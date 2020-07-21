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В звуковой подсистеме ALSA проведена работа по избавлению от термина slave

21.07.2020 09:54

Разработчики звуковой подсистемы ALSA подготовили для включения в ветку linux-next, на основе которой будет сформирован выпуск ядра 5.9, набор изменений, избавляющий работающий на стороне ядра код от неполиткорректных терминов. Изменения подготовлены в соответствии с недавно принятыми рекомендациями по использованию инклюзивной терминологии в ядре Linux.

Изменения включают 10 патчей, из которых 9 связаны с избавлением кода звуковых драйверов ac97, bt87x, ctxfi, es1968, hda, intel8x0, nm256, via82xx, usb-audio от терминов "whitelist" и blacklist. Указанные термины заменены на "allowlist" и "denylist". Десятый патч нацелен на прекращение использования устоявшегося термина "slave" в API vmaster.

Переименование касается в том числе названий структур и функций. Вначале для замены было выбрано слово "replica" (например, функция snd_ctl_add_slave() была заменена на snd_ctl_add_replica()), что вызвало критику, так как термин replica более применим к СУБД и искажает смысл в контексте звуковой подсистемы. В итоге для замены был выбран термин "follower", что также вносит определённую двусмысленность (например, вместо "list of slave" и "link slave" теперь используется "list of follower" и "link follower"). Примечательно, что термин "master" оставлен, в том числе в названии самого API vmaster, так как он рассматривается в контексте "master volume control".

Патчи предложены для ветки linux-next Такаши Иваи (Takashi Iwai), мэйнтейнером подсистемы ALSA, работающим в компании SUSE. Но пока не ясно будут ли они одобрены для включения в состав ядра Линусом Тровальдсом, так как многие названия функций в API vmaster пересекаются с функциями в API разработки звуковых драйверов, что может привести к большой путанице в терминологии. Избавление же API разработки драйверов от термина slave приведёт к нарушению совместимости со сторонними драйверами, не входящими в основной состав ядра, а также с внешними патчами и настройками.

Из не связанных с терминологией изменений, намеченных для включения в ядро Linux 5.9, отмечается реализация поддержки Intel Silent Stream (режим постоянного поддержания питания для внешних HDMI-устройств для исключения задержки при начале воспроизведения) и новое устройство для управления подсветкой кнопок активации микрофона и отключения звука. Также добавлена поддержка нового оборудования, включая контроллер Loongson 7A1000.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/scan....)
  2. OpenNews: В состав ядра Linux 5.8 приняты рекомендации по инклюзивной терминологии
  3. OpenNews: Разработчики ядра Linux рассматривают переход к использованию инклюзивных терминов
  4. OpenNews: Разработчики LLVM обсуждают прекращение использования слова "master"
  5. OpenNews: GitHub решил отказаться от имени "master" для основных веток
  6. OpenNews: Язык Go избавляется от неполиткорректных терминов whitelist/blacklist и master/slave
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53404-alsa
Ключевые слова: alsa, linux, slave
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (63) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 10:32, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +14 +/
    Что творится с этим миром...
     
     
  • 2.4, Аноним (4), 10:35, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Некуда бежать. Надо реанимировать OSS.
     
     
  • 3.8, Michael Shigorin (ok), 10:42, 21/07/2020 Скрыто модератором
    		• +4 +/
     
  • 3.33, Аноним (33), 11:12, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не переживайте, и туда доберутся.
     
  • 2.12, Корец (?), 10:46, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    USE="-inclusive" emerge -uDN @world решит все проблемы ;)
     
  • 2.38, Урри (?), 11:17, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Дoлбoeбы массово добрались до интернета. То вышки 5G, то slave...

    На удивление оказалось, что среди программистов дoлбoeбoв тоже хватает.

     

  • 1.2, анан (?), 10:34, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    где можно получить ярлычек политкорректности?
     
  • 1.3, Аноним (3), 10:35, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Может кто-нибудь объяснить зачем разрабы это делают? Я могу понять какие-то крупные копрорации, бренды, которые держат нос по ветру, но этим-то ребятам зачем?
    Личная упоротость разработчиков?
     
     
  • 2.6, Аноним (4), 10:37, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Не хотят идти против шерсти. Все помнят участь Столлмана.
     
  • 2.10, Michael Shigorin (ok), 10:44, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    "Партия сказала -- народ выполнил!"
    "Учение Маркса всесильно, потому что оно верно!"

    Вот это всё докатилось до непривитых.  А пока ещё не вляпавшиеся на местности сдуру и оторопев берут под козырёк или пожимают плечами, полагаю...

     
     
  • 3.24, Аноним (24), 11:03, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как поговаривает тов. Невзоров, дальше будет ещё интересней )
     
  • 2.11, proninyaroslav (ok), 10:45, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Уже давно нет тех хакеров-бунтарей. А значит и их терминологии теперь.
     
     
  • 3.17, Аноним (3), 10:54, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Ну в том то и дело: на этих ребят ведь никто не давит, никто от них не требует этого переименования, от этого их карьера/зп не зависит.
    Разве нужно быть бунтарём, чтобы НЕ сделать то, о чем тебя никто НЕ просит?
     
     
  • 4.20, proninyaroslav (ok), 10:58, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну либо пришли те кто захотел этого (а остальные не против), либо среди команды разработчиков есть такие персонажи.
     
  • 4.26, Zlo (??), 11:08, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Итак ты можешь попытаться сделать что то нужное решить какой то баг, перетестить хрен знает сколько всего чтобы убедится что решив один ты ничего не сломал...
    А можешь переименовать пару структурок и функций, и сказать вот этим я месяц и занимался а вы что думаете это легко?
    Чел в SUSE работает, скорей всего ешё и за деньги, и возможно он отчитывается перед кем либо о проделанной работе чтобы эти деньги ему платили.
     
     
  • 5.31, Аноним (3), 11:10, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Слушай, ну все мы прекрасно понимаем, что если разработчик хочет потянуть время - он это сделает и без всяких БЛМ. Мне правда не понятны мотивы этого движа.
    Я готов поверить в частную упоротость людей "на местах", но это слишком массово, чтобы на это списывать
     
     
  • 6.62, Аноним (62), 11:32, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    лгбт дружественные фирмы платят процент своей прибыли на эти акции.
     
  • 2.16, имя_ (?), 10:54, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >мэйнтейнером подсистемы ALSA, работающим в компании SUSE

    можно предположить, что это все же не инициатива разработчика, а какой-то менеджер решил перестраховаться. Впрочем, это не извиняет такое поведение.

     
     
  • 3.61, Аноним (62), 11:31, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Предложи им уволить этого менеджера.
     

  • 1.5, Агент Стопламерса (?), 10:36, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Мир сходит с ума...
    Стопламерс в скором времени начнет атаки на гитхабы подобных проектов
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:40, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Где генератор этой дури? Или он распределенный?
     
     
  • 2.23, Michael Shigorin (ok), 11:02, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Заметил, что сторонники этой дури агрессивно относятся к Православию -- да, собственно, и ко всему, что в человечестве ещё осталось настоящего (настоящей семье, настоящему уважению, настоящему труду...).
     
     
  • 3.27, Аноним (3), 11:08, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Вот это ты сейчас набросил, конечно
     
  • 3.28, Аноним (24), 11:09, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё, что человечество ни делает (не делает)) и есть настоящее для него. Всё.
    Михаил, а правда, что въезд в город состоялся на у́гнанном осле. Может, из-за этого осла чужих земель и проблемы? )
     
     
  • 4.63, EnemyOfDemocracy (?), 11:32, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Семья геев -- не является настоящей семьёй. Выдуманные десятки полов не являются настоящими полами.
     
  • 3.30, Аноним (30), 11:09, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вывод: все срочно присоединяемся к православию, посоны. В мире всё делится исключительно на SJW и православие. Tertium non datur.
     
     
  • 4.41, Урри (?), 11:18, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    эскобар.jpg
     
  • 3.36, Аноним (36), 11:16, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В Православии God's slaves?
     
     
  • 4.59, Аноним (62), 11:29, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Придут и за ним.
     
  • 2.35, Аноним (33), 11:16, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, распределённый или, по терминологии КОБ, бесструктурный.
     
     
  • 3.42, Аноним (36), 11:18, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    КОБ умудлились написать про любовь целым томом, хотя это вообще не ментального уровня дело и намного проще и доступней.
     
  • 3.57, Аноним (62), 11:28, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Они имеют финансирование. Им платят проценты от прибыли все дружественные им фирмы. Это как партийный взнос.
     

  • 1.9, m.makhno (ok), 10:42, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    ну вот только не ламповая ALSA нееееет
     
     
  • 2.15, iPony129412 (?), 10:52, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То ж ты постоянно код ALSA читал, а тут такая досада...
     
  • 2.54, Аноним (62), 11:27, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Форкни и помогай всем дистрибутивам использовать форки.
     

  • 1.13, Sluggard (ok), 10:46, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    > Изменения подготовлены в соответствии с недавно принятыми рекомендациями по использованию инклюзивной терминологии в ядре Linux.

    Отмазка. Эти рекомендации касались новых использований («For symbol names and documentation, avoid introducing new usage of 'master / slave' (or 'slave' independent of 'master') and 'blacklist / whitelist'.»), старое переписывать, меняя слова, никто не собирался.

     
     
  • 2.51, Аноним (62), 11:24, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Перепиши назад. Оплати услуги программистов на переименование. Каждый должен платить % от своей прибыли на сопротивление.
     

  • 1.14, б.б. (?), 10:52, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    пойду скачаю Libreoffice Slave Edition
     
     
  • 2.52, Аноним (62), 11:26, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебя забанят за такие переименования. Создай свой магазин. Прекращайте покупать игры в стиме. Он финансирует их всех.
     

  • 1.18, ДмитрийСССР (?), 10:56, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Господи, какие в последнее время все стали нежные, ранимые, обиженные, угнетённые, каждая надпись на заборе ранит человека до глубины души, термины оскорбляют, цвета оскорбляют, давайте ещё в ЯП запретим эти "плохе" слова!! Или ещё лучше, изобретем новый язык полностью нейтральный, а за попытку использования "некорректных" слов бить электричеством?
     
     
  • 2.25, Michael Shigorin (ok), 11:05, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Господи, какие в последнее время все стали нежные, ранимые, обиженные, угнетённые

    Думаю, это от безделья и хоть смутного, но понимания того, что уважения таким нет и быть не может.  А хочется.

    PS: "И вот не пойму, с чего все такие нежные стали? Какие-то у них бесконечные изломанные паттерны, травмирующие рилейшнщип, проработки с психотерапевтом и what not" -- Симоньян на днях

     
  • 2.47, Аноним (62), 11:22, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уходи из гитхаба. Делай лицензионное ограничение на запрет использования на гитхабе.
     

  • 1.19, Аноним (19), 10:57, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Романы Стивенсона - или в огонь или переписать. Там есть "черная метка"!
     
  • 1.21, x0r (??), 11:00, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Когда коту делать нечего, он яйца лижет.
    Вот как избавятся от неполиткоректных терминов, сразу такая жизнь начнётся - ух, как после принятия поправок в конституцию!
     
     
  • 2.37, Michael Shigorin (ok), 11:17, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Занятная антиформа "этодругого" -- слепить диаметрально противоположные, я бы сказал, противонаправленные вещи в как бы одно и приписать к ним своё основное занятие.

    Политекорректь -- это давний иудейский маразм, сейчас полыхнувший на Западе.

    А поправки -- это латание файрвола или же выковыривание руткита двадцатилетней давности, работы над которым тот же Запад вообще не скрывает (советнички-с).  Почитайте diff сами, вдруг осознаете.

    Попробуйте вместо мемового "мышления" без рефлексии вообще ну хоть немножко головой-то по назначению пользоваться...

     
     
  • 3.45, Урри (?), 11:20, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У Миши с возрастом альцгеймер разыгрался.
    Ждем когда пойдут новости, что его конкуренты вакуумом дома травить пытаются.
     

  • 1.22, Повидло19 (?), 11:00, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Многие помнят ветеранов, восхищаются подвигами партизан, но одновременное под давлением горстки сумасшедших переименовывают невинные понятия, носят маски и прочее. Можно было бы сказать, что доводы убедительны, но я уверен, что немцы в 1941 были не менее убедительны.
     
     
  • 2.32, Michael Shigorin (ok), 11:11, 21/07/2020 Скрыто модератором
    		• +/
     
  • 2.39, Аноним (62), 11:17, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы сами покупаете продукты этой нечисти.
     
  • 2.50, Повидло19 (?), 11:24, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот тут стоп.  Вам действительно объяснить, почему в ОБЖ упоминается на случай газовой атаки тряпица, смоченная водой или хоть собственной мочой (что в случае конкретно хлора технически эффективней -- среда щелочная)?

    Нам забыли сказать, насколько эффективно. Я вы забыли, что при гипотетической газовой атаке вам надо как можно быстрее покинуть место атаки, а не есть курицу в течении часа.

     
  • 2.58, Повидло19 (?), 11:29, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А вот маски/респираторы пришлось надеть по причине начавшейся биологической войны.  Если до Вас это не дошло к апрелю или хотя бы к маю -- попробуйте ещё раз поразмыслить над последовательностью событий _и_ публичных обвинений.  До меня в марте не дошло, но к апрелю всё-таки уже был вынужден сделать соответствующие выводы как пиджак запаса РХБЗ.

    Маски бесполезны, странно, что до вас это так и не доходит. Во-первых, не понятно из базовых принципов и характеристик как они вообще могут работать, а во-вторых ни в одном из экспериментов, специально поставленных для выяснения пользу масок, таковая не была обнаружена.

    И уж точно нет никаких оснований заставлять носить, маски, выкидывать из автобуса, не пускать в магазин или самолёт.

    Кроме пространных рассуждений про биологическую войну, есть рациональные доводы в пользу масок? Чтобы облегчить задачу, вот https://pashev.me/posts/why-masks/

     

  • 1.29, Аноним (62), 11:09, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все поджали хвост и ждут когда их очередь. Никто ничего не делает. Никто не сопротивляется. Боятся сказать публично. Соглашаются с запретом противодействия и нужности дружбы с политкорректностью и полицией.
     
     
  • 2.43, Michael Shigorin (ok), 11:19, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не все.  Но честные там сейчас принимают огонь противника на себя.

    Собственно, беспредельщикам ведь и требуется, чтобы никто не смел вякнуть против.  Если получают отпор -- уползают в кусты, поджав хвост.

     

  • 1.34, Аноним (62), 11:15, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Каждый кто пользуется продуктами политкорректных фирм, платит процентами на поддержку лгбт. Вы сами поддерживаете лгбт покупкой товаров дружественным им фирм и оплатой услуг гитхаба и других лгбт фирм. На ваши деньги устраивают все эти акции.

    Кому не нравится должен уводить все фирмы из гитхаба, lgbt-friendly хостинга, хабрахабра, не кушать скитлз, их шоколадки, кока-колу, прекратить закупать россиией их продукции и потребовать закрыть их фирмы в россии. Если нет - то радуйтесь лгбт.

     
     
  • 2.49, Урри (?), 11:23, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А если я пользуюсь гитхабом бесплатно?

    Тогда я, наверное, герой - ведь я приношу убытки этой гейской конторе. Хм... 🤔

     
  • 2.53, Аноним (53), 11:26, 21/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понятно, все устроили на деньги Медведева с айфоном
     

  • 1.40, Аноним (33), 11:18, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тянет на новую мажорную версию, не иначе. ;)
     
  • 1.44, Гость (??), 11:20, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Напишите кто-нибудь Торвальдсу, что его какой Тровальдс подсидел )))
     
  • 1.46, Аноним (36), 11:21, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пусть ещё I2C, SPI стандарты и библиотеки переделают.
    А то даже часы на материнке являются рабами биоса!
     
  • 1.48, Аноним (48), 11:23, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Прям, как в СССР. Вот вам "исправленные" страницы БСЭ, а оригинальные вы обязаны вырезать и отправить нам.
     
  • 1.55, Аноним (55), 11:27, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нет новостей кроме политики?
    Теперь каждый проект который сделал замену одного слова на другое будем сюда вывешивать?
     
  • 1.56, Аноним (56), 11:28, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    перекатываемся на jack?
     
  • 1.60, Аноним (60), 11:30, 21/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Теперь негры могут вздохнуть свободно.
     

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