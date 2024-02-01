Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 8.0

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Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 8.0.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.
Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 8.0, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.
В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).
Основные новшества:
- Добавлена возможность создания сложных форм в формате PDF, которые можно заполнять в online. В редакторе форм осуществлён переход от формата OFORM к формату PDF с формами в формате OOXML. Добавлен диалог для преобразования старых файлов OFORM в PDF.
Для создания форм можно использовать шаблоны в формате DOCXF.
Добавлены подсказки, выводимые при работе с шаблонами форм в формате DOCXF.
Добавлен инструмент Date Picker, позволяющий выбрать дату при заполнении формы в PDF.
- Добавлена возможность шифрования PDF-файлов с использованием заданного пароля.
- Добавлен модуль для интеграции с системой дистанционного обучения Moodle.
- В Linux и Windows реализована возможность загрузки локальных тем оформления в редакторы.
- В Linux обеспечена подгонка стилей кнопок управления окнами к оформлению пользовательской оболочки.
- В Linux и Windows изменён виджет для отображения загрузок и индикатор загрузки.
- В сборках для Windows обеспечено добавление в меню Start ярлыков для создания новых файлов в ONLYOFFICE, а также добавлен список недавно открытых файлов, возможность закрепления недавно открытых файлов в контекстном меню и поддержка выделения и снятия выделения всех форматов в инсталляторе MSI. Обновлена система доставки обновлений.
- Представлены новые логотипы всех приложений и пакетов.
- Функция добавления комментария ко всему документу перемещена из нижней части панели с комментариями в область настроек. В заголовок панели с комментариями добавлена отдельная кнопка для добавления комментария к тексту.
- Кнопки, не умещающиеся по высоте (кнопки категорий и плагинов), перенесены в выпадающее меню "...".
- Добавлена настройка для включения экранного ридера.
- В редакторы добавлена поддержка языков, в которых набор текста производится в направлении справа-налево (RTL).
- В редактор документов добавлена частичная поддержка двунаправленого текста.
- Улучшения в табличном процессоре:
- Добавлена функция "Поиск цели" (Goal Seek), которую можно использовать для подгонки содержимого связанных ячеек под значение, которое хочется получить в указанной ячейке.
- Добавлена утилита "Series" для создания числовых последовательностей.
- Добавлен мастер вставки диаграмм, который на основе выбранных данных предлагает список рекомендованных видов диаграмм и обеспечивает предпросмотр на основе этих данных.
- Добавлены настройки заполнения развёрнутых ячеек.
- В панель добавлен элемент "раскрыть/свернуть" и контекстное меню для сводных таблиц.
- При выводе на печать предоставлена возможность горизонтальной и вертикальной центровки документа.
- Добавлена поддержка создания ссылки на выбранный диапазон в режиме просмотра.
- В редакторе презентаций добавлена возможность установки итогового цвета для анимационных эффектов, меняющих цвет. Обеспечен перевод в неактивное состояние пиктограмм
анимационных эффектов, если эффекты не применимы к объекту. Добавлена частичная поддержка двунаправленого текста.
- Добавлена возможность одновременного использования нескольких визуальных плагинов - для каждого запущенного плагина в панель теперь добавляется отдельная кнопка, что, например, позволяет одновременно переводить текст, проверять орфографию и формировать библиографию, на лету переключаясь между этими задачами. В менеджере плагинов для каждого плагина добавлена вкладка со списком изменений. Добавлена отдельная кнопка для вывода списка системных плагинов, выполняемых в фоновом режиме.
- Проведена оптимизация производительности: время создания пустых файлов сократилось на 15%, время открытия обычных файлов сократилось на 20%, а открытия больших файлов на 15%.
- В серверный бэкенд добавлена поддержка СУБД Oracle и MS SQL Server.
- В мобильной версии предоставлена возможность переключения на системную тему оформления. Изменён интерфейс работы с формами. Добавлена возможность поиска формул и просмотра недавно использованных формул. Реализована поддержка добавления собственного формата ячеек для электронной таблицы. В редакторе документов добавлен переключатель между режимами просмотра и редактирования, а также добавлена настройка для выбора языка для документа.
- В настройки добавлен параметр config.editorConfig.user.image для выставления аватара текущего пользователя.
- Устранены уязвимости, вызывающие переполнение буфера при преобразовании форматов PPT в PPTX и ODP в PDF, а также уязвимость позволяющая манипулировать системой пользователя при преобразовании специально оформленного HTML в DOCX. Устранено шесть XSS уязвимостей, допускающих межсайтовый скриптинг.