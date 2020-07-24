Выпуск free5GC 3.0.3, открытой реализации компонентов опорной сети 5G

2.6 , Аноним ( 6 ), 11:10, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Сегодня большая часть софта разрабатывается в Китае, ты просто не в курсе. А мне вот приходилось разгребать код с китайскими комментариями (не советую).

3.7 , Аноним ( 7 ), 11:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – >большая часть Статистику приведёте?

4.12 , Аноним ( 6 ), 11:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>большая часть

> Статистику приведёте? Больша́я. А что, есть какие-то сомнения?

5.14 , Аноним ( 7 ), 11:55, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Да.

6.15 , Аноним ( 6 ), 11:57, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Да. Посмотрите на фамилии разработчиков любимого софта на досуге, ради интереса. Индусы и китайцы. Банально, где больше людей, больше и кодеров.

7.27 , Аноним ( 27 ), 13:42, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Там если китайцы и попадаются, то почему-то в основном с американским гражданством.

8.33 , ананим.orig ( ? ), 18:11, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – текст свёрнут, показать Угу Прям в коммитах так и пишут ... 3.9 , Аноним ( 27 ), 11:30, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > мне вот приходилось разгребать код с китайскими комментариями (не советую). Я не советую разгребать код с комментариями на любом языке, отличном от английского, ибо культурой программирования автор явно не владеет.

4.10 , Аноним ( 27 ), 11:34, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Хотя, когда комментарии отсутствуют напрочь, как в сабже, это не лучше.

4.17 , Аноним ( 17 ), 12:19, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Лучше разгребать комментрарии таки на своём родном.

5.28 , Аноним ( 27 ), 13:43, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Комментарии — может быть, а прилагающийся к ним код — точно нет. Проверено.

3.13 , Lex ( ?? ), 11:53, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – *большая часть говнософта, поскольку те, которые поумнее или уже имели опыт общения с «китайцами» нередко держатся от них подальше

4.16 , Аноним ( 6 ), 12:00, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > *большая часть говнософта, поскольку те, которые поумнее или уже имели опыт общения

> с «китайцами» нередко держатся от них подальше Не, ну я тут не спорю, но это больше проблема для коммерческого софта. Опенсорсу выбирать не приходится.

5.24 , Lex ( ?? ), 13:04, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не, ну я тут не спорю, но это больше проблема для коммерческого

> софта. Опенсорсу выбирать не приходится. Да, речь о коммерческом.

Хотя, есть и плюсы - после китайцев заказчики не задают лишних вопросов и платят в срок( а то и заранее.. а то и с (!) избытком ).

4.19 , пох. ( ? ), 12:23, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ВСЕ (кроме феноменально т*пых) кто имели опыт общения с некитайцами в области сотовой связи - держат этих альтернативно-одаренных от себя - подальше. Потому что достаточно один раз столкнуться с оборудованием ноклател, чтобы все-все про них понять. И даже феноменально т-пые обычно кое-что улавливают на этапе оплаты техподдержки. А никого другого кроме китайцев - на этом рыночке нет, он порешен еще десять лет назад, когда окончательно обанкротился глупый нортель (тоже ни разу не жалко).

3.21 , пох. ( ? ), 12:26, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > А мне вот приходилось разгребать код с китайскими комментариями (не советую). это гораздо лучше, чем код с комментариями гуглтранслейта, поверь. Там даже прикованный живой китаец плохо помогает.

А именно это происходит, если от китайцев требуют (или они сами решают) документацию на языке врага. 2.18 , пох. ( ? ), 12:20, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А откуда вы ждали-то, если весь 5G существующий в железе - это huawei + zte? С неба? Оттуда кроме камней ничего ждать не приходится. 3.22 , Аноним ( 17 ), 12:27, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И камней ждать низзя. Постановление французской академии наук.

4.32 , пох. ( ? ), 17:32, 24/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – merde! :-(

