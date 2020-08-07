USB-стек ядра Linux переведён на использование инклюзивных терминов

2.52 , Аноним ( 34 ), 14:08, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – И ты, обезьянин, разочаровываешь) Прочти мой камент выше. > слова типа "хозяин/раб", "помещик/холоп" или другие "заряженные" слова. Для усиления эффекта возьмем пару "блатной/опущенный" Ты сейчас выбрал именно "сленговые" выражения, а черный/белый во всем мире имеют одно и то же ОБЩЕЕ значение!

2.60 , Аноним ( 31 ), 14:27, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Не надо путать сленг и технические термины. Вот есть например такая сеть как modbus. Там есть термин master. И действительно он хозяин операций, только он решает кого опрашивать на шине. И включая эту инклюзивность, слово то какое, тьфу, что должно быть? Хост?

2.64 , Аноним ( 53 ), 14:29, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Твои русскоязычные примеры имеют совсем иную коннотацию, поэтому никуда не годятся. Это на самом деле как со свастикой, пришли немцы и всё опошлили. В данном случае пришли негры и всё опошлили. Ты вот тоже видимо не живёшь не на в там, и не видишь, что происходит в обществе и какие претензии эти псевдожертвы выдвигают. Сжв бич современного общества, на мой взгляд этот феномен получил особое распространение с приходом доступного интернета: больные и психически неуравновешенные люди теперь могут легко и без труда объединяться и чесать друг другу различные места, и им нельзя дать от пор под страхом шейминга и травли -- те то хорошо объединяются, а вот тебя защитить некому будет.

3.66 , Аноним ( 71 ), 14:32, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – То есть раньше, без этого вашего интернета, недовольные существующим строем, не объединялись и не устраивали погромы и революции? Подожди, а как это большивики кажется назвыается, которые утопили страну в корви.

4.72 , Аноним ( 53 ), 14:50, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Общественным мнением легко манипулировать. История с большевиками и переворотами произошла только от того, что общество двигалось по не слишком удобному западным капиталистам пути. В любых переворотах нужно видеть корыстный умысел. А Ленин кстати был болен, так что это лишь подтверждает мои тезисы.

5.77 , Аноним ( - ), 15:20, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Немецкие капиталисты, руками Ленина устроили революцию. Что я и ожидал увидеть. Какие-же у вас там старые методички.

6.81 , Аноним ( 53 ), 15:25, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну и немецкие в том числе. А потом, когда стало понятно, что уже куда-то не туда погнали опять, они проспонсировали немцев (в частности англия). Всё, происходившее на протяжении последних 150 лет, происходило совсем не само. С более ранними событиями я не знаком, но там всякое было, в том числе весьма подозрительное.

6.82 , Аноним ( 53 ), 15:27, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Если ты имеешь в виду то, что моя методичка про "еврейский след", то вполне возможно. Но я по крайней мере верю, что всё из-за ержей, это точно.

7.85 , Аноним ( 53 ), 15:37, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Но я по крайней мере верю, что всё из-за ержей, это точно. Ахахах, лол, я хотел сказать, что _не_ верю. Описка по фрейду, как говорится. Всё из-за денег и корыстного умысла, а стадо поверит во что угодно.

6.87 , Пользователь ( ? ), 16:03, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вот это у тебя пригорело! Выходит, что Путен, которого поставили американцы и который им же все продаёт, ими же, а не русским народом, теперь хочет быть свергнут? Не, я все понимаю - конец рабочей недели, но городить такой бред..

5.78 , Аноним ( - ), 15:22, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – То есть страной всю её историю не мудаки управляли, а таллантливые а порою даже негиальные люди, а вот внешние враги всё время гадят. Ясно понятно. Вот только такоое простое объяснение раобтает на женщин пенсионного возраста, но уж точно не на айтишников, интеллектуальную элиту страны.

6.84 , Аноним ( 53 ), 15:32, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >интеллектуальную элиту Ты правда в это веришь? >не мудаки управляли Тот факт, что народом во все времена управляли и управляют (в том числе) некомпетентные жадные уьлюдки, ничего не меняет. У народа ещё меньше квалификации в вопросах управления.

2.65 , Аноним ( 71 ), 14:29, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Это само по себе уже кринж, но представьте если бы там еще использовались слова типа >>"хозяин/раб", "помещик/холоп" или другие "заряженные" слова. Для усиления эффекта возьмем пару >>"блатной/опущенный". Так ненависть к замене master, slave навязывают те кто по факту держат их за холопов, а самих себя считают барами. Ну есть ещё полезные идиоты, которые повторяют, за теми кто навязывает. Видимо нравится иерархия, когда ясно кому надо подчиняться. Как там у классика - "Выдавливает из себя по каплям раба"

2.67 , Аноним ( 71 ), 14:34, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Короче ты хотел сказать, что бытиё определяет сознание.

