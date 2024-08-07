Доступен Vortex 2.2, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V

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|1.1, n00by (ok), 13:02, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Предположим, сделали такое в кремнии, получили уровень видеокарты десятилетней давности. Для отображения сайтов хватит. Теперь надо скомпилировать Firefox под RISC-V, что бы там сразу и исполнялся - эту задачу хорошо решают майнтайнеры, "допиливая за криворукими разработчиками их поделия" (цитата не дословна, но смысл сохранён). Осталось придумать центральный процессор, что бы сразу исполнял bash-скрипты (все умеют их писать). Пока я не понял, это неудачная шутка, или так оно всё и будет.
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|2.5, Аноним (5), 13:17, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Для отображения сайтов
Достаточно фреймбуффера.
> Теперь надо скомпилировать Firefox под RISC-V
Давно уже как собрано всё
> получили уровень видеокарты десятилетней давности.
Производительность зависит от количества транзисторов. Хоть уровень десятилетней будущности заложи.
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|3.15, n00by (ok), 14:45, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Теперь надо скомпилировать Firefox под RISC-V
> Давно уже как собрано всё
Я верно понимаю, что отвечал тот самый майнтайнер, исправляющий за криворукими авторами?
Не вижу смысла комментировать остальные пёрлы, но ссылку на пакет, пригодный к исполнению на Vortex 2.2, попрошу предъявить в качестве подтверждения.
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|5.18, n00by (ok), 14:58, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты имеешь ввиду, что это был другой точно такой же по уровню развития майнтайнер? А тебе откуда знать, если это не ты?
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|5.23, Выньдузь. (?), 15:15, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Гордыня у товарища зашкаливает, вот и всё. Типичный чсвшник. Сегодня это все ещё модно. Аристократические фамилии и прочая псевдоэлитарность как раз на взлёте.
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|4.20, Аноним (5), 15:06, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я запускал армбиан на riscv десктоп, всё там наормально работает. Раз этот вортекс - риск5 с добавленными (не убавленными) инструкциями, то всё должно работать из коробки. Рендеринг веб страниц же с ипользованием GPU - это блажь. Поинтресуйтесь на досуге, сколько нужно выполнить операций, чтобы из текстуры пиксель на экран отрисовать, пускай в самом лайтовом варианте, без шейдера, с самой простой билинейной интерполяцией. Всё это даже если работает допустим не медленне чем на CPU, за счёт раздутой сложности чипа, определённо должно сжирать больше энергии.
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|5.22, n00by (ok), 15:10, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Прежде чем давать мне советы чем поинтересоваться, попробуй подумать, чем запуск браузера на видеоускорителе отличается от "я запускал армбиан на riscv десктоп".
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|2.16, Аноним (17), 14:48, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Предположим, сделали такое в кремнии, получили уровень видеокарты десятилетней давности.
Да как бы ниша есть.
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|1.4, Ося Бендер (?), 13:13, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот в эту команду надо нести свои наработки Андрюхе Янику. Сдается, что здесь не будут присылать лойеров как в ЭйЭмДи, когда не захотят платить за работу.
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|2.6, Аноним (5), 13:19, 07/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Здесь оно не нужно. Просто пишешь на С или OpenCL как здоровый человек без всяких там языков одной платформы и всё просто работает.
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|1.9, Штульман животворящий (?), 13:48, 07/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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> симулятор, драйверы и сопутствующая проектная документация распространяются под лицензией Apache
Прекрасно! Радует, что разработчики, не поехавшие фанатики с GPL головного мозга
Успехов проекту!
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