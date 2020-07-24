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Выпуск free5GC 3.0.3, открытой реализации компонентов опорной сети 5G

24.07.2020 10:46

Опубликован новый выпуск проекта free5GC 3.0.3, развивающего открытую реализацию компонентов опорной сети 5G (5GC), соответствующих требованиям спецификации 3GPP Release 15 (R15). Проект разрабатывается в Национальном университете Цзяотун при поддержке министерств образования, науки и экономии Китая. Код написан на языке Go и распространяется под лицензией Apache 2.0. Из похожих реализаций технологий для развёртывания мобильных сетей 5G можно отметить NextEPC, OpenAir и Magma.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/free5gc/fre...)
  2. OpenNews: Выпуск открытого 4G-стека srsLTE 19.09
  3. OpenNews: Выявлены уязвимости, позволяющие манипулировать трафиком в сетях 4G LTE
  4. OpenNews: Представлена атака, использующая уязвимость в 4G-чипе смартфонов Huawei
  5. OpenNews: Для Raspberry Pi подготовлены надстройки с поддержкой 3G, 4G, GPRS, GPS и XBee
  6. OpenNews: Доступен открытый мобильный телефон с дисковым набором
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53423-free5gc
Ключевые слова: free5gc, 5g, gsm
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
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  • 1.1, Аноним (1), 10:53, 24/07/2020 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• –3 +/
     
     
  • 2.4, little Bobby tables (?), 11:02, 24/07/2020 Скрыто модератором
    		• +3 +/
     

  • 1.2, Аноним (-), 10:59, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >открытая реализация
    >разрабатывается при поддержке Китая

    опенсорц пришел откуда не ждали

     
     
  • 2.6, Аноним (6), 11:10, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сегодня большая часть софта разрабатывается в Китае, ты просто не в курсе. А мне вот приходилось разгребать код с китайскими комментариями (не советую).
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 11:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >большая часть

    Статистику приведёте?

     
     
  • 4.12, Аноним (6), 11:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>большая часть
    > Статистику приведёте?

    Больша́я. А что, есть какие-то сомнения?

     
     
  • 5.14, Аноним (7), 11:55, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да.
     
     
  • 6.15, Аноним (6), 11:57, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Да.

    Посмотрите на фамилии разработчиков любимого софта на досуге, ради интереса. Индусы и китайцы. Банально, где больше людей, больше и кодеров.

     
     
  • 7.27, Аноним (27), 13:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Там если китайцы и попадаются, то почему-то в основном с американским гражданством.
     
     
  • 8.33, ананим.orig (?), 18:11, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Угу Прям в коммитах так и пишут ... текст свёрнут, показать
     
  • 3.9, Аноним (27), 11:30, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > мне вот приходилось разгребать код с китайскими комментариями (не советую).

    Я не советую разгребать код с комментариями на любом языке, отличном от английского, ибо культурой программирования автор явно не владеет.

     
     
  • 4.10, Аноним (27), 11:34, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Хотя, когда комментарии отсутствуют напрочь, как в сабже, это не лучше.
     
  • 4.17, Аноним (17), 12:19, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Лучше разгребать комментрарии таки на своём родном.
     
     
  • 5.28, Аноним (27), 13:43, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Комментарии — может быть, а прилагающийся к ним код — точно нет. Проверено.
     
  • 3.13, Lex (??), 11:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    *большая часть говнософта, поскольку те, которые поумнее или уже имели опыт общения с «китайцами» нередко держатся от них подальше
     
     
  • 4.16, Аноним (6), 12:00, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > *большая часть говнософта, поскольку те, которые поумнее или уже имели опыт общения
    > с «китайцами» нередко держатся от них подальше

    Не, ну я тут не спорю, но это больше проблема для коммерческого софта. Опенсорсу выбирать не приходится.

     
     
  • 5.24, Lex (??), 13:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, ну я тут не спорю, но это больше проблема для коммерческого
    > софта. Опенсорсу выбирать не приходится.

    Да, речь о коммерческом.
    Хотя, есть и плюсы - после китайцев заказчики не задают лишних вопросов и платят в срок( а то и заранее.. а то и с (!) избытком ).

     
  • 4.19, пох. (?), 12:23, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ВСЕ (кроме феноменально т*пых) кто имели опыт общения с некитайцами в области сотовой связи - держат этих альтернативно-одаренных от себя - подальше.

    Потому что достаточно один раз столкнуться с оборудованием ноклател, чтобы все-все про них понять. И даже феноменально т-пые обычно кое-что улавливают на этапе оплаты техподдержки.

    А никого другого кроме китайцев - на этом рыночке нет, он порешен еще десять лет назад, когда окончательно обанкротился глупый нортель (тоже ни разу не жалко).

     
  • 3.21, пох. (?), 12:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А мне вот приходилось разгребать код с китайскими комментариями (не советую).

    это гораздо лучше, чем код с комментариями гуглтранслейта, поверь. Там даже прикованный живой китаец плохо помогает.
    А именно это происходит, если от китайцев требуют (или они сами решают) документацию на языке врага.

     
  • 2.18, пох. (?), 12:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А откуда вы ждали-то, если весь 5G существующий в железе - это huawei + zte?

    С неба? Оттуда кроме камней ничего ждать не приходится.

     
     
  • 3.22, Аноним (17), 12:27, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И камней ждать низзя. Постановление французской академии наук.
     
     
  • 4.32, пох. (?), 17:32, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    merde! :-(
     

  • 1.5, Аноним (7), 11:05, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Надо было на Nim.
     
  • 1.8, Аноним (27), 11:28, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    > Это то что вызывает рак?

    Какой рак, неуч? COVID!

     
  • 1.11, Аноним (11), 11:35, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В открытую значит уже чипизируют
     
     
  • 2.20, Аноним (17), 12:25, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    , людоящеры поганые
     
     
  • 3.23, пох. (?), 12:29, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так надо скомпилять у себя, а потом - сжечь - так поебдим!
     

  • 1.25, Аноним (25), 13:10, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интернсно, это кто-то где-то когда-то будет использовать?
     
     
  • 2.30, Аноним (-), 16:13, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ха-ха, универы и компании на самой горячей it-теме (6gsummit, интеграция всего и вся) год как оказывают влияние на связанные проекты (iot/sdr/pysim..) и персоналии. это уже работает.
     

  • 1.26, Yar4e (?), 13:34, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    От одного только прочтения заголовка уже заболел COVID! Чёртов 5G!
     
  • 1.29, Аноним (29), 16:10, 24/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Зря старались, не пригодится, так как скоро все вышки сожгут!
     
     
  • 2.31, Аноним (-), 17:14, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    скоро только дети растут, большие поклонники мобильных технологий
     

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