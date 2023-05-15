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Опубликован инструментарий LTESniffer для перехвата трафика в сетях 4G LTE

15.05.2023 14:02

Исследователи из Корейского института передовых технологий опубликовали инструментарий LTESniffer, позволяющий в пассивном режиме (без отправки сигналов в эфир) организовать сниффинг трафика между базовой станцией и сотовым телефоном в сетях 4G LTE. Инструментарий предоставляет утилиты для организации перехвата трафика и реализацию API для использования функциональности LTESniffer в сторонних приложениях.

LTESniffer обеспечивает декодирование физического канала PDCCH (Physical Downlink Control Channel) для получения информации о трафике от базовой станции (DCI, Downlink Control Information) и временных идентификаторах сети (RNTI, Radio Network Temporary Identifier). Определение DCI и RNTI в дальнейшем позволяет декодировать данные из каналов PDSCH (Physical Downlink Shared Channel) и PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) для получения доступа ко входящему и исходящему трафику. При этом LTESniffer не занимается расшифровкой зашифрованных сообщений, передаваемых между мобильным телефоном и базовой станцией, предоставляя доступ только к передаваемой в открытом виде информации (например, без шифрования передаются сообщения, отправляемые базовой станцией в широковещательном режиме, или начальные сообщения соединения, что, например, позволяет собирать сведения о том, c какого номера, когда и на какой номер были звонки).

Для организации перехвата требуется наличие дополнительного оборудования. Для перехвата трафика только от базовой станции достаточно программируемого приёмопередатчика (SDR) USRP B210 с двумя антеннами, стоимостью около $2000. Для перехвата трафика от мобильного телефона к базовой станции требуется более дорогая SDR-плата USRP X310 с двумя дополнительными приёмопередатчиками (стоимость комплекта около $11000), так как для пассивного сниффинга пакетов, отправляемых телефонами, требуется точная синхронизация времени между отправляемыми и принимаемыми кадрами и одновременный приём сигналов в двух разных диапазонах частот. Для декодирования протокола также требуется достаточно мощный компьютер, например, для анализа трафика базовой станции со 150 активными пользователями рекомендована система CPU Intel i7 и 16ГБ ОЗУ.

Основные возможности LTESniffer:

  • Декодирование в реальном режиме времени исходящих и входящих управляющих каналов LTE (PDCCH, PDSCH, PUSCH).
  • Поддержка спецификаций LTE Advanced (4G) и LTE Advanced Pro (5G, 256-QAM).
  • Поддержка форматов DCI (Downlink Control Information): 0, 1A, 1, 1B, 1C, 2, 2A, 2B.
  • Поддержка режимов передачи данных: 1, 2, 3, 4.
  • Поддержка дуплексных каналов с частотным разделением (FDD).
  • Поддержка базовых станций, использующих частоту до 20 MHz.
  • Автоматическое определение используемых схем модуляции входящих и исходящих данных (16QAM, 64QAM, 256QAM).
  • Автоматического определение настроек физического уровня для каждого телефона.
  • Поддержка LTE Security API: маппинг RNTI-TMSI, сбор IMSI, профилирование.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/SysSec-KAIS...)
  2. OpenNews: Выпуск Magma 1.2.0, платформы для быстрого развёртывания LTE-сетей
  3. OpenNews: Атака ReVoLTE, позволяющая перехватить зашифрованные звонки в LTE
  4. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.09
  5. OpenNews: Открытый 3G-стек Osmocom достиг возможности совершения голосовых звонков
  6. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59135-ltesniffer
Ключевые слова: ltesniffer, lte, srsran, gsm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, NameNameNameNameNameNameName (?), 14:15, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Имеется ввиду интернет траффик или голос + SMS в том чисиле?
     
     
  • 2.6, Анонимно (ok), 15:01, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чукча не читатель, чукча песатель?
     
  • 2.13, Бывалый смузихлёб (?), 16:00, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Имеется в виду ничего. Только широковещательное и всякий нешифрованный мусор
    А для чего-то более серьёзного отправьте СМС на номер 8(921)... >>
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:31, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    13к баксов)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:47, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это _пока_ 13к баксов (и то по мнению исследователей, может и уже дешевле). С 2g, 3g тоже в начале заоблачные цифры были, теперь же и штуки баксов хватит.
     
     
  • 3.7, пох. (?), 15:13, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Одна проблема - и за эти 13к ты получишь если повезет _номер_ на который позвонили. А если нет - то сообщение от МЧС которое и на телефон можешь получить, совершенно бесплатно.

    расходимся, очередной чей-то курсовик или грантопопил

     
     
  • 4.10, Да не важно (?), 15:20, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > позволяет собирать сведения о том, c какого номера, когда и на какой номер были звонки

    Для не-очень-OSINT это, знаете ли, золотое дно-с...

     
     
  • 5.11, ГлавНИВЦ УДП РФ (?), 15:30, 15/05/2023 Скрыто модератором
    		• –1 +/
     
  • 4.15, Аноним (15), 16:16, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если это чей надо номер ты и не так раскорячишься.
     

  • 1.12, Аноним (12), 15:36, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >одновременный приём сигналов в двух разных диапазонах частот

    Вот если можно было на несколько RTL-SDR, вот то была бы песня.

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 16:17, 15/05/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Была бы. Но RTL-SDR слишком медленный для таких вещей, а синхронизировать два RTL-SDR с их дешёвыми плавающими кварцами и вовсе непосильная задача в данном контексте. С другой стороны, в телефоне уже есть вся необходимая радиочасть. Осталось только перепрошить её чтобы делала то, что нужно :)
     

  • 1.14, Аноним (15), 16:13, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Любой пользователь Кали линукс ещё в 7 классе мог сделать такое же. Только ему было лень и домашку надо делать.
     
  • 1.17, Аноним (17), 16:47, 15/05/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Скачать инструментарий LTESniffer без регистрации и SMS.
     

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