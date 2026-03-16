Открытый радар AERIS-10, способный отслеживать объекты на расстоянии до 20 км

|Часть нити удалена модератором
|3.9, Аноним (9), 12:04, 16/03/2026 [ответить]
Столетняя война и Реконкиста передают привет.
|2.25, Bob (??), 13:13, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
это для хомячков, актуальное в пару раз дешевле и ~50км было раньше на фронте. Вполне себе опенсурс)
сейчас же в ход пошли глушилки и дроны по оптике
Короче: проджект с новости - чисто баловство. Допилят до 100км - даже чисто вдоль границы смысл ставить будет.
|3.70, Аноним (70), 14:36, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
BBC Micro, ZX Spectrum ... Arduino и т.п. - всё это баловство позволило вкатится огромному количеству энтузиастов
|1.3, Аноним (-), 11:38, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Ммм... актуальная разработка, что тут скажешь, с руками оборвут на половине глобуса!
|3.56, Аноним (-), 14:04, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Осталось лицензию OpenWar придумать.
WTFPL бери. Все равно все будут делать - это. Так что какая разница, так хоть честно написано что и как.
|2.15, Аноним (-), 12:29, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Ждем открытый танк, открытую ракету, открытые дроны.
Вообще-то ArduPilot AFAIK таки - пошел в массы. Потому что дешево и сердито. Добро пожаловать в дивный новый мир.
|2.36, Bob (??), 13:41, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Добро пожаловать в клуб авиамоделистов ещё последней четверти прошлого века)
от 130 до 200км/ч с быстрым разгоном, до 100$ - Race Wing, вес 600-700г, полезная нагрузка до 900г, с норм радио летает от 50км
самосбор на Западе с барахла "под рукой" от 90$, а если с TaoBao или напрямую с завода вагонами брать - моё почтение.
Движок можно ставить турбинный и теперь это ракета. Только манёвренная. А в пикирующем состоянии - супер точная и стремительная.
p.s.: 1000 гераней vs 10 ракет - победитель очевиден.
p.p.s.: а шахеды и прочий авиапром от иранских братушек уже рвёт железный купол как джигит овцу)
|3.43, Аноним (-), 13:49, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> p.s.: 1000 гераней vs 10 ракет - победитель очевиден.
Если 10 ракет воткнутся в корпуса где эти 1000 штук делали - все менее однозначно.
> p.p.s.: а шахеды и прочий авиапром от иранских братушек уже рвёт железный
> купол как джигит овцу)
Что-то мне кажется что в итоге таки - у "братушек" порвется что-нибудь. Тем более что вон там господа умеют выносить 90% этого добра уже и вероятно дадут мастеркласс и другим.
|4.57, пох. (?), 14:07, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
э вот нет. Эта продукция elbit не продаетца. Вообще никому. И юбконосцам точно. А им-то как раз сейчас нужнее всех.
Ни один шлюхед, если что, не долетел. Долетели кассеты, разделяющиеся до того как их успевают сбить, ржавые трубы с подлетным временем три секунды и ошметки баллистики - они не взываются, уже нечему там, но это ржавая труба размером с трамвай - т.е даже от сбитой проблемы будут. Пользы в военном смысле разумеется ровно ноль, но обезьяны в юбках и не ставили себе такой задачи.
Удивительно, но "ор эйтан" вопреки всем прогнозам оказался тоже работающим.
(но уже почти поздно - там откуда он ловил, объявили реновацию... бери ластик и стирай с карты свой южный ливан. Резолюцией лавки по выражению глубочайших обеспокоенностей можно было давно подтереться и наконец-то представился повод.)
|5.65, Аноним (-), 14:19, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зачем шотландцам это добро Или это про кого Любителей полотенец Ну вообще есл...
|5.66, Аноним (66), 14:21, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Пользы в военном смысле разумеется ровно ноль,
Да-да, конечно ноль, "все цели были сбиты, разрушений нет"))
Ваша фамилия не герасимов, часом?
Наверное космический центра был совсем не нужнен и его не жалко))
|3.60, Perlovka (ok), 14:08, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> шахеды и прочий авиапром от иранских братушек уже рвёт железный купол как джигит овцу
Только во влажных фантазиях потребителей телевизионной пропаганды )
|2.49, Аноним (49), 13:57, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Борьба опенсорса с проприетарщиной обретает новый масштаб! Все в опенсорсные окопы!
|2.54, Проходил мимо (?), 14:01, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вот открытая и дешевая хреновина для ПВО от дронов сейчас была бы очень актуальной.
Я уверен, что любой адекватный директор/собственник завода захочет такое себе купить как только оно появится на рынке.
|3.59, пох. (?), 14:08, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
ты главное сам не ходи потом мимо того завода. А то и адекватному директору прилетит, и ты заодно кверху брюхом всплывешь.
|3.63, тоже Аноним (ok), 14:11, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Для кого - актуальной? Для тех, кто закупает - ни в коем случае, им откатывать не с чего будет.
А для простого населения - ну, попробуй попосылать локационные сигналы на 20 км без регистрации в органах... Сразу секундомер поставь, узнаешь, через сколько тебя запеленгуют и возьмут за твой опенсорс.
|1.12, Аноним (12), 12:25, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Хм, проект интерсный, но боюсь за применение будут жестко нагибать.
Т.к cpaть в эфир на лицензируемых частотах просто так не выйдет.
Перспективнее была бы пассивная система.
Может кому-то попадались подобные проекты?
|2.14, Аноним (14), 12:27, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
На этих частотах затухание в пределах прямой видимости и узкая ДН. Другой вопрос, что такая штука привлекает внимание чисто визуально.
|2.16, Аноним (14), 12:31, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Перспективнее была бы пассивная система.
Может кому-то попадались подобные проекты?
Да, были такие проекты еще лет 15 назад. За основу бралось излучение геостационарных спутников. Можно найти, если порыться на форуме radioscanner.
|2.17, Аноним (-), 12:31, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Т.к cpaть в эфир на лицензируемых частотах просто так не выйдет.
Когда тебя интересуют такие штуки - у тебя скорее всего есть под боком более ощутимые угрозы чем кто-то когда-то может быть нагнет. Если выбор между тем что может быть когда-то нагнут или допустим дроны превратят тебя в фарш - что же выбрать?!
|3.27, Аноним (-), 13:19, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не так.
Есть достаточное кол-во гиков-аyтистов в развитых странах в которых сейчас никаких дронов нет.
Недавно деда из чикаго судили.
Его раздражали разговоры соседей по вагону метро и вместо того чтобы купить беруши или наушники с шумодавом, он сделал глушилку.
А сколько "просто шизиков" будут строить подобные девайсы чтобы "искать НЛО", "следить за голубями шпионами" и так далее ведь "правительство скрывает!!!"
|4.28, Аноним (9), 13:23, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Для поиска каких-либо сигналов достаточно дешёвого Software Defined Radio, например RTL-SDR.
|5.64, Аноним (66), 14:18, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Но голуби-шпионы - это не выдумка.
Имено поэтому тебе нужен радар, чтобы отслеживать их!
Поблагодори сообщество и беги закупать компоненты.
Лучше в разных магазинах, чтобы было не так паливно.
|4.51, Аноним (-), 13:58, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Дед ничерта не понимал в борьбе с п сами Надо было - EMP фигачить Произносиш...
|1.13, Аноним (14), 12:25, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Гораздо интереснее и практичнее был бы пассивный радар, который позволял бы отслеживать перемещение людей внутри квартиры с помощью их WiFi роутеров.
|2.19, Аноним (19), 12:34, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Не удивлюсь, если прилошение яндекс карт в паре с коколонкой алиса что-то подобное уже делает.
|3.61, пох. (?), 14:10, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
а колонка ему зачем? В самом смартфоне же ж нормальный динамик. И даже отдельных прав не требует.
|2.31, Аноним (31), 13:36, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Да даже опен-лазерный принтер нету или опенс-сканер с длинным протяжным фотоэлементом.
|3.46, Аноним (66), 13:53, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Их нет потому что они не нужны.
Почему? Потому что можно купить лазерник за пару сотен баксов с заправкой картриджей.
Собирать такой дома - только ради удовольстия или по кричине приступа паранойи.
Денег и усилий будет потрачено на порядок больше.
А вот разница даже в 3-5 раз в пользу радара-самоделки уже звучит интересно.
|3.52, Аноним (-), 14:01, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> Да даже опен-лазерный принтер нету или опенс-сканер с длинным протяжным фотоэлементом.
На самом деле есть ряд "смежных" проектов весьма близких к этому. Конструкция лазерника, кстати, ничего сложного из себя не представляет и воспроизвести вот именно фирмвар этого хозяйства - не есть какая-то проблема. Проблема - достичь параметры сравнимые с фабричными, все ж это годами до ума доводилось.
|2.40, Bob (??), 13:46, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Так эта игрушка чисто энтузиастам и в мирных целях) Иначе это счастье потушат fpv дроном за 100$. Сейчас в зоне действия этих радаров - самих операторов дронов выносят, kill zone даже больше
|1.32, Аноним (32), 13:36, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Затраты ... оцениваются приблизительно в 5000 долларов. Для сравнения стоимость коммерческих радаров того же класса начинается с 250 тысяч долларов.
Найдет применение в частных исследовательских компаниях для наблюдения за птицами, животными. В государственных не найдет - там чем дороже оборудование, тем лучше.
|2.34, Аноним (31), 13:39, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Есть коммерческие радары, которые просто оценивают есть кто-то перед зданием или нет, например на парковке. Из главная цель наземные цели. И сабж ещё и дешёвый.
|2.35, Аноним (32), 13:39, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Вывод сделан на основе анализа цен на ПО. Вместо использования отличного бесплатного ПО по анализу данных покупают за тысячи долларов коммерческое, к тому же считающее неправильно. Но это неважно.
|1.33, Аноним (31), 13:37, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Компьютеры с графическим интерфейсом получили своё развитие лишь потому что они предназначались изначально для отображения информации с радаров.
|2.44, Bob (??), 13:50, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
И туда сразу же прилетит в течении пары минут, ибо радиус действия смехотворный)
Это уровень переносной и мобильной разворачиваемой глушилок, соответственно.
|1.39, Аноним (39), 13:45, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
>на расстоянии до 20 км
Очень мало. Разве что поиграться/потыкать палочкой. На практике - ни о чем (угрозы, тревоги, бпла...). Говорю из опыта.
|2.67, Аноним (67), 14:22, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>на расстоянии до 20 км
>Очень мало. Разве что поиграться/потыкать палочкой. На практике - ни о чем.
Для частного катера/яхты - самое то что надо! Да еще по такой цене.
|2.50, Аноним (32), 13:57, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Нужно будет доказать безопасность для здоровья. Даже малая мощность при узком луче может быть опасной. Не хотелось бы на дороге под ними быть.
|1.53, Аноним (32), 14:01, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> обеспечивающих дальность действия до 3 км и 20 км
Параметры боевых радаром 30-40-х годов. Имели размеры с кунг (кабина) с антенной метров 10-30, перевозились на автомобилях или были стационарные.
|1.55, Аноним (55), 14:04, 16/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Лишь бы не появилось что-то вроде OpenUran, OpenCentrif...
Думаю как только ты сделашь Uran - open, выложив на какой-то кодберд, то к тебе сразу придут и сделать тебе OpenUranus.
И будешь долго рассказывать про шв060dку своим сокамерникам))
|2.69, Аноним (-), 14:24, 16/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Лишь бы не появилось что-то вроде OpenUran, OpenCentrif...
> Думаю как только ты сделашь Uran - open, выложив на какой-то кодберд,
> то к тебе сразу придут
Вон там одни господа попробовали. Так им витамина B-2 насыпали, с бесплатной доставкой...
|