Разработчики LibreOffice намерены поставлять новые выпуски с меткой "Personal Edition"

2.5 , Онаним ( ? ), 09:07, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – А чему здесь должна помешать GPL?

3.10 , A.Stahl ( ok ), 09:14, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +8 + / – BSDшникам всему GPL мешает.

3.35 , Тот_Самый_Анонимус ( ? ), 10:09, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хз чему, спроси у тех, кто до посинения убеждал меня в том что гпл лучше апача. По мне так лицемерная лицензия от лицемерного фонда, который сам предпочитает принимать код с полной передачей прав на него, а не под своей гнутой ГПЛ.

2.14 , Аноним ( 14 ), 09:17, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А ты не очень умненький, да?

2.15 , Аноним ( 15 ), 09:17, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > БУГАГА!!!

> Ну что теперь скажете защитники ГПЛ? Кто с пеной у рта доказывал

> что ГПЛ чему-то там помешает?

> Апач оказлся честнее в очередной раз, а идиоты снова едят лапшу с

> ушей. Ты нормальный или где?!

Причём тут "защитники ГПЛ" и "чему-то там помешает"?

Если лицензия не сменится на закрытую, что на самом деле тяжеловато будет сделать для всего проекта, но могут попробовать свои новые наработки делать под другой лицензией, то всё норм.

GPL не запрещает продавать продукт и не раздавать код всем встречным, она просто обязывает отдать код пользователю по требованию, т.е. если единственный возможный способ получить ПО это покупка за деньги, то соответственно только реальные купившие могут запрашивать код, это во-первых.

А во-вторых, GPL не обязывает поставлять LTS обновления всем без разбора кто имеет копию, она просто обяжет всех отдавать код по требованию тем, кто является клиентом владеющим копией LTS редакции через канал официального распространения.

Именно так работает красношляпа, а ты, Тот_Самый_Анонимус, садись два! И срочно учить текст GPL от корки до корки, чтобы больше не писать таких глупостей, и за тебя коллегам не было стыдно, а то позор всех Анонимов! Хотя ты даже не труъ Аноним, а какой-то эрзац неймфажный.

2.17 , Экономист ( ? ), 09:24, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А вы сами согласны разбираться в тоннах лапши на C++ бесплатно? Забить на работу или семью и чинить баги.

Вдумайтесь, GPL не противоречит заработку. Она всего лишь обязывает вас поставлять исходники своим клиентам и не ограничивать их во внесении изменений и дальнейшем распространении. Да это делаем заработок несколько более шатким, так как ничто не сдерживает пользователя от распространения исходников далее бесплатно. С другой стороны, такая модель подстёгивает зарабатывать _на внесении изменений_, а не на копиях. Если вы являетесь драйвером изменений в проекте и больше никто не хочет там ковыряться, а софт полезный, то будут компании которые готовы заплатить чтобы починить надоевшую проблему. А GPL не ограничивает вас во взымании платы за свою работу.

3.47 , Аноним ( 47 ), 11:00, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Никакие нормальные фирмы за LibreOffice платить не будут. Купят MicrosoftOffice со скидочкой.

2.27 , антифрактал ( ? ), 09:44, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну давай начнём с того, что лицензия у Либры MPL 2.0/ LGPL. Во вторых - они не меняют лицензию, они билды официальные будут делать с говеным лейблом

В-третьих - ты легко можешь скачать исходники, сделать правки, удаляющие булл-шит, сделать свой билд и ставить его куда угодно. Только вот это будет уже не LibreOffice

И вот тут начинаюься проблемы доверия к тебе и работоспособности твоей сборки

2.30 , Аноним ( 30 ), 09:46, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Gpl ужасная лицензия, я использую ПО только с честнейшей, ms eula

