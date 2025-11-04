Программно-аппаратная платформа CHERIoT 1.0 для повышения безопасности кода на языке Си

|
|1.5, Аноним (-), 20:28, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Неопределённое поведение наблюдаемое в языке Си вызвано особенностями архитектуры компьютера. В 2025 году менеджеры Майкрософта это понял. Ну штож лучше позно чем никогда.
|2.14, Аноним (15), 20:39, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Неопределённое поведение наблюдаемое в языке Си
Нет, наблюдалось оно в стандарте Си с момента его появления.
|3.30, Аноним (4), 21:32, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Проблема в тех, кто читал K&R, пока они живы, так и будем ходить по граблям. Многое уже не работает в современных компиляторах (или работает без оптимизации). С плюсами так же, пока живы те, кто учился по старым стандартам, всё так и будет.
|2.16, Аноним (16), 20:44, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А ловко это вы с больной головы на здоровую!
Однако в программах на ассемблере почему-то неопределённого поведения не наблюдается.
|2.58, Аноним (-), 00:27, 05/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Неопределённое поведение наблюдаемое в языке Си вызвано особенностями архитектуры компьютера.
Опять этот бред. Неопределённое поведение в языке Си определяется спецификацией языка. Стандарт Си оставляет ряд случаев неопределёнными, чтобы компилятор мог оптимизировать код. Архитектура компьютера влияет только на то, как именно проявится UB на конкретной системе. На одних архитектурах UB портит память, на других (CHERI) - приводит к краху.
|1.7, Аноним (7), 20:29, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ну были же вставки в прикуриватель для экономии топлива. Можно наладить выпуск флешек с чем-то подобным для увеличения безопасности.
Интересно как они собираются верифицировать что какое-то ПО полностью совместимо с этим. Что вдруг всё не встанет типа от какой-то вяло текущей утечки памяти. Ведь если получится верифицировать, то наверное оно и не сильно нужно. Много ли мест где заранее согласны на DOS по любому возможно только "потенциальному", но по месту не сильно критическому поводу?
Кажется тут надо скорее прозрачно логи собирать и походу разбираться что и почему, возможно реагировать а-ля переключиться на другую ноду, а потом находить и править ПО.
|2.9, Аноним (-), 20:31, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Интересно как они собираются верифицировать что какое-то ПО полностью совместимо с этим.
Насколько я понимаю - никак)
Оно должно предотвращать катастрофу, а не предупреждать её.
Типа как предохранительный клапан или УЗО.
Для предотвращения нужна формальная верификация или на крайняк проверки на этапе компиляции.
|2.52, Аноним (52), 22:57, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Можно наладить выпуск флешек с чем-то подобным для увеличения безопасности.
Уже. TPM называется.
|1.10, Аноним (-), 20:36, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> модифицированный инструментарий LLVM
А чего не ГЦЦ? Не захотели пачкать руки?
Или с монолитом (или копролитом?) гцц это нельза сделать так быстро и удобно как с шлангом?
|2.32, Аноним (4), 21:34, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не ищи логики. В МС очень любят шланг, только и всего. Они вообще разрабатывают хоть какие-то свободные проекты?
|3.47, Аноним (47), 22:19, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
microsoft не разрабатывает, но является спонсором python и гном. В Python они являюются Sustainability Sponsor https://www.python.org/psf/sponsors/
Вот как переводит слово Sustainability wikiped :
Устойчивость - это способность к относительно постоянному выживанию в различных областях жизни. В 21 веке это, как правило, относится к способности биосферы Земли и человеческой цивилизации сосуществовать.
|2.18, Аноним (-), 20:45, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, раста мало.
Для его применения нужно переписать кучу кода - это долго и дорого.
Но это даст возможность предотвратить часть проблем еще на этапе разработки.
А тут прога будет просто кидать FAULT, но "условный взлом" будет предотвращен.
Зато относительно быстро и можно использовать старые кода.
Оба подхода имеют место и они не взаимоисключающие.
|3.27, Аноним (27), 21:16, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Для его применения нужно переписать кучу кода - это долго и дорого.
Пора создать квантовый ИИ высоких энергий, который приведёт человечество к процветанию, переписав весь онвог-код.
|4.28, Аноним (-), 21:20, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Пора создать квантовый ИИ высоких энергий, который приведёт
> человечество к процветанию, переписав весь онвог-код.
Отличная идея! Когда начнете?
Но я бы предложил начать с малого и перестать плодить новый онвог-код.
Это не так сложно, нужно всего лишь...
|1.22, Аноним (22), 20:52, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Защита реализуется через применение модифицированного компилятора
который написан тоже на C/C++ и содержит много ошибок, из-за которых этот самый CHERIoT будет работать нестабильно, постоянно выдавая аварийные остановы.
|2.25, Аноним (-), 21:05, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> постоянно выдавая аварийные остановы.
И это позволит отладить инструмент.
LLVM станет лучше и стабильнее.
Все довольны.
|2.44, Аноним (39), 22:07, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так перекомпилировать сам компилятор с поддержкой CHERI. Ну, конечно, для железа, которое его поддерживает.
|1.23, 12yoexpert (ok), 20:52, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> был создан компанией Microsoft для решения проблем с безопасностью
лично мне хватило UEFI
|2.26, Аноним (26), 21:14, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
"Те, кто готов променять свободу на безопасность, не достойны ни свободы, ни безопасности" (c) Только Чистый С, только хардкор!
|1.29, механизатор (?), 21:23, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Ключи в UEFI - Микрософт
... - Микрософт
CHERIoT - Микрософт
Совпадение? Не думаю...
Думаю, на этот раз пропихнуть свой крючок будет сложнее. Впрочем, люди не учатся на своих ошибках. А жаль.
|2.34, morphe (?), 21:39, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ключи в UEFI - Микрософт
Возьми да смени, никто не заставляет их использовать
Если вдруг вендор твоей железки запрещает менять ключи (В жизни не видал такое, но опеннетные эксперты где-то такое добывали) - зачем такое покупать, этот вендор и без ключей мог как-то ACPI на microsoft завязать
|3.46, Аноним (39), 22:13, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так это же ещё угадать нужно в процессе покупки. Не заставлять же в каком-нибудь ситилинке демонсрировать тебе работу прошивки покупаемой материнки. Пока домой с ней не придёшь, не поймёшь.
|4.51, 12yoexpert (ok), 22:45, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
можешь вернуть почти что угодно в течение двух недель после покупки без объяснения причин
возврат оформляется в пару кликов в абсолютно любом местном магазине
|1.54, eugener (ok), 23:03, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Откопали стюардессу (си и си++) и накрасили (cheriot). Типа, ещё послужит.
|1.56, Аноним (56), 23:13, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
... Представлен финальный вариант спецификации программной-аппаратной платформы CHERIoT 1.0 (Capability Hardware Extension to RISC-V for Internet of Things), определяющей расширение набора команд (ISA) для создания
Чего придумают... Писать надо на Паскале. Или Расте если моды хочется. Тайп сейф языки.
|1.59, Аноним (61), 00:54, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> модифицированного компилятора ... для обеспечения целостности указателей, контроля за границами при работе с памятью и предотвращения обращения к освобождённой памяти.
Это что же получается, раст с квадратными колёсами можно было не изобретать?
|1.60, Аноним (61), 00:59, 05/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> развивается эталонная реализация 32-разрядного RISC-V
А 64-битные свидетели говорят, что таких архитектур давно уже нету.
|