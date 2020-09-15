Выпуск Magma 1.2.0, платформы для быстрого развёртывания LTE-сетей

Доступен выпуск платформы Magma 1.2.0, предназначенной для быстрого развёртывания компонентов для обеспечения работы сотовых сетей 2G, 3G, 4G и 5G. Платформа изначально была разработана компанией Facebook в рамках инициативы по обеспечению глобальной сетевой доступности, но затем преобразована в отдельный проект, переданный под покровительство независимой некоммерческой организации OpenStack Foundation. Код написан на языках C/C++, Go и Python, и распространяется под лицензией BSD. Платформа предлагает новый подход в работе операторов связи, основанный на использовании открытого ПО и позволяющий создавать новые типы сетей, в которых применяется быстрый цикл обновления и непрерывная интеграция программных компонентов. Ключевой целью разработки Magma была попытка создания платформы для построения эффективных современных мобильных сетей, совместимых с существующими реализациями базовых станций LTE и централизованно управляемых через компоненты, запускаемые в приватных или публичных облачных окружениях. Платформа также предоставляет средства автоматизации, делающие развёртывание опорной инфраструктуры, не сложнее, чем запуск точки доступа для Wi-Fi. Magma может применяться совместно с традиционными существующими опорными сетями (LTE core network) для расширения их функциональности в плане запуска новых сервисов и организации федеративного объединения разных сетей. При помощи Magma операторы связи, ограниченные лицензированным диапазоном частот, могут расширить ёмкость сети или увеличить охват в труднодоступных местах при помощи технологий Wi-Fi и CBRS. Например, Magma позволяет ускорить развёртывание сотовой сети в сельской местности, а также может быть использована для создания частных сетей LTE или корпоративных беспроводных систем. Magma включает инструменты для автоматизации развёртывания сети, управляющее ПО и компоненты опорной сети для организации доставки пакетов. Для снижения сложности управления мобильными сетями в Magma предлагаются средства для автоматизации настройки, обновления ПО и добавления новых устройств. Открытый характер проекта позволяет операторам связи создавать решения не привязанные к одному поставщику оборудования, обеспечивает большую гибкость и предсказуемость, а также предоставляет больше возможностей для добавления новых сервисов и приложений. Ключевые компоненты Magma: AGW (Access Gateway) - шлюз доступа, предоставляющий реализации PGW (Packet Data Network Gateway), SGW (Serving Gateway), MME (Mobility Management Entity) и AAA (Authentication, Authorization and Accounting). SGW обрабатывает и маршрутизирует пакеты для базовых станций. PGW обеспечивает подключение абонента к внешним сетям, выполняет фильтрацию пакетов и биллинг. MME обеспечивает мобильность, отслеживает перемещение абонента и выполняет миграцию между базовыми станциями. AAA предоставляет сетевые сервисы для аутентификации, авторизации и аккунтинга абонентов. Поддерживается работа с существующим оборудованием для сотовых сетей.

Federation Gateway - шлюз для интеграции с опорной сетью мобильных операторов связи, использующий стандартные интерфейсы 3GPP для взаимодействия с существующими компонентами сети. Выполняет роль прокси между шлюзом доступа (AGW) и сетью оператора связи, обеспечивая работу таких функций, как аутентификация, списание средств, учёт и применение ограничений тарифных планов.

Orchestrator - управляющий облачный сервис для настройки и мониторинга за беспроводной сетью, в том числе для анализа производительности сети и отслеживания потоков трафика. Для управления предлагается web-интерфейс. Orchestrator может запускаться в типовых облачных окружениях. Для взаимодействия с AGW и Federation Gateway применяется протокол gRPC, работающий поверх HTTP/2. В новом выпуске: Значительно переработан и расширен NMS (Network Management Station), web-интерфейс для управления сетями и развёртывания новых сетей. Многие возможности в NMS теперь требуют наличия Elasticsearch.

В реализации шлюза доступа AGW (Access Gateway) в режиме "Bridged Mode" расширено число стратегий распределения пользователям IP-адресов. Доступно выделение IP из пула, использование DHCP и статическое назначение IP. Добавлена экспериментальная поддержка запуска нескольких APN-SGi.

Добавлена поддержка настраиваемых профилей управления качеством сервиса (QoS) для задания политик ограничения трафика. Параметры QoS можно настраивать для каждого APN, допускающего соединения.



