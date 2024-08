Доступен Vortex 2.2, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V

2.5 , Аноним ( 5 ), 13:17, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Для отображения сайтов Достаточно фреймбуффера. > Теперь надо скомпилировать Firefox под RISC-V Давно уже как собрано всё > получили уровень видеокарты десятилетней давности. Производительность зависит от количества транзисторов. Хоть уровень десятилетней будущности заложи. 3.8 , Аноним ( 8 ), 13:40, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Да, надо просто GPU на сотне миллиардов КТ315 собрать.

4.19 , n00by ( ok ), 15:01, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно две трети сэкономить, заменив диодами и резисторами

3.15 , n00by ( ok ), 14:45, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Теперь надо скомпилировать Firefox под RISC-V

> Давно уже как собрано всё Я верно понимаю, что отвечал тот самый майнтайнер, исправляющий за криворукими авторами? Не вижу смысла комментировать остальные пёрлы, но ссылку на пакет, пригодный к исполнению на Vortex 2.2, попрошу предъявить в качестве подтверждения.

4.17 , Аноним ( 17 ), 14:49, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Дядь, у тебя реально мания преследования.

5.18 , n00by ( ok ), 14:58, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты имеешь ввиду, что это был другой точно такой же по уровню развития майнтайнер? А тебе откуда знать, если это не ты?

5.23 , Выньдузь. ( ? ), 15:15, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Гордыня у товарища зашкаливает, вот и всё. Типичный чсвшник. Сегодня это все ещё модно. Аристократические фамилии и прочая псевдоэлитарность как раз на взлёте.

4.20 , Аноним ( 5 ), 15:06, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Я запускал армбиан на riscv десктоп, всё там наормально работает. Раз этот вортекс - риск5 с добавленными (не убавленными) инструкциями, то всё должно работать из коробки. Рендеринг веб страниц же с ипользованием GPU - это блажь. Поинтресуйтесь на досуге, сколько нужно выполнить операций, чтобы из текстуры пиксель на экран отрисовать, пускай в самом лайтовом варианте, без шейдера, с самой простой билинейной интерполяцией. Всё это даже если работает допустим не медленне чем на CPU, за счёт раздутой сложности чипа, определённо должно сжирать больше энергии.

5.22 , n00by ( ok ), 15:10, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Прежде чем давать мне советы чем поинтересоваться, попробуй подумать, чем запуск браузера на видеоускорителе отличается от "я запускал армбиан на riscv десктоп".

2.16 , Аноним ( 17 ), 14:48, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Предположим, сделали такое в кремнии, получили уровень видеокарты десятилетней давности. Да как бы ниша есть.