Оно из прошлого, а чел про сделать_сейчас -- чувствуешь разницу? ;)

5.85 , пох. ( ? ), 14:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – оно еще и феерично бесполезное. 5.98 , Аноним ( 49 ), 15:03, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Строго говоря это не замена Linux или Windows, но зачем переписывать с нуля работающий код если можно его просто в изолированном контейнере запустить, касперскийос это примерный аналог https://www.sysgo.com/pikeos

6.119 , Аноним ( 111 ), 15:24, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот "близкий к телу" Каспер и Ко пусть сделает аудит ядра!

У него и ресурсов до небес

3.115 , Аноним ( 111 ), 15:22, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Может пришло время расстреливать из гранотомета (чтоб хоронить нечего было) за госраспилы и откаты??

Утопия.. но в таком случае, есть надежда, что желающих поубавится!

Ошибки возможны, но лес рубят-щепки летят!

Пришло время.

Иначе тупик везде, а не только в тайге

4.143 , Товарищ майор ( ok ), 15:55, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Их бы хотя бы на реальные сроки начать сажать, а Вы про гранатомёты...

2.36 , Аноним ( 36 ), 13:58, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – для кого зарубежных, а для кого - отечественных

2.87 , Хейтер ( ? ), 14:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >это всё прокладка поверх зарубежных наработок - есть коммитеры и из РФ, Вы их сейчас обидели. Это я к тому, что не надо смешивать личные психологические проблемы (длина члена и т п) и опенсорс

3.92 , пох. ( ? ), 14:50, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –8 + / – Сколько их СЕЙЧАС в РФ? Полагаю даже не те 2.8% , соответствующих доле в мировой экономике (уже тоже - бывшей) 4.121 , Аноним ( 111 ), 15:26, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Власть должна быть последовательна не только в болтовне про империю!

Вернуться из-за бугорья, если будут гарантии занятости и дохода не моеньше нынешнего "там"

4.134 , Хейтер ( ? ), 15:40, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >доле в мировой экономике - как известно, в "мировую долю" записывают также экономику услуг, например доходы американских адвокатов. Не уверен, что цифры которые Вы привели, означают что Вам в Берлине или Калифорнии не придется экономить туалетную бумагу и воду. И возвращаясь к теме комплекса неполноценности - лично мне до лампочки какая расовая принадлежность или гражданство того кто сделал вклад в опенсорсный продукт, индус это, финн, русский или украинец (а вдруг?). Всё это люди достойные звания человек. Уверен, что по мере увеличения доли Linux в российских учреждениях количество коммитов из РФ тоже возрастет (если конечно неадекваты не продолжат их блокировать)

3.144 , Аноним ( 141 ), 15:56, 18/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > не надо смешивать личные психологические проблемы 2% численного состава..

