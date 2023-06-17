Завершено RTL-проектирование OpenTitan, платформы для заслуживающих доверия чипов

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|2.8, Аноним (8), 11:06, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Копирастов, конечно. Не твоего же. Ты у нас не владелец полупроводниковых фабрик и fabless фирм, занимающихся проектированием аппаратуры. А был бы владельцем - делал бы то же самое.
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|1.2, Аноним (8), 10:49, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Чипы на базе OpenTitan смогут использоваться в серверных материнских платах, потребительских устройствах
Для бэкдоров и DRM.
>сетевых картах, маршрутизаторах, устройствах интернета вещей
Для интернет-паспортов. У каждого пакета должен быть сертификат, указывающий на конкретное физ. и юр. оицо, несущее перед государством, копирастами и прочими заинтересованными лицами наказание, если в пакете недозволенное содержимое. Для этого e-sim по типу той, что в телефонах, но для интернета. Старые карты пока менять не обязательно, подписи в пакеты подставят маршрутизаторы провайдера, ориентируюясь на абонентский договор. Но в перспективе - обязательная замена карт на клиентских устройствах, с регистрацией карт через госуслуги и биометрической верификацией пользователя.
Защита от подмена подписи пакета: кто подменил чузую подпись на свою, тот в тюрьму и садится, если что не так.
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|2.9, ИмяХ (?), 11:21, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>>Для бэкдоров
Уж не надо такую чушь пороть, читай внимательне
>>"безопасность через прозрачность", подразумевающей доступность кода и схем, а также полностью открытый процесс разработки
То есть любой человек может открыть и прочитать исходники. Если там окажется бекдор, открытое сообщество его мигом обнаружит а директоров гугла посадят.
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|3.10, Аноним (8), 11:27, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Бэкдор тут - это любая неотключаемая вредоносная функциональность, а не только недокументированная (которую тоже сознательно отключить нельзя, оставив всё остальное, так как для этого о ней нужно сначала хотя-бы знать). В случае применения "доверенной загрузки" за попытку отключения будет наказание - неработоспособное устройство. Удачи судиться с компаниями по поводу этого, подобное давно применяется в смартфонах, что-то не видно ни одной засуженной компании.
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|3.15, Аноним (15), 12:05, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про открытость и прозрачность - хорошо, но, ключи - кого надо ключи. Поэтому и неоднозначное отношение.
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|1.4, Аноним (8), 10:56, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>Связанный с проектом код и спецификации аппаратных компонентов публикуются под лицензией Apache 2.0.
Это не значит, что тебе лицензируют патенты. Лицензия Apache защищает именно правообладателя от патентных исков только в том случае, если польза от использования ПО правообладателя превышает пользу от требования от правообладателя софта лицензировать патент. Если патентный тролль не использует ПО правообладателя, то лицензия правообладателя не защищает.
От патентов правообладателя софта лицензия Apache никак не защищает.
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|2.19, Аноним (12), 12:18, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Такая сложная система, как на схеме, может быть без фич для специальных людей?
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|1.14, ebanyrust (?), 11:58, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> Компания Google объявила о завершении проектом OpenTitan, стадий разработки, тестирования и верификации RTL-схем (Register Transfer Level) и описаний аппаратных блоков на языке SystemVerilog.
почему не на безопастном расте ?
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|2.16, Аноним (17), 12:08, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что Verilog безопаснее Rust. Там нет ни памяти, ни unsafe.
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|4.27, Аноним (28), 13:29, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это не та память, что адресуется, как в ЯП. Это просто набор "проводов"/регистров, мультиплексор придётся кодить самому, как и встраивать в него механизмы виртуальной памяти и защиты памяти. Тут вообще невозможно в принципе буфер переполнить - провода всё равно надо будет куда-то подключить, и это "куда-то" будет валидным массивом регистров, выделенным под задачу, переполнить его не получится. Это если не использовать модуль интерфейса к памяти. Но это верилог, там можно хоть свой процессор закодить, на котором уже выполнить небезопасную программу, при этом сам верилог является безопасным.
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|1.23, Аноним (22), 12:38, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Даже зонды открытые. На блочной схеме типичный микроконтроллер коих тысячи - в чём прикол ? ASIC всё равно не доступны обычным людям.
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|2.24, Аноним (24), 13:08, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну потому что выглядит как обычный DRM чип, но на самом деле это чип цифровой тюрьмы, со всеми нужными бэкдорами встраиваемыми на одном из этапов. Это же американские корпорации, они иначе не могут по закону.
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|1.31, pashev.ru (?), 14:43, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Проект предоставляет готовый, проверенный и надёжный каркас, позволяющий повысить доверия к создаваемым решениям и снизить издержки при разработке специализированных чипов для обеспечения безопасности.
Ещё даже в продакшн не поступило, а уже всё проверено. Молодцы в Гугле, как всегда.
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