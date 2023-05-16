Предварительный выпуск проекта PXP, развивающего расширенный диалект языка PHP

2.15 , Аноним ( 15 ), 19:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +7 + / – Зло - это писать гoвнeцo вида 'multiply_complex(add_complex(c1, c2), c3)' вместо '(c1 + c2) * c3', и только перегрузкой операторов оно и решается.

3.24 , Аноним ( 24 ), 20:08, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – А другие примеры есть? Если целью является поддержка математических библиотек, то можно разрешить перегрузку путём написания плагинов к компилятору. Благо их будет раз два и обчёлся. А давать доступ к перегрузке произвольному стороннему коду - страшное зло.

4.38 , Аноним ( 38 ), 21:12, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И получить lock на конкретный компилятор.

5.41 , Аноним ( 41 ), 21:23, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дак там всего несколько кейсов придумали, на скидку: with overflow (zig), и более типичные matrix и vector (на манер glsl)

4.42 , Аноним ( 15 ), 21:49, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А другие примеры есть? Если целью является поддержка математических библиотек, то можно разрешить перегрузку путём написания плагинов к компилятору Каких ещё нахрен плагинов, к какому нахрен компилятору? Это обязано быть в стандарте языка. > Благо их будет раз два и обчёлся. А давать доступ к перегрузке произвольному стороннему коду - страшное зло. Нет, это базовая и абсолютно обязательная вещь, с которой начинается любой ЯВУ.

4.47 , Gemorroj ( ok ), 22:20, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а оно уже есть. GMP как раз так и умеет

3.29 , Аноним ( 29 ), 20:15, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Почему тогда в C++ нельзя просто делать [1] + [2], а надо воеичий push_back писать? Ну правиславно. И на процессоре как это выглядит? Вот +-/* на процессоре есть, а твоего поделия - нет.

3.32 , YetAnotherOnanym ( ok ), 20:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ога. Чтобы не утруждать мозг контролем, что за операнды в выражении. Очень удобно, когда надо кодить быстро и много, самое то для макакинга.

4.44 , Аноним ( 15 ), 21:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Чтобы не утруждать мозг контролем, что за операнды в выражении Разгружать мозг - первоочередная задача любых инструментов автоматизации, к которым относятся и ЯП. > Очень удобно, когда надо кодить быстро и много Тут чувствуется какой-то намёк что кодить быстро и много - это плохо, но не написано с какого это такого хрена.

5.51 , Аноним ( 51 ), 23:03, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >кодить быстро и много - это плохо, но не написано с какого это такого хрена. Потому что в большинстве случаев "быстро и много" получается кое-как. Типичная триада, где соместимо только два.

2.49 , Аноним ( 49 ), 22:33, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – В перле не началось.

