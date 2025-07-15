PHP переходит на лицензию BSD-3, совместимую с GPL

Разработчики языка программирования PHP планируют перевести интерпретатор PHP и движок Zend Engine с лицензий PHP License и Zend Engine License на 3-пунктовую лицензию BSD. Переход на лицензию BSD-3 упростит условия лицензирования, унифицирует лицензии для PHP и Zend Engine, обеспечит совместимость с GPL и решит давние проблемы, сохранив при этом все права пользователей и разработчиков. Смену лицензии намерены произвести в выпуске PHP 9.0, который может быть сформирован в следующем году. Все члены PHP Group одобрили смену лицензии и в настоящее время данное предложение выставлено на общее обсуждение. Лицензия BSD-3 совместима с GPL и широко признана в сообществе, в отличие от ранее применявшихся лицензий. Лицензия PHP License одобрена организацией Open Source Initiative (OSI), но признана несовместимой с GPL Фондом СПО из-за пункта, не позволяющего без получения письменного разрешения использовать слово PHP для продвижения производных продуктов. Разработчики Debian критиковали лицензию PHP из-за привязки к продуктам PHP Group. Изначально ветки PHP 1.x и 2.x поставлялись под лицензией GPLv2, но ветка PHP 3 была переведена на использование двух лицензий - PHP License и GPL. В PHP 4 лицензия была изменена ещё раз - основной код стал распространяться только под лицензией PHP License, а движок Zend Engine, являющийся основной интерпретатора PHP, был размещён в подкаталоге "Zend/" под отдельной лицензией Zend Engine License. Zend Engine License, как и PHP License, содержит ограничения в отношении использования слова Zend в производных продуктах, но дополнительно требует упоминания использования движка в рекламных материалах. После перехода на новую лицензию авторские права всех участников разработки сохранятся, а права пользователей останутся без изменений. Новая лицензия не налагает дополнительных ограничений и не ущемляет имеющихся прав по использованию, модификации и распространению продукта. Лицензии PHP и Zend основаны на тексте 4-пунктовой лицензии BSD и переход на лицензию BSD-3 лишь приведёт к удалению пунктов, определяющих требования в отношении использования бренда "PHP", а также к прекращению действия условия, предписывающего упоминать об использовании свободного проекта PHP в производных продуктах. Переход на лицензию BSD-3 нуждается в утверждении со стороны компании Perforce Software, которой принадлежит компания Zend Technologies. Отмечается, что вопрос смены лицензии уже неформально согласован с Perforce и осталось лишь получить официальное юридически значимое письменное подтверждение. При этом смена лицензии не потребует получения отдельного согласия от каждого разработчика, так как в тексте лицензий PHP и Zend определены полномочия, позволяющие PHP Group вносить изменения в лицензию и выпускать новые версии лицензии. Процесс перехода на новую лицензию будет оформлен как обновление кода до версий PHP License v4 и Zend Engine License v3, текст которых будет совпадать с текстом лицензии BSD-3.



