The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Google представил проект Open Se Cura для создания защищённых программно-аппаратных систем

07.11.2023 22:24

Компания Google представила программно-аппаратный комплекс Open Se Cura, ориентированный на упрощение создания защищённых чипов, предназначенных для решения задач, связанных с машинным обучением и искусственным интеллектом. Проект включает в себя операционную систему CantripOS и аппаратное обеспечение, основанное на платформе OpenTitan и процессорном ядре на базе архитектуры RISC-V. В ходе разработки Open Se Cura и CantripOS развивались под именами Sparrow и KataOS, но для исключения пересечения с другими проектами финальные продукты были переименованы. Наработки проекта, включая исходные тексты системных сервисов и RTL-схемы (Register Transfer Level), распространяются под лицензией Apache 2.0.

Операционная система CantripOS базируется на микроядре seL4, поверх которого выполняется системное окружение, написанное на языке Rust. На системах RISC-V для микроядра seL4 предоставлено математическое доказательство надёжности, свидетельствующее о полном соответствии кода спецификациям, заданным на формальном языке. Архитектура seL4 примечательна выносом частей для управления ресурсами ядра в пространство пользователя и применения для таких ресурсов тех же средств разграничения доступа, что и для пользовательских ресурсов.

Микроядро не предоставляет готовых высокоуровневых абстракций для управления файлами, процессами, сетевыми соединениями и т.п., вместо этого оно предоставляет лишь минимальные механизмы для управления доступом к физическому адресному пространству, прерываниям и ресурсам процессора. Высокоуровневые абстракции и драйверы для взаимодействия с оборудованием реализуются отдельно поверх микроядра в форме задач, выполняемых на пользовательском уровне. Доступ таких задач к имеющимся у микроядра ресурсам организуется через определение правил.

Все компоненты ОС, кроме микроядра, изначально написаны на языке Rust с использованием безопасных приёмов программирования, минимизирующих ошибки при работе с памятью. На Rust среди прочего написаны загрузчик приложений в окружении seL4, системные сервисы, фреймворк для разработки приложений, API для доступа к системным вызовам, менеджер процессов и механизм динамического распределения памяти.

Для верифицированной сборки задействован инструментарий CAmkES, развиваемый проектом seL4. Для разработки конечных приложений, которые могут динамически загружаться системными сервисами, предлагается использовать SDK AmbiML, а для выполнения моделей машинного обучения инструментарий IREE (Intermediate Representation Execution Environment). Компоненты на Rust и системные сервисы разработаны с использованием фреймворков Cantrip.

Из областей применения платформы упоминаются специализированные чипы, которым требуется особый уровень защиты и подтверждения отсутствия сбоев. Например, платформа может применяться в продуктах машинного обучения, связанных с обработкой конфиденциальной информации, таких как системы распознавания людей и обработки голосовых записей. Совмещение логически верифицированного ядра операционной системы с заслуживающими доверия аппаратными компонентами (RoT, Root of Trust) гарантирует, что в случае сбоя в одной части системы, данный сбой не распространится на остальную систему и, в частности, на ядро и критические части.

Кроме Google в разработке инструментария и элементов инфраструктуры приняли участие некоммерческая организация lowRISC, курирующая разработку свободного микропроцессора на базе архитектуры RISC-V, а также компании Antmicro и VeriSilicon. Развиваемый организацией lowRISC процессор был использован в качестве ядра для построения заслуживающих доверия аппаратных компонентов (RoT, Root of Trust). Компания Antmicro предоставила проекту симулятор Renode, позволяющий тестировать CantripOS и микроядро seL4 без реального оборудования. Компания VeriSilicon поделилась своим опытом в области создания чипов и разработки BSP (Board Support Package).

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Завершено RTL-проектирование OpenTitan, платформы для заслуживающих доверия чипов
  3. OpenNews: Выпуск операционной системы Redox OS 0.8, написанной на языке Rust
  4. OpenNews: Микроядро seL4 математически верифицировано для архитектуры RISC-V
  5. OpenNews: Прототип отечественной ОС Phantom на базе Genode будет готов до конца года
  6. OpenNews: Google открыл код защищённой операционной системы KataOS
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60071-opensecura
Ключевые слова: opensecura, risc-v, opentitan, google, kataos, cantripos, rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (48) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:54, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >Компания Google представила программно-аппаратный комплекс Open Se Cura, ориентированный на упрощение создания DRM

    Ясно.

     
     
  • 2.26, Аноним (26), 00:25, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Open Я Сно
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:55, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Очередное подтверждение, что крупные корпорасты уже признали этой прекрасный безопасный язык и без особой боязни многие новые вещи (хотя бы частично) пишут на нём, а не С/С++.
     
     
  • 2.4, Вы забыли заполнить поле Name (?), 22:59, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > и без особой боязни многие новые ненужные вещи (хотя бы частично) пишут на нём

    поправил тебя, не благодари

     
  • 2.5, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:00, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Очередное подтверждение, что крупные корпорасты уже признали этой прекрасный безопасный язык и без особой боязни многие новые вещи (хотя бы частично) пишут на нём, а не С/С++.

    Что-то mozilla так не думает. Пописали и бросили.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 23:07, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ну это мозилла, чего ты хотел? в комменте речь шла про корпорации, которые умеют в getting things done. Мозилла не из их числа.
     
     
  • 4.12, Аноним (12), 23:47, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну а гугель "покатал и бросил" или мелкософт еее для вас будут лучшими примерами?
    Вполне логично - кто сложился тот и рекламирует.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 00:25, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну а гугель "покатал и бросил"

    В данном случае не к месту - гугель ударными темпами продвигает раст в андроиде, в его системной нативной части. Пока бросать не планирует, планирует расширять его использование. Да и тяжело уже бросить - там немало новых компонент уже на расте.

     
  • 3.8, фыаыаафыа (?), 23:11, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так мозилла и не корпорация, это кучка фриканов, которые существуют как и многое другое на деньги гугла, и имитируют бурную деятельность.
     
     
  • 4.13, Вы забыли заполнить поле Name (?), 23:48, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > так мозилла и не корпорация, это кучка фриканов, которые существуют как и
    > многое другое на деньги гугла, и имитируют бурную деятельность.

    Несмотря на это они делают один из двух конкурентов хрому.

     
     
  • 5.24, Аноним (24), 00:21, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкурент с 2.5%?
    Это даже более унизительно чем "Линукс конкурент Винде на десктопах"
     
  • 4.29, Аноним (29), 00:32, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кучка фриканов, которые придумали раст, на который теперь другие фриканы тут мастурбируют
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:29, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что-то mozilla так не думает. Пописали и бросили.

    Так это нормально.  Попробовать, не понравилось, бросить. Не меняются только мёртвые и упоротые.

     
     
  • 4.14, Аноним (24), 23:49, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что вы сразу про иксы!
    Не такие они уже мертвые... недавно там баги фиксили
     
  • 4.15, Аноним (12), 23:49, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ненормально это когда ты позвал друзей в горы, показал им направление, пообещал красивый вид, а сам остался на турбазе.
     
     
  • 5.25, Аноним (24), 00:21, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если они в итоге увидят красивый вид - то все норм.
    Они же не на тебя смотреть приехали.
     
  • 3.11, Аноним (11), 23:46, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что бросили? Зачем писать о вещах в которых не разбирается, они перенесли некоторые наработки из Servo, цели переписать браузер не было.
     
     
  • 4.16, Аноним (12), 23:50, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Теперь уже не было? Совсем недавно заявлялось обратное, даже графики переписывания публиковали.
     
     
  • 5.20, Анонин (?), 00:03, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может тогда вы поделитесь ссылочками на эти прекрасные графики? А то без пруфов как-то не солидно...
     
  • 5.28, Аноним (29), 00:32, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как спецоперация, цели каждый месяц меняются
     
     
  • 6.42, Аноним (42), 01:25, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внятных целей изначально никто и не обозначил, чтобы можно было соскочить в любой момент, сказав что цели достигнуты.
     
     
  • 7.44, Аноним (24), 01:38, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У самурая нет цели, есть только путь?
     
  • 2.7, Аноним (9), 23:10, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Только вот проблема. Пока что у твоего прекрасного безопасного языка всё подвязано на стандартную сишную библиотеку и набор софта из gnu. Это что касается линепсов всяких. Что же про винду, то без visual studio ты его не поставишь тоже.
     
     
  • 3.17, Анонин (?), 23:53, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сгорел сарай - гори и хата, так?
    Невозможно все сделать единомоментно. И стандартная либа и gnu utils уже переписываются. Просто нужно какое-то время на это всё, всё-таки оно писалось десятилетиями и еще  ̶п̶р̶о̶д̶о̶л̶ж̶а̶е̶т̶ ̶ж̶и̶р̶е̶т̶ь̶  продолжает писаться.
     
     
  • 4.32, Аноним (42), 00:48, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Невозможно все сделать единомоментно.

    Это логично было бы делать в первую очередь.

     
     
  • 5.45, Аноним (45), 01:40, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    MVP же, азбучные вещи. Сначала нужно было чтобы хоть как-то заработало. Пусть даже поверх стандартного libc.
     
  • 3.23, Аноним (24), 00:19, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что не так с вижуал студией?
    Если у тебя уже винда, то добавление студии ситуацию не изменит))
     
     
  • 4.31, Аноним (42), 00:47, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что не так с вижуал студией?

    Официальный установщик принуждает поставить из-за СИшных утилит необходимых "самому безопасному языку". Не знали?! :)

     
     
  • 5.46, Аноним (24), 01:43, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Э... и?
    Я все еще не вижу проблемы установить студию.
    И наличие СИшных либ не тоже особая проблема - код в любом случае станет получше (хотя бы уменьшим вероятность ситуации "нажал пробел 30 раз - получил рута")
    Или ты боишься, что через сишные дыры напихают еще больше бекдоров?

    Вообще на этом сайте винда не очень интересна, чего ты так нервничаешь))?

     
     
  • 6.48, Аноним (48), 01:48, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вообще на этом сайте винда не очень интересна, чего ты так нервничаешь))?

    Админ как-то скидывал статистику по хедерам, почти все посещения с винды и android  смартфонов.

     
     
  • 7.49, Анониммус (?), 01:59, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Возможно они шифруют юзер агент)
     
  • 2.10, Аноним (10), 23:33, 07/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это плохо, ибо проблемы с памятью были одним из способов избежать корпоративного кибергулага. Особенно это вадно на всяких drm штуковинах.
     
     
  • 3.19, Аноним (12), 00:01, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раст никогда не стремился избегать цифрового ГУЛАГа, скорее наоброт строил его.
     
     
  • 4.21, Аноним (10), 00:09, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я об этом и говорю
     
  • 3.22, Аноним (24), 00:17, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ого, оказывается "проблемы с памятью" - это теперь стало хорошо!

    Ну ничоси!
    Получается диды не навыпрограммировали кучу дырявого кода, а боролись с будущим кибергулагом!
    Они же просто панки от мира программирования: боролись с Системой™ как могли, то наложили кучку в подъезде, то сделали пару лишних дырок в окнах, то сломали дверь парадной.

     
     
  • 4.30, Аноним (10), 00:37, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Помимо кривляний есть что сказать? Что-то по теме, например?
     
     
  • 5.37, Аноним (24), 01:06, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По теме?
      1. Используют seL4 - микроядро, да еще и с верификацией
    это уже шаг вперед от дырявого монолита "упал видеодрайвер и завалил всю систему"

      2. Нормальная лицензия, которую можно использовать и для бизнеса, и для васяноподелок, а не рак как в линуксе.
    Думаю через какое-то время можно будет и сам seL переписать, благо ядро не очень большое.
    Но математически проверить будет сложно.

      3. RISC-V - это тоже отлично, открытая свободная (пермессивная) архитектура, на которой можно строить долговременые проекты и бизнес без опасения что завтра изменятся условия лицензирования (как ARM)

    А "не по теме" что-то скажешь?
    Ты реально думаешь, что наличие дыр это хорошо?
    И ради того, чтобы кто-то перепрошил свой телефон стоит оставлять отверстия для эксплойтов?
    Его вполне могут попользовать до того как телефон устареет и потребует перепрошивку.

     
     
  • 6.40, Аноним (42), 01:23, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > RISC-V - это тоже отлично, открытая свободная (пермессивная) архитектура, на которой можно строить долговременые проекты и бизнес без опасения что завтра изменятся условия лицензирования

    Свобода там только в архитектуре cpu, остальные 100500 модулей внутри soc (wireless, ethernet, аудио, и т.д.) могут быть любыми проприетарными. И ничто не мешает добавить поверх всего этого какой-нибудь intel me.

     
     
  • 7.43, Аноним (24), 01:36, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Свобода там только в архитектуре cpu

    Разве это не прекрасно?

    >  могут быть любыми проприетарными

    А могут не быть. Пусть сообщество сделает простенькое GPU. Никто же этого не запрещает.
    Хотя... вот же его уже делают https://www.eetimes.com/rv64x-a-free-open-source-gpu-for-risc-v/
    https://github.com/avl-bsuir/rv64x-base
    Доделают или нет, и будет ли он когда-то сделан в железе - другой вопрос.

     
  • 4.33, Аноним (42), 00:53, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > диды не навыпрограммировали кучу дырявого кода

    Вы не обольщайтесь. Смузеры производят дыр не меньше, а может и в разы больше. Недавно наткнулся на эпичное обсуждение на govnokod.ru, где нейросеть закинула код с бэкдором. Обнаружили это уже в проде. Как говорится, коротко о компетенциях нынешних спецов.

     
     
  • 5.36, Анонин (?), 01:05, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Так смузикодеры еще ничего толком написать не успели, нейронку обучали на опенсорсных кодах дидов.
     
     
  • 6.38, Аноним (42), 01:10, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Т.е. вы хотите сказать, что типичный вайтишник с незаконченным высшим гуманитарным образованием, посмотрев Ютуб курс а-ля "пихон за час", сможет в нормальный код? У нас в копании периодически проводят собеседования, так бОльшая часть молодых специалистов ничего не может от слова совсем, причем мы очень лояльны и даже позволяем пользоваться гуглом и чатжпт для прохождения тестов.
     
  • 6.39, Аноним (42), 01:13, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > нейронку обучали на опенсорсных кодах дидов

    P.S. И здесь проблема не в нейронке и "дидах", а том, что кодеры такие куски пропускают, тупо не понимая что этот код делает.

     
     
  • 7.41, Аноним (24), 01:24, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И? раньше просто копипистили с книг и форумов, потом с чужих открытых проектов (криво подпиливая), потом со стековерфлоу и подобных сайтов...
    Т.е ничего не изменилось.
    Те кто не хотел прочитать и понять код, так же его не читают и даже не хотят понимать.
    С учетом сайта, на который ссылаются, не удивлен.

    В проектах которых мне довелось участвововать - такое завернули бы еще на этапе ревью.

     
     
  • 8.47, Аноним (48), 01:44, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сравнивать чатжпт и книги 8230 ну такое себе А стековерфлоу даже банит за коп... текст свёрнут, показать
     

  • 1.18, Аноним (18), 23:58, 07/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Se Cura

    пит буль

     
     
  • 2.35, Аноним (35), 00:56, 08/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    еие
    https://youtu.be/rdhwBimFWnE?si=a9gvNsvizWu3zgSG
     

  • 1.34, Аноним (35), 00:54, 08/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Микроядро не предоставляет готовых высокоуровневых абстракций для управления файлами, процессами, сетевыми соединениями и т.п., вместо этого оно предоставляет лишь минимальные механизмы для управления доступом к физическому адресному пространству, прерываниям и ресурсам процессора.

    Так это и на БМП ОС сделать можно

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру