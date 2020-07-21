В звуковой подсистеме ALSA проведена работа по избавлению от термина slave

Разработчики звуковой подсистемы ALSA подготовили для включения в ветку linux-next, на основе которой будет сформирован выпуск ядра 5.9, набор изменений, избавляющий работающий на стороне ядра код от неполиткорректных терминов. Изменения подготовлены в соответствии с недавно принятыми рекомендациями по использованию инклюзивной терминологии в ядре Linux.

Изменения включают 10 патчей, из которых 9 связаны с избавлением кода звуковых драйверов ac97, bt87x, ctxfi, es1968, hda, intel8x0, nm256, via82xx, usb-audio от терминов "whitelist" и blacklist. Указанные термины заменены на "allowlist" и "denylist". Десятый патч нацелен на прекращение использования устоявшегося термина "slave" в API vmaster.

Переименование касается в том числе названий структур и функций. Вначале для замены было выбрано слово "replica" (например, функция snd_ctl_add_slave() была заменена на snd_ctl_add_replica()), что вызвало критику, так как термин replica более применим к СУБД и искажает смысл в контексте звуковой подсистемы. В итоге для замены был выбран термин "follower", что также вносит определённую двусмысленность (например, вместо "list of slave" и "link slave" теперь используется "list of follower" и "link follower"). Примечательно, что термин "master" оставлен, в том числе в названии самого API vmaster, так как он рассматривается в контексте "master volume control".

Патчи предложены для ветки linux-next Такаши Иваи (Takashi Iwai), мэйнтейнером подсистемы ALSA, работающим в компании SUSE. Но пока не ясно будут ли они одобрены для включения в состав ядра Линусом Тровальдсом, так как многие названия функций в API vmaster пересекаются с функциями в API разработки звуковых драйверов, что может привести к большой путанице в терминологии. Избавление же API разработки драйверов от термина slave приведёт к нарушению совместимости со сторонними драйверами, не входящими в основной состав ядра, а также с внешними патчами и настройками.

Из не связанных с терминологией изменений, намеченных для включения в ядро Linux 5.9, отмечается реализация поддержки Intel Silent Stream (режим постоянного поддержания питания для внешних HDMI-устройств для исключения задержки при начале воспроизведения) и новое устройство для управления подсветкой кнопок активации микрофона и отключения звука. Также добавлена поддержка нового оборудования, включая контроллер Loongson 7A1000.



