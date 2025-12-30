Микроядро Xous и открытый чип Baochip-1x для создания безопасных встраиваемых систем

2.4 , bircoph ( ok ), 00:06, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – > и нет хотя бы 32 битного флоат? И зачем он в IOT? > Это сразу огромное ограничение Для каких конкретно задач?

3.6 , windows10 ( ok ), 00:46, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > И зачем он в IOT? В твоем понимании IOT - это подергать лампочкой. Но это далеко не все. > Для каких конкретно задач? Например для LVGL. Понимаю что твое дергание лампочкой в туалете вывода в красивом выводе на дисплей не нуждается - но это не у всех так. Например для банального дискретного счетчика, где тебе каждые 15 мс прилетает значение с АЦП которое тебе нужно возвести в квадрат, сложить № раз, а потом по истечению 1 секунды снять с этого квадратный корень и разделить на №. Не знаешь как ватты считаются, что ли? А что, определение человека или кота на камере видеонаблюдения перестало быть IOT'ом? Ну давай выведи соответствие по маске хотя бы 320х240@15. Уже не говоря за то что любая вещь может иметь собственный веб-интерфейс для конфигурирования, и такие штуки нужны чтобы он не был дубовым как в Ардуйнях. Задач полно.

4.10 , Аноним ( 10 ), 03:08, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А float при чём тут во всех случаях? > по истечению 1 секунды снять с этого квадратный корень Сколько сотен мегагерц не хватает для этого железке из новости?

5.11 , windows10 ( ok ), 03:31, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > А float при чём тут во всех случаях? Ты вообще понимаешь что такое float? > Сколько сотен мегагерц не хватает для этого железке из новости? Не сотен мегагерц, а тактов. Если у процессора нет FPU, или его не поддерживает ядро - блоку ALU приходится раскладывать относительно простую арифметическую операцию на составляющие операции которые он выполняет последовательно, приблизительно тому как ты делишь в столбик (если вас в школе этому еще учат). 14.5/2 в случае деления FPU'хой займет примерно два такта командой FDIV. В случае ALU это будет около восьмидесяти тактов. Именно поэтому четырехядерный Xeon по 2.5 ГГц при проигрывании 4К-видоса греется и пропускает кадры, а какой-нибудь двухядерный ARMик щелкает на 800 МГц и не напрягается. А float нужен не только для непосредственно вычислений IOT, он нужен практически в любой современной и не очень системе - ФС, выводе картинки на экран, обработке сетевых подключений, сообщений ядра. Я тебе советую скачать исходник какой-нибудь часто используемой небольшой программы и сделать в его каталоге grep -r 'float' * Удивишься.

6.16 , Аноним ( 10 ), 04:29, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Ага, ясно, с наступающим. А ведь потом протрезвеешь и вспомнишь, что в видеодекодерах нет плавающей запятой. Там даже целые числа консервативно используют, чтоб не жрало процессор и память. Хуже того - там функции заранее вычисляют и в lookup-таблицы кладут...

6.22 , morphe ( ? ), 05:28, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > 14.5/2 в случае деления FPU'хой займет примерно два такта командой FDIV. В случае ALU это будет около восьмидесяти тактов. 14.5/2 через фиксированную точку будет делиться даже быстрее чем через плавающую, ещё раз, зачем тебе float?

4.21 , morphe ( ? ), 05:26, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Например для банального дискретного счетчика, где тебе каждые 15 мс прилетает значение с АЦП которое тебе нужно возвести в квадрат, сложить № раз, а потом по истечению 1 секунды снять с этого квадратный корень и разделить на №. Не знаешь как ватты считаются, что ли? Ну типа, для этого много где просто swfloat используют, оно не настолько медленное чтобы от его отсутствия страдать в подобных задачах. Да и фиксированную точку зачастую можно использовать, зачем тебе в подобных вычислениях плавающая Для графики в embedded зачем плавающая точка вообще непонятно, целочисленных величин хватает, там обычно не такого размера экраны чтобы нужно было полноценную растеризацию делать

2.5 , Аноним ( - ), 00:31, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > что бы произвести чип нужны огромные деньги, простым интересующимся такое не под силу. Что такое "простые интересующиеся"?

Если взять mosis, то там стоимость входи от 50к баксов.

Т.е даже для небольшой фирмы это вполне посильные деньги. Энтузиасты могут скинуться.

Или каким-то уважаемым людям или на любой краудфандинговой компании.

Т.к речь про IOT, то чипов нужно будет пучок каждому желающему.

2.9 , Медведь ( ok ), 03:06, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Полно вариантов программной реализации арифметики с плавающей точкой без FPU в процессоре, чего ныть-то? Для IoT с головой хватит.

3.12 , windows10 ( ok ), 03:32, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > Полно вариантов программной реализации арифметики с плавающей точкой без FPU в процессоре,

> чего ныть-то? Для IoT с головой хватит. Бггг. Сам-то пробовал? :))

2.18 , Roman Dyaba ( ok ), 04:39, 31/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Зачем людям мозг выносишь - возьми старый пень или целерон и паяльник, распаяй ему питание прямо на плате. Поставь туда QNX RTP 6.0 , который с Photon. И будешь счастлив !

