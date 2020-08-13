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Атака ReVoLTE, позволяющая перехватить зашифрованные звонки в LTE

13.08.2020 10:56

Группа исследователей из Рурского университета в Бохуме (Германия) представила технику атаки Re­VoL­TE (PDF), позволяющую перехватить зашифрованные голосовые звонки в сетях сотовой связи 4G/LTE, использующих для передачи голосового трафика технологию VoLTE (Voice over LTE). .

Для защиты телефонных звонков от перехвата в VoLTE для канала между клиентом и оператором применяется шифрование на основе потокового шифра. Спецификация предписывает генерировать для каждого сеанса уникальный ключевой поток, но как было выявлено исследователями 12 из 15 протестированных базовых станций не выполняют данное условие и повторно используют один и тот же поток ключей для двух последовательных вызовов по одному радиоканалу или используют предсказуемые методы генерации новой последовательности.

Повторное использование ключевого потока позволяет атакующему расшифровать записанный зашифрованный трафик с разговором. Для осуществления расшифровки содержимого голосового звонка атакующий вначале перехватывает и сохраняет зашифрованный радиотрафик между жертвой и уязвимой базой станцией. После завершения звонка, атакующий перезванивает жертве и пытается как можно дольше продолжать разговор, не давая жертве положить трубку. Во время этого разговора помимо записи зашифрованного радиотрафика также сохраняется незашифрованный исходный звуковой сигнал.

Для расшифровки первого звонка жертвы атакующий на основании перехваченного при втором звонке шифрованного трафика и исходных голосовых данных, записанных на телефоне атакующего, может вычислить значение ключевого потока, который определяется при помощи операции XOR между открытыми и зашифрованными данными. Так как ключевой поток используется повторно, применив вычисленный для второго звонка ключевой поток к зашифрованным данным первого звонка атакующий может получить доступ к его исходному содержимому. Чем дольше длился второй разговор атакующего с жертвой, тем больше может быть расшифровано информации из первого звонка. Например, если атакующему удалось растянуть разговор на 5 минут, то он сможет и расшифровать 5 минут.

Для захвата зашифрованного трафика в эфире LTE-сетей исследователями применялся анализатор сигнала AirScope, а для получения исходного голосового потока во время звонка атакующего использовались Android-смартфоны, управляемые через ADB и SCAT. Стоимость оборудования, необходимого для проведения атаки оценивается в 7000 долларов.


Производители базовых станций были уведомлены о проблеме в декабре прошлого года и большинство уже опубликовало патчи для устранения уязвимости. Тем не менее, некоторые операторы могли игнорировать обновления. Для проверки подверженности проблеме LTE- и 5G-сетей подготовлено специальное мобильное приложение для платформы Android 9 (для работы требуется root-доступ и смартфон на чипах Qualcomm, такой как Xiaomi Mi A3, One Plus 6T и Xiaomi Mix 3 5G). Кроме определения наличия уязвимости приложение также может применяться для захвата трафика и просмотра служебных сообщений. Захваченный трафик сохраняется в формате PCAP и может быть отправлен на указанный пользователем HTTP-сервер для последующего анализа типовыми инструментами.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/netse...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.09
  3. OpenNews: Facebook открыл платформу для быстрого развёртывания LTE-сетей
  4. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  5. OpenNews: Проект OpenWifi с реализацией открытого Wi-Fi чипа на базе FPGA и SDR
  6. OpenNews: Выпуск GNU Radio 3.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53541-lte
Ключевые слова: lte, gsm, 4g
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Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:15, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Каким же нужно быть долбоящером, чтобы переиспользовать IV или ключи для поточных шифров/режимов со счетчиком?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:18, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Вас много а майор один
     
     
  • 3.11, vadiml (ok), 12:49, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Товарищу майору не нужно перехватывать радиоразговор - он будет слушать прямо с базовой станции.
    Или просто потом затребует запись разговора от оператора.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:21, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это серьезные продукты от крупных компаний.

    В крупной компании за безопасность отвечает служба безопасности, а программист пишет код.

     
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:33, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    В итоге никто ни за что не отвечает. Вся суть корпораций и корпоративной культуры.
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:18, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все что придумывают традиционные связисты - дерьмо.
    Вот очередное подтверждение.
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 12:23, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А нетрадиционные — это кто? Те, кто отказался от тамтамов, дыма костров и нарочных в пользу новомодного радио?
     
     
  • 3.8, Кайф (?), 12:24, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он повесточку проталкивает
     
  • 3.14, Аноним (14), 13:26, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Те кто отказался от убогих телефонных протоколов, полных дыр, легаси и дыр из-за легаси. Вся история LTE это сплошной беспредел, LTEa, VoLTE вестники его...
     
  • 2.7, Кайф (?), 12:23, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А нетрадиционные всякие там лгбт СЖВ радфем негры годнота да?
     
  • 2.10, Аноним (9), 12:35, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё уже придумано давно, зачем нужен VoLTE, когда есть тот же самый h323 или SIP на худой конец.
    Ведь ЛТЕ это про пакетную передачу.
     
  • 2.12, крокодил (?), 12:59, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все так и есть: телефонист - это диагноз, близкий к шизе. В народе их можно назвать словами характерезующими склонноть к выбору не рациональных, переусложненных и не надежных решений.

    Телефония всегда собиралась на коленке, обслуживаласть отбросами которым не дали допуска к электрике, а инженерилась такими же дятлами.
    В итоге там дырка на дырке и просто не человеческая логика и такой же не человеческий синтаксис.

    Желающие приобщится могут вспомнить хотя бы обязятельный пппое у ростелека, потому что телефонисты не умеют ничего кроме звонка, и вот пппое там у них как раз как дозвон, в адсл он не нужен, там можно сразу по дхцп адрес отдать.

    Еще пример: берем фрирадиус и пытаемся его настроить под себя. Это настоящий рак мозга прямо из мозгов телефонистов.

    И у них так везде.
    Можно почитать их планы на оси 7 уровней модель интернета, или посмотреть на схему хотя бы 4/5г чтобы понять какие неадекваты там сидят, на фоне того как оно в вифи.

    Мир станет намного лучше когда весь этот телефонистический легаси закопают целиком.

     
     
  • 3.13, Аноним (9), 13:25, 13/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну конечно, а вот прогрессивные интернетщики за это время родили кучу протоколов, которые зачастую не стыкуются друг с другом. И снова изобретают новые протоколы.
    ПППоЕ это не про ДХЦП, это от того что надо как то авторизовывать и вести учет пользователей.
    И где у дхцп авторизация? 802.1х(переусложненный донельзя протокол авторизации)?
     

  • 1.5, Аноним (5), 12:22, 13/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Дорогая, с кем ты там разговаривала по телефону 40 минут?!
    - Да ни с кем, просто ошиблись номером!
     
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