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Опубликован Vortex 2.1, открытый GPGPU на базе архитектуры RISC-V

14.05.2024 22:03

Опубликована новая редакция проекта Vortex, развивающего открытый GPGPU на базе архитектуры набора команд RISC-V, рассчитанный на выполнение параллельных вычислений с использованием API OpenCL и модели выполнения SIMT (Single Instruction, Multiple Threads). Проект также может быть использован при проведении исследований в области 3D-графики и при разработке новых архитектур GPU. Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog, симулятор, драйверы и сопутствующая проектная документация распространяются под лицензией Apache 2.0.

Основу GPGPU составляет типовой ISA RISC-V, расширенный некоторыми дополнительными инструкциями, необходимыми для поддержки функций GPU и управления потоками. При этом изменения в архитектуре набора команд RISC-V сведены к минимуму и по возможности используются уже имеющиеся векторные инструкции. Похожий подход применяется в проекте RV64X, который также развивает открытый GPU на базе технологий RISC-V.

Основные особенности Vortex:

  • Поддержка 32- и 64-разрядных архитектур набора команд RISC-V RV32IMF и RV64IMAFD.
  • Настраиваемое число ядер, блоков задач (warps) и потоков.
  • Настраиваемое число ALU, FPU, LSU и SFU для каждого ядра.
  • Настраиваемая ширина выдачи конвейера (pipeline issue width).
  • Опциональная разделяемая память и кэши уровней L1, L2 и L3.
  • Поддержка спецификации OpenCL 1.2.
  • Возможность реализации на базе FPGA Altera Arria 10, Altera Stratix 10, Xilinx Alveo U50, U250, U280 и Xilinx Versal VCK5000.
  • Расширенные инструкции: "tex" для ускорения обработки текстур, vx_rast для управления растеризацией, vx_rop для обработки фрагментов, глубины и прозрачности, vx_imadd для выполнения операции "умножить и сложить", vx_wspawn, vx_tmc и vx_bar для активации фронтов инструкций и потоков в них (wavefront, набор нитей, параллельно выполняемых SIMD Engine), vx_split и vx_join.
  • Поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR-V реализована через трансляцию в OpenCL.
  • Для разработки приложений предлагается инструментарий, включающий адаптированные для работы с Vortex варианты PoCL (компилятор и runtime OpenCL), LLVM/Clang, GCC и Binutils.
  • Поддерживается симуляция работы чипа с использованием Verilator (Verilog-симулятор), RTLSIM (симуляция RTL) и SimX (программная симуляция).

Для графики на технологиях Vortex развивается открытый GPU Skybox, поддерживающий графический API Vulkan. Прототип Skybox, созданный на базе FPGA Altera Stratix 10 и включающий 32 ядра (512 потоков), позволил при частоте 230 MHz добиться производительности заливки в 3.7 гигапикселей в секунду (29.4 гигатранзакции в секунду). Отмечается, что это первый открытый GPU с программной и аппаратной реализацией, поддерживающий Vulkan.

Среди изменений в версии Vortex 2.1:

  • Добавлен API spawn_taskgroups для запуска ядер, использующих локальную память и поддерживающих выставление барьеров на память.
  • Предложено новое расширение для создания перемещаемых (relocatable) бинарных ядер.
  • В API управления памятью добавлены вызовы vx_mem_reserve, vx_mem_access и vx_mem_address.
  • Добавлен новый runtime API vx_check_occupancy.
  • В драйвер для GPU добавлена опция для проверки OpenCL-тестов на локальном GPU.
  • Добавлены тесты OpenCL, использующие локальную память (psum, sgemm2, sgemm3).
  • Добавлены специально адаптированные для Vortex редакции библиотек libc и librt.
  • Добавлена поддержка слияния соседних свободных блоков памяти (memory coalescing).
  • Проведена оптимизация микроархитектуры.
  • Добавлен новый сборочный скрипт, отделяющий исходные файлы от сборочного каталога.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/vortexgpgpu...)
  2. OpenNews: Проект по созданию открытого GPGPU
  3. OpenNews: Проект Libre RISC-V развивает свободный GPU
  4. OpenNews: Открытый GPU Nyuzi задействован для научных исследований
  5. OpenNews: Представлен RV64X, открытый GPU на базе технологий RISC-V
  6. OpenNews: Проект VeriGPU развивает открытый GPU на языке Verilog
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61173-vortex
Ключевые слова: vortex, gpgpu, gpu, verilog
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, YetAnotherOnanym (ok), 22:18, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    А игори-то как? Игори на этой штуке плавать могут?
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:07, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Да, Vortex может скачивать и подключать моды к скайриму.
     
     
  • 3.18, Аноним (18), 00:43, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А если нейронку прикрутить, ещё и сам разрабатывать моды сможет и сам в них играть.
     

  • 1.3, Аноним (3), 22:21, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот оно, будущее RISC-V на десктопе!
     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:25, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Последние AMD видеокарты умеют работать на материнке с risc-v процессором. Вот только производительных процессоров нет.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 01:03, 15/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.5, Аноним (5), 22:29, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    Неужто хоть один GPU таки будет без блобов?
     
  • 1.8, Beta Version (ok), 22:51, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это что и зачем? На потребительском рынке у таких вк есть шанс появиться?
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 23:35, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Для прототепирования и эксперементов без NDA.
     
     
  • 3.13, Аноним (13), 23:37, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ага, прототипировать "прототеп"!)
     

  • 1.10, Аноним (10), 23:25, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Схемы, описания аппаратных блоков на языке Verilog,

    Сильно сомневаюсь что на Верилог можно сделать что-то годное.

     
     
  • 2.14, Аноним (14), 23:38, 14/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это же будет кладезь CVE. Составляйте свой список и ждите, когда появятся награды. Проверенная дорожка стать миллионером.
     
  • 2.15, Аноним (15), 23:59, 14/05/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 23:34, 14/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >Поддержка промежуточного представления шейдеров SPIR-V реализована через трансляцию в OpenCL.

    Yo dawg. OpenCL -> spirv -> ?? -> opencl -> ??? -> riscv

     
  • 1.17, Аноним (18), 00:42, 15/05/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Прототип Skybox, созданный на базе FPGA Altera Stratix 10 и включающий 32 ядра (512 потоков), позволил при частоте 230 MHz добиться производительности заливки в 3.7 гигапикселей в секунду

    Это уровень GeForce 6800 из 2004-го. Уже неплохо, уже не Riva TNT 2.

     
     
  • 2.19, Аноним (11), 00:51, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это FPGA. Чтобы было быстрее - нужно компилировать прямо в биткод и динамически реконфигурировать.
     
     
  • 3.23, Аноним (18), 02:03, 15/05/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я без сарказма. Уже Doom 3 можно гонять теоретически, а не просто цветной кубик крутить.
     

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