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Правительство Москвы запустило площадку для совместной разработки Mos.Hub

30.05.2023 13:22

Департамент информационных технологий Правительства Москвы ввёл в строй отечественную площадку для совместной разработки ПО - Mos.Hub, позиционируемую как "российское сообщество разработчиков программного кода". Платформа основана на московском городском репозитории программного обеспечения, который развивается более 10 лет. Площадка даст возможность делиться собственными разработками и повторно использовать отдельные элементы городских цифровых сервисов Москвы. После регистрации имеется возможность создания своих групп и публичных или приватных проектов. Существующие на Mos.Hub публичные репозитории пока ограничиваются двумя тестовыми проектами.

Заявлено, что проект Mos.Hub развивается в качестве аналога зарубежных репозиториев, таких как GitHub и GitLab, а вся информация, размещённая в Mos.Hub, хранится в защищённом городском центре обработки данных на территории России. При этом беглый осмотр кода основной страницы указывает на то, что система построена на базе открытой платформы GitLab, разрабатываемой американской компанией GitLab Inc.



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  1. Главная ссылка к новости (https://www.mos.ru/news/item/1...)
  2. OpenNews: В РФ создан консорциум для исследования безопасности ядра Linux
  3. OpenNews: В первом квартале 2023 года в РФ зафиксировано в 3.2 раза больше загрузок открытого ПО
  4. OpenNews: GitLab вводит сбор телеметрии для облачных и коммерческих продуктов (решение отложено)
  5. OpenNews: В РФ утверждено создание национального репозитория открытого кода
  6. OpenNews: На страницах портала Госуслуг РФ обнаружен посторонний вредоносный код
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59218-mos.hub
Ключевые слова: mos.hub, gitlab
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Обсуждение (12) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, ryoken (ok), 13:31, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Импортозамещение во все поля.
     
     
  • 2.8, Pahanivo (ok), 14:20, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Импортозамещение во все поля.

    Ога. На чужом софте и хардваре )))

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:32, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > На текущем этапе MosHub не поддерживает мобильные устройства. Для полноценного использования сервиса рекомендуем использовать WEB-версию.

    ...при заходе с телефона.

     
  • 1.4, dullish (ok), 14:00, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Вот, как бы, и хорошо, потому как чем больше альтернатив тем лучше, но хотелось бы увидеть гарантии того, что это не будет, в лучших традициях недружественного Гугла, закрыто через год-другой. Ну там, хоть целевую программу или ещё чего, кроме "инициативы на местах".
     
     
  • 2.7, Quad Romb (ok), 14:13, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда люди требуют гарантий от сервиса - они, для начала, должны быть готовы для начала оплачивать этот сервис.
    Нет никаких гарантий, что завтра будет работать абсолютно любой сервис в сети, который предоставляет некие бесплатные услуги.
    И даже платность сервиса тоже на сто процентов ничего не гарантирует.

    Вот Вас какие гарантии бы устроили?
    И почему "клиенту" который только тратит ресурсы сервиса - должны предоставлять какие-то гарантии?
    Такой клиент, вместо денег, сам должен такому сервису хоть чего-то - но приносить.

     
     
  • 3.9, dullish (ok), 14:21, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вы пробовали сперва читать комментарий, а потом отвечать на него? Понимаю, что нет.
    1. Сервис платный. И платим за него мы с Вами из своих налогов.
    2. Гарантия - любая целевая госпрограмма с обозначенными сроками.
     
     
  • 4.10, Quad Romb (ok), 14:27, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    "Столичная библиотека решений бесплатна и имеет удобную систему авторизации через Mos ID. На данный момент в Mos.Hub разработчикам уже доступен репозиторий, в котором можно хранить и совместно улучшать код."
    Да, пробовал читать.
    А Вы?
     
  • 4.11, Quad Romb (ok), 14:29, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И да, вот по поводу этого:
    > Сервис платный. И платим за него мы с Вами из своих налогов.

    Вы же надеюсь, не требуете себе в исключительное пользование, метр государственной границы на том основании, что его охрана также осуществляется на средства государства?

     
     
  • 5.12, dullish (ok), 14:37, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы точно человек, а не "аськобот" десятилетней давности?
    А ну ка отметьте на этом изображении все светофоры...
    >Да, пробовал читать.

    Попробуйте ещё разок.
    >Вы же надеюсь, не требуете себе в исключительное пользование, метр государственной границы на том основании, что его охрана также осуществляется на средства государства?

    Нет, не требую. А вот надёжной охраны границы и адекватного контроля при её пересечении да, именно потому, что несу на себе часть расходов на эту деятельность. Развивая Вашу, простите за выражение, мысль, я так же не требую доставки мне домой планки оперативной памяти или одного из "блинов" жёсткого диска с сервера, на котором хостится упомянутый сервис.

     
     
  • 6.13, Quad Romb (ok), 14:46, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>Да, пробовал читать.
    > Попробуйте ещё разок.

    Или ещё разков сто, просто потому что меня об этом попросил незнакомый мне человек?
    Или Вы думаете там уже успели сменить текст?
    Это бесплатный сервис, тчк.

    > Нет, не требую. А вот надёжной охраны границы и адекватного контроля при
    > её пересечении да, именно потому, что несу на себе часть расходов

    Нет, требовать Вы ничего не можете.
    В смысле - с правовыми основаниями.
    А так, вербально да, пожалуйста, сколько угодно.

     
     
  • 7.14, dullish (ok), 14:56, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Это бесплатный сервис, тчк.

    Ну хорошо, хорошо. Вы главное не нервничайте.
    >Нет, требовать Вы ничего не можете.

    Конституция Российской Федерации статья 3, тчк.
    А теперь выпейте отвар чего-то там и обратитесь к своему районному шаману или кто там, в Вашей экзотической деспотии выполняет роль квалифицированного медика, с жалобой на то, что прописанное средство больше не помогает.

     
     
  • 8.15, Quad Romb (ok), 15:16, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не-не, зпт Каким пунктом этой статьи Вы будете руководствоваться - ну, пытаясь ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.6, Pahanivo (ok), 14:12, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как мило в очередной раз импортозаместиться на импортном оборудовании и софте, в очередной раз объявив чужое "своим скрепным" ))
     



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