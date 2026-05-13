Уязвимость в Exim, приводящая к удалённому выполнению кода на сервере

|
|1.2, Аноним (1), 13:56, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
|
Готов слушать сказочные истории как люди настроили отправку почты с собственного сервера и не попадают в спам.
(Картинка с челом в фиолетовой шляпе, который очень внимательно слушает)
|
|
|
|
|
|3.11, нах. (?), 14:36, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
даже.
А заодно попробуй с "настроенным" подержать у себя хотя бы нормальную рассылку.
Хотя бы васянов на двадцать.
|
|
|
|4.14, Cyd (?), 14:41, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+8 +/–
|
удивительно. у каждого второго корпа свой почтовик. что они делают не так?
|
|2.9, нах. (?), 14:35, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
э... ну... берем допустим сервер, небольшой компании с примерно допустим пол-миллиончика клиентов (нет, не сбер, там много, много побольше).
Настраиваем. (на отлепись, spf ?all, какой нафиг dkim, ну ладно, нате вам ревптр хотя бы ресолвящийся а не как обычно, а то много отбойников от нитакусей с наколеночными поделками)
Угадай что cделают щщасливые рабы мэйлрушечки со своим саппортом если очень важные и нужные оповещения что вы опять забыли оплатить и щас мы вам покажем - попадают в спам?!
Настоящий спам при этом можешь рассылать прям хоть с того сервера (хотя чисто технически неудобно, проще еще один поднять, ты ж не забыл про ?all ? и from понятно такой же) - в крайнем случае если тебя та же мэйлрушечка ненадолго и заблокирует - после первого же письма "что за ....?!!!!" - и разблокируют, и еще и извинятся. Потому что за массовые обращения им прилетает и без тебя.
Гугель отдельная история, конечно, надо б пожаловаться роспозору что недостаточно хорошо его запретили. Но там тоже массовость решает, если 99% твоих юзверей достают тебя из спама, все у тебя будет хорошо и даже почти замечательно.
|
|2.21, Аноним (21), 15:21, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Настроить как следует spf/dkim, слать вменяемые письма, чтобы на mail-tester было 10/10, и не делать массовые рассылки первые несколько месяцев. Ну или делать их достаточно важными, чтобы пользователи массово достали их из спама.
|
|2.22, Аноним (22), 15:31, 13/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
postfix + dkim + spf + mail-tester + postmaster на гугле + в течение какого-то времени просим пользователей доставать письма из спама гугла. Вроде ок, 400 чел в рассылке.
|
|1.8, Xasd1 (?), 14:31, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> но надеются, что в будущем другие исследователи смогут довести их работу до конца и написать полноценно работающий эксплоит
ну чтож, дело хорошее
|
|1.10, Аноним (10), 14:36, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Exim 4.97 был выпущен в ноябре 2023го и бекдор успешно проработал 2.5 года.
> Проблема вызвана обращением к уже освобождённой памяти (use-after-free) в бэкенде к GnuTLS
Не удивительно.
В общем ситуация типичная для Eximʼа.
|
|1.16, Аноним (16), 15:07, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
А ведь еще не так давно сабж ставился по умолчанию при установке десктопного линукса как локальный MTA. Правда в разных дистрах по-разному было, где-то мог быть postfix.
|
|1.18, aname (ok), 15:11, 13/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Проблема проявляется начиная с ветки Exim 4.97 при сборке с библиотекой GnuTLS ("USE_GNUTLS=yes") и устранена в выпуске Exim 4.99.3. Сборки с OpenSSL и другими библиотеками, отличными от GnuTLS, уязвимость не затрагивает.
Хехмда. Тысячи глаз®™©.
|