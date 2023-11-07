Google представил проект Open Se Cura для создания защищённых программно-аппаратных систем

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|1.1, Аноним (1), 22:54, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>Компания Google представила программно-аппаратный комплекс Open Se Cura, ориентированный на упрощение создания DRM
Ясно.
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|1.2, Аноним (2), 22:55, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Очередное подтверждение, что крупные корпорасты уже признали этой прекрасный безопасный язык и без особой боязни многие новые вещи (хотя бы частично) пишут на нём, а не С/С++.
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|2.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:00, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Очередное подтверждение, что крупные корпорасты уже признали этой прекрасный безопасный язык и без особой боязни многие новые вещи (хотя бы частично) пишут на нём, а не С/С++.
Что-то mozilla так не думает. Пописали и бросили.
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|3.6, Аноним (6), 23:07, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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ну это мозилла, чего ты хотел? в комменте речь шла про корпорации, которые умеют в getting things done. Мозилла не из их числа.
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|4.12, Аноним (12), 23:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну а гугель "покатал и бросил" или мелкософт еее для вас будут лучшими примерами?
Вполне логично - кто сложился тот и рекламирует.
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|5.27, Аноним (27), 00:25, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну а гугель "покатал и бросил"
В данном случае не к месту - гугель ударными темпами продвигает раст в андроиде, в его системной нативной части. Пока бросать не планирует, планирует расширять его использование. Да и тяжело уже бросить - там немало новых компонент уже на расте.
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|3.8, фыаыаафыа (?), 23:11, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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так мозилла и не корпорация, это кучка фриканов, которые существуют как и многое другое на деньги гугла, и имитируют бурную деятельность.
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|4.13, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:48, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> так мозилла и не корпорация, это кучка фриканов, которые существуют как и
> многое другое на деньги гугла, и имитируют бурную деятельность.
Несмотря на это они делают один из двух конкурентов хрому.
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|5.24, Аноним (24), 00:21, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Конкурент с 2.5%?
Это даже более унизительно чем "Линукс конкурент Винде на десктопах"
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|4.29, Аноним (29), 00:32, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кучка фриканов, которые придумали раст, на который теперь другие фриканы тут мастурбируют
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|3.9, Аноним (9), 23:29, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что-то mozilla так не думает. Пописали и бросили.
Так это нормально. Попробовать, не понравилось, бросить. Не меняются только мёртвые и упоротые.
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|4.14, Аноним (24), 23:49, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что вы сразу про иксы!
Не такие они уже мертвые... недавно там баги фиксили
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|4.15, Аноним (12), 23:49, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ненормально это когда ты позвал друзей в горы, показал им направление, пообещал красивый вид, а сам остался на турбазе.
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|5.25, Аноним (24), 00:21, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если они в итоге увидят красивый вид - то все норм.
Они же не на тебя смотреть приехали.
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|3.11, Аноним (11), 23:46, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Что бросили? Зачем писать о вещах в которых не разбирается, они перенесли некоторые наработки из Servo, цели переписать браузер не было.
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|4.16, Аноним (12), 23:50, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Теперь уже не было? Совсем недавно заявлялось обратное, даже графики переписывания публиковали.
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|5.20, Анонин (?), 00:03, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Может тогда вы поделитесь ссылочками на эти прекрасные графики? А то без пруфов как-то не солидно...
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|6.42, Аноним (42), 01:25, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Внятных целей изначально никто и не обозначил, чтобы можно было соскочить в любой момент, сказав что цели достигнуты.
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|2.7, Аноним (9), 23:10, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Только вот проблема. Пока что у твоего прекрасного безопасного языка всё подвязано на стандартную сишную библиотеку и набор софта из gnu. Это что касается линепсов всяких. Что же про винду, то без visual studio ты его не поставишь тоже.
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|3.17, Анонин (?), 23:53, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Сгорел сарай - гори и хата, так?
Невозможно все сделать единомоментно. И стандартная либа и gnu utils уже переписываются. Просто нужно какое-то время на это всё, всё-таки оно писалось десятилетиями и еще ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶а̶е̶т̶ ̶ж̶и̶р̶е̶т̶ь̶ продолжает писаться.
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|4.32, Аноним (42), 00:48, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Невозможно все сделать единомоментно.
Это логично было бы делать в первую очередь.
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|5.45, Аноним (45), 01:40, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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MVP же, азбучные вещи. Сначала нужно было чтобы хоть как-то заработало. Пусть даже поверх стандартного libc.
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|3.23, Аноним (24), 00:19, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А что не так с вижуал студией?
Если у тебя уже винда, то добавление студии ситуацию не изменит))
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|4.31, Аноним (42), 00:47, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А что не так с вижуал студией?
Официальный установщик принуждает поставить из-за СИшных утилит необходимых "самому безопасному языку". Не знали?! :)
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|5.46, Аноним (24), 01:43, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Э... и?
Я все еще не вижу проблемы установить студию.
И наличие СИшных либ не тоже особая проблема - код в любом случае станет получше (хотя бы уменьшим вероятность ситуации "нажал пробел 30 раз - получил рута")
Или ты боишься, что через сишные дыры напихают еще больше бекдоров?
Вообще на этом сайте винда не очень интересна, чего ты так нервничаешь))?
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|6.48, Аноним (48), 01:48, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вообще на этом сайте винда не очень интересна, чего ты так нервничаешь))?
Админ как-то скидывал статистику по хедерам, почти все посещения с винды и android смартфонов.
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|2.10, Аноним (10), 23:33, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это плохо, ибо проблемы с памятью были одним из способов избежать корпоративного кибергулага. Особенно это вадно на всяких drm штуковинах.
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|3.19, Аноним (12), 00:01, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раст никогда не стремился избегать цифрового ГУЛАГа, скорее наоброт строил его.
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|3.22, Аноним (24), 00:17, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ого, оказывается "проблемы с памятью" - это теперь стало хорошо!
Ну ничоси!
Получается диды не навыпрограммировали кучу дырявого кода, а боролись с будущим кибергулагом!
Они же просто панки от мира программирования: боролись с Системой™ как могли, то наложили кучку в подъезде, то сделали пару лишних дырок в окнах, то сломали дверь парадной.
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|5.37, Аноним (24), 01:06, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По теме?
1. Используют seL4 - микроядро, да еще и с верификацией
это уже шаг вперед от дырявого монолита "упал видеодрайвер и завалил всю систему"
2. Нормальная лицензия, которую можно использовать и для бизнеса, и для васяноподелок, а не рак как в линуксе.
Думаю через какое-то время можно будет и сам seL переписать, благо ядро не очень большое.
Но математически проверить будет сложно.
3. RISC-V - это тоже отлично, открытая свободная (пермессивная) архитектура, на которой можно строить долговременые проекты и бизнес без опасения что завтра изменятся условия лицензирования (как ARM)
А "не по теме" что-то скажешь?
Ты реально думаешь, что наличие дыр это хорошо?
И ради того, чтобы кто-то перепрошил свой телефон стоит оставлять отверстия для эксплойтов?
Его вполне могут попользовать до того как телефон устареет и потребует перепрошивку.
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|6.40, Аноним (42), 01:23, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> RISC-V - это тоже отлично, открытая свободная (пермессивная) архитектура, на которой можно строить долговременые проекты и бизнес без опасения что завтра изменятся условия лицензирования
Свобода там только в архитектуре cpu, остальные 100500 модулей внутри soc (wireless, ethernet, аудио, и т.д.) могут быть любыми проприетарными. И ничто не мешает добавить поверх всего этого какой-нибудь intel me.
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|4.33, Аноним (42), 00:53, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> диды не навыпрограммировали кучу дырявого кода
Вы не обольщайтесь. Смузеры производят дыр не меньше, а может и в разы больше. Недавно наткнулся на эпичное обсуждение на govnokod.ru, где нейросеть закинула код с бэкдором. Обнаружили это уже в проде. Как говорится, коротко о компетенциях нынешних спецов.
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|5.36, Анонин (?), 01:05, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Так смузикодеры еще ничего толком написать не успели, нейронку обучали на опенсорсных кодах дидов.
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|6.38, Аноним (42), 01:10, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Т.е. вы хотите сказать, что типичный вайтишник с незаконченным высшим гуманитарным образованием, посмотрев Ютуб курс а-ля "пихон за час", сможет в нормальный код? У нас в копании периодически проводят собеседования, так бОльшая часть молодых специалистов ничего не может от слова совсем, причем мы очень лояльны и даже позволяем пользоваться гуглом и чатжпт для прохождения тестов.
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|6.39, Аноним (42), 01:13, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> нейронку обучали на опенсорсных кодах дидов
P.S. И здесь проблема не в нейронке и "дидах", а том, что кодеры такие куски пропускают, тупо не понимая что этот код делает.
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|7.41, Аноним (24), 01:24, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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И? раньше просто копипистили с книг и форумов, потом с чужих открытых проектов (криво подпиливая), потом со стековерфлоу и подобных сайтов...
Т.е ничего не изменилось.
Те кто не хотел прочитать и понять код, так же его не читают и даже не хотят понимать.
С учетом сайта, на который ссылаются, не удивлен.
В проектах которых мне довелось участвововать - такое завернули бы еще на этапе ревью.
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|8.47, Аноним (48), 01:44, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Сравнивать чатжпт и книги 8230 ну такое себе А стековерфлоу даже банит за коп... текст свёрнут, показать
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|1.34, Аноним (35), 00:54, 08/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> Микроядро не предоставляет готовых высокоуровневых абстракций для управления файлами, процессами, сетевыми соединениями и т.п., вместо этого оно предоставляет лишь минимальные механизмы для управления доступом к физическому адресному пространству, прерываниям и ресурсам процессора.
Так это и на БМП ОС сделать можно
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