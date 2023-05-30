Правительство Москвы запустило площадку для совместной разработки Mos.Hub

|
|
|
|2.8, Pahanivo (ok), 14:20, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
> Импортозамещение во все поля.
Ога. На чужом софте и хардваре )))
|
|1.2, Аноним (2), 13:32, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> На текущем этапе MosHub не поддерживает мобильные устройства. Для полноценного использования сервиса рекомендуем использовать WEB-версию.
...при заходе с телефона.
|
|1.4, dullish (ok), 14:00, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
|
Вот, как бы, и хорошо, потому как чем больше альтернатив тем лучше, но хотелось бы увидеть гарантии того, что это не будет, в лучших традициях недружественного Гугла, закрыто через год-другой. Ну там, хоть целевую программу или ещё чего, кроме "инициативы на местах".
|
|
|
|2.7, Quad Romb (ok), 14:13, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда люди требуют гарантий от сервиса - они, для начала, должны быть готовы для начала оплачивать этот сервис.
Нет никаких гарантий, что завтра будет работать абсолютно любой сервис в сети, который предоставляет некие бесплатные услуги.
И даже платность сервиса тоже на сто процентов ничего не гарантирует.
Вот Вас какие гарантии бы устроили?
И почему "клиенту" который только тратит ресурсы сервиса - должны предоставлять какие-то гарантии?
Такой клиент, вместо денег, сам должен такому сервису хоть чего-то - но приносить.
|
|
|
|3.9, dullish (ok), 14:21, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Вы пробовали сперва читать комментарий, а потом отвечать на него? Понимаю, что нет.
1. Сервис платный. И платим за него мы с Вами из своих налогов.
2. Гарантия - любая целевая госпрограмма с обозначенными сроками.
|
|
|
|4.10, Quad Romb (ok), 14:27, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
"Столичная библиотека решений бесплатна и имеет удобную систему авторизации через Mos ID. На данный момент в Mos.Hub разработчикам уже доступен репозиторий, в котором можно хранить и совместно улучшать код."
Да, пробовал читать.
А Вы?
|
|4.11, Quad Romb (ok), 14:29, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
И да, вот по поводу этого:
> Сервис платный. И платим за него мы с Вами из своих налогов.
Вы же надеюсь, не требуете себе в исключительное пользование, метр государственной границы на том основании, что его охрана также осуществляется на средства государства?
|
|
|
|5.12, dullish (ok), 14:37, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Вы точно человек, а не "аськобот" десятилетней давности?
А ну ка отметьте на этом изображении все светофоры...
>Да, пробовал читать.
Попробуйте ещё разок.
>Вы же надеюсь, не требуете себе в исключительное пользование, метр государственной границы на том основании, что его охрана также осуществляется на средства государства?
Нет, не требую. А вот надёжной охраны границы и адекватного контроля при её пересечении да, именно потому, что несу на себе часть расходов на эту деятельность. Развивая Вашу, простите за выражение, мысль, я так же не требую доставки мне домой планки оперативной памяти или одного из "блинов" жёсткого диска с сервера, на котором хостится упомянутый сервис.
|
|
|
|6.13, Quad Romb (ok), 14:46, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>>Да, пробовал читать.
> Попробуйте ещё разок.
Или ещё разков сто, просто потому что меня об этом попросил незнакомый мне человек?
Или Вы думаете там уже успели сменить текст?
Это бесплатный сервис, тчк.
> Нет, не требую. А вот надёжной охраны границы и адекватного контроля при
> её пересечении да, именно потому, что несу на себе часть расходов
Нет, требовать Вы ничего не можете.
В смысле - с правовыми основаниями.
А так, вербально да, пожалуйста, сколько угодно.
|
|
|
|7.14, dullish (ok), 14:56, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Это бесплатный сервис, тчк.
Ну хорошо, хорошо. Вы главное не нервничайте.
>Нет, требовать Вы ничего не можете.
Конституция Российской Федерации статья 3, тчк.
А теперь выпейте отвар чего-то там и обратитесь к своему районному шаману или кто там, в Вашей экзотической деспотии выполняет роль квалифицированного медика, с жалобой на то, что прописанное средство больше не помогает.
|
|1.6, Pahanivo (ok), 14:12, 30/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Как мило в очередной раз импортозаместиться на импортном оборудовании и софте, в очередной раз объявив чужое "своим скрепным" ))
|
Отправка комментариев в данном обсужеднии разрешена только зарегистрированным участникам.