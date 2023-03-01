The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Microsoft открыл CHERIoT, аппаратное решение для повышения безопасности кода на языке Си

01.03.2023 09:40

Компания Microsoft открыла наработки, связанные с проектом CHERIoT (Capability Hardware Extension to RISC-V for Internet of Things), нацеленным на блокирование проблем с безопасностью в существующем коде на языках C и С++. CHERIoT предлагает решение, позволяющее защитить существующие кодовые базы на С/C++ без необходимости их переработки. Защита реализуется через применение модифицированного компилятора, использующего специальный расширенный набор процессорных инструкций (ISA), предоставляемых процессором и на аппаратном уровне отслеживающих доступ к памяти, проверяющих корректность работы с указателями и обеспечивающих изоляцию блоков кода.

Проект создан с оглядкой на то, что низкоуровневый характер языка C становится источником ошибок при работе с памятью, приводящих к таким проблемам, как переполнение буфера, обращение к уже освобождённой памяти, разыменование указателей или двойное освобождение памяти. Практика показывает, что даже крупные корпорации, такие как Google и Microsoft, имеющие жёсткую политику рецензирования изменений и применяющие современные методы разработки и инструменты статического анализа, не могут гарантировать отсутствие ошибок при работе с памятью (например, около 70% уязвимостей в программных продуктах Microsoft и Google вызваны небезопасной работой с памятью).

Проблема может быть решена использованием языков программирования, гарантирующих безопасную работу с памятью, или обвязок с дополнительными проверками, например, через применение вместо обычных указателей типа MiraclePtr (raw_ptr), выполняющего дополнительные проверки обращения к освобождённым областям памяти. Но подобные методы больше подходят для нового кода, а уже существующие проекты на С/C++ переработать достаточно проблематично, особенно если они предназначены для выполнения в окружениях с ограниченными ресурсами, таких как встраиваемые системы и устройства интернет-вещей.

Аппаратные компоненты CHERIoT оформлены в виде микроконтроллера на базе архитектуры RISC-V, реализующего защищённую процессорную архитектуру CHERI (Capability Hardware Extension to RISC-V), предоставляющую модель управляемого доступа к памяти на основе "capability" (каждая операция чтения и записи в память авторизуется). На базе предоставляемой в CHERIoT архитектуры набора команд (ISA) построена программная модель, гарантирующая безопасность работы с памятью на уровне отдельных объектов, предоставляющая защиту от обращения к уже освобождённой памяти и реализующая легковесную систему изоляции доступа к памяти. Указанная программная модель защиты напрямую отражается в языковую модель C/C++, что позволяет применять её для защиты существующих приложений (требуется лишь перекомпиляция и запуск на оборудовании, поддерживающем ISA CHERIoT).

Предложенное решение позволяет блокировать ошибки, вызывающие выход за границы объекта в памяти, не допускает подмену указателей (все указатели должны порождаться от уже существующих указателей), отслеживает обращение к памяти после освобождения (любой доступ к памяти по некорректному указателю или указателю, ссылающемуся на освобождённый объект приводит к генерации исключения). Например, применение CHERIoT позволяет без внесения изменений в код реализовать автоматическую проверку границ, отслеживание времени жизни областей памяти и обеспечение целостности указателей в компонентах, обрабатывающих не заслуживающие доверия данные.

Проект включает в себя спецификацию расширенной архитектуры набора команд CHERIoT, эталонную реализацию 32-разрядного CPU RISC-V c поддержкой ISA CHERIoT и модифицированный инструментарий LLVM. Cхемы прототипа CPU и описания аппаратных блоков на языке Verilog распространяются под лицензией Apache 2.0. В качестве основы для CPU использовано ядро Ibex от проекта lowRISC. Модель кода CHERIoT ISA определена на языке Sail и распространяется под лицензией BSD.

Дополнительно предложен прототип операционной системы реального времени CHERIoT RTOS, предоставляющей возможность изоляции компартментов (compartment) даже на встраиваемых системах с 256 МБ ОЗУ. Код CHERIoT RTOS написан на языке С++ и распространяется под лицензией MIT. В форме компартментов оформлены базовые компоненты ОС, такие как загрузчик, планировщик и система распределения памяти.

Компартмент в CHERIoT RTOS представляет собой изолированную в комбинацию кода и глобальных переменных, которая напоминает разделяемую библиотеку, но в отличие от последней может менять своё состояние (mutable) и запускаться в отдельном контексте безопасности. Никакой код извне не может передать управление коду в компартменте и получить доступ к объектам, за исключением обращения к специально определённым точкам входа и использования указателей на объекты, явно переданные при вызове другого компартмента. Для кода и глобальных объектов в компартменте гарантируется целостность и конфиденциальность.

  1. Главная ссылка к новости (https://msrc.microsoft.com/blo...)
  2. OpenNews: Google представил открытый проект OpenTitan для создания заслуживающих доверия чипов
  3. OpenNews: Google открыл код защищённой операционной системы KataOS
  4. OpenNews: В кодовой базе Chromium разрешено использование языка Rust
  5. OpenNews: Google анонсировал Asylo, универсальный фреймворк для защищённых анклавов
  6. OpenNews: Первая открытая реализация анклава для аппаратно изолированных окружений
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/58726-cheriot
Ключевые слова: cheriot, cheri, microsoft, memory, security, gcc, llvm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (28) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:12, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Ну зачем аппаратный огород городить когда уже Rust есть?
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 10:18, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Именно чтобы не писать на раст. И это правильно.  
     
  • 2.8, pda (ok), 10:22, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А читаем мы по диагонали...

    "Проблема может быть решена использованием языков программирования, гарантирующих безопасную работу с памятью, или обвязок с дополнительными проверками"

    "уже существующие проекты на С/C++ переработать достаточно проблематично, особенно если они предназначены для выполнения в окружениях с ограниченными ресурсами, таких как встраиваемые системы и устройства интернет-вещей"

     
  • 2.9, Проффесор (?), 10:24, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Ну зачем аппаратный огород городить когда уже Rust есть?

    Где скачать Rust под Cortex-M0 ?

     
     
  • 3.13, Аноним (-), 10:30, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чтоб устроить праздник унсафе ? По каким дням праздновать будем ?
     
  • 3.25, НяшМяш (ok), 11:01, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Опять в гугле забанили, уже 5 лет как есть.

    https://github.com/rust-embedded/cortex-m-quickstart
    https://docs.rust-embedded.org/book/intro/install.html

     
  • 3.28, Советский инженер (?), 11:04, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если тебе такой раст, чтобы код кросскомпилять - то на https://www.rust-lang.org/
    а если такой, что б прям запускать коспилятор на кортексе - то там же где и С-компилятор, т.е. нигде.
     
  • 2.16, Аноним (16), 10:39, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблемы и приватности и тивоизации.

    Как на устройстве запускать и свои сервисы работы с деньгами и одновременно неизвестный любой другой код и чтобы не поломали.

     
  • 2.24, _kp (ok), 10:52, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там же сказали, для использования существующей кодовой базы без переписывания, ибо объёмы весьма внушительны.
    Rust тут ни причём, ибо даже никак не относится к решению задачи - использования, того что уже есть.
     

  • 1.2, Кровосток (ok), 10:13, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Решение прямо как из песенки: "Ключик золотой... В ж... себе вставь! Покрути немного, для работы тебе надо!"
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:14, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Настоящий сишник меняет аппаратуру под себя. Диктует свои правила.
     
  • 1.4, Аноним (5), 10:18, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Неужели раст не помог и пришлось всё делать правильно? Кто бы мог подумать.  
     
     
  • 2.18, пох. (?), 10:44, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так он бы смог, конечно, смог бы - но пока на эту архитектуру кроме readme.md ничего толком портировать не удалось.
    (отдельно станет интересненько когда выяснится что милиард взаимозависящих крейтов неведомых авторов на ней компилируютца...только не совсем работают)

    P.S. не то чтобы я верил в то что любой сишный код и в мсовской-то конструкции будет работать а не падать, но у них-то всегда остается ход конем - взять да и скомпилировать небезопастным образом.

     

  • 1.6, Аноним (6), 10:20, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у Эльбрусов вроде есть защищённый режим где доступ к памяти и исполнение проверяются аппаратно
     
     
  • 2.10, Аноним (-), 10:26, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Серьёзно ? Абалдеть, юзермод называется наверное :D блжад, дети в инторнете
     
     
  • 3.22, IdeaFix (ok), 10:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тут скорее мысли на тему sgx.. хотя о покойниках или хорошо или ничего кроме правды.
     
  • 2.23, пох. (?), 10:49, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    если ты про тегированную память, то он наверное был только в ель-брус-1, том у которого отдельный интерфейс с водопроводной сетью. И не работал как следует.
     

  • 1.7, Аноним (7), 10:21, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    так, погодите-ка. Если Java - это язык, компилящийся для "гипотетических процов, способных исполнять явовский байткод", то сишка - это то же самое, но для гипотетических процов, в которых можно делать use after free и прочие веселухи. Все правильно понял?
     
     
  • 2.12, Аноним (-), 10:28, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Доступа к памяти на яву нету, речь идет именно о нем.
     
  • 2.14, Аноним (16), 10:31, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Типа того. Админить руками или скриптами. В Си - руками всё. В Яве и прочих есть "скрипты" - сборщики мусора.


    Скрипты отладил один раз, тесты написал. Работает надёжно.
    А руки: опечатки, переключался на другое, авто-тестов нет и выходит плохо.

     

  • 1.11, Аноним (16), 10:27, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    > Практика показывает, что даже крупные корпорации, такие как Google и Microsoft, имеющие жёсткую политику рецензирования изменений и применяющие современные методы разработки и инструменты статического анализа, не могут гарантировать отсутствие ошибок при работе с памятью (например, около 70% уязвимостей в программных продуктах Microsoft и Google вызваны небезопасной работой с памятью).

    И не смогут крупные корпорации. Пока топят за скорость выдачи результата. Получается: быстро, дешевле, некачественно.

     
     
  • 2.15, Аноним (15), 10:35, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    То ли дело в опенсорсе — медленно, дорого, качественно — баги в Xorg по 20 лет без движения висят
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 10:45, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С опенсорсом в корпорациях проблема таже - корпроативно быстро, подешевле, некачественно.

    Опенсорс бывает в корпорациях тоже. Огромное количество.
    За пределами коропораций качество софта - лишь мера собственных талантов.

    Хочешь быстро - как Убунту. Хочешь - медленно.

     
  • 2.26, Аноним (26), 11:01, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если не признавать что некачественно тогда прокатит. Как ты в проприетаре определишь что там качественно, а что нет. Работает и ладно.
     

  • 1.17, 3draven (ok), 10:44, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Дидам придумали кресло-каталку. Сами они писать на сях не могут без граблей, нормальные языки не любят.
     
     
  • 2.21, Аноним (19), 10:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скорее что наоборот: диды сделали вешь, которая не позволяет отжать пользу девайса юзверя под себя. И теперь все крутятся: как заклеить дыры в заборе в "яблоневый сад".
     

  • 1.20, IdeaFix (ok), 10:45, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ждём новостей о том как врырываются из очередной песочницы....
     
     
  • 2.27, Аноним (26), 11:02, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Причем через npm.
     
     
  • 3.29, IdeaFix (ok), 11:11, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Причем через npm.

    Не, контент мейкером будет позитив софтваре, так что через паяльник :)

     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2023 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру