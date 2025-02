Началось производство чипов на базе открытой платформы OpenTitan

Компания Google после шести лет работы над проектом объявила о начале производства чипа, построенного на базе открытой платформы OpenTitan. Чип выпускается компанией Nuvoton и отмечен как первая реализация OpenTitan, готовая для использования в рабочих проектах. В настоящее время для тестирования выпущена пробная партия, а запуск массового производства намечен на весну этого года. OpenTitan представляет собой платформу для создания заслуживающих доверия аппаратных компонентов (RoT, Root of Trust), применяемых там, применяться там, где нужно гарантировать целостное состояние аппаратных и программных элементов системы. Например, для того, чтобы удостоверить, что критически важные части системы не были подменены и основываются на проверенном и авторизированном производителем коде. Проект предоставляет готовый, проверенный и надёжный каркас, позволяющий повысить доверие к создаваемым решениям и снизить издержки при разработке специализированных чипов для обеспечения безопасности. Чипы на базе OpenTitan могут использоваться в серверных материнских платах, сетевых картах, потребительских устройствах, маршрутизаторах и устройствах интернета вещей для верификации прошивок и загружаемых компонентов, для генерации криптографически уникальных идентификаторов системы (защита от подмены оборудования), для предоставления связанных с безопасностью сервисов, для защиты криптографических ключей (изоляция ключей в случае получения злоумышленником физического доступа к оборудованию) и для ведения изолированного лога аудита, который невозможно отредактировать или стереть. OpenTitan включает логические блоки, востребованные в RoT-чипах, такие как открытый микропроцессор на базе архитектуры RISC-V (RV32IMCB Ibex), криптографические сопроцессоры, аппаратный генератор случайных чисел, менеджер ключей с поддержкой DICE, механизм защищённого хранения данных в постоянной и оперативной памяти, технологии защиты, блоки ввода/вывода и компоненты безопасной загрузки. Устройство также предоставляет блоки с реализацией типовых алгоритмов шифрования, таких как AES и HMAC-SHA256, и ускоритель математических операций, применяемых в алгоритмах для работы с цифровыми подписями на базе открытых ключей. Проект основан компанией Google, но передан некоммерческой организации lowRISC, после чего к его разработке присоединились такие компании, как Western Digital, Seagate, Nuvoton Technology, Winbond, Rivos, zeroRISC и G+D Mobile Security. Связанный с проектом код и спецификации аппаратных компонентов опубликованы под лицензией Apache 2.0. В основу решений, применяемых в OpenTitan, заложены технологии уже используемые в криптографических USB-токенах Google Titan и TPM-чипах для обеспечения верифицированной загрузки, устанавливаемых на серверах в инфраструктуре Google, а также на устройствах Chromebook и Pixel. В отличие от существующих реализаций Root of Trust, OpenTitan развивается в соответствии с концепцией "безопасность через прозрачность", подразумевающей доступность кода и схем, а также применение полностью открытого процесса разработки, не привязанного к конкретным поставщикам и производителям чипов. OpenTitan стал первой выпущенной на рынок открытой реализацией Root of Trust, в которой имеется поддержка постквантового механизма безопасной загрузки, основанного на использовании алгоритма формирования цифровых подписей SLH-DSA (Sphincs+), стойкого от подбора на квантовых компьютерах.