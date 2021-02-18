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Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U5

18.02.2021 11:09

Компания Oracle выпустила пятое функциональное обновление для ядра Unbreakable Enterprise Kernel R5, позиционируемого для использования в дистрибутиве Oracle Linux в качестве альтернативы штатному пакету с ядром из Red Hat Enterprise Linux. Ядро доступно для архитектур x86_64 и ARM64 (aarch64). Исходные тексты ядра, включая разбивку на отдельные патчи, опубликованы в публичном Git-репозитории Oracle.

Пакет Unbreakable Enterprise Kernel 5 основан на ядре Linux 4.14 (UEK R4 базировался на ядре 4.1, а UEK R6 на 5.4), которое дополнено новыми возможностями, оптимизациями и исправлениями, а также проверено на совместимость с большинством приложений, работающих в RHEL, и специально оптимизировано для работы с промышленным программным обеспечением и оборудованием Oracle. Установочные и src-пакеты с ядром UEK R5U5 подготовлены для Oracle Linux 7 (нет никаких препятствий по использованию данного ядра в аналогичных версиях RHEL, CentOS и Scientific Linux).

Ключевые улучшения:

  • Проведена оптимизация кода, отвечающего за чистку кэша страниц памяти в гипервизоре KVM, которая позволила повысить производительность крупных гостевых систем и сократить время их запуска.
  • Устранены ошибки и внесены улучшения в код файловых систем btrfs, CIFS, ext4, NFS, OCFS2 и XFS.
  • В RDMA повышена производительность failover/failback-переключений RDS (Reliable Datagram Sockets) в случае сбоев. Добавлены новые средства отладки RDS, выполняющие трассировку при помощи eBPF и DTrace.
  • В securityfs добавлен интерфейс /sys/kernel/security/lockdown для управления lockdown-режимом Secure Boot, который ограничивает доступ пользователя root к ядру и блокирует пути обхода UEFI Secure Boot.
  • Обновлены драйверы устройств, в том числе задействованы новые версии драйверов для LSI MPT Fusion SAS 3.0, BCM573xx, Intel QuickData, Intel i10nm EDAC, Marvell PHY, Microsoft Hyper-V и QLogic Fibre Channel HBA.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Компания Oracle опубликовала инструментарий для миграции с CentOS на Oracle Linux
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 8.3
  4. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R6U1
  5. OpenNews: Компания Oracle выпустила ядро Unbreakable Enterprise Kernel R5U4
  6. OpenNews: Компания Oracle опубликовала ядро Unbreakable Enterprise Kernel 6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54612-oracle
Ключевые слова: oracle, linux
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Обсуждение (6) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Леголас (ok), 11:17, 18/02/2021 [ответить]  
    		• –1 +/
    Unforgettable, Unrepeatable, Untouchable and Unique Unbreakable Enterprise Kernel.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:42, 18/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть не SRU, и на том спасибо.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:50, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну вот и не SRI, tugoserya.
     
  • 2.5, Аноним (5), 11:51, 18/02/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    SRUN - Security Support, Unbreakable.
     

  • 1.4, Анончик (?), 11:50, 18/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    >Компания Oracle выпустила ядро

    Для РФ прямо очень актуальное гадание.
    Выпустят, не выпустят, выпустят, не ...

     
  • 1.6, Аноним (6), 11:53, 18/02/2021 [ответить]  
    		• +/
    Кстати для продакшена отлично подходит и при обновах не валится как тот же цент как итог со всех машин цент был удален и поставлен оракл.
     
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