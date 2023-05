Правительство Москвы запустило площадку для совместной разработки Mos.Hub

5.12 , dullish ( ok ), 14:37, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вы точно человек, а не "аськобот" десятилетней давности?

А ну ка отметьте на этом изображении все светофоры...

>Да, пробовал читать. Попробуйте ещё разок.

>Вы же надеюсь, не требуете себе в исключительное пользование, метр государственной границы на том основании, что его охрана также осуществляется на средства государства? Нет, не требую. А вот надёжной охраны границы и адекватного контроля при её пересечении да, именно потому, что несу на себе часть расходов на эту деятельность. Развивая Вашу, простите за выражение, мысль, я так же не требую доставки мне домой планки оперативной памяти или одного из "блинов" жёсткого диска с сервера, на котором хостится упомянутый сервис.

6.13 , Quad Romb ( ok ), 14:46, 30/05/2023
>>Да, пробовал читать.

> Попробуйте ещё разок. Или ещё разков сто, просто потому что меня об этом попросил незнакомый мне человек?

Или Вы думаете там уже успели сменить текст?

Это бесплатный сервис, тчк. > Нет, не требую. А вот надёжной охраны границы и адекватного контроля при

> её пересечении да, именно потому, что несу на себе часть расходов Нет, требовать Вы ничего не можете.

В смысле - с правовыми основаниями.

А так, вербально да, пожалуйста, сколько угодно.

7.14 , dullish ( ok ), 14:56, 30/05/2023
>Это бесплатный сервис, тчк. Ну хорошо, хорошо. Вы главное не нервничайте.

>Нет, требовать Вы ничего не можете. Конституция Российской Федерации статья 3, тчк.

А теперь выпейте отвар чего-то там и обратитесь к своему районному шаману или кто там, в Вашей экзотической деспотии выполняет роль квалифицированного медика, с жалобой на то, что прописанное средство больше не помогает.

8.15 , Quad Romb ( ok ), 15:16, 30/05/2023