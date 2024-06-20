Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 8.1

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 8.1 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 8.1, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: Реализован полноценный редактор файлов в формате PDF, позволяющий редактировать текст, добавлять, поворачивать и удалять страницы, вставлять и изменять объекты (таблицы, фигуры, текст, изображения, ссылки и т.п.), прикреплять комментарии и сноски к выделенному тексту. Переключение между режимами редактирования и просмотра PDF осуществляется при помощи новой кнопки на панели инструментов.

Для создания и редактирования заполняемых форм вместо ранее применяемого формата DOCXF задействован формат PDF. Пользователь теперь может создать в редакторе PDF шаблон с необходимыми интерактивными полями, настроить свойства и сохранить созданную форму в виде PDF-файла.

Изменения в редакторе документов: В верхней панели реализована кнопка для переключения между режимами редактирования, рецензирования и просмотра документа. Добавлена поддержка изменения цвета фона страницы (Layout -> Page Color) и показа корректного фона, выставленного при редактировании в других офисных пакетах. Предоставлена возможность настройки формата нумерации страниц. Обновлены встроенные стили абзацев. В меню и панель инструментов добавлены элементы для управления отступами абзацев. Обновлены настройки межстрочного интервала.

Изменения в табличном процессоре: Добавлена возможность ограничения доступа к определённому диапазону ячеек (в ONLYOFFICE DocumentServer через диалог "Protection -> Protect Range" можно разрешать или запрещать отдельным пользователям просмотр выбранных ячеек, содержащих конфиденциальные данные). В панели с историей версий электронной таблицы обеспечена подсветка изменений, произведённых в выбранной версии. Реализованы функции GETPIVOTDATA и IMPORTRANGE. Добавлены подсказки по вставке собственных функций. Добавлена возможность копирования и перемещения листов между рабочими книгами, открытыми в одном браузере. Обеспечена подсветка номеров строк и столбцов для выделенных ячеек.

Изменения в редакторе презентаций: Добавлен "Мастер слайдов" (Slide Master) для быстрого изменения слайдов, позволяющий применить определённые изменения сразу к нескольким слайдам в презентации, без необходимости повторения операции с каждым слайдом. Реализована новая боковая панель с расширенными настройками фона слайдов. Во вкладку "Анимация" добавлена дополнительная нижняя панель, показывающая все применённые эффекты на шкале времени. На платформах Linux и Windows задействован новый интерфейс для воспроизведения файлов со звуком и видео, оформленный в виде встроенной в презентацию панели.

Во всех редакторах добавлена поддержка включения теней для вставленных фигур, а также предоставлена возможность изменения прозрачности, размера, угла и расстояния тени.

Расширен набор цветовых схем.

Предоставлена возможность настройки наличия кнопок "Сохранить", "Печать", "Undo" и "Redo" в области быстрого запуска в заголовке.

Изменено оформление элементов интерфейса. Например, изменено размещение многих кнопок в панели инструментов.

В online-библиотеке шаблонов, помимо форм теперь доступны шаблоны текстовых документов, электронных таблиц и презентаций.

В десктоп-редакторы добавлена опция командной строки "--lock-portals" для скрытия страницы подключения к облачным сервисами, например, если планируется работать только с локальными файлами. Для возвращения поддержки подключения к облаку предусмотрена опция "--unlock-portals".

В настройки добавлен параметр для включения/отключения аппаратного ускорения операций с графикой.

В десктоп-редакторах для платформы Linux предоставлена возможность указания имени файла для открытия из терминала.

В диалоге вставки гиперссылки добавлена кнопка для выбора локального файла.

Добавлена возможность использования TLS для шифрования соединения с MySQL.

Предоставлена возможность изменения интерфейса через плагины.

Устранено 11 уязвимостей (идентификаторы CVE не присвоены), среди которых переполнения буфера при преобразовании EPUB в PDF и ODP в PPTX.



