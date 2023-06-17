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Завершено RTL-проектирование OpenTitan, платформы для заслуживающих доверия чипов

17.06.2023 10:03

Компания Google объявила о завершении проектом OpenTitan, стадий разработки, тестирования и верификации RTL-схем (Register Transfer Level) и описаний аппаратных блоков на языке SystemVerilog. Логический дизайн платформы признан пригодным для создания физического чипа и объявлен замороженным от внесения дальнейших изменений. Работа перешла на стадию логического синтеза, на котором выполняется преобразование высокоуровневого RTL в низкоуровневое описание на уровне логических элементов и проводников. Доступные для тестирования рабочие прототипы чипов планируют начать выпускать к концу 2023 года.

OpenTitan представляет собой платформу для создания заслуживающих доверия аппаратных компонентов (RoT, Root of Trust), которая может применяться там, где нужно гарантировать целостное состояние аппаратных и программных элементов системы, удостоверяя, что критически важные части системы не были подменены и основываются на проверенном и авторизированном производителем коде. Проект предоставляет готовый, проверенный и надёжный каркас, позволяющий повысить доверия к создаваемым решениям и снизить издержки при разработке специализированных чипов для обеспечения безопасности.

Чипы на базе OpenTitan смогут использоваться в серверных материнских платах, сетевых картах, потребительских устройствах, маршрутизаторах, устройствах интернета вещей для верификации прошивок и загружаемых компонентов, а также для генерации криптографически уникальных идентификаторов системы (защита от подмены оборудования), защиты криптографических ключей (изоляция ключей в случае получения злоумышленником физического доступа к оборудованию), предоставления связанных с безопасностью сервисов и ведения изолированного лога аудита, который невозможно отредактировать или стереть.

OpenTitan включает различные логические блоки, востребованные в RoT-чипах, такие как открытый микропроцессор на базе архитектуры RISC-V (RV32IMCB Ibex), криптографические сопроцессоры, аппаратный генератор случайных чисел, менеджер ключей с поддержкой DICE, механизм защищённого хранения данных в постоянной и оперативной памяти, технологии защиты, блоки ввода/вывода, средства безопасной загрузки и т.п. Устройство также предоставляет блоки с реализацией типовых алгоритмов шифрования, таких как AES и HMAC-SHA256, и ускоритель математических операций, применяемых в алгоритмах для работы с цифровыми подписями на базе открытых ключей, таких как RSA и алгоритмы на базе эллиптических кривых.

В основу решений, применяемых в OpenTitan, заложены технологии уже используемые в криптографических USB-токенах Google Titan и TPM-чипах для обеспечения верифицированной загрузки, устанавливаемых на серверах в инфраструктуре Google, а также на устройствах Chromebook и Pixel. При этом, в отличие от существующих реализаций Root of Trust, OpenTitan развивается в соответствии с концепцией "безопасность через прозрачность", подразумевающей доступность кода и схем, а также полностью открытый процесс разработки, не привязанный к конкретным поставщикам и производителям чипов.

OpenTitan позиционируется как независимый совместный проект и развивается под эгидой некоммерческой организации lowRISC, курирующей разработку свободного микропроцессора на базе архитектуры RISC-V. Кроме Google и lowRISC в разработке участвуют компании Western Digital, Seagate, Nuvoton Technology, Winbond, Rivos, zeroRISC и G+D Mobile Security, а также Высшая техническая школа Цюриха. Связанный с проектом код и спецификации аппаратных компонентов публикуются под лицензией Apache 2.0.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Google открыл код защищённой операционной системы KataOS
  3. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
  4. OpenNews: Google анонсировал Asylo, универсальный фреймворк для защищённых анклавов
  5. OpenNews: Google открыл инструментарий для полностью гомоморфного шифрования
  6. OpenNews: Представлен Caliptra, открытый IP-блок для создания заслуживающих доверия чипов
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59308-opentitan
Ключевые слова: opentitan, crypt
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:42, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Заслуживающих чьего доверия?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 11:06, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Копирастов, конечно. Не твоего же. Ты у нас не владелец полупроводниковых фабрик и fabless фирм, занимающихся проектированием аппаратуры. А был бы владельцем - делал бы то же самое.
     
  • 2.12, Аноним (12), 11:46, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ждём в Хром ОС.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:09, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в ХрамОС.
     
     
  • 4.25, Аноним (12), 13:13, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну и в ХренОС.
     

  • 1.2, Аноним (8), 10:49, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Чипы на базе OpenTitan смогут использоваться в серверных материнских платах, потребительских устройствах

    Для бэкдоров и DRM.

    >сетевых картах, маршрутизаторах, устройствах интернета вещей

    Для интернет-паспортов. У каждого пакета должен быть сертификат, указывающий на конкретное физ. и юр. оицо, несущее перед государством, копирастами и прочими заинтересованными лицами  наказание, если в пакете недозволенное содержимое. Для этого e-sim по типу той, что в телефонах, но для интернета. Старые карты пока менять не обязательно, подписи в пакеты подставят маршрутизаторы провайдера, ориентируюясь на абонентский договор. Но в перспективе - обязательная замена карт на клиентских устройствах, с регистрацией карт через госуслуги и биометрической верификацией пользователя.

    Защита от подмена подписи пакета: кто подменил чузую подпись на свою, тот в тюрьму и садится, если что не так.

     
     
  • 2.9, ИмяХ (?), 11:21, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Для бэкдоров  

    Уж не надо такую чушь пороть, читай внимательне
    >>"безопасность через прозрачность", подразумевающей доступность кода и схем, а также полностью открытый процесс разработки

    То есть любой человек может открыть и прочитать исходники. Если там окажется бекдор, открытое сообщество его мигом обнаружит а директоров гугла посадят.

     
     
  • 3.10, Аноним (8), 11:27, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Бэкдор тут - это любая неотключаемая вредоносная функциональность, а не только недокументированная (которую тоже сознательно отключить нельзя, оставив всё остальное, так как для этого о ней нужно сначала хотя-бы знать). В случае применения "доверенной загрузки" за попытку отключения будет наказание - неработоспособное устройство. Удачи судиться с компаниями по поводу этого, подобное давно применяется в смартфонах, что-то не видно ни одной засуженной компании.
     
  • 3.15, Аноним (15), 12:05, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про открытость и прозрачность - хорошо, но, ключи - кого надо ключи. Поэтому и неоднозначное отношение.
     

  • 1.3, Ананоним (?), 10:54, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Ретрокомпьютеры нас спасут!
     
     
  • 2.6, Государства (?), 10:57, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не будешь брать - отключим интернет.
     
     
  • 3.20, Аноним (15), 12:24, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.vedomosti.ru/technologies/industries_and_markets/articles/2023/06/
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 13:38, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какая замечательная фамилия у автора.
     

  • 1.4, Аноним (8), 10:56, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Связанный с проектом код и спецификации аппаратных компонентов публикуются под лицензией Apache 2.0.

    Это не значит, что тебе лицензируют патенты. Лицензия Apache защищает именно правообладателя от патентных исков только в том случае, если польза от использования ПО правообладателя превышает пользу от требования от правообладателя софта лицензировать патент. Если патентный тролль не использует ПО правообладателя, то лицензия правообладателя не защищает.
    От патентов правообладателя софта лицензия Apache никак не защищает.

     
  • 1.5, Самый Лучший Гусь (?), 10:57, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Мне кажется это распил. Такое нужно еденицам а остальные сохраняют пароли на флешке в ТХТ файле и вус не дуют
     
     
  • 2.7, Аноним (8), 10:58, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Не проецируй.
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 14:43, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Целых трое не таких как все набралось.
     
  • 2.11, Аноним (12), 11:46, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да каждый участник проекта купил себе по яхте (нет)
     

  • 1.13, Аноним (13), 11:58, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Такая сложная система, как на схеме, может быть без уязвимостей?
     
     
  • 2.19, Аноним (12), 12:18, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Такая сложная система, как на схеме, может быть без фич для специальных людей?
     

  • 1.14, ebanyrust (?), 11:58, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > Компания Google объявила о завершении проектом OpenTitan, стадий разработки, тестирования и верификации RTL-схем (Register Transfer Level) и описаний аппаратных блоков на языке SystemVerilog.

    почему не на безопастном расте ?

     
     
  • 2.16, Аноним (17), 12:08, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что Verilog безопаснее Rust. Там нет ни памяти, ни unsafe.
     
     
  • 3.22, Аноним (22), 12:31, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.chipverify.com/verilog/verilog-arrays

     
     
  • 4.27, Аноним (28), 13:29, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это не та память, что адресуется, как в ЯП. Это просто набор "проводов"/регистров, мультиплексор придётся кодить самому, как и встраивать в него механизмы виртуальной памяти и защиты памяти. Тут вообще невозможно в принципе буфер переполнить - провода всё равно надо будет куда-то подключить, и это "куда-то" будет валидным массивом регистров, выделенным под задачу, переполнить его не получится. Это если не использовать модуль интерфейса к памяти. Но это верилог, там можно хоть свой процессор закодить, на котором уже выполнить небезопасную программу, при этом сам верилог является безопасным.
     
  • 2.18, Аноним (12), 12:17, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому что раст опасный язык.
     
     
  • 3.29, ebanyrust (?), 13:38, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Потому что раст опасный язык.

    у него нет стандарта, но есть куча проблем

    https://github.com/rust-lang/rust/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+labe

    так что не пригоден для серьёзного применени

     

  • 1.23, Аноним (22), 12:38, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Даже зонды открытые. На блочной схеме типичный микроконтроллер коих тысячи - в чём прикол ? ASIC всё равно не доступны обычным людям.
     
     
  • 2.24, Аноним (24), 13:08, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну потому что выглядит как обычный DRM чип, но на самом деле это чип цифровой тюрьмы, со всеми нужными бэкдорами встраиваемыми на одном из этапов. Это же американские корпорации, они иначе не могут по закону.
     
     
  • 3.26, Аноним (12), 13:15, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато макароны будут по расписанию.
     
     
  • 4.30, Аноним (28), 14:07, 17/06/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Отруби будут.
     

  • 1.31, pashev.ru (?), 14:43, 17/06/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Проект предоставляет готовый, проверенный и надёжный каркас, позволяющий повысить доверия к создаваемым решениям и снизить издержки при разработке специализированных чипов для обеспечения безопасности.

    Ещё даже в продакшн не поступило, а уже всё проверено. Молодцы в Гугле, как всегда.

     

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