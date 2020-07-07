Разработчики LibreOffice намерены поставлять новые выпуски с меткой "Personal Edition"

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|2.19, Аноним (19), 09:27, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Это, начало пути в светлое будущее, где не будет токсичных пользователей
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|3.23, And (??), 09:32, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Очередной виток спирали. :)
В среднем движется к лучшему.
ОпенОфис у Ора.
ЛибреОфис сейчас и будет у кого-то.
Вангую: затем KDE Офис.
К тому времени привыкнем к затеям Гномовцам и там был AbiWord.
На пару витков ещё есть запас. :)
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|3.36, Lex (??), 10:09, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ох уж эти изобличители т.н «токсичных пользователей»
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|1.3, Тот_Самый_Анонимус (?), 09:06, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–18 +/–
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БУГАГА!!!
Ну что теперь скажете защитники ГПЛ? Кто с пеной у рта доказывал что ГПЛ чему-то там помешает?
Апач оказлся честнее в очередной раз, а идиоты снова едят лапшу с ушей.
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|3.35, Тот_Самый_Анонимус (?), 10:09, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз чему, спроси у тех, кто до посинения убеждал меня в том что гпл лучше апача. По мне так лицемерная лицензия от лицемерного фонда, который сам предпочитает принимать код с полной передачей прав на него, а не под своей гнутой ГПЛ.
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|2.15, Аноним (15), 09:17, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> БУГАГА!!!
> Ну что теперь скажете защитники ГПЛ? Кто с пеной у рта доказывал
> что ГПЛ чему-то там помешает?
> Апач оказлся честнее в очередной раз, а идиоты снова едят лапшу с
> ушей.
Ты нормальный или где?!
Причём тут "защитники ГПЛ" и "чему-то там помешает"?
Если лицензия не сменится на закрытую, что на самом деле тяжеловато будет сделать для всего проекта, но могут попробовать свои новые наработки делать под другой лицензией, то всё норм.
GPL не запрещает продавать продукт и не раздавать код всем встречным, она просто обязывает отдать код пользователю по требованию, т.е. если единственный возможный способ получить ПО это покупка за деньги, то соответственно только реальные купившие могут запрашивать код, это во-первых.
А во-вторых, GPL не обязывает поставлять LTS обновления всем без разбора кто имеет копию, она просто обяжет всех отдавать код по требованию тем, кто является клиентом владеющим копией LTS редакции через канал официального распространения.
Именно так работает красношляпа, а ты, Тот_Самый_Анонимус, садись два! И срочно учить текст GPL от корки до корки, чтобы больше не писать таких глупостей, и за тебя коллегам не было стыдно, а то позор всех Анонимов! Хотя ты даже не труъ Аноним, а какой-то эрзац неймфажный.
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|2.17, Экономист (?), 09:24, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А вы сами согласны разбираться в тоннах лапши на C++ бесплатно? Забить на работу или семью и чинить баги.
Вдумайтесь, GPL не противоречит заработку. Она всего лишь обязывает вас поставлять исходники своим клиентам и не ограничивать их во внесении изменений и дальнейшем распространении. Да это делаем заработок несколько более шатким, так как ничто не сдерживает пользователя от распространения исходников далее бесплатно. С другой стороны, такая модель подстёгивает зарабатывать _на внесении изменений_, а не на копиях. Если вы являетесь драйвером изменений в проекте и больше никто не хочет там ковыряться, а софт полезный, то будут компании которые готовы заплатить чтобы починить надоевшую проблему.
А GPL не ограничивает вас во взымании платы за свою работу.
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|3.47, Аноним (47), 11:00, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Никакие нормальные фирмы за LibreOffice платить не будут. Купят MicrosoftOffice со скидочкой.
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|2.27, антифрактал (?), 09:44, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну давай начнём с того, что лицензия у Либры MPL 2.0/ LGPL. Во вторых - они не меняют лицензию, они билды официальные будут делать с говеным лейблом
В-третьих - ты легко можешь скачать исходники, сделать правки, удаляющие булл-шит, сделать свой билд и ставить его куда угодно. Только вот это будет уже не LibreOffice
И вот тут начинаюься проблемы доверия к тебе и работоспособности твоей сборки
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|2.30, Аноним (30), 09:46, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Gpl ужасная лицензия, я использую ПО только с честнейшей, ms eula
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|2.12, Онаним (?), 09:15, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Очередная "прогрессивная" чушь от эффективных манагеров
Портянка из буллшита на 56 страниц, я офигел это читать.
Если выжать из неё все значащее, останется страниц 10.
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|4.42, rioko (?), 10:51, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ты внес какой-то вклад вкомьюнити что ли ?
или по твоему комьюнити это просто потрындеть на опеннете ? )
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|1.7, Аноним (4), 09:08, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Решили пойти по пути RHEL, надеюсь что для интерпрайза также все наработки будут под GPL.
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|2.13, Онаним (?), 09:17, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Решили пойти по пути RHEL, надеюсь что для интерпрайза также все наработки
> будут под GPL.
По сути они хотят чётко разделить саппорт на коммюнити и пейд, как в последнее время обычно и делается.
И в принципе это нормально, хоть и лютый геморрой для обывателя, который всё ещё надеется, что ему положена какая-то поддержка.
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|1.8, Аноним (8), 09:09, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Не очень понимаю, зачем именно так.
Если есть другие, коммерческие редакции, пусть бы они и были с метками.
Если так хочется повесить метку на основную редакцию, написали бы Libre Office Master Edition.)))
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|2.16, garrick (?), 09:20, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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И сразу после выпуска начать компанию по переименованию Master в...
А ещё лучше сразу Black Master!
:)
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|2.37, Аноним (37), 10:21, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Master не прокатило бы. Очень сильно воняет всякая нечисть, которая к 2020 году узнала, что программирование - это когда что-то печатают буквами, и начали в этих буквах искать свою больную тему, думая, что их запомнят как "освободителей от предрассудков". В 2020 году. Ага
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|1.9, Че (?), 09:09, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Мочить! Это те самые "невинные изменения", которые всегда заканчиваются плохо.
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|1.20, Аноним (20), 09:27, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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А что нельзя было оставить LibreOffice и добавить LibreOffice Enterprise?
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|2.25, антифрактал (?), 09:39, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно конечно. Только вот стоящие у руля фонда Коллабора и СиБ хотят, чтобы к ним вот прям щас побежали заказчики, которым станет нельзя юзать "персональ" софт в офисах
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|3.38, Блабла (?), 10:23, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну не бегут ведь менять Home Edition версии винды в офисах, где нет AD оно не особо нужно
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|1.22, Аноним (22), 09:29, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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главное, чтобы круг жизни не замкнулся и не переименовались обратно в StarOffice =)
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|1.24, iPony129412 (?), 09:34, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Опять нищ...как бы это сказать-то по CoC.
Во, которые не партнёры, а халявщики.
Короче эти самые буянят и воняют.
Всё им дай за бесплатно.
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|1.31, Аноним (31), 09:56, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А как на счёт того, чтобы LO для начала перестал быть глюкодромом и calc перестал ломать фильтры при переезде файлов с машины на машину, например? Или Personal в данном случае означает "даже не думайте передававать свои файлы куда-то ещё"?
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|1.32, Vitto74 (ok), 09:56, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Было бы логично назвать Community Edition. Иначе можно запутаться. Ничего не помешает в корпоративном секторе использовать полностью свободную редакцию как и дома использовать коммерческую.
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|2.39, rm_ (ok), 10:24, 07/07/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так они и хотят чтобы вы запутались, и в результате заплатили деньги, хотя и не обязаны.
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|1.33, Технополис (ok), 10:00, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Ничего в этом плохого нет. Люди хотят создать нормальную экосистему для своего продукта. Если ты умный и талантливый, то бери их исходники, в которых собрана жизнь и труд сотен людей, и твори свой продукт. Они создают основу, а вы имеете право ее изменять и расширять. И можете добавлять к названию родительского продукта свои расширения. Короче TDF заботится о развитии.
Люди придумали такое название для систематизации версий. Когда напишите столько же исходного кода, или его сотую часть, то можете иметь право придумывать свои названия.
А то у нас в стране некоторые ушлые Офисы берут эти исходники, стирают все упоминания о их авторах, что-то свое небольшое добавляют и громко рапортуют о новых изменениях в их продукте. И бегут регистрироваться в «реестре программ» без всякого упоминания о родоначальниках исходного кода. А потом видишь на экране до боли знакомый интерфейс Офиса, только отстающий от оригинала на пару обновлений.
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|1.34, Повидло19 (?), 10:05, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А коммерческие поставщики свистелок, не могли просто писать ЛибреОфис Про? (Например)
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|1.41, Ю.Т. (?), 10:33, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Мы были дураки, раздавая изделие бесплатно, теперь мы будем умные, и будем изделие продавать (непременно умно)".
Управлять проектом это не рукавом трясти:
An increasing number of community members is not aware of the roots of the project, and while providing enthusiastic contributions may also create frictions (кадр 22)
Думают всё зажать под "один голос", надо полагать.
Краткосрочно на этой движухе выиграет AOO.
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|1.44, Аноним (47), 10:54, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Когда LibreOffice допилят, LibreOffice, будет дороже чем MicrosoftOffice.
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|1.46, Аноним (47), 10:57, 07/07/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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LibreOffice 5-летку объявили. Скоро развал коммунизма будет. Когда развалят, скажут, в рыночек не вписались.
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