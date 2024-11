После года разработки представлен релиз языка программирования PHP 8.4. Новая ветка включает серию новых возможностей, а также несколько изменений, нарушающих совместимость. Ключевые изменения в PHP 8.4: Предложена новая реализация JIT-компилятора, построенная на базе IR Framework. Ключевое отличие в том, что старый JIT напрямую генерировал машинные инструкции на основе байткода и с использованием разных бэкендов для архитектур x86_64 и AArch64, а новый JIT использует единый для всех архитектур бэкенд и генерирует промежуточное представление (IR), которое затем дополнительно оптимизируется и преобразуется в машинные инструкции для нужной целевой платформы.

Добавлена поддержка прикрепления обработчиков свойств (property hook), позволяющих добавить дополнительную логику, выполняемую при изменении или доступе к свойствам объекта, реализуемую без перехвата операций чтения и записи при помощи общих функций __get и __set, и без создания дополнительных методов-обвязок. Применение обработчиков свойств даёт возможность существенно сократить объём кода и упростить переопределение поведения работы со свойствами, благодаря привязке собственного обработчика к каждому свойству. class User { public string $name { set { if (strlen($value) === 0) { throw new ValueError("Name must be non-empty"); } $this->name = $value; } } public function __construct(string $name) { $this->name = $name; } }

Разрешено указание ссылок на методы в конструкции "new" без отделяющих скобок, т.е. вместо "$name = (new MyClass())->method()" теперь можно указывать "$name = new MyClass()->method()".

Добавлена возможность асимметричного управления видимостью свойств объектов (public, private, protected), отдельно для операций записи (set) и чтения (get). Например: class PhpVersion { public private(set) string $version = '8.4'; } $phpVersion = new PhpVersion(); var_dump($phpVersion->version); // string(3) "8.4" $phpVersion->version = 'PHP 8.3'; // error

Предоставлена штатная поддержка "ленивых" объектов (lazy), инициализация которых производится в момент первого использования.

Вместо общего параметра "opcache.jit_buffer_size" для управления JIT-компилятором и настройки размера буфера JIT предложены параметры "opcache.jit" и "opcache.jit_buffer_size". Для отключения JIT теперь можно указывать "opcache.jit=disable" вместо "opcache.jit_buffer_size=0". Внесены изменения, снижающие потребление памяти и повышающие производительность JIT в некоторых ситуациях.

Добавлен атрибут "#[\Deprecated]", предназначенный для пометки устаревших функций, классов и методов. #[\Deprecated("use newFunction() instead", since: "1.1")] function oldFunction() { // … }

Реализован класс \Dom\HTMLDocument, поддерживающий корректный разбор разметки HTML5.

Добавлена функция request_parse_body() для разбора HTTP-запросов с типом контента multipart/form-data (RFC1867).

Добавлены функции array_find(), array_find_key(), array_any() и array_all(). Функции array_find() и array_find_key() возвращают первый элемент или ключ в массиве, для которых сработала проверка, заданная через указанную пользователем callback-функцию. В свою очередь функции array_any() и array_all() возвращают любой совпавший элемент и все совпавшие элементы. Например, для вывода первого элемента, размер поля title в котором больше 5 символов, можно указать: $firstMatch = array_find( $posts, function (Post $post) { return strlen($post->title) > 5; } );

Добавлены методы DateTime::getMicrosecond() и DateTimeImmutable::setMicrosecond($microsecond) для получения и установки времени с микросекундной точностью, а также метод DateTime::createFromTimestamp().

В PDO (PHP Data Objects), абстрактный интерфейс для работы с базами данных, добавлена возможность создания парсеров SQL и субклассов, специфичных для определённых драйверов СУБД. Добавлены новые субклассы Pdo\Dblib, Pdo\Firebird, Pdo\MySql, Pdo\Odbc и Pdo\Sqlite.

Добавлены новые функции mb_trim(), mb_ltrim(), mb_rtrim(), mb_ucfirst(), mb_lcfirst(), bcceil(), bcdivmod(), bcfloor() и bcround(), pcntl_getcpu(), pcntl_getcpuaffinity(), pcntl_getqos_class(), pcntl_setns(), pcntl_waitid(), http_get_last_response_headers(), http_clear_last_response_headers(), fpow()

Операции exit и die теперь можно вызывать в форме полноценных функций, которые допускается передавать в качестве аргумента в другие функции. Ранее возможности функций exit() и die() были сильно ограничены, так как они представляли собой обвязки над ключевыми словами exit и die.

Добавлены изменения, усложняющие эксплуатацию уязвимостей, вызванных выходом за границы буфера, а также усиливающие рандомизацию имён файлов, создаваемых через функцию tempnam().

Объявлено устаревшим поведение, при котором для параметров функций с присвоенным по умолчанию значением null автоматически разрешалось присвоение значений null. Для того, чтобы подобные параметры могли принимать значения null теперь требуется явное указание префикса "?". Например, вместо "function save(Book $book = null) {}" следует указывать "function save(?Book $book = null) {}".

Объявлены устаревшими константы E_STRICT, MYSQLI_REFRESH_*, функции mysqli_ping(), mysqli_kill(), mysqli_refresh(), методы mysqli::ping(), mysqli::kill(), mysqli::refresh(), возможность использования "_" в качестве имени класса, некоторые свойства DOMDocument и DOMEntity. Запрещено переопределение констант класса GMP, для которого теперь выставлено ключевое слово "final". Дополнительно, можно отметить выпуск статического анализатора PHPStan 2.0, позволяющего находить ошибки в коде на языке PHP без его выполнения и использования unit-тестов. Анализатор предоставляет 10 уровней, охватывающих такие области, как выявление неопределённых переменных, неизвестных классов, функций и методов; проверка типов аргументов и возвращаемых значений; корректность использования некоторых типов; определение никогда не вызываемого кода. Код проекта написан на языке PHP и распространяется под лицензией MIT.