Google представил проект Open Se Cura для создания защищённых программно-аппаратных систем

3.19 , Аноним ( 12 ), 00:01, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Раст никогда не стремился избегать цифрового ГУЛАГа, скорее наоброт строил его.

4.21 , Аноним ( 10 ), 00:09, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я об этом и говорю

3.22 , Аноним ( 24 ), 00:17, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ого, оказывается "проблемы с памятью" - это теперь стало хорошо! Ну ничоси!

Получается диды не навыпрограммировали кучу дырявого кода, а боролись с будущим кибергулагом!

Они же просто панки от мира программирования: боролись с Системой™ как могли, то наложили кучку в подъезде, то сделали пару лишних дырок в окнах, то сломали дверь парадной.

4.30 , Аноним ( 10 ), 00:37, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Помимо кривляний есть что сказать? Что-то по теме, например?

5.37 , Аноним ( 24 ), 01:06, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По теме?

1. Используют seL4 - микроядро, да еще и с верификацией

это уже шаг вперед от дырявого монолита "упал видеодрайвер и завалил всю систему" 2. Нормальная лицензия, которую можно использовать и для бизнеса, и для васяноподелок, а не рак как в линуксе.

Думаю через какое-то время можно будет и сам seL переписать, благо ядро не очень большое.

Но математически проверить будет сложно. 3. RISC-V - это тоже отлично, открытая свободная (пермессивная) архитектура, на которой можно строить долговременые проекты и бизнес без опасения что завтра изменятся условия лицензирования (как ARM) А "не по теме" что-то скажешь?

Ты реально думаешь, что наличие дыр это хорошо?

И ради того, чтобы кто-то перепрошил свой телефон стоит оставлять отверстия для эксплойтов?

Его вполне могут попользовать до того как телефон устареет и потребует перепрошивку.

6.40 , Аноним ( 42 ), 01:23, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > RISC-V - это тоже отлично, открытая свободная (пермессивная) архитектура, на которой можно строить долговременые проекты и бизнес без опасения что завтра изменятся условия лицензирования Свобода там только в архитектуре cpu, остальные 100500 модулей внутри soc (wireless, ethernet, аудио, и т.д.) могут быть любыми проприетарными. И ничто не мешает добавить поверх всего этого какой-нибудь intel me.

7.43 , Аноним ( 24 ), 01:36, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Свобода там только в архитектуре cpu Разве это не прекрасно? > могут быть любыми проприетарными А могут не быть. Пусть сообщество сделает простенькое GPU. Никто же этого не запрещает.

Хотя... вот же его уже делают https://www.eetimes.com/rv64x-a-free-open-source-gpu-for-risc-v/

https://github.com/avl-bsuir/rv64x-base

Доделают или нет, и будет ли он когда-то сделан в железе - другой вопрос.

4.33 , Аноним ( 42 ), 00:53, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +4 + / – > диды не навыпрограммировали кучу дырявого кода Вы не обольщайтесь. Смузеры производят дыр не меньше, а может и в разы больше. Недавно наткнулся на эпичное обсуждение на govnokod.ru, где нейросеть закинула код с бэкдором. Обнаружили это уже в проде. Как говорится, коротко о компетенциях нынешних спецов.

5.36 , Анонин ( ? ), 01:05, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] –4 + / – Так смузикодеры еще ничего толком написать не успели, нейронку обучали на опенсорсных кодах дидов.

6.38 , Аноним ( 42 ), 01:10, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Т.е. вы хотите сказать, что типичный вайтишник с незаконченным высшим гуманитарным образованием, посмотрев Ютуб курс а-ля "пихон за час", сможет в нормальный код? У нас в копании периодически проводят собеседования, так бОльшая часть молодых специалистов ничего не может от слова совсем, причем мы очень лояльны и даже позволяем пользоваться гуглом и чатжпт для прохождения тестов.

6.39 , Аноним ( 42 ), 01:13, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > нейронку обучали на опенсорсных кодах дидов P.S. И здесь проблема не в нейронке и "дидах", а том, что кодеры такие куски пропускают, тупо не понимая что этот код делает.

7.41 , Аноним ( 24 ), 01:24, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – И? раньше просто копипистили с книг и форумов, потом с чужих открытых проектов (криво подпиливая), потом со стековерфлоу и подобных сайтов...

Т.е ничего не изменилось.

Те кто не хотел прочитать и понять код, так же его не читают и даже не хотят понимать.

С учетом сайта, на который ссылаются, не удивлен. В проектах которых мне довелось участвововать - такое завернули бы еще на этапе ревью.

8.47 , Аноним ( 48 ), 01:44, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Сравнивать чатжпт и книги 8230 ну такое себе А стековерфлоу даже банит за коп...