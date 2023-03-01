Microsoft открыл CHERIoT, аппаратное решение для повышения безопасности кода на языке Си

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|2.8, pda (ok), 10:22, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А читаем мы по диагонали...
"Проблема может быть решена использованием языков программирования, гарантирующих безопасную работу с памятью, или обвязок с дополнительными проверками"
"уже существующие проекты на С/C++ переработать достаточно проблематично, особенно если они предназначены для выполнения в окружениях с ограниченными ресурсами, таких как встраиваемые системы и устройства интернет-вещей"
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|2.9, Проффесор (?), 10:24, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Ну зачем аппаратный огород городить когда уже Rust есть?
Где скачать Rust под Cortex-M0 ?
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|3.13, Аноним (-), 10:30, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Чтоб устроить праздник унсафе ? По каким дням праздновать будем ?
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|2.16, Аноним (16), 10:39, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Проблемы и приватности и тивоизации.
Как на устройстве запускать и свои сервисы работы с деньгами и одновременно неизвестный любой другой код и чтобы не поломали.
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|2.24, _kp (ok), 10:52, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Там же сказали, для использования существующей кодовой базы без переписывания, ибо объёмы весьма внушительны.
Rust тут ни причём, ибо даже никак не относится к решению задачи - использования, того что уже есть.
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|1.2, Кровосток (ok), 10:13, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Решение прямо как из песенки: "Ключик золотой... В ж... себе вставь! Покрути немного, для работы тебе надо!"
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|1.3, Аноним (3), 10:14, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Настоящий сишник меняет аппаратуру под себя. Диктует свои правила.
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|1.4, Аноним (5), 10:18, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Неужели раст не помог и пришлось всё делать правильно? Кто бы мог подумать.
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|2.18, пох. (?), 10:44, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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так он бы смог, конечно, смог бы - но пока на эту архитектуру кроме readme.md ничего толком портировать не удалось.
(отдельно станет интересненько когда выяснится что милиард взаимозависящих крейтов неведомых авторов на ней компилируютца...только не совсем работают)
P.S. не то чтобы я верил в то что любой сишный код и в мсовской-то конструкции будет работать а не падать, но у них-то всегда остается ход конем - взять да и скомпилировать небезопастным образом.
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|1.6, Аноним (6), 10:20, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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у Эльбрусов вроде есть защищённый режим где доступ к памяти и исполнение проверяются аппаратно
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|2.10, Аноним (-), 10:26, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Серьёзно ? Абалдеть, юзермод называется наверное :D блжад, дети в инторнете
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|3.22, IdeaFix (ok), 10:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тут скорее мысли на тему sgx.. хотя о покойниках или хорошо или ничего кроме правды.
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|2.23, пох. (?), 10:49, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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если ты про тегированную память, то он наверное был только в ель-брус-1, том у которого отдельный интерфейс с водопроводной сетью. И не работал как следует.
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|1.7, Аноним (7), 10:21, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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так, погодите-ка. Если Java - это язык, компилящийся для "гипотетических процов, способных исполнять явовский байткод", то сишка - это то же самое, но для гипотетических процов, в которых можно делать use after free и прочие веселухи. Все правильно понял?
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|2.14, Аноним (16), 10:31, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Типа того. Админить руками или скриптами. В Си - руками всё. В Яве и прочих есть "скрипты" - сборщики мусора.
Скрипты отладил один раз, тесты написал. Работает надёжно.
А руки: опечатки, переключался на другое, авто-тестов нет и выходит плохо.
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|1.11, Аноним (16), 10:27, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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> Практика показывает, что даже крупные корпорации, такие как Google и Microsoft, имеющие жёсткую политику рецензирования изменений и применяющие современные методы разработки и инструменты статического анализа, не могут гарантировать отсутствие ошибок при работе с памятью (например, около 70% уязвимостей в программных продуктах Microsoft и Google вызваны небезопасной работой с памятью).
И не смогут крупные корпорации. Пока топят за скорость выдачи результата. Получается: быстро, дешевле, некачественно.
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|2.15, Аноним (15), 10:35, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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То ли дело в опенсорсе — медленно, дорого, качественно — баги в Xorg по 20 лет без движения висят
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|3.19, Аноним (19), 10:45, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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С опенсорсом в корпорациях проблема таже - корпроативно быстро, подешевле, некачественно.
Опенсорс бывает в корпорациях тоже. Огромное количество.
За пределами коропораций качество софта - лишь мера собственных талантов.
Хочешь быстро - как Убунту. Хочешь - медленно.
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|2.26, Аноним (26), 11:01, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если не признавать что некачественно тогда прокатит. Как ты в проприетаре определишь что там качественно, а что нет. Работает и ладно.
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|1.17, 3draven (ok), 10:44, 01/03/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Дидам придумали кресло-каталку. Сами они писать на сях не могут без граблей, нормальные языки не любят.
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|2.21, Аноним (19), 10:47, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скорее что наоборот: диды сделали вешь, которая не позволяет отжать пользу девайса юзверя под себя. И теперь все крутятся: как заклеить дыры в заборе в "яблоневый сад".
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|3.29, IdeaFix (ok), 11:11, 01/03/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Причем через npm.
Не, контент мейкером будет позитив софтваре, так что через паяльник :)
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