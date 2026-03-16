Открытый радар AERIS-10, способный отслеживать объекты на расстоянии до 20 км

16.03.2026 10:56 (MSK)

Проект AERIS-10 разработал полностью открытую модульную радиолокационную станцию (радар), которую можно использовать в качестве платформы для проведения экспериментов c фазированными антенными решётками, сжатием импульсов, доплеровской обработкой сигналов и отслеживанием целей. Полные схемы, распайки печатных плат, списки комплектующих (BOM), Gerber-фалы для изготовления плат, макеты для 3D-печати и описания аппаратных блоков на языках Verilog/VHDL распространяются под лицензией CERN-OHL-P (CERN Open Hardware Licence). Код прошивки для микроконтроллера STM32, вспомогательные утилиты на Си и графический интерфейс на Python поставляются под лицензией MIT.

Подготовлено два варианта радиолокационной станции на фазированных антенных решётках - AERIS-10N (Nexus) и AERIS-10E (Extended). Оба варианта используют частоту 10.5 ГГц и используют импульсную линейную частотную модуляцию (LFM). Отличия сводятся к мощности излучения (1Wx16 и 10Wx16), а также использованию массива плоскостных антенн 8x16 и массива щелевых излучателей в диэлектрически заполненном волноводе 32x16, обеспечивающих дальность действия до 3 км и 20 км, соответственно.

Система модульная с раздельными платами управления питанием, генерации частот и RF-блоками. Для обработки сигналов, сжатия импульсов, вычисления скорости объекта при помощи доплеровского быстрого преобразования Фурье, исключения неподвижных объектов (MTI) и обеспечения постоянного уровня ложных тревог (CFAR) задействован FPGA XC7A100T. Управление работой и настройка периферийных устройств осуществляется при помощи микроконтроллера STM32F746xx.

Корректировка положения и ориентации в режиме реального времени обеспечивается при помощи GPS и инерциальных датчиков (акселерометр, гироскоп). Реализовано электронное управление сканирующим лучом в пределах ±45° по высоте и азимуту. Вращение антены на 360° обеспечивает шаговых двигатель. Возможно одновременное отслеживание движения нескольких объектов. Для управления радаром, наглядного отслеживания движущихся объектов и их сопоставления с картой реализован графический интерфейс.

Сборка радара осуществляется из типовых элементов, имеющихся в широкой продаже. Затраты на чипы и компоненты для изготовления радара в простейшей конфигурации оцениваются приблизительно в 5000 долларов. Для сравнения стоимость коммерческих радаров того же класса начинается с 250 тысяч долларов.





  • 1.1, Аноним (1), 11:37, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Вот это уже хороший, актуальный опенсорс.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.9, Аноним (9), 12:04, 16/03/2026 [ответить]  
    Столетняя война и Реконкиста передают привет.
     
  • 2.25, Bob (??), 13:13, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    это для хомячков, актуальное в пару раз дешевле и ~50км было раньше на фронте. Вполне себе опенсурс)

    сейчас же в ход пошли глушилки и дроны по оптике

    Короче: проджект с новости - чисто баловство. Допилят до 100км - даже чисто вдоль границы смысл ставить будет.

     
     
  • 3.70, Аноним (70), 14:36, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    BBC Micro, ZX Spectrum ... Arduino и т.п. - всё это баловство позволило вкатится огромному количеству энтузиастов  
     

  • 1.3, Аноним (-), 11:38, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ммм... актуальная разработка, что тут скажешь, с руками оборвут на половине глобуса!
     
  • 1.7, Аноним (7), 11:59, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ждем открытый танк, открытую ракету, открытые дроны.
     
     
  • 2.8, Аноним (9), 12:00, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Последнее уже есть - ardupilot, betaflight
     
  • 2.10, IZh. (?), 12:16, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Осталось лицензию OpenWar придумать.
     
     
  • 3.56, Аноним (-), 14:04, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Осталось лицензию OpenWar придумать.

    WTFPL бери. Все равно все будут делать - это. Так что какая разница, так хоть честно написано что и как.

     
  • 2.11, Аноним (11), 12:24, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > открытые

    не только open, но и free!

     
     
  • 3.62, Аноним (-), 14:10, 16/03/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.15, Аноним (-), 12:29, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Ждем открытый танк, открытую ракету, открытые дроны.

    Вообще-то ArduPilot AFAIK таки - пошел в массы. Потому что дешево и сердито. Добро пожаловать в дивный новый мир.

     
  • 2.36, Bob (??), 13:41, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Добро пожаловать в клуб авиамоделистов ещё последней четверти прошлого века)

    от 130 до 200км/ч с быстрым разгоном, до 100$ - Race Wing, вес 600-700г, полезная нагрузка до 900г, с норм радио летает от 50км

    самосбор на Западе с барахла "под рукой" от 90$, а если с TaoBao или напрямую с завода вагонами брать - моё почтение.

    Движок можно ставить турбинный и теперь это ракета. Только манёвренная. А в пикирующем состоянии - супер точная и стремительная.

    p.s.: 1000 гераней vs 10 ракет - победитель очевиден.
    p.p.s.: а шахеды и прочий авиапром от иранских братушек уже рвёт железный купол как джигит овцу)

     
     
  • 3.43, Аноним (-), 13:49, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > p.s.: 1000 гераней vs 10 ракет - победитель очевиден.

    Если 10 ракет воткнутся в корпуса где эти 1000 штук делали - все менее однозначно.

    > p.p.s.: а шахеды и прочий авиапром от иранских братушек уже рвёт железный
    > купол как джигит овцу)

    Что-то мне кажется что в итоге таки - у "братушек" порвется что-нибудь. Тем более что вон там господа умеют выносить 90% этого добра уже и вероятно дадут мастеркласс и другим.

     
     
  • 4.57, пох. (?), 14:07, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    э вот нет. Эта продукция elbit не продаетца. Вообще никому. И юбконосцам точно. А им-то как раз сейчас нужнее всех.

    Ни один шлюхед, если что, не долетел. Долетели кассеты, разделяющиеся до того как их успевают сбить, ржавые трубы с подлетным временем три секунды и ошметки баллистики - они не взываются, уже нечему там, но это ржавая труба размером с трамвай - т.е даже от сбитой проблемы будут. Пользы в военном смысле разумеется ровно ноль, но обезьяны в юбках и не ставили себе такой задачи.

    Удивительно, но "ор эйтан" вопреки всем прогнозам оказался тоже работающим.
    (но уже почти поздно - там откуда он ловил, объявили реновацию... бери ластик и стирай с карты свой южный ливан. Резолюцией лавки по выражению глубочайших обеспокоенностей можно было давно подтереться и наконец-то представился повод.)

     
     
  • 5.65, Аноним (-), 14:19, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем шотландцам это добро Или это про кого Любителей полотенец Ну вообще есл... большой текст свёрнут, показать
     
  • 5.66, Аноним (66), 14:21, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Пользы в военном смысле разумеется ровно ноль,

    Да-да, конечно ноль, "все цели были сбиты, разрушений нет"))
    Ваша фамилия не герасимов, часом?

    Наверное космический центра был совсем не нужнен и его не жалко))


     
  • 3.60, Perlovka (ok), 14:08, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > шахеды и прочий авиапром от иранских братушек уже рвёт железный купол как джигит овцу

    Только во влажных фантазиях потребителей телевизионной пропаганды )

     
  • 2.49, Аноним (49), 13:57, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Борьба опенсорса с проприетарщиной обретает новый масштаб! Все в опенсорсные окопы!
     
  • 2.54, Проходил мимо (?), 14:01, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вот открытая и дешевая хреновина для ПВО от дронов сейчас была бы очень актуальной.
    Я уверен, что любой адекватный директор/собственник завода захочет такое себе купить как только оно появится на рынке.
     
     
  • 3.59, пох. (?), 14:08, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ты главное сам не ходи потом мимо того завода. А то и адекватному директору прилетит, и ты заодно кверху брюхом всплывешь.


     
  • 3.63, тоже Аноним (ok), 14:11, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для кого - актуальной? Для тех, кто закупает - ни в коем случае, им откатывать не с чего будет.
    А для простого населения - ну, попробуй попосылать локационные сигналы на 20 км без регистрации в органах... Сразу секундомер поставь, узнаешь, через сколько тебя запеленгуют и возьмут за твой опенсорс.
     

  • 1.12, Аноним (12), 12:25, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Хм, проект интерсный, но боюсь за применение будут жестко нагибать.
    Т.к cpaть в эфир на лицензируемых частотах просто так не выйдет.

    Перспективнее была бы пассивная система.
    Может кому-то попадались подобные проекты?

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:27, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На этих частотах затухание в пределах прямой видимости и узкая ДН. Другой вопрос, что такая штука привлекает внимание чисто визуально.
     
  • 2.16, Аноним (14), 12:31, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Перспективнее была бы пассивная система.

    Может кому-то попадались подобные проекты?

    Да, были такие проекты еще лет 15 назад. За основу бралось излучение геостационарных спутников. Можно найти, если порыться на форуме radioscanner.

     
  • 2.17, Аноним (-), 12:31, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Т.к cpaть в эфир на лицензируемых частотах просто так не выйдет.

    Когда тебя интересуют такие штуки - у тебя скорее всего есть под боком более ощутимые угрозы чем кто-то когда-то может быть нагнет. Если выбор между тем что может быть когда-то нагнут или допустим дроны превратят тебя в фарш - что же выбрать?!

     
     
  • 3.27, Аноним (-), 13:19, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не так.
    Есть достаточное кол-во гиков-аyтистов в развитых странах в которых сейчас никаких дронов нет.

    Недавно деда из чикаго судили.
    Его раздражали разговоры соседей по вагону метро и вместо того чтобы купить беруши или наушники с шумодавом, он сделал глушилку.

    А сколько "просто шизиков" будут строить подобные девайсы чтобы "искать НЛО", "следить за голубями шпионами" и так далее ведь "правительство скрывает!!!"

     
     
  • 4.28, Аноним (9), 13:23, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для поиска каких-либо сигналов достаточно дешёвого Software Defined Radio, например RTL-SDR.
     
  • 4.47, Аноним (47), 13:54, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Но голуби-шпионы - это не выдумка.
     
     
  • 5.64, Аноним (66), 14:18, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Но голуби-шпионы - это не выдумка.

    Имено поэтому тебе нужен радар, чтобы отслеживать их!
    Поблагодори сообщество и беги закупать компоненты.
    Лучше в разных магазинах, чтобы было не так паливно.

     
  • 4.51, Аноним (-), 13:58, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Дед ничерта не понимал в борьбе с п сами Надо было - EMP фигачить Произносиш... большой текст свёрнут, показать
     

  • 1.13, Аноним (14), 12:25, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Гораздо интереснее и практичнее был бы пассивный радар, который позволял бы отслеживать перемещение людей внутри квартиры с помощью их WiFi роутеров.
     
     
  • 2.18, Аноним (9), 12:34, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://google.com/search?q=wi-fi+passive+radar+science+paper
     
     
  • 3.21, Аноним (9), 12:43, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И вот ещё https://web.archive.org/web/20240424001735/https://repositum.tuwien.at/bitstre
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:34, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не удивлюсь, если прилошение яндекс карт в паре с коколонкой алиса что-то подобное уже делает.
     
     
  • 3.61, пох. (?), 14:10, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а колонка ему зачем? В самом смартфоне же ж нормальный динамик. И даже отдельных прав не требует.
     

  • 1.20, Аноним (20), 12:37, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лучше бы что-то в мирных целях.. по типу Опен-МРТ
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 13:36, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да даже опен-лазерный принтер нету или опенс-сканер с длинным протяжным фотоэлементом.
     
     
  • 3.46, Аноним (66), 13:53, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Их нет потому что они не нужны.
    Почему? Потому что можно купить лазерник за пару сотен баксов с заправкой картриджей.
    Собирать такой дома - только ради удовольстия или по кричине приступа паранойи.
    Денег и усилий будет потрачено на порядок больше.

    А вот разница даже в 3-5 раз в пользу радара-самоделки уже звучит интересно.

     
  • 3.52, Аноним (-), 14:01, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Да даже опен-лазерный принтер нету или опенс-сканер с длинным протяжным фотоэлементом.

    На самом деле есть ряд "смежных" проектов весьма близких к этому. Конструкция лазерника, кстати, ничего сложного из себя не представляет и воспроизвести вот именно фирмвар этого хозяйства - не есть какая-то проблема. Проблема - достичь параметры сравнимые с фабричными, все ж это годами до ума доводилось.

     
  • 2.40, Bob (??), 13:46, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так эта игрушка чисто энтузиастам и в мирных целях) Иначе это счастье потушат fpv дроном за 100$. Сейчас в зоне действия этих радаров - самих операторов дронов выносят, kill zone даже больше
     

  • 1.32, Аноним (32), 13:36, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Затраты ... оцениваются приблизительно в 5000 долларов. Для сравнения стоимость коммерческих радаров того же класса начинается с 250 тысяч долларов.

    Найдет применение в частных исследовательских компаниях для наблюдения за птицами, животными. В государственных не найдет - там чем дороже оборудование, тем лучше.

     
     
  • 2.34, Аноним (31), 13:39, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Есть коммерческие радары, которые просто оценивают есть кто-то перед зданием или нет, например на парковке. Из главная цель наземные цели. И сабж ещё и дешёвый.
     
  • 2.35, Аноним (32), 13:39, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вывод сделан на основе анализа цен на ПО. Вместо использования отличного бесплатного ПО по анализу данных покупают за тысячи долларов коммерческое, к тому же считающее неправильно. Но это неважно.
     
  • 1.33, Аноним (31), 13:37, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Компьютеры с графическим интерфейсом получили своё развитие лишь потому что они предназначались изначально для отображения информации с радаров.
     
  • 1.38, vitalif (ok), 13:43, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Ждём на фронте)
     
     
  • 2.44, Bob (??), 13:50, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    И туда сразу же прилетит в течении пары минут, ибо радиус действия смехотворный)

    Это уровень переносной и мобильной разворачиваемой глушилок, соответственно.

     
     
  • 3.68, ыть (ok), 14:23, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    про СБР/Фара слышали?
     

  • 1.39, Аноним (39), 13:45, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >на расстоянии до 20 км

    Очень мало. Разве что поиграться/потыкать палочкой. На практике - ни о чем (угрозы, тревоги, бпла...). Говорю из опыта.

     
     
  • 2.67, Аноним (67), 14:22, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >на расстоянии до 20 км
    >Очень мало. Разве что поиграться/потыкать палочкой. На практике - ни о чем.

    Для частного катера/яхты - самое то что надо! Да еще по такой цене.

     

  • 1.48, Аноним (47), 13:55, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Лучше бы опенсорсный автомобильный радар сделали.
     
     
  • 2.50, Аноним (32), 13:57, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Нужно будет доказать безопасность для здоровья. Даже малая мощность при узком луче может быть опасной. Не хотелось бы на дороге под ними быть.
     

  • 1.53, Аноним (32), 14:01, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > обеспечивающих дальность действия до 3 км и 20 км

    Параметры боевых радаром 30-40-х годов. Имели размеры с кунг (кабина) с антенной метров 10-30, перевозились на автомобилях или были стационарные.

     
  • 1.55, Аноним (55), 14:04, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > Лишь бы не появилось что-то вроде OpenUran, OpenCentrif...

    Думаю как только ты сделашь Uran - open, выложив на какой-то кодберд, то к тебе сразу придут и сделать тебе OpenUranus.
    И будешь долго рассказывать про шв060dку своим сокамерникам))

     
     
  • 2.58, Аноним (9), 14:08, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    На Википедии и так есть схемы и чертежи.
     
  • 2.69, Аноним (-), 14:24, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >> Лишь бы не появилось что-то вроде OpenUran, OpenCentrif...
    > Думаю как только ты сделашь Uran - open, выложив на какой-то кодберд,
    > то к тебе сразу придут

    Вон там одни господа попробовали. Так им витамина B-2 насыпали, с бесплатной доставкой...

     

