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Предварительный выпуск проекта PXP, развивающего расширенный диалект языка PHP

16.05.2023 18:16

Опубликован первый тестовый выпуск реализации языка программирования PXP, расширяющего PHP поддержкой новых синтаксических конструкций и расширенных возможностей runtime-библиотеки. Написанный на PXP код транслируется в обычные PHP-скрипты, выполняемые при помощи штатного интерпретатора PHP. Так как PXP лишь дополняет PHP, он совместим со всеми существующим PHP-кодом. Из особенностей PXP отмечается расширения системы типов PHP для лучшего представления данных и применения статического анализа, а также поставка расширенной библиотеки классов для упрощения написания безопасного кода.

Первая версия преподносится как начальный экспериментальный прототип, пока не пригодный повсеместного применения и тестирующий реализацию, написанную на PHP и использующую парсер PHP-Parser (первый прототип пытались разрабатывать на Rust, но потом отказались от этой идеи). Из доступных в первой версии расширенных возможности отмечается только поддержка многострочных замыканий: 


   $name = "Ryan";

   $hello = fn (): void {
	echo "Hello, {$name}!";
   };
   $hello();

В дальнейшем рассматривается включение в PXP таких возможностей, как сокращённые и блочные варианты выражения "match", условный оператор "return", псевдонимы типов, дженерики, вариативные типы, неизменяемые переменные, сопоставления с образцом и перегрузка операторов.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/pxp-lang/px...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 8.2
  3. OpenNews: Facebook анонсировал виртуальную машину HipHop и JIT-компилятор для языка PHP
  4. OpenNews: Выпуск PHPStan 1.0, статического анализатора для кода на языке PHP
  5. OpenNews: Facebook представил Hack, вариант языка PHP со статической типизацией
  6. OpenNews: Разработчики PHP представили интерпретатор нового поколения (PHPNG)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59142-pxp
Ключевые слова: pxp, php
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (47) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 18:36, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    PHP никогда не умрет!)
     
     
  • 2.22, YetAnotherOnanym (ok), 19:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Будет гнить под грудой бесконечно добавляемого сахара.
     
     
  • 3.25, Аноним (25), 20:10, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Пока что пыхохейтеры сгнивают раньше, чем их нелюбимый пых
     

  • 1.3, Бывалый смузихлёб (?), 18:44, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > и перегрузка операторов

    вот с этого начинается всё плюсоподобное зло

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 19:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Зло - это писать гoвнeцo вида 'multiply_complex(add_complex(c1, c2), c3)' вместо '(c1 + c2) * c3', и только перегрузкой операторов оно и решается.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 20:08, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    А другие примеры есть? Если целью является поддержка математических библиотек, то можно разрешить перегрузку путём написания плагинов к компилятору. Благо их будет раз два и обчёлся. А давать доступ к перегрузке произвольному стороннему коду - страшное зло.
     
     
  • 4.38, Аноним (38), 21:12, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И получить lock на конкретный компилятор.
     
     
  • 5.41, Аноним (41), 21:23, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дак там всего несколько кейсов придумали, на скидку: with overflow (zig), и более типичные matrix и vector (на манер glsl)
     
  • 4.42, Аноним (15), 21:49, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А другие примеры есть? Если целью является поддержка математических библиотек, то можно разрешить перегрузку путём написания плагинов к компилятору

    Каких ещё нахрен плагинов, к какому нахрен компилятору? Это обязано быть в стандарте языка.

    > Благо их будет раз два и обчёлся. А давать доступ к перегрузке произвольному стороннему коду - страшное зло.

    Нет, это базовая и абсолютно обязательная вещь, с которой начинается любой ЯВУ.

     
  • 4.47, Gemorroj (ok), 22:20, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а оно уже есть. GMP как раз так и умеет
     
  • 3.29, Аноним (29), 20:15, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему тогда в C++ нельзя просто делать [1] + [2], а надо воеичий push_back писать? Ну правиславно.

    И на процессоре как это выглядит? Вот +-/* на процессоре есть, а твоего поделия - нет.

     
  • 3.32, YetAnotherOnanym (ok), 20:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ога. Чтобы не утруждать мозг контролем, что за операнды в выражении. Очень удобно, когда надо кодить быстро и много, самое то для макакинга.
     
     
  • 4.44, Аноним (15), 21:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Чтобы не утруждать мозг контролем, что за операнды в выражении

    Разгружать мозг - первоочередная задача любых инструментов автоматизации, к которым относятся и ЯП.

    > Очень удобно, когда надо кодить быстро и много

    Тут чувствуется какой-то намёк что кодить быстро и много - это плохо, но не написано с какого это такого хрена.

     
     
  • 5.51, Аноним (51), 23:03, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >кодить быстро и много - это плохо, но не написано с какого это такого хрена.

    Потому что в большинстве случаев "быстро и много" получается кое-как. Типичная триада, где соместимо только два.

     
  • 2.49, Аноним (49), 22:33, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В перле не началось.
     

  • 1.4, Аноним (4), 18:44, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    уже есть тайпскрипт/яваскрипт, в котором нет бредового апи в стиле пыха, в котором json_parse("null") и json_parse("ну че как дела лол") оба возвращают null, а за ошибкой парсера надо лезть в какое-то стороннее место в стиле сишного errno. Не то, чтобы я критиковал си, но от высокоуровневого-то языка ожидаешь большего.
     
     
  • 2.10, Аноним (10), 18:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    function json_parse(string $json,
        ?bool $associative = null,
        int $depth = 512,
        int $flags = 0) {
       return json_decode($json, $associative, $depth, $flags | JSON_THROW_ON_ERROR);
    }
     
     
  • 3.19, NULL (??), 19:47, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Начиная с 8 версии исключение стало по умолчанию при ошибке парсинга
     
     
  • 4.21, Аноним (4), 19:54, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это в каком году случилось? вернее так: на сколько десятилетий (!) они отстали от парсеров стд-библиотек других языков?
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 20:14, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не примерно 300 миллионов лет.
     

  • 1.5, Cucumber (?), 18:45, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Интересна история неуспеха, почему у них не получилось написать парсер на rust-е?
     
     
  • 2.7, Аноним (27), 18:50, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Давай начнём с того что ты скажешь какие есть ещё версии кроме одной очевидной причины.
     
  • 2.11, Аноним (10), 18:56, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Потому что PHP уже умеет парсить сам себя, а на rust это всё надо писать и поддерживать.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 19:37, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не умеет, по ссылке какой-то костыль с гитхаба, написанный на пыхе.
     
     
  • 4.45, Аноним (10), 22:02, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Все эти "костыли" предоставляют более удобные API к результату встроенной функции https://www.php.net/manual/en/function.token-get-all.php
     
     
  • 5.46, Аноним (10), 22:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И даже даже такое есть

    https://www.php.net/manual/en/phptoken.tokenize.php

    (PHP лет 5 не трогал, не в курсе, что там в 8)

     
  • 3.40, Аноним (40), 21:18, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в смысле не умеет? лол https://github.com/nikic/PHP-Parser
     

  • 1.6, bircoph (ok), 18:48, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Слава mojo покоя не даёт?
     
     
  • 2.8, Аноним (27), 18:50, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Mojo пока что топчик. Ничего лучше программистская языкологогия пока что не смогла придумать.
     

  • 1.9, Анонимусс (?), 18:55, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    > первый прототипы пытались разрабатывать на Rust, но потом отказались от этой идеи

    ... и написали на уже знакомом им php))

    Бедняги, не осилили строго типизированный язык.
    Тут злые языки поговаривают, что на расте только фронтендщики, ака js-ники или пыхеры пишут.
    А тут оно вот как оказалось

     
     
  • 2.14, Бывалый смузихлёб (?), 19:01, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    парсер написать в принципе непростая задача
    а на ЯП с уродливостью синтаксиса уровня раста - и вовсе попахивает наказанием за грехи при жизни

    Просто посоны вовремя вспомнили что не грешили и ели кашу. И вообще, ещё живы.
    В общем, тема с парсером на расте откладывается. Пока что.

     
     
  • 3.31, Анонин (?), 20:24, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это в треде про пыху пишут что раст уродливый, серьезно?
    Что вообще может быть отвратительнее синтаксиса пыхи?
     
     
  • 4.35, Анонус (?), 20:43, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Перл?
     
  • 4.36, Аноним (36), 20:45, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может вы его с перл перепутали?
     

  • 1.12, Аноним (12), 18:59, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    define('LARAVEL_START', microtime(true));

    Хотели писать на расте, в итоге переписали на ларавель с симфони, как обычно.

     
     
  • 2.16, Аноним (-), 19:20, 16/05/2023 Скрыто модератором
    		• +/
     

  • 1.18, Аноним (18), 19:38, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Там X или Х по центру?
     
     
  • 2.52, Аноним (51), 23:06, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    PXP = P² . Пых квадрат.
     

  • 1.20, Аноним (-), 19:49, 16/05/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.23, Kusb (?), 20:02, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я бы хотел ОС на компилируемом php. И скрипты там на php.
     
     
  • 2.26, Аноним (27), 20:12, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем же тебе таким KPHP не угодил, от Пашкета?
     
     
  • 3.28, Kusb (?), 20:14, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > И чем же тебе таким KPHP не угодил, от Пашкета?

    А в принципе да. Но там скорее всего не будет некоторых возможностей для создания ОС и ассемблерных вставок, например. :) Может рантайм не к месту.
    Но kphp может быть лучшим вариантом для создания ОС на диалекте PHP.

     
     
  • 4.30, Kusb (?), 20:15, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно сильно захочет обычную ОС?
     

  • 1.34, BrainFucker (ok), 20:40, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Написанный на PXP код транслируется в обычные PHP-скрипты, выполняемые при помощи штатного интерпретатора PHP.

    Тогда вообще непонятно зачем было изобретать велосипед, просто сделали бы транслятор из JS или Python в PHP.

     
     
  • 2.37, yaskhan (?), 21:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я написал транспилер с Питона, но похоже всем все равно. Или ее никто не видит потому что это форк.
     

  • 1.43, Golangdev (?), 21:54, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем это ?)

    Я слышал, что php-шники массово на Go переходят, когда не хватает возможностей

     
  • 1.53, Том Круз (?), 23:11, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    отвлекитесь вы уже от компютеров )
     

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