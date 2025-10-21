Intel и AMD стандартизируют механизм ChkTag для защиты от уязвимостей при работе с памятью

2.6 , Аноним ( 6 ), 12:00, 21/10/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > ни о зависимых типах, ни об афинных, ни даже об алгебраических Покажи мне как это на ассемблере x86 выглядит.

3.10 , Аноним ( 7 ), 12:06, 21/10/2025
>Покажи мне как это на ассемблере x86 выглядит.
О, вы отвечаете как эталонный сишник. Это проверки времени компиляции. Подобно тому, как синтаксически некорректная программа не соберётся, эти проверки отделяют заведомо некорректную программу от корректной. Вот ни разу не слышал, чтобы хотя-бы один сишник жаловался на то, что синтаксически неверная программа не собирается, им почему-то хватает мозгов понять, что как минимум синтаксически она должна быть верна. Но вот про семантику сишники почему-то не думают.
ЗЫ В качестве примера рекомендую посмотреть на ATS. Или на Idris, если не смущает сборщик мусора.

4.16 , Аноним ( 6 ), 12:12, 21/10/2025
Си проектировался как портабельный кроссплатформерный ассемблер, таким он и остается. Все эти ваши афинные типы, ООП, классы и тд - это всё высокоуровневые абстракции, которые никакого отношения к сгенерированному ассемблерному коду не имеют отношения. Еще раз - Си это как бы такой ассемблер на стероидах, какие к черту афинные типы в асме?
А вот синтаксически некорректная программа - это другое (С). Из нее невозможно собрать рабочий ассемблерный код.

5.26 , Аноним ( 21 ), 12:26, 21/10/2025
> Си проектировался как портабельный кроссплатформерный ассемблер, таким он и остается

> Еще - Си это как бы такой ассемблер на стероидах, какие к черту афинные типы в асме?
Пхахаха, вот это розовый мирок! Он был "портабельным ассемблером" во времена PDP-11. С тех пор этот копролить уже давно не ложится на архитектуру современных CPU настолько, что на уровне этих самых CPU приходится лепить костыли специально для Сишечки.
https://queue.acm.org/detail.cfm?id=3212479

6.59 , Аноним ( 19 ), 13:42, 21/10/2025
Чем это хуже оптимизаций процессора под плюсы и жаву? Сишечка хотя бы предсказуемая независимо от модели процессора.

5.29 , Аноним ( 7 ), 12:33, 21/10/2025
Си не проектировался Это типичный тяп-ляп и в продакшин Максимум, о чём они оз...
6.55 , Аноним ( 11 ), 13:37, 21/10/2025
Даже про объектный ассемблер слышал. Говорили, что был такой у Борланда, но сам не видел. А вот, чтобы был ассемблер с проверкой выхода за границы массива в компайл-тайме или владения адресами памяти, не слышал.

7.61 , Аноним ( 7 ), 13:46, 21/10/2025
>А вот, чтобы был ассемблер с проверкой выхода за границы массива в компайл-тайме
Зависимые типы

>владения адресами памяти
Афинные типы

>А вот, чтобы был ассемблер
Формально, для этого даже не обязательно новый ассемблер делать. Можно как в условном liquid haskell хранить данную информацию внутри комметариев.

3.13 , Аноним ( - ), 12:09, 21/10/2025
> Покажи мне как это на ассемблере x86 выглядит.
Получите-распишитесь godbolt.org/z/ae35Wo649
Кроме того, все нормальные языки программирования, и даже сишка, были созданы как раз для того, чтобы НЕ писать на ассемблере, а пользоваться абстракциями.

4.24 , Аноним ( 19 ), 12:23, 21/10/2025
Ну и мерзость же, не удивительно, что ни одной программы на этом так и не написали за всю историю, где таких дураков найдёшь. Это 35 лет, между прочим. Ну, про pandoc не будем.

5.39 , Аноним ( 7 ), 12:49, 21/10/2025
У вас никакой начитанности нет? Очевидно же, что хаскель будет давать не лучший ассемблерный код. Вот вам пример на Ocaml https://godbolt.org/z/7z4f79js1 а ещё лучше на rust https://godbolt.org/z/6KnMeGTeY

5.43 , Аноним ( - ), 12:59, 21/10/2025
> Ну и мерзость же
Реакция типичного неосилятора))
> не удивительно, что ни одной программы на этом так и не написали за всю историю
И ванье типичного дырявого СИшника.

Про git-annex ты вообще слышал?

А Bluespec SystemVerilog это что?

Или seL4, которое изначально писалось на хаскеле, чтобы проводить верификацию?

И это без корпоративного закрытого кода, для бизнеса и всяких финансов. Я понимаю, это не настолько круто как писать дырявые утилитки на сях.

2.22 , Аноним ( 22 ), 12:21, 21/10/2025
Вот только софтом, который писали сишники пользуются, т.к. он быстрый и создаётся за разумное время. А академически правильный код зачастую годится только ЧСВ потешить.

3.53 , Аноним ( 7 ), 13:30, 21/10/2025
>Вот только софтом, который писали сишники пользуются, т.к. он быстрый и создаётся за разумное время.
Софт на си уже массово вытеснен софтом не на си. Хоть rust, хоть go, хоть js, лишь бы не на си.

4.62 , Аноним ( 22 ), 13:48, 21/10/2025
Что-то я не вижу в репозитории OpenSuse особо софта на js или go. Раст это капля в море. На бэкенде - да популярны, но там задачи однотипные типа перекладывания жсонов в базу, а как только хоть чуть-чуть думать надо, геймдев хотя бы, не говоря уж о серьёзном софте типа кадов или условного фотошопа - так ой всё, все эти хипсторы куда-то испаряются.

2.37 , Аноним ( 37 ), 12:44, 21/10/2025
Раз вы такие умные, сделайте нам, сишникам, компилятор, который будет гарантированно генерировать безопасный код.

И чтобы можно было им пользоваться в реальной жизни, для реальных задач.

Все поделки, которые мы видим от си-хейтеров - это какие-то максимально кривые яп и инструменты. Такое впечатление, что их создают только для того чтобы чесать свое ЧСВ. Так что да, это позор - за более чем полвека никто из умничающих экспертов так и не придумал как сделать си более безопасным, приходится обходить ошибки хардварными костылями.

3.40 , Аноним ( 7 ), 12:56, 21/10/2025
>Раз вы такие умные, сделайте нам, сишникам, компилятор, который будет гарантированно генерировать безопасный код.
Вам его дают уже на протяжении более чем двух десятилетий, а вы всё нос воротите. До rust-а был как минимум ATS и Cyclone, и что, сколько сишников ими пользовались?

>И чтобы можно было им пользоваться в реальной жизни, для реальных задач.
Откройте любой тред про rust и почитайте как сишников от афинных типов корёжит, если они осилили синтаксис. Ибо не позволяет стрелять ноги, как сишники привыкли.

>за более чем полвека никто из умничающих экспертов так и не придумал как сделать си более безопасным
Очевидно же - никак. Максимум что у вас будет - Cyclone.

4.42 , Аноним ( 7 ), 12:58, 21/10/2025
>До rust-а был как минимум ATS и Cyclone, и что, сколько сишников ими пользовались?
Да даже возьмём c++ - сколько сишников после появления плюсов перестали изобретать хотя-бы строки? Ну не позор ли?

4.49 , Аноним ( 37 ), 13:21, 21/10/2025
Мы не воротим нос. Мы тоже хотим писать безопасные программы.

Но писать их в более-менее привычном стиле, привычным синтаксисом.

Все что предлагают как замену си - это, извините, шлак, на котором НЕУДОБНО программировать.

Именно поэтому этим не пользуются, а не из-за какого-то мифического заговора сишников против прогресса.

Вы пишете о сишниках как об отставших в развитии существах, которых вы милостиво наставляете на истинный путь.

Так же, наверное, думают и создатели всех этих новых шизофреничных ЯП.

Ну и кагбе вот результат в новости - вместо умников со своим неуемным ЧСВ нам на помощь приходят создатели железа.

5.54 , Аноним ( 7 ), 13:36, 21/10/2025
Что-то незаметно Я не говорю уже про переход на другой язык, где как минимум ли...
5.60 , Аноним ( - ), 13:45, 21/10/2025
3.44 , Аноним ( - ), 13:04, 21/10/2025
Не, чувак, этот мусор никак не исправить Можно, и даже нужно , об ть и сжеч...