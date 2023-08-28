Выпуск DNS-сервера KnotDNS 3.3.0 с поддержкой DNS поверх QUIC

Опубликован релиз KnotDNS 3.3.0, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC, написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3. KnotDNS отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DNS поверх HTTPS, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL). В новом выпуске: Добавлена полная поддержка DNS поверх протокола QUIC (DNS over QUIC, DoQ, RFC 9250). QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL.

Добавлена поддержка двунаправленного трансфера зон, используя протокол QUIC (XFR over QUIC, XoQ) и различные профили аутентификации.

Добавлена возможность автоматической предварительной генерации обратных PTR-записей ('zone.reverse-generate').

Добавлены счётчики 'zone.size' и 'zone.max-ttl'.

Добавлена поддержка закрепления первичного сервера ('zone.master-pin-tolerance').

Добавлена новая политика генерации порядкового номера SOA - 'zone.serial-modulo'.

Добавлен режим 'DNSSEC multi-signer'.



