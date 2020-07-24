Выпуск free5GC 3.0.3, открытой реализации компонентов опорной сети 5G

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|1.2, Аноним (-), 10:59, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>открытая реализация
>разрабатывается при поддержке Китая
опенсорц пришел откуда не ждали
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|2.6, Аноним (6), 11:10, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сегодня большая часть софта разрабатывается в Китае, ты просто не в курсе. А мне вот приходилось разгребать код с китайскими комментариями (не советую).
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|4.12, Аноним (6), 11:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>большая часть
> Статистику приведёте?
Больша́я. А что, есть какие-то сомнения?
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|6.15, Аноним (6), 11:57, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Да.
Посмотрите на фамилии разработчиков любимого софта на досуге, ради интереса. Индусы и китайцы. Банально, где больше людей, больше и кодеров.
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|7.27, Аноним (27), 13:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Там если китайцы и попадаются, то почему-то в основном с американским гражданством.
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|3.9, Аноним (27), 11:30, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> мне вот приходилось разгребать код с китайскими комментариями (не советую).
Я не советую разгребать код с комментариями на любом языке, отличном от английского, ибо культурой программирования автор явно не владеет.
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|4.10, Аноним (27), 11:34, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Хотя, когда комментарии отсутствуют напрочь, как в сабже, это не лучше.
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|5.28, Аноним (27), 13:43, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Комментарии — может быть, а прилагающийся к ним код — точно нет. Проверено.
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|3.13, Lex (??), 11:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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*большая часть говнософта, поскольку те, которые поумнее или уже имели опыт общения с «китайцами» нередко держатся от них подальше
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|4.16, Аноним (6), 12:00, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> *большая часть говнософта, поскольку те, которые поумнее или уже имели опыт общения
> с «китайцами» нередко держатся от них подальше
Не, ну я тут не спорю, но это больше проблема для коммерческого софта. Опенсорсу выбирать не приходится.
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|5.24, Lex (??), 13:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не, ну я тут не спорю, но это больше проблема для коммерческого
> софта. Опенсорсу выбирать не приходится.
Да, речь о коммерческом.
Хотя, есть и плюсы - после китайцев заказчики не задают лишних вопросов и платят в срок( а то и заранее.. а то и с (!) избытком ).
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|4.19, пох. (?), 12:23, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ВСЕ (кроме феноменально т*пых) кто имели опыт общения с некитайцами в области сотовой связи - держат этих альтернативно-одаренных от себя - подальше.
Потому что достаточно один раз столкнуться с оборудованием ноклател, чтобы все-все про них понять. И даже феноменально т-пые обычно кое-что улавливают на этапе оплаты техподдержки.
А никого другого кроме китайцев - на этом рыночке нет, он порешен еще десять лет назад, когда окончательно обанкротился глупый нортель (тоже ни разу не жалко).
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|3.21, пох. (?), 12:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> А мне вот приходилось разгребать код с китайскими комментариями (не советую).
это гораздо лучше, чем код с комментариями гуглтранслейта, поверь. Там даже прикованный живой китаец плохо помогает.
А именно это происходит, если от китайцев требуют (или они сами решают) документацию на языке врага.
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|2.18, пох. (?), 12:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А откуда вы ждали-то, если весь 5G существующий в железе - это huawei + zte?
С неба? Оттуда кроме камней ничего ждать не приходится.
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|3.22, Аноним (17), 12:27, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И камней ждать низзя. Постановление французской академии наук.
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|3.23, пох. (?), 12:29, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так надо скомпилять у себя, а потом - сжечь - так поебдим!
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|2.30, Аноним (-), 16:13, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ха-ха, универы и компании на самой горячей it-теме (6gsummit, интеграция всего и вся) год как оказывают влияние на связанные проекты (iot/sdr/pysim..) и персоналии. это уже работает.
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|2.31, Аноним (-), 17:14, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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скоро только дети растут, большие поклонники мобильных технологий
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