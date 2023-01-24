ФСТЭК РФ опубликовал рекомендации по обеспечению безопасной настройки Linux

2.15 , Аноним ( 15 ), 12:13, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не потому что линукс опенсорс, а венда нет.

2.16 , Аноним ( 91 ), 12:14, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +10 + / – А где финский или например австралийский?

3.70 , Аноним ( 68 ), 14:00, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы ещё спросите, где финские или австралийские процессоры.

4.93 , Аноним ( 91 ), 14:31, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – У меня тут такой вопрос резко возник. А где финские или австралийские процессоры?

5.125 , Аноним ( 68 ), 16:21, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У финнов ещё и легкового автопрома нет, вот где днище-то. В то время, как мы тут с автовазом корячимся.

6.145 , Аноним ( 91 ), 17:40, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну похоже перегнали, а кто-то не верил.

6.165 , Аноним ( 165 ), 21:38, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А тут внезапнор и шведы продали китайцам свой автопром.

Заговор?

2.21 , Анонемистик ( ? ), 12:20, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не осилили

2.28 , Аноним ( 28 ), 12:32, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – QP OS

2.48 , Аноним ( 46 ), 13:05, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – На отечественный Виндус, в своё время, у Алксниса не удалось денег выпросить.

2.58 , Kol ( ok ), 13:30, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Тут доступно объяснили

https://olegmakarenko.ru/2618158.html

2.72 , Kuromi ( ok ), 14:02, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ляликс теперь "Русский виндовс", считай официально. Даже "взять исходники Андроид и переменовать" освещается как "сделали свою ОС".

3.134 , Аноним ( 134 ), 17:12, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > взять исходники Андроид и переменовать гугл ещё проще сделал: взял исходники Андроид и ... не переименовывал даже.

3.146 , Аноним ( 146 ), 17:47, 24/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Анонимный эксперт может лично взять "взять исходники Андроид и переменовать" и сделать "свою ОС".

Только на голом AOSP ничего работать не будет и почти ничего полезного написать не получиться ведь в нем не будет:

Firebase Notifications

Firebase Crashlytics

кучи других компонентов Firebase

WebView

Api для карт

geolocation api

Кучи программ которые идут в комплекте к любому телефону, но не в опенсорс и это сильно не полный список. Все это написать в бесконечное количество раз сложнее чем вывалить очередную кучу в комментарии.

4.181 , Kuromi ( ok ), 00:02, 25/01/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >[оверквотинг удален]

> Firebase Crashlytics

> кучи других компонентов Firebase

> WebView

> Api для карт

> geolocation api

> Кучи программ которые идут в комплекте к любому телефону, но не в

> опенсорс

> и это сильно не полный список.

> Все это написать в бесконечное количество раз сложнее чем вывалить очередную кучу

> в комментарии. Но ведь очевидно же что:

Firebase Notifications - не нужно нам наши суверенные уведомления через иностранные сервера гонять!

Firebase Crashlytics - тоже ненужно потому что Русский Софт не сдается и падает.

кучи других компонентов Firebase - "ну вы понели"

WebView - "не нужон нам этот ваш"...хотя если что возьмут Geckoview. Опять же не зря же всюду призывают использовать "российские браузеры".

Api для карт - Яндекс, Яндекс, Яндекс...ну или 2GIS, им вообще Сбер владеет теперь. На крайний случай есть OSM.

geolocation api - очевидно что эти шпионские API не нужны пользователям. Те кому надо знают где пользователь. Остальным знать не положено. Еси пользователь не знает где он - пускай спросит у других. Тут конечно велика доля шутки, если кто не уловил сарказма.

