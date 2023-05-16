Предварительный выпуск проекта PXP, развивающего расширенный диалект языка PHP

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|2.15, Аноним (15), 19:04, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Зло - это писать гoвнeцo вида 'multiply_complex(add_complex(c1, c2), c3)' вместо '(c1 + c2) * c3', и только перегрузкой операторов оно и решается.
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|3.24, Аноним (24), 20:08, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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А другие примеры есть? Если целью является поддержка математических библиотек, то можно разрешить перегрузку путём написания плагинов к компилятору. Благо их будет раз два и обчёлся. А давать доступ к перегрузке произвольному стороннему коду - страшное зло.
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|5.41, Аноним (41), 21:23, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Дак там всего несколько кейсов придумали, на скидку: with overflow (zig), и более типичные matrix и vector (на манер glsl)
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|4.42, Аноним (15), 21:49, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А другие примеры есть? Если целью является поддержка математических библиотек, то можно разрешить перегрузку путём написания плагинов к компилятору
Каких ещё нахрен плагинов, к какому нахрен компилятору? Это обязано быть в стандарте языка.
> Благо их будет раз два и обчёлся. А давать доступ к перегрузке произвольному стороннему коду - страшное зло.
Нет, это базовая и абсолютно обязательная вещь, с которой начинается любой ЯВУ.
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|3.29, Аноним (29), 20:15, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Почему тогда в C++ нельзя просто делать [1] + [2], а надо воеичий push_back писать? Ну правиславно.
И на процессоре как это выглядит? Вот +-/* на процессоре есть, а твоего поделия - нет.
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|3.32, YetAnotherOnanym (ok), 20:27, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ога. Чтобы не утруждать мозг контролем, что за операнды в выражении. Очень удобно, когда надо кодить быстро и много, самое то для макакинга.
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|4.44, Аноним (15), 21:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Чтобы не утруждать мозг контролем, что за операнды в выражении
Разгружать мозг - первоочередная задача любых инструментов автоматизации, к которым относятся и ЯП.
> Очень удобно, когда надо кодить быстро и много
Тут чувствуется какой-то намёк что кодить быстро и много - это плохо, но не написано с какого это такого хрена.
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|5.51, Аноним (51), 23:03, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>кодить быстро и много - это плохо, но не написано с какого это такого хрена.
Потому что в большинстве случаев "быстро и много" получается кое-как. Типичная триада, где соместимо только два.
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|1.4, Аноним (4), 18:44, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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уже есть тайпскрипт/яваскрипт, в котором нет бредового апи в стиле пыха, в котором json_parse("null") и json_parse("ну че как дела лол") оба возвращают null, а за ошибкой парсера надо лезть в какое-то стороннее место в стиле сишного errno. Не то, чтобы я критиковал си, но от высокоуровневого-то языка ожидаешь большего.
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|2.10, Аноним (10), 18:55, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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function json_parse(string $json,
?bool $associative = null,
int $depth = 512,
int $flags = 0) {
return json_decode($json, $associative, $depth, $flags | JSON_THROW_ON_ERROR);
}
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|3.19, NULL (??), 19:47, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Начиная с 8 версии исключение стало по умолчанию при ошибке парсинга
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|4.21, Аноним (4), 19:54, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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это в каком году случилось? вернее так: на сколько десятилетий (!) они отстали от парсеров стд-библиотек других языков?
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|1.5, Cucumber (?), 18:45, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Интересна история неуспеха, почему у них не получилось написать парсер на rust-е?
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|2.7, Аноним (27), 18:50, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Давай начнём с того что ты скажешь какие есть ещё версии кроме одной очевидной причины.
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|2.11, Аноним (10), 18:56, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Потому что PHP уже умеет парсить сам себя, а на rust это всё надо писать и поддерживать.
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|3.17, Аноним (17), 19:37, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не умеет, по ссылке какой-то костыль с гитхаба, написанный на пыхе.
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|2.8, Аноним (27), 18:50, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Mojo пока что топчик. Ничего лучше программистская языкологогия пока что не смогла придумать.
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|1.9, Анонимусс (?), 18:55, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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> первый прототипы пытались разрабатывать на Rust, но потом отказались от этой идеи
... и написали на уже знакомом им php))
Бедняги, не осилили строго типизированный язык.
Тут злые языки поговаривают, что на расте только фронтендщики, ака js-ники или пыхеры пишут.
А тут оно вот как оказалось
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|2.14, Бывалый смузихлёб (?), 19:01, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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парсер написать в принципе непростая задача
а на ЯП с уродливостью синтаксиса уровня раста - и вовсе попахивает наказанием за грехи при жизни
Просто посоны вовремя вспомнили что не грешили и ели кашу. И вообще, ещё живы.
В общем, тема с парсером на расте откладывается. Пока что.
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|3.31, Анонин (?), 20:24, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это в треде про пыху пишут что раст уродливый, серьезно?
Что вообще может быть отвратительнее синтаксиса пыхи?
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|1.12, Аноним (12), 18:59, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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define('LARAVEL_START', microtime(true));
Хотели писать на расте, в итоге переписали на ларавель с симфони, как обычно.
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|3.28, Kusb (?), 20:14, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> И чем же тебе таким KPHP не угодил, от Пашкета?
А в принципе да. Но там скорее всего не будет некоторых возможностей для создания ОС и ассемблерных вставок, например. :) Может рантайм не к месту.
Но kphp может быть лучшим вариантом для создания ОС на диалекте PHP.
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|1.34, BrainFucker (ok), 20:40, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Написанный на PXP код транслируется в обычные PHP-скрипты, выполняемые при помощи штатного интерпретатора PHP.
Тогда вообще непонятно зачем было изобретать велосипед, просто сделали бы транслятор из JS или Python в PHP.
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|2.37, yaskhan (?), 21:07, 16/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Я написал транспилер с Питона, но похоже всем все равно. Или ее никто не видит потому что это форк.
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|1.43, Golangdev (?), 21:54, 16/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем это ?)
Я слышал, что php-шники массово на Go переходят, когда не хватает возможностей
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