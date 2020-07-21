В звуковой подсистеме ALSA проведена работа по избавлению от термина slave

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|2.38, Урри (?), 11:17, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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Дoлбoeбы массово добрались до интернета. То вышки 5G, то slave...
На удивление оказалось, что среди программистов дoлбoeбoв тоже хватает.
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|1.3, Аноним (3), 10:35, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Может кто-нибудь объяснить зачем разрабы это делают? Я могу понять какие-то крупные копрорации, бренды, которые держат нос по ветру, но этим-то ребятам зачем?
Личная упоротость разработчиков?
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|2.6, Аноним (4), 10:37, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Не хотят идти против шерсти. Все помнят участь Столлмана.
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|2.10, Michael Shigorin (ok), 10:44, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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"Партия сказала -- народ выполнил!"
"Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!"
Вот это всё докатилось до непривитых. А пока ещё не вляпавшиеся на местности сдуру и оторопев берут под козырёк или пожимают плечами, полагаю...
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|3.17, Аноним (3), 10:54, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Ну в том то и дело: на этих ребят ведь никто не давит, никто от них не требует этого переименования, от этого их карьера/зп не зависит.
Разве нужно быть бунтарём, чтобы НЕ сделать то, о чем тебя никто НЕ просит?
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|4.20, proninyaroslav (ok), 10:58, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну либо пришли те кто захотел этого (а остальные не против), либо среди команды разработчиков есть такие персонажи.
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|4.26, Zlo (??), 11:08, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Итак ты можешь попытаться сделать что то нужное решить какой то баг, перетестить хрен знает сколько всего чтобы убедится что решив один ты ничего не сломал...
А можешь переименовать пару структурок и функций, и сказать вот этим я месяц и занимался а вы что думаете это легко?
Чел в SUSE работает, скорей всего ешё и за деньги, и возможно он отчитывается перед кем либо о проделанной работе чтобы эти деньги ему платили.
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|5.31, Аноним (3), 11:10, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Слушай, ну все мы прекрасно понимаем, что если разработчик хочет потянуть время - он это сделает и без всяких БЛМ. Мне правда не понятны мотивы этого движа.
Я готов поверить в частную упоротость людей "на местах", но это слишком массово, чтобы на это списывать
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|6.62, Аноним (62), 11:32, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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лгбт дружественные фирмы платят процент своей прибыли на эти акции.
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|2.16, имя_ (?), 10:54, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>мэйнтейнером подсистемы ALSA, работающим в компании SUSE
можно предположить, что это все же не инициатива разработчика, а какой-то менеджер решил перестраховаться. Впрочем, это не извиняет такое поведение.
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|2.23, Michael Shigorin (ok), 11:02, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Заметил, что сторонники этой дури агрессивно относятся к Православию -- да, собственно, и ко всему, что в человечестве ещё осталось настоящего (настоящей семье, настоящему уважению, настоящему труду...).
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|3.28, Аноним (24), 11:09, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Всё, что человечество ни делает (не делает)) и есть настоящее для него. Всё.
Михаил, а правда, что въезд в город состоялся на у́гнанном осле. Может, из-за этого осла чужих земель и проблемы? )
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|3.30, Аноним (30), 11:09, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вывод: все срочно присоединяемся к православию, посоны. В мире всё делится исключительно на SJW и православие. Tertium non datur.
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|3.42, Аноним (36), 11:18, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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КОБ умудлились написать про любовь целым томом, хотя это вообще не ментального уровня дело и намного проще и доступней.
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|3.57, Аноним (62), 11:28, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Они имеют финансирование. Им платят проценты от прибыли все дружественные им фирмы. Это как партийный взнос.
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|1.13, Sluggard (ok), 10:46, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> Изменения подготовлены в соответствии с недавно принятыми рекомендациями по использованию инклюзивной терминологии в ядре Linux.
Отмазка. Эти рекомендации касались новых использований («For symbol names and documentation, avoid introducing new usage of 'master / slave' (or 'slave' independent of 'master') and 'blacklist / whitelist'.»), старое переписывать, меняя слова, никто не собирался.
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|2.51, Аноним (62), 11:24, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Перепиши назад. Оплати услуги программистов на переименование. Каждый должен платить % от своей прибыли на сопротивление.
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|2.52, Аноним (62), 11:26, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тебя забанят за такие переименования. Создай свой магазин. Прекращайте покупать игры в стиме. Он финансирует их всех.
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|1.18, ДмитрийСССР (?), 10:56, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Господи, какие в последнее время все стали нежные, ранимые, обиженные, угнетённые, каждая надпись на заборе ранит человека до глубины души, термины оскорбляют, цвета оскорбляют, давайте ещё в ЯП запретим эти "плохе" слова!! Или ещё лучше, изобретем новый язык полностью нейтральный, а за попытку использования "некорректных" слов бить электричеством?
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|2.25, Michael Shigorin (ok), 11:05, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Господи, какие в последнее время все стали нежные, ранимые, обиженные, угнетённые
Думаю, это от безделья и хоть смутного, но понимания того, что уважения таким нет и быть не может. А хочется.
PS: "И вот не пойму, с чего все такие нежные стали? Какие-то у них бесконечные изломанные паттерны, травмирующие рилейшнщип, проработки с психотерапевтом и what not" -- Симоньян на днях
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|2.47, Аноним (62), 11:22, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уходи из гитхаба. Делай лицензионное ограничение на запрет использования на гитхабе.
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|1.19, Аноним (19), 10:57, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Романы Стивенсона - или в огонь или переписать. Там есть "черная метка"!
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|1.21, x0r (??), 11:00, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
Вот как избавятся от неполиткоректных терминов, сразу такая жизнь начнётся - ух, как после принятия поправок в конституцию!
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|2.37, Michael Shigorin (ok), 11:17, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Занятная антиформа "этодругого" -- слепить диаметрально противоположные, я бы сказал, противонаправленные вещи в как бы одно и приписать к ним своё основное занятие.
Политекорректь -- это давний иудейский маразм, сейчас полыхнувший на Западе.
А поправки -- это латание файрвола или же выковыривание руткита двадцатилетней давности, работы над которым тот же Запад вообще не скрывает (советнички-с). Почитайте diff сами, вдруг осознаете.
Попробуйте вместо мемового "мышления" без рефлексии вообще ну хоть немножко головой-то по назначению пользоваться...
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|3.45, Урри (?), 11:20, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У Миши с возрастом альцгеймер разыгрался.
Ждем когда пойдут новости, что его конкуренты вакуумом дома травить пытаются.
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|1.22, Повидло19 (?), 11:00, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Многие помнят ветеранов, восхищаются подвигами партизан, но одновременное под давлением горстки сумасшедших переименовывают невинные понятия, носят маски и прочее. Можно было бы сказать, что доводы убедительны, но я уверен, что немцы в 1941 были не менее убедительны.
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|2.50, Повидло19 (?), 11:24, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот тут стоп. Вам действительно объяснить, почему в ОБЖ упоминается на случай газовой атаки тряпица, смоченная водой или хоть собственной мочой (что в случае конкретно хлора технически эффективней -- среда щелочная)?
Нам забыли сказать, насколько эффективно. Я вы забыли, что при гипотетической газовой атаке вам надо как можно быстрее покинуть место атаки, а не есть курицу в течении часа.
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|2.58, Повидло19 (?), 11:29, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А вот маски/респираторы пришлось надеть по причине начавшейся биологической войны. Если до Вас это не дошло к апрелю или хотя бы к маю -- попробуйте ещё раз поразмыслить над последовательностью событий _и_ публичных обвинений. До меня в марте не дошло, но к апрелю всё-таки уже был вынужден сделать соответствующие выводы как пиджак запаса РХБЗ.
Маски бесполезны, странно, что до вас это так и не доходит. Во-первых, не понятно из базовых принципов и характеристик как они вообще могут работать, а во-вторых ни в одном из экспериментов, специально поставленных для выяснения пользу масок, таковая не была обнаружена.
И уж точно нет никаких оснований заставлять носить, маски, выкидывать из автобуса, не пускать в магазин или самолёт.
Кроме пространных рассуждений про биологическую войну, есть рациональные доводы в пользу масок? Чтобы облегчить задачу, вот https://pashev.me/posts/why-masks/
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|1.29, Аноним (62), 11:09, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все поджали хвост и ждут когда их очередь. Никто ничего не делает. Никто не сопротивляется. Боятся сказать публично. Соглашаются с запретом противодействия и нужности дружбы с политкорректностью и полицией.
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|2.43, Michael Shigorin (ok), 11:19, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не все. Но честные там сейчас принимают огонь противника на себя.
Собственно, беспредельщикам ведь и требуется, чтобы никто не смел вякнуть против. Если получают отпор -- уползают в кусты, поджав хвост.
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|1.34, Аноним (62), 11:15, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Каждый кто пользуется продуктами политкорректных фирм, платит процентами на поддержку лгбт. Вы сами поддерживаете лгбт покупкой товаров дружественным им фирм и оплатой услуг гитхаба и других лгбт фирм. На ваши деньги устраивают все эти акции.
Кому не нравится должен уводить все фирмы из гитхаба, lgbt-friendly хостинга, хабрахабра, не кушать скитлз, их шоколадки, кока-колу, прекратить закупать россиией их продукции и потребовать закрыть их фирмы в россии. Если нет - то радуйтесь лгбт.
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|2.49, Урри (?), 11:23, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А если я пользуюсь гитхабом бесплатно?
Тогда я, наверное, герой - ведь я приношу убытки этой гейской конторе. Хм... 🤔
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|1.44, Гость (??), 11:20, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Напишите кто-нибудь Торвальдсу, что его какой Тровальдс подсидел )))
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|1.46, Аноним (36), 11:21, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Пусть ещё I2C, SPI стандарты и библиотеки переделают.
А то даже часы на материнке являются рабами биоса!
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|1.48, Аноним (48), 11:23, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Прям, как в СССР. Вот вам "исправленные" страницы БСЭ, а оригинальные вы обязаны вырезать и отправить нам.
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|1.55, Аноним (55), 11:27, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нет новостей кроме политики?
Теперь каждый проект который сделал замену одного слова на другое будем сюда вывешивать?
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