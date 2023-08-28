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Выпуск DNS-сервера KnotDNS 3.3.0 с поддержкой DNS поверх QUIC

28.08.2023 22:52

Опубликован релиз KnotDNS 3.3.0, высокопроизводительного авторитативного DNS сервера (рекурсор выполнен в виде отдельного приложения), поддерживающего все современные возможности DNS. Проект разрабатывается чешским реестром имен CZ.NIC, написан на языке Си и распространяется под лицензией GPLv3.

KnotDNS отличается ориентацией на высокую производительность обработки запросов, для чего применяется многопоточная, и по большей части неблокирующая реализация, хорошо масштабируемая на SMP-системах. Предоставляются такие возможности, как добавление и удаление зон на лету, передача зон между серверами, DNS поверх HTTPS, DDNS (динамические обновления), NSID (RFC 5001), расширения EDNS0 и DNSSEC (включая NSEC3), ограничения интенсивности ответов (RRL).

В новом выпуске:

  • Добавлена полная поддержка DNS поверх протокола QUIC (DNS over QUIC, DoQ, RFC 9250). QUIC представляет собой надстройку над протоколом UDP, поддерживающую мультиплексирование нескольких соединений и обеспечивающую методы шифрования, эквивалентные TLS/SSL.
  • Добавлена поддержка двунаправленного трансфера зон, используя протокол QUIC (XFR over QUIC, XoQ) и различные профили аутентификации.
  • Добавлена возможность автоматической предварительной генерации обратных PTR-записей ('zone.reverse-generate').
  • Добавлены счётчики 'zone.size' и 'zone.max-ttl'.
  • Добавлена поддержка закрепления первичного сервера ('zone.master-pin-tolerance').
  • Добавлена новая политика генерации порядкового номера SOA - 'zone.serial-modulo'.
  • Добавлен режим 'DNSSEC multi-signer'.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.knot-dns.cz/2023-0...)
  2. OpenNews: Выпуск DNS-сервера KnotDNS 3.0.0
  3. OpenNews: Новый вариант атаки SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  4. OpenNews: Выпуск DNS-сервера BIND 9.18.0 с поддержкой DNS-over-TLS и DNS-over-HTTPS
  5. OpenNews: Ошибка при обновлении ключей DNSSEC привела к нарушению работы доменной зоны NZ
  6. OpenNews: Атака MaginotDNS, позволяющая подменить данные в кэше DNS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59676-knot
Ключевые слова: knot, dns
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