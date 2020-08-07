USB-стек ядра Linux переведён на использование инклюзивных терминов

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|1.1, Аноним (1), 12:30, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+47 +/–
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Всё, теперь негры могут кайфовать и не бояться, что их usb massa device отправит их пахать на плантации.
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|2.73, это (?), 14:58, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кстати, стек-то дырявый. Дырявый. Был и будет. Но теперь он в два раза дырявей.
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|2.36, Аноним (36), 13:28, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Опеннет будет писать о каждом странном переименовании в исходниках? На радость Шигорину?
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|3.42, Ordu (ok), 13:48, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Мне кажется, это целенаправленная политика на троллинг опеннет контингента: у него так подгорает от каждого упоминания, что редко где удаётся наблюдать такие залпы горящих пердаков.
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|4.57, Аноним (36), 14:17, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ситуация напоминает мою бабушку, которая просмотрев очередную дозу первого канала, хватается за грабли, собираясь месить американцев. При этом не может объяснить что конкретно ей они сделали плохого.
А тут мы видим, что пропагандисты нашли очевидную болевую точку ИТшников (которые ранее сопротивлялись влиянию).
- Смотрите, они поменяли мастер на хост!!! А еще они называли тебя земляным червяком!!!
По всей видимости скоро новости на опеннете будут про переименования так же часто, как телевиденье про Украину.
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|5.68, Ordu (ok), 14:35, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> По всей видимости скоро новости на опеннете будут про переименования так же часто, как телевиденье про Украину.
А в телевизоре до сих пор трут про Украину? Уже 5 лет прошло, как все интересные события там закончились, и с тех пор там ничего принципиально не меняется, а они всё трут? Говорить ведь не о чем должно быть совсем.
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|6.69, . (?), 14:45, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну как же, надо ведь поддерживать градус ненависти к украинцам. Иначе странно получается: были какие-то фашисты/нацисты/бИндеровцы/хунта, которые распинали мальчиков в трусиках, и вдруг все внезапно куда-то делись. Так ведь можно дойти до того что ни крымнаш не обьяснить, ни уничтожение пассажирских самолётов на донбассе. И рассказы о эльфийском народе юго-востока с новороссией на пару уже и пришить не к чему.
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|3.48, пох. (?), 14:01, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Как минимум на радость тем, кто сделает правильный вывод, что, например, при использовании и без того проблемных usb-устройств - от апгрейдов ведра теперь лучше бы пару месяцев воздержаться.
Да и при отладке будут поменьше удивляться неведомо откуда взявшемуся супер-термину "gadget".
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|1.3, Аноним (3), 12:34, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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Неужели кому-то master/slave было более понятным, точным и корректным термином чем host/device и только BLM истерия заставила рефакторить код?
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|2.14, Michael Shigorin (ok), 12:47, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Ну так генеральная линия политики партии же колеблется сейчас так -- необходимо колебаться в унисон, иначе катком обезумевшим раздавит.
Теперь там.
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|4.38, Аноним (36), 13:31, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну что ты, альт форкнет ядро, чтоб оставаться "адекватным". Да и паразитировать на налогоплательщиках станет проще, можно будет по новой моде сказать что они сами все написали и лицензию поменять с ГПЛ, а то властям не нравится.
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|2.17, Аноним (1), 12:48, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+11 +/–
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Да, для меня host ассоциируется больше с сетевыми хостами. А device вообще вне контекста не понятно.
В случае с USB master/slave вопросов не возникает. А USB device вполне двусмысленно, т.к. master так-то тоже device. Смартфон, к которому подключили флешку - будет "хостом", хотя как по мне - смартфон это device. А когда подключаешь смартфон к компу - получается комп host, а смарт device. Дичь полнейшая. Или может device вообще USB ethernet adapter. Тогда что есть host? Сетевой хост? USB хост? Термины Master/Slave обычно используется близко к железу, и обычно ни у кого (кроме, конечно, негров из гетто, лезущих в каждую бочку в роли затычки) не возникает вопросов, где мастер, а где слейв.
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|3.20, имя_ (?), 12:56, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ты думаешь, что чепуху в исходники вписали эти несчастные из гетто? Нет, это снежинки переусердствовали: хотели как лучше, получилось как всегда
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|4.25, Аноним (1), 13:04, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Снежинок заставили те, кто сейчас устанавливает контроль над "свободным" опен-сорсом под эгидой защиты негров от USB-мастеров. Пропихивают инклюзивность, по пути увольняя несогласных, выкидывая неугодных (включая Столлмана, как пример выкинутого из созданной им же организации) и сажая на их место более сговорчивых, охотнее принимающих коммиты от негров, геев и феминисток. А потом, когда найдут очередное CVE в коммите от АН... Пардон, негра - скажут - ну, упс, не судите строго, он же негр, он не специально допустил переполнение в буфере, просто в гетто плохо учат программированию.
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|3.27, Ordu (ok), 13:08, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Да, для меня host ассоциируется больше с сетевыми хостами. А device вообще вне контекста не понятно.
USB-хост и USB-девайс, я вообще думал -- стандартная терминология. Постоянно с ней сталкиваюсь вне ядра.
upd. Но вообще, в этом вся суть опеннета. Вот ты ни разу не работал с USB, но почему-то тебе очень важно, какая терминология используется в ядре, при работе с USB. Шигорин не живёт в США, но ему почему-то очень важно, чтобы там негров опустили. Своих проблем мало?
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|5.62, Ordu (ok), 14:28, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> значит, правят ядро, но виноват Шигорин?
> правильно вас понял?
Нет не правильно. Перечитай ещё раз. И ещё раз. И продолжай эти итерации до просветления.
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|4.49, пох. (?), 14:05, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Вот ты ни разу не работал с USB, но почему-то тебе очень важно, какая терминология используется
> в ядре
ну а я вот "работал", и появление неведомых "gadget"ов с потерей времени на выяснения что это за высосанная из пальца терминология и откуда она взялась (потому что сначала, разумеется, предположишь что окончательно доломал детект, и у тебя определилось что-то совсем не то что еще вчера) ничуть не улучшило бы мне жизнь.
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|5.61, Ordu (ok), 14:27, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Вот ты ни разу не работал с USB, но почему-то тебе очень важно, какая терминология используется
>> в ядре
> ну а я вот "работал", и появление неведомых "gadget"ов с потерей времени
> на выяснения что это за высосанная из пальца терминология и откуда
> она взялась
Если работал, то для тебя USB-host и USB-device не являются чем-то новым, и все твои стоны не по адресу.
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|2.58, Аноним (58), 14:21, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Неужели кому-то master/slave было более понятным
Так оно хоть было однозначным. А то вместо "master" то "host", то "controller". Подозреваю, что в других подсистемах выдумают вообще что-то своё.
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|1.6, имя_ (?), 12:37, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>usb gadget device
какой хороший выбор термина! Если со slave все было понятно, то gadget нифига не намекает на его отношение к другим
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|1.11, Аноним (11), 12:42, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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В древней Полинезии, от Гавайских островов (гав. kapu) до Новой Зеландии, система запретов (табу, капу) охватывала все сферы жизни и являлась единственной формой регламентации, заменявшей всё то, что в других странах называется официальной религией, законом, юридической моралью и правом.
Огромное количество запрещений и обрядов, созданных этой системой, являются иррациональными даже с точки зрения её последователей, находя своё оправдание исключительно в категорическом императиве религиозного требования. Генезис этих запрещений кроется в суеверном стремлении первобытного человека оградить всякое разумное, с его точки зрения, религиозное правило или запрет целым рядом параллельных запретов в совершенно посторонних областях, руководствуясь либо простой аналогией с основным запретом, либо желанием оградить основной запрет от даже самой отдалённой возможности нарушения. В свою очередь каждое новое — созданное по аналогии или для ограждения старого — запрещение становилось предметом дальнейших расширительных запрещений. Санкцией и охраной подобных запрещений служило фетишистское преклонение первобытного человека перед всем, что старо, традиционно, завещано отошедшими поколениями, и в особенности перед тем, что закреплено традиционным атрибутом табу — священностью.
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|2.30, Аноним (30), 13:13, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну когда причин не понимаешь действительно многое может казаться глупым. Чаще задавай себе вопрос - "где тут деньги?" и многое в мире прояснится
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|3.51, пох. (?), 14:06, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Но у гавайцев не было денег... а глупые табу - были в количестве.
Впрочем, да - денег у тебя тоже не будет.
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|1.12, криокамера онлайн (?), 12:43, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ппц... Они же на этом не остановятся, что будет дальше даже страшно представить, хотя скоро и представлять запретят...
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|3.26, Аноним (26), 13:08, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вся эта фигня не имеем ничего общего с правыми/левыми/центральными, это лишь один из инструментов управления.
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|1.16, Аноним (-), 12:48, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–9 +/–
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Опенсорс придумал Ричард Столлман.
Ричард Столлман левак, хиппи и коммунист.
Сама идея опенсорса, делиться результатом своего умственного траду ради свеобщего блага это коммунистическая левацкая идея.
Вы должны быть леваком, коммунистом и хиппи, поддерживать BLM, SJW если используете Опенсорс.
А если нет, то вам дорога на MS Windows и Apple Macintosh.
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|3.39, Аноним (39), 13:39, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Все очень просто, если ты белый цисгендерный мужчина, ходишь в церковь, веришь в капитализм, то ты покупаешь MS Windows.
Если ты хиппи, коммунист, то ты выступаешь за равные права негров и лесбиянок и исльзуешь Линукс.
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|4.53, Аноним (53), 14:10, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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В таком изложении это звучит так, будто все нормальные люди должны быть хиппи и коммунистами. Интересно, а что плохого в равных правах по мнению белых латентных капиталистов с промытыми мозгами?
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|5.71, Аноним (71), 14:47, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Мозги промыты здесь только у тебя. Основополагающие принципы опенсорса это коммунизм в чистом виде. Опенсорс прямопротивоположен протестантской этике и духу капитализма. Это ясно как божий день. Критиковать опенсорсников за то что они выступают в защиту угнетаемого меньшинства, это просто нелепо. Это только у нас навязывают что если левак, то должен влажные мечты о вожде испытывать.
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|4.56, Аноним (56), 14:16, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот-вот! Если ты 3,14дарас гоу в толерастный мир "свободного" ПО.
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|2.23, криокамера онлайн (?), 13:02, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Мы никому ничего не должны... и BLM с SJW никакого реального отношения к левакам не имеют, это инструменты в тех же загребущих рученках, которые ты упомянул последними...
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|3.41, Аноним (39), 13:41, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Люблю теории заговоров, а можно по подробнее срыв покровов? Кому и зачем это? Во всем виноваты рептилоиды которые руками Била Гейтса решили облучать вышками 5Г чипирование?
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|4.47, криокамера онлайн (?), 13:59, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чтобы увидеть очевидное достаточно сохранить хоть немного здравого ума... Прости, если этот простой факт ущимляет твои права...
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|5.80, Аноним (-), 15:25, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Есть такое слово умное Апофения, это когда человек видет связть там где её нет.
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|2.40, Ordu (ok), 13:41, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Ты сейчас рассуждаешь как раб общепринятых категоризаций. Под "левым" мировоззрением подразумевают набор каких-то убеждений, которые местами совершенно друг с другом не связаны. Такого рода категорию Выготский назвал бы синкретической кучей. Ты же сейчас делаешь что: ты находишь парочку утверждений ассоциированных с этой категорией, которые разделяет Столлман, и на основании этого классифицируешь его в эту категорию.
Сбрось с себя оковы этих категорий, они навязываются нам сверху политиканами, чтобы повредить наше мышление, опустить его до уровня чёрно-белого, чтобы поставить нас перед аксиомой Эскобара, и заставить выбирать одно из двух дерьм. Освободи своё мышление от них, начни думать самостоятельно, создавай свои категории. А если хватит духу, то попробуй мыслить без категорий вообще, воспринимая мир таким, какой он есть.
Нет никакого фундаментального закона Вселенной, который бы запрещал мне в чём-то соглашаться с коммунистами, в чём-то с демократами, в чём-то с республиканцами, в чём-то с геями, в чём-то с неграми, в чём-то с тобой, но при с каждым расходиться во мнениях по каким-то вопросам. Нет такого фундаментального закона Вселенной. И нет фундаментального закона, который бы запрещал _тебе_ делать то же самое. Если тебе кажется, что кто-то тебя подталкивает к аксиоме Эскобара, знай, что он прогнивший политикан и в разговоре с тобой упражняется в демагогии.
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|3.43, Аноним (39), 13:48, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Фашистам не нравятся негры и лесбиянки. Но фашисты тоже леваки. Картина мира вполне себе ясная.
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|2.59, Аноним (56), 14:22, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ричард Столлман. Борода. (С)
Между носом и губами
Есть участок с волосами,
Если вы уже лысы,
Вас тогда спасут УСЫ!
Носи усы,
Носи не ссы!
Если ты еще лошоk,
У тебя растет пушок,
Не растут усы, тогда
Вам поможет борода!
Борода, почти усы
Носи не ссы!
Начинали мы с усов
И спустились до трусов
Если длинные усы,
Заправляй усы в трусы!
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|1.19, Аноним (21), 12:52, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> выражение "master/slave protocol" заменено на "host/device protocol"
странно, гугла переводит
master как мастер
а
host как хозяин
заговор ?
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|2.24, Аноним (24), 13:03, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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"хостел" - раньше рабов содержали в таких бараках, потом стало "экономный отель".
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|1.31, Аноним (31), 13:16, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Если запретить слово чёрное, то чёрное от этого не перестанет существовать. И эта вся инклюзивность для дегенератов и поколения потребителей.
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|3.88, EuPhobos (ok), 16:05, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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RGB ?! Да ты расист! Краснокожие страдали, из земли за бусинки покупали, а тыыыы!
Зелёные тоже могут обидеться, они ведь за ЭКО-планеты сражаются, за наше будуЮсчее!
А последние... лучше неупомянать ЛГБТ
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|1.32, Аноним (32), 13:16, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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как использовал все эти страшные термины в своем коде, так и продолжаю. как автор могу болт ложить на хотелки всяких обиженых. становитесь авторами и тоже ложите болты.
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|1.37, Celcion (ok), 13:30, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Отличные успехи в деле борьбы со словами, Министерство Правды работает на полную катушку. Плюсплюсхорошо!
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|1.45, Аноним (34), 13:57, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Классический случай подмены понятий. "Черный" и "белый" изначально имеют куда более широкий контекст, чем нигра и не-нигра. Но черное быдло решило присвоить эти слова себе) А белые придурки прогнулись из-за какой-то мифической "вины". Все это показывает, что уровень средней современной обезьяны остался крайне низок, увы.
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|1.46, Аноним (46), 13:59, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Удивительно, что так сильно бомбит от этого у людей, у которых английский не род... большой текст свёрнут, показать
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|2.52, Аноним (34), 14:08, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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И ты, обезьянин, разочаровываешь) Прочти мой камент выше.
> слова типа "хозяин/раб", "помещик/холоп" или другие "заряженные" слова. Для усиления эффекта возьмем пару "блатной/опущенный"
Ты сейчас выбрал именно "сленговые" выражения, а черный/белый во всем мире имеют одно и то же ОБЩЕЕ значение!
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|2.60, Аноним (31), 14:27, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Не надо путать сленг и технические термины. Вот есть например такая сеть как modbus. Там есть термин master. И действительно он хозяин операций, только он решает кого опрашивать на шине. И включая эту инклюзивность, слово то какое, тьфу, что должно быть? Хост?
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|2.64, Аноним (53), 14:29, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Твои русскоязычные примеры имеют совсем иную коннотацию, поэтому никуда не годятся. Это на самом деле как со свастикой, пришли немцы и всё опошлили. В данном случае пришли негры и всё опошлили. Ты вот тоже видимо не живёшь не на в там, и не видишь, что происходит в обществе и какие претензии эти псевдожертвы выдвигают. Сжв бич современного общества, на мой взгляд этот феномен получил особое распространение с приходом доступного интернета: больные и психически неуравновешенные люди теперь могут легко и без труда объединяться и чесать друг другу различные места, и им нельзя дать от пор под страхом шейминга и травли -- те то хорошо объединяются, а вот тебя защитить некому будет.
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|3.66, Аноним (71), 14:32, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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То есть раньше, без этого вашего интернета, недовольные существующим строем, не объединялись и не устраивали погромы и революции? Подожди, а как это большивики кажется назвыается, которые утопили страну в корви.
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|4.72, Аноним (53), 14:50, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Общественным мнением легко манипулировать. История с большевиками и переворотами произошла только от того, что общество двигалось по не слишком удобному западным капиталистам пути. В любых переворотах нужно видеть корыстный умысел. А Ленин кстати был болен, так что это лишь подтверждает мои тезисы.
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|5.77, Аноним (-), 15:20, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Немецкие капиталисты, руками Ленина устроили революцию. Что я и ожидал увидеть. Какие-же у вас там старые методички.
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|6.81, Аноним (53), 15:25, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну и немецкие в том числе. А потом, когда стало понятно, что уже куда-то не туда погнали опять, они проспонсировали немцев (в частности англия). Всё, происходившее на протяжении последних 150 лет, происходило совсем не само. С более ранними событиями я не знаком, но там всякое было, в том числе весьма подозрительное.
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|6.82, Аноним (53), 15:27, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если ты имеешь в виду то, что моя методичка про "еврейский след", то вполне возможно. Но я по крайней мере верю, что всё из-за ержей, это точно.
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|7.85, Аноним (53), 15:37, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Но я по крайней мере верю, что всё из-за ержей, это точно.
Ахахах, лол, я хотел сказать, что _не_ верю. Описка по фрейду, как говорится. Всё из-за денег и корыстного умысла, а стадо поверит во что угодно.
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|6.87, Пользователь (?), 16:03, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вот это у тебя пригорело! Выходит, что Путен, которого поставили американцы и который им же все продаёт, ими же, а не русским народом, теперь хочет быть свергнут? Не, я все понимаю - конец рабочей недели, но городить такой бред..
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|5.78, Аноним (-), 15:22, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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То есть страной всю её историю не мудаки управляли, а таллантливые а порою даже негиальные люди, а вот внешние враги всё время гадят. Ясно понятно. Вот только такоое простое объяснение раобтает на женщин пенсионного возраста, но уж точно не на айтишников, интеллектуальную элиту страны.
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|6.84, Аноним (53), 15:32, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>интеллектуальную элиту
Ты правда в это веришь?
>не мудаки управляли
Тот факт, что народом во все времена управляли и управляют (в том числе) некомпетентные жадные уьлюдки, ничего не меняет. У народа ещё меньше квалификации в вопросах управления.
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|2.65, Аноним (71), 14:29, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Это само по себе уже кринж, но представьте если бы там еще использовались слова типа >>"хозяин/раб", "помещик/холоп" или другие "заряженные" слова. Для усиления эффекта возьмем пару >>"блатной/опущенный".
Так ненависть к замене master, slave навязывают те кто по факту держат их за холопов, а самих себя считают барами. Ну есть ещё полезные идиоты, которые повторяют, за теми кто навязывает. Видимо нравится иерархия, когда ясно кому надо подчиняться. Как там у классика - "Выдавливает из себя по каплям раба"
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|1.50, kholeg (ok), 14:05, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Политкорректность восторжествовала! А названия цветов "белый" и "черный" (желтый, красный - туда-же) в палитрах графических редакторов они тоже изменят?
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|2.70, Анын (ok), 14:45, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё жду претензий к Черногории. Назвние на английском звучит неполиткорректно :)
Да и как до Шварценеггера не докопались ещё...
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|1.63, . (?), 14:28, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я считаю что нужно не останавливаться на достигнутом и избавляться от других неинклюзивных терминов. К примеру, термин invalid оскорбляет людей с физическими и умственными нарушениями, в особенности тех которые переводят слова "slave", "master", "blacklist" и "whitelist" в различных проектах на инклюзивные термины. Также необходимо избавиться от термина abort, пропагандирующего прерывание беременности и оскорбляющего чувства верующих, и запретить использование слова retry, угнетающего импотентов.
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|2.75, Олег (??), 15:12, 07/08/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Может всё-таки это право носителям языка отдать? Они лучше разберутся, какую смысловую нагрузку несёт то или иное слово. Хотя, нет. Наверняка ты знаешь лучше.
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|1.90, Ken (?), 16:08, 07/08/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все желающие могут соснуть мой white хер, специально не загорал!
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