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Доступен Vortex 2.2, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V

07.08.2024 12:36

Опубликован выпуск проекта Vortex 2.2, развивающего открытый GPGPU на базе архитектуры набора команд RISC-V, рассчитанный на выполнение параллельных вычислений с использованием API OpenCL и модели выполнения SIMT (Single Instruction, Multiple Threads). Проект также может быть использован при проведении исследований в области 3D-графики и при разработке новых архитектур GPU. Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog, симулятор, драйверы и сопутствующая проектная документация распространяются под лицензией Apache 2.0.

Основу GPGPU составляет типовой ISA RISC-V, расширенный некоторыми дополнительными инструкциями, необходимыми для поддержки функций GPU и управления потоками. При этом изменения в архитектуре набора команд RISC-V сведены к минимуму и по возможности используются уже имеющиеся векторные инструкции. Среди дополнительных инструкций можно отметить: "tex" для ускорения обработки текстур, vx_rast для управления растеризацией, vx_rop для обработки фрагментов, глубины и прозрачности, vx_imadd для выполнения операции "умножить и сложить", vx_wspawn, vx_tmc и vx_bar для активации фронтов инструкций и потоков в них (wavefront, набор нитей, параллельно выполняемых SIMD Engine), vx_split и vx_join.

Развиваемый GPGPU поддерживает 32- и 64-разрядные архитектуры набора команд RISC-V RV32IMF и RV64IMAFD, и может включать опциональную разделяемую память, кэши уровней L1, L2 и L3, а также настраиваемое число ядер, блоков задач (warps) и потоков. В свою очередь для каждого ядра предусмотрена возможность включения настраиваемого числа ALU, FPU, LSU и SFU. Для создания прототипов могут использоваться FPGA Altera Arria 10, Altera Stratix 10, Xilinx Alveo U50, U250, U280 и Xilinx Versal VCK5000. Для симуляции работы чипа могут применяться Verilator (Verilog-симулятор), RTLSIM (симуляция RTL) и SimX (программная симуляция).

Для разработки приложений предлагается инструментарий, включающий адаптированные для работы с Vortex варианты PoCL (компилятор и runtime OpenCL), LLVM/Clang, GCC и Binutils. Проектом поддерживается спецификация OpenCL 1.2 и через трансляцию в OpenCL реализована поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR-V. Для графики на технологиях Vortex развивается открытый GPU Skybox, поддерживающий графический API Vulkan. Прототип Skybox, созданный на базе FPGA Altera Stratix 10 и включающий 32 ядра (512 потоков), позволил при частоте 230 MHz добиться производительности заливки в 3.7 гигапикселей в секунду (29.4 гигатранзакции в секунду).

Среди изменений в версии Vortex 2.2:

  • Добавлен API vx_spawn_taskgroups для запуска ядер, поддерживающих сегментированное выполнение 3D-задач.
  • Добавлена поддержка ZICOND, расширения архитектуры набора команд RISC-V, обеспечивающее условное выполнение операций без ветвления.
  • Компилятор OpenCL переведён на планирование выполнения на уровне отдельных потоков (thread-level, каждый поток выполняет свою задачу независимо от других потоков), а не групп задач (warp-level), как было раньше.
  • В OpenCL добавлена поддержка JIT-компиляции и 64-разрядных ядер.
  • Реализована поддержка динамической загрузки Vortex runtime.
  • Предложена новая документация по настройке FPGA Xilinx.
  • Включено тестирование синтеза логики с использованием инструментария Yosys.
  • В иерархических операциях flush и в режиме write-back обеспечена поддержка кэша.
  • Проведена оптимизация скорости scoreboard-верификации и работы с операндами на уровне регистровых передач (RTL, Register Transfer Level).
  • Добавлена поддержка симулятора DRAM-памяти Ramulator 2.0.
  • Осуществлён переход на использование новых версий Verilator 5.0 (симулятор SystemVerilog) и LLVM 18.0, а также обновлён инструментарий на базе CentOS 7.9.
  • Вместо системы непрерывной интеграции Travis CI задействован сервис GitHub CI.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vortexgpgpu...)
  2. OpenNews: Опубликован Vortex 2.1, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V
  3. OpenNews: Проект VeriGPU развивает открытый GPU на языке Verilog
  4. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  5. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
  6. OpenNews: Проект по созданию открытого GPGPU
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61669-vortex
Ключевые слова: vortex, gpu, opencl, risc-v
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (22) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, n00by (ok), 13:02, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Предположим, сделали такое в кремнии, получили уровень видеокарты десятилетней давности. Для отображения сайтов хватит. Теперь надо скомпилировать Firefox под RISC-V, что бы там сразу и исполнялся - эту задачу хорошо решают майнтайнеры, "допиливая за криворукими разработчиками их поделия" (цитата не дословна, но смысл сохранён). Осталось придумать центральный процессор, что бы сразу исполнял bash-скрипты (все умеют их писать). Пока я не понял, это неудачная шутка, или так оно всё и будет.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 13:17, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Для отображения сайтов

    Достаточно фреймбуффера.

    > Теперь надо скомпилировать Firefox под RISC-V

    Давно уже как собрано всё

    > получили уровень видеокарты десятилетней давности.

    Производительность зависит от количества транзисторов. Хоть уровень десятилетней будущности заложи.

     
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:40, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, надо просто GPU на сотне миллиардов КТ315 собрать.
     
     
  • 4.19, n00by (ok), 15:01, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно две трети сэкономить, заменив диодами и резисторами
     
  • 3.15, n00by (ok), 14:45, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Теперь надо скомпилировать Firefox под RISC-V
    > Давно уже как собрано всё

    Я верно понимаю, что отвечал тот самый майнтайнер, исправляющий за криворукими авторами?

    Не вижу смысла комментировать остальные пёрлы, но ссылку на пакет, пригодный к исполнению на Vortex 2.2, попрошу предъявить в качестве подтверждения.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 14:49, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Дядь, у тебя реально мания преследования.
     
     
  • 5.18, n00by (ok), 14:58, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты имеешь ввиду, что это был другой точно такой же по уровню развития майнтайнер? А тебе откуда знать, если это не ты?
     
  • 5.23, Выньдузь. (?), 15:15, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гордыня у товарища зашкаливает, вот и всё. Типичный чсвшник. Сегодня это все ещё модно. Аристократические фамилии и прочая псевдоэлитарность как раз на взлёте.
     
  • 4.20, Аноним (5), 15:06, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я запускал армбиан на riscv десктоп, всё там наормально работает. Раз этот вортекс - риск5 с добавленными (не убавленными) инструкциями, то всё должно работать из коробки. Рендеринг веб страниц же с ипользованием GPU - это блажь. Поинтресуйтесь на досуге, сколько нужно выполнить операций, чтобы из текстуры пиксель на экран отрисовать, пускай в самом лайтовом варианте, без шейдера, с самой простой билинейной интерполяцией. Всё это даже если работает допустим не медленне чем на CPU, за счёт раздутой сложности чипа, определённо должно сжирать больше энергии.
     
     
  • 5.22, n00by (ok), 15:10, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Прежде чем давать мне советы чем поинтересоваться, попробуй подумать, чем запуск браузера на видеоускорителе отличается от "я запускал армбиан на riscv десктоп".
     
  • 2.16, Аноним (17), 14:48, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Предположим, сделали такое в кремнии, получили уровень видеокарты десятилетней давности.

    Да как бы ниша есть.

     

  • 1.2, Аноним (2), 13:04, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > GPGPU

    А бывает CPCPU?

     
     
  • 2.3, ryoken (ok), 13:12, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>CPCPU

    Что за зверь?

     
     
  • 3.7, Аноним (7), 13:30, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он сам незнает, потому и спрашивает. :)
     
  • 3.21, n00by (ok), 15:07, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это ускоритель ебилдов для Генту.
     
  • 2.10, Аноним (10), 13:48, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    CPCPU: Coreful Programming on the CPU.
     
     
  • 3.14, Жироватт (ok), 14:08, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CPCPU: Colorful Programming on the CPU.
     

  • 1.4, Ося Бендер (?), 13:13, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот в эту команду надо нести свои наработки Андрюхе Янику. Сдается, что здесь не будут присылать лойеров как в ЭйЭмДи, когда не захотят платить за работу.
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 13:19, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь оно не нужно. Просто пишешь на С или OpenCL как здоровый человек без всяких там языков одной платформы и всё просто работает.
     

  • 1.9, Штульман животворящий (?), 13:48, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    > симулятор, драйверы и сопутствующая проектная документация распространяются под лицензией Apache

    Прекрасно! Радует, что разработчики, не поехавшие фанатики с GPL головного мозга
    Успехов проекту!

     
     
  • 2.11, Аноним (10), 13:49, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Он пишет сразу на кладбище проектов под именем Апач.
     

  • 1.12, Стопночь (?), 13:56, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Благое дело делают. Ибо нет ещё ни одного открытого GPU.
     

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