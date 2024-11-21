Релиз языка программирования PHP 8.4

2.11 , Аноним ( 11 ), 13:58, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это не развитие. Это отчаянные попытки вернуть тех, кто сваливал с него на протяжение последнего десятилетия. Типа "смотрите, у нас теперь тоже есть get/set-обработчики свойств, все как у больших дядей; вернитесь позязя... -_-"

3.17 , Аноним ( 17 ), 14:17, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Представьте себе, есть проекты, которые живут и развиваются десятилетиями, без ежегодного переписывания всего кода на язык, который сегодня в тренде. Вот для тех, кто по тем или иным причинам лет 10-15 назад выбрал PHP (а для ряда проектов это было вполне разумное решение), это всё очень полезно. Сейчас, конечно, начинать новый проект на PHP я не знаю зачем.

4.20 , Анон1110м ( ? ), 14:21, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А на чём стоит начинать и почему? Под проектом конечно же подразумевается очередной сайтик. PHP вдруг стал плохо подходить для очередного сайтика?

4.42 , пох. ( ? ), 15:32, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Представьте себе, есть проекты, которые живут и развиваются десятилетиями, без ежегодного

> переписывания всего кода у меня для вас хреновая новость:

включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость. и такая дребедень - каждый день. А ваш php5.4 (несовместимый с 5.3! Про историю с 5.2 замнем за давностию лет) не поддерживается. И 7 не поддерживается. И скоро с нытьем про нехватку рук, энтузиазма и туалетной бумаги - перестанут и 8.0-8.3 Ну и как себя чувствует проект который десятилетие нужно именно что ежегодно переписывать чтоб вообще работало - на том же самом (но не совсем) языке? 5.45 , Аноним ( 17 ), 16:08, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Переходить на 5.4 с 5.3 в свое время за отсутствием хорошего инструментария было болезненно. Современные IDE и линтеры это всё упрощают - можно на 99% проанализировать на совместимость статически и исправить несовместимости (часто даже автоматическим рефакторингом, как в случае с ?Type = null), а остальное словится при запуске test suite. Сравнивать это с переписыванием на другой язык даже не смешно.

6.48 , пох. ( ? ), 16:31, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – угу-угу, астролябия ж сама все меряет. А по факту у тебя проект десятилетнего возраста (то есть уже пару поколений разработчиков пережил и никто из живущих не в курсе, что там и зачем) который проще переписать заново чем поштучно выковыривать все несовместимости. И да, при этом по сути будет все равно, на тот же язык или на отдаленно похожий. Все равно это реверс требований и рефакторинг с нуля. Даже проще на совсем другой инструментарий, поскольку делать это ты очевидно будешь - по частям. А два php всяко хуже чем php и какая-нибудь нода. 3.18 , Анон1110м ( ? ), 14:17, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как не откро. какой фрилансерский сайт так там постоянно полно объявлений связанных с PHP. Богомерзкий Node.js тоже есть, но поменьше.

2.16 , Жироватт ( ok ), 14:16, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хоронили php - порвали джва баяна \

Мне сегодня можно, я сегодня пьяный \ Но да, имело бы смысл заморозить php на крайней версии 7 и делать уже нормальный php 8 через транспилятор.

3.29 , Rev ( ok ), 14:59, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Первая версия тоже крайняя. На ней замораживать?

4.49 , пох. ( ? ), 16:33, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Первая версия тоже крайняя. На ней замораживать? просто опоздавшие родиться не помнят эпика с foreach. Когда выяснилось что разработчики нескучного языка настолько альтернативно одарены, что могут сломать совместимость даже просто в minor release. И да, разумеется предыдущий никто даже и не думал поддерживать. 2.28 , Аноним ( 37 ), 14:58, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Это не развитие, это уже овер инжиниринг.

3.31 , ьщккгнр ( ? ), 15:01, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – оверинжиниринг — это второе имя PHP ;)

4.36 , Аноним ( 37 ), 15:08, 21/11/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – Сегодня может быть, но для меня пыха закончилась на 4й версии, потом туда начали навязывать ООП, которое для вэба как раз является сферическим овер инжинирингом.

