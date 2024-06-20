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Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 8.1

20.06.2024 23:10

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 8.1 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 8.1, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Реализован полноценный редактор файлов в формате PDF, позволяющий редактировать текст, добавлять, поворачивать и удалять страницы, вставлять и изменять объекты (таблицы, фигуры, текст, изображения, ссылки и т.п.), прикреплять комментарии и сноски к выделенному тексту. Переключение между режимами редактирования и просмотра PDF осуществляется при помощи новой кнопки на панели инструментов.
  • Для создания и редактирования заполняемых форм вместо ранее применяемого формата DOCXF задействован формат PDF. Пользователь теперь может создать в редакторе PDF шаблон с необходимыми интерактивными полями, настроить свойства и сохранить созданную форму в виде PDF-файла.
  • Изменения в редакторе документов:
    • В верхней панели реализована кнопка для переключения между режимами редактирования, рецензирования и просмотра документа.
    • Добавлена поддержка изменения цвета фона страницы (Layout -> Page Color) и показа корректного фона, выставленного при редактировании в других офисных пакетах.
    • Предоставлена возможность настройки формата нумерации страниц.
    • Обновлены встроенные стили абзацев.
    • В меню и панель инструментов добавлены элементы для управления отступами абзацев.
    • Обновлены настройки межстрочного интервала.
  • Изменения в табличном процессоре:
    • Добавлена возможность ограничения доступа к определённому диапазону ячеек (в ONLYOFFICE DocumentServer через диалог "Protection -> Protect Range" можно разрешать или запрещать отдельным пользователям просмотр выбранных ячеек, содержащих конфиденциальные данные).
    • В панели с историей версий электронной таблицы обеспечена подсветка изменений, произведённых в выбранной версии.
    • Реализованы функции GETPIVOTDATA и IMPORTRANGE.
    • Добавлены подсказки по вставке собственных функций.
    • Добавлена возможность копирования и перемещения листов между рабочими книгами, открытыми в одном браузере.
    • Обеспечена подсветка номеров строк и столбцов для выделенных ячеек.
  • Изменения в редакторе презентаций:
    • Добавлен "Мастер слайдов" (Slide Master) для быстрого изменения слайдов, позволяющий применить определённые изменения сразу к нескольким слайдам в презентации, без необходимости повторения операции с каждым слайдом.
    • Реализована новая боковая панель с расширенными настройками фона слайдов.
    • Во вкладку "Анимация" добавлена дополнительная нижняя панель, показывающая все применённые эффекты на шкале времени.
    • На платформах Linux и Windows задействован новый интерфейс для воспроизведения файлов со звуком и видео, оформленный в виде встроенной в презентацию панели.
  • Во всех редакторах добавлена поддержка включения теней для вставленных фигур, а также предоставлена возможность изменения прозрачности, размера, угла и расстояния тени.
  • Расширен набор цветовых схем.
  • Предоставлена возможность настройки наличия кнопок "Сохранить", "Печать", "Undo" и "Redo" в области быстрого запуска в заголовке.
  • Изменено оформление элементов интерфейса. Например, изменено размещение многих кнопок в панели инструментов.
  • В online-библиотеке шаблонов, помимо форм теперь доступны шаблоны текстовых документов, электронных таблиц и презентаций.
  • В десктоп-редакторы добавлена опция командной строки "--lock-portals" для скрытия страницы подключения к облачным сервисами, например, если планируется работать только с локальными файлами. Для возвращения поддержки подключения к облаку предусмотрена опция "--unlock-portals".
  • В настройки добавлен параметр для включения/отключения аппаратного ускорения операций с графикой.
  • В десктоп-редакторах для платформы Linux предоставлена возможность указания имени файла для открытия из терминала.
  • В диалоге вставки гиперссылки добавлена кнопка для выбора локального файла.
  • Добавлена возможность использования TLS для шифрования соединения с MySQL.
  • Предоставлена возможность изменения интерфейса через плагины.
  • Устранено 11 уязвимостей (идентификаторы CVE не присвоены), среди которых переполнения буфера при преобразовании EPUB в PDF и ODP в PPTX.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 8.0
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 24.2
  4. OpenNews: Выпуск Apache OpenOffice 4.1.15
  5. OpenNews: Увидел свет CODE 22.05, дистрибутив для развёртывания LibreOffice Online
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61414-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (14) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Анонимус_б67 (?), 23:30, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    просто лучший офисный пакет
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 23:56, 20/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Особенно если его не запускать. Или хотя бы не пытаться в этом работать.
     
  • 2.11, noc101 (ok), 02:11, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Спорно. Я тащусь от WPS
     

  • 1.2, Аноним (2), 23:54, 20/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    годный проект
     
  • 1.4, Аноним (4), 00:01, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Угадайте что в зависимостях у onlyoffice в AUR. Правильно - libreoffice. ) Для чего? Для шрифтов... ))
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 00:24, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    Не верю. Может быть кто-то накосячил?
    Офис для офиса, чтобы можно было использовать офис пока ты работаешь в офисе?
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 03:35, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Открою тебе секрет, но в своё время гугл докс был просто веб представлением того что выдавал опенофис при сохранени в html.
     
  • 2.6, Аноним (6), 00:31, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Оно один пакет со шрифтом у меня притянуло, болезный - ttf-carlito.

    Ну и в https://aur.archlinux.org/packages/onlyoffice-bin явно указано, что либра как зависимость - optional для конкретного специфичного семейства шрифтов.

     

  • 1.7, None (??), 00:38, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чем он лучше либры?
     
     
  • 2.10, Bottle (?), 01:28, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сертифицирован для применения. Т.е. можно применять на работе с бюрократией.
    https://www.onlyoffice.com/ru/certificates.aspx
     
  • 2.12, noc101 (ok), 02:12, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да боже, всем лучше. Вот просто всем! Возьми поставь и погляди
     
     
  • 3.15, Аноним (14), 03:36, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тебе про дары данайцев когда-нибудь рассказывали или нет?
     
  • 2.13, Axel (??), 02:31, 21/06/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да даже AbiWord лучше LibreOffice.
     

  • 1.9, Bottle (?), 01:26, 21/06/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Всегда здорово, что есть альтернатива, хотя сам пользуюсь либрой.
     

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