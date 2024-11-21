Релиз языка программирования PHP 8.4

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|2.9, _kp (ok), 13:45, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слишком много денежного фетишизма в синтаксисе языка.
Еще убрать немного лишнего, и будет красиво.
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|1.7, Аноним (7), 13:37, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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из обычного, простого языка сделали какое-то недоразумение, изменения ради изменений
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|3.15, Анон1110м (?), 14:14, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как будто его переориентировали на другие задачи. Он и раньше был относительно нормальным для своих задач.
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|3.33, Аноним (37), 15:02, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> мама, я сделяль сайт
Что в этом плохого? В то время можно было в одиночку целый сайт сделать и даже зарабатывать на посетителях, причем хотя его на бесплатном хостинге. Знал чела, который в 13 сделал сайт на пхп как раз, кажется в году 2006, в 2010 там посещаемость была уже сотни тысяч, сайт называть не буду, но многие около айтишники хоть раз да натыкались на него.
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|3.38, Аноним (7), 15:15, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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у пхп уже есть своя ниша, в которой он хорош, так же как существующие другие языки, которые занимают свои ниши. Соперничать с ними, переусложняя язык ненужным синтаксическим сахаром - плохая идея. Своими действиями они отталкивают часть прежних пользователей языка и не дают ничего нового потенциальным новым пользователя.
в итоге есть шанс остаться у разбитого корыта.
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|2.55, nw (?), 16:55, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это обычная ситуация для любого языка, который продолжает развиваться. Он начиается обрастать сахаром и доп.функиционалом. Из-за этого кажется монструозным.
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|2.11, Аноним (11), 13:58, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это не развитие. Это отчаянные попытки вернуть тех, кто сваливал с него на протяжение последнего десятилетия. Типа "смотрите, у нас теперь тоже есть get/set-обработчики свойств, все как у больших дядей; вернитесь позязя... -_-"
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|3.17, Аноним (17), 14:17, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Представьте себе, есть проекты, которые живут и развиваются десятилетиями, без ежегодного переписывания всего кода на язык, который сегодня в тренде. Вот для тех, кто по тем или иным причинам лет 10-15 назад выбрал PHP (а для ряда проектов это было вполне разумное решение), это всё очень полезно.
Сейчас, конечно, начинать новый проект на PHP я не знаю зачем.
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|4.20, Анон1110м (?), 14:21, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А на чём стоит начинать и почему? Под проектом конечно же подразумевается очередной сайтик. PHP вдруг стал плохо подходить для очередного сайтика?
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|4.42, пох. (?), 15:32, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Представьте себе, есть проекты, которые живут и развиваются десятилетиями, без ежегодного
> переписывания всего кода
у меня для вас хреновая новость:
включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость.
и такая дребедень - каждый день. А ваш php5.4 (несовместимый с 5.3! Про историю с 5.2 замнем за давностию лет) не поддерживается. И 7 не поддерживается. И скоро с нытьем про нехватку рук, энтузиазма и туалетной бумаги - перестанут и 8.0-8.3
Ну и как себя чувствует проект который десятилетие нужно именно что ежегодно переписывать чтоб вообще работало - на том же самом (но не совсем) языке?
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|5.45, Аноним (17), 16:08, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Переходить на 5.4 с 5.3 в свое время за отсутствием хорошего инструментария было болезненно. Современные IDE и линтеры это всё упрощают - можно на 99% проанализировать на совместимость статически и исправить несовместимости (часто даже автоматическим рефакторингом, как в случае с ?Type = null), а остальное словится при запуске test suite. Сравнивать это с переписыванием на другой язык даже не смешно.
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|6.48, пох. (?), 16:31, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу-угу, астролябия ж сама все меряет.
А по факту у тебя проект десятилетнего возраста (то есть уже пару поколений разработчиков пережил и никто из живущих не в курсе, что там и зачем) который проще переписать заново чем поштучно выковыривать все несовместимости. И да, при этом по сути будет все равно, на тот же язык или на отдаленно похожий. Все равно это реверс требований и рефакторинг с нуля.
Даже проще на совсем другой инструментарий, поскольку делать это ты очевидно будешь - по частям. А два php всяко хуже чем php и какая-нибудь нода.
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|3.18, Анон1110м (?), 14:17, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как не откро. какой фрилансерский сайт так там постоянно полно объявлений связанных с PHP. Богомерзкий Node.js тоже есть, но поменьше.
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|2.16, Жироватт (ok), 14:16, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хоронили php - порвали джва баяна \
Мне сегодня можно, я сегодня пьяный \
Но да, имело бы смысл заморозить php на крайней версии 7 и делать уже нормальный php 8 через транспилятор.
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|4.49, пох. (?), 16:33, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Первая версия тоже крайняя. На ней замораживать?
просто опоздавшие родиться не помнят эпика с foreach. Когда выяснилось что разработчики нескучного языка настолько альтернативно одарены, что могут сломать совместимость даже просто в minor release. И да, разумеется предыдущий никто даже и не думал поддерживать.
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|4.36, Аноним (37), 15:08, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Сегодня может быть, но для меня пыха закончилась на 4й версии, потом туда начали навязывать ООП, которое для вэба как раз является сферическим овер инжинирингом.
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|1.25, Аноним (37), 14:55, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Когда-то, во времена 4й версии, это был действительно нормальный язык, заточенный под конкретную область. Сегодня это монстр, который сложнее джавы и сишарпа вместе взятых, да и смысла в нем нет, веб давно уже на микросервисах.
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|2.32, Rev (ok), 15:01, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да, как язык был норм. Только все названия функций приходилось смотреть в доках, ибо они все именовались по-разному, и набор параметров в разном порядке у похожих функций был. Плюс, дикие тормоза были.
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|3.35, Аноним (37), 15:06, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не знаю какие там у тебя тормоза были, у меня на 3 пне с 512 мб "денвер" летал, когда занимался разработкой, причем разрабатывал серьезные сайты, а не одностраничники, ну и не говори что сейчас ты научился кодить без гугла и без открытого мануала.
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|1.43, Соль земли (?), 15:34, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> единый для всех архитектур бэкенд и генерирует промежуточное представление (IR), которое затем дополнительно оптимизируется и преобразуется в машинные инструкции для нужной целевой платформы.
LLVM напоминает.
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|1.44, Дед Анон (?), 15:44, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Добавления новых функций и упрощение написания сложных конструкций приветствуется, но вот усложнение с повышением монструозности кода, это вообще лишнее. С каждым релизом что-то да выпиливается. Да оставь те вы для совместимости и всего делов.
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|2.46, Аноним (46), 16:17, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да оставь те вы для совместимости и всего делов.
Да не юзай ты его и делов то :)
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|2.50, пох. (?), 16:36, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Добавления новых функций и упрощение написания сложных конструкций приветствуется, но
> вот усложнение с повышением монструозности кода, это вообще лишнее. С каждым
> релизом что-то да выпиливается.
это называетса вжопп секурити или как-то похоже.
Короче, у тебя до пенсии будет работа по переписыванию одного и того же кода, без конца.
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|1.51, Аноним (51), 16:38, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Давно свичнулся, но продолжаю следить за PHP.
И после такого: "function save(?Book $book = null) {}" Ни разу не пожалел.
PHP реально уже не актуален. Админки и CRUD, где PHP был идеален, уже пилят на TS/JS + json backend на любом языке.
ХЗ где его применять.
PHP с каждой версией все больше напоминает франкинштейна, тело которого собрано из частей Perl, C++, Java, и упаси Боже - JS.
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|1.53, Аноним (53), 16:44, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Предложена новая реализация JIT-компилятора, построенная на базе IR Framework. Ключевое отличие в том, что старый JIT напрямую генерировал машинные инструкции на основе байткода и с использованием разных бэкендов для архитектур x86_64 и AArch64, а новый JIT использует единый для всех архитектур бэкенд и генерирует промежуточное представление (IR), которое затем дополнительно оптимизируется и преобразуется в машинные инструкции для нужной целевой платформы.
Лишь бы LLVM не использовать.
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|1.54, Аноним (53), 16:46, 21/11/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Добавлена поддержка прикрепления обработчиков свойств (property hook), позволяющих добавить дополнительную логику, выполняемую при изменении или доступе к свойствам объекта
Превращаются брюки ... брюки превращаются ... в ASP.Net!
Ну действительно, там и JIT от C# из коробки, и ЯП нормальный, и куча либ...
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