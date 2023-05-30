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Ошибка при обновлении ключей DNSSEC привела к нарушению работы доменной зоны NZ

30.05.2023 09:53

Новозеландский регистратор InternetNZ, отвечающих за доменную зону ".NZ", предупредил об инциденте, в результате которого возникли массовые сбои в разрешении доменных имён в зоне ".nz" и 15 связанных вторичных зонах, таких как "co.nz" и "net.nz". Причиной сбоя стала ошибка, допущенная при ротации KSK-ключей (Key Signing Key), применяемых для цифровой подписи записей DNSKEY, содержащих ключи для подписи доменной зоны (ZSK, Zone Signing Key). После инцидента на DNS-серверах, применяющих DNSSEC для проверки достоверности данных, перестали определяться все домены в зоне ".nz" (попытка определения приводит к возвращению сервером ошибки SERVFAIL).

Регистратор доменной зоны ".nz" внедрил DNSSEC более десяти лет назад и с тех пор ежегодная ротация ключей превратилась в рутину. В этом году ротация была выполнена в привычном режиме, но администраторы не учли, что в конце прошлого года была внедрена новая информационная система регистратора, в которой формат ключей немного отличался от прошлой и данное отличие не было выявлено во время тестирования и интеграции новой платформы. Администраторы не учли наличие отличий и предварительно не протестировали процесс ротации в новых условиях, что привело к тому, что при определении имён на DNS-серверах перестала проходить проверка цифровых подписей с использованием KSK-ключа корневой зоны.

Проблема усугубляется тем, что ошибочные записи с ключами осели в кешах DNS-серверов и для оперативного возобновления нормальной работы администраторам рекурсивных серверов требуется вручную очистить кэш (обычно достаточно перезапустить DNS-сервер). В противном случае для возобновления определения доменов ".nz" необходимо ждать завершения срока действия записей DNSSEC, время жизни которых для зоны ".nz" выставлено в 48 часов (инцидент произошёл вечером 29 мая, поэтому для истечения времени жизни записи придётся ждать более суток).

  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: ICANN призывает к повсеместному внедрению DNSSEC
  3. OpenNews: Фундаментальная уязвимость в DNS
  4. OpenNews: Инициатива DNS flag day 2020 для решения проблем с фрагментацией и поддержкой TCP
  5. OpenNews: Новый вариант атаки SAD DNS для подстановки фиктивных данных в кэш DNS
  6. OpenNews: Крупнейшие DNS-сервисы и серверы прекратят поддержку проблемных реализаций DNS
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59217-dnssec
Ключевые слова: dnssec, dns
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Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним (1), 10:41, 30/05/2023 [ответить]  
    		• +/
    Ого, сегодня у самого популярного сайта в интернете плохой день. Ну, бывает. Особенно, когда разработчики не предупреждают тех, кто будет внедрять, а те, кто патчит продакшен раз в год, не проверяют, что работоспособность при этом не нарушится. Найс оправдания.
     
     
  • 2, Аноним (2), 10:43, 30/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    очень странно, что они не наняли тебя на эту работы, видимо ты слишком хорош, не потянули бы ЗП
     
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