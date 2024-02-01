Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 8.0

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 8.0.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3. Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 8.0, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS. В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты). Основные новшества: Добавлена возможность создания сложных форм в формате PDF, которые можно заполнять в online. В редакторе форм осуществлён переход от формата OFORM к формату PDF с формами в формате OOXML. Добавлен диалог для преобразования старых файлов OFORM в PDF. Для создания форм можно использовать шаблоны в формате DOCXF. Добавлены подсказки, выводимые при работе с шаблонами форм в формате DOCXF. Добавлен инструмент Date Picker, позволяющий выбрать дату при заполнении формы в PDF.

Добавлена возможность шифрования PDF-файлов с использованием заданного пароля.

Добавлен модуль для интеграции с системой дистанционного обучения Moodle.

В Linux и Windows реализована возможность загрузки локальных тем оформления в редакторы.

В Linux обеспечена подгонка стилей кнопок управления окнами к оформлению пользовательской оболочки.

В Linux и Windows изменён виджет для отображения загрузок и индикатор загрузки.

В сборках для Windows обеспечено добавление в меню Start ярлыков для создания новых файлов в ONLYOFFICE, а также добавлен список недавно открытых файлов, возможность закрепления недавно открытых файлов в контекстном меню и поддержка выделения и снятия выделения всех форматов в инсталляторе MSI. Обновлена система доставки обновлений.

Представлены новые логотипы всех приложений и пакетов.

Функция добавления комментария ко всему документу перемещена из нижней части панели с комментариями в область настроек. В заголовок панели с комментариями добавлена отдельная кнопка для добавления комментария к тексту.

Кнопки, не умещающиеся по высоте (кнопки категорий и плагинов), перенесены в выпадающее меню "...".

Добавлена настройка для включения экранного ридера.

В редакторы добавлена поддержка языков, в которых набор текста производится в направлении справа-налево (RTL).

В редактор документов добавлена частичная поддержка двунаправленого текста.

Улучшения в табличном процессоре: Добавлена функция "Поиск цели" (Goal Seek), которую можно использовать для подгонки содержимого связанных ячеек под значение, которое хочется получить в указанной ячейке. Добавлена утилита "Series" для создания числовых последовательностей. Добавлен мастер вставки диаграмм, который на основе выбранных данных предлагает список рекомендованных видов диаграмм и обеспечивает предпросмотр на основе этих данных. Добавлены настройки заполнения развёрнутых ячеек. В панель добавлен элемент "раскрыть/свернуть" и контекстное меню для сводных таблиц. При выводе на печать предоставлена возможность горизонтальной и вертикальной центровки документа. Добавлена поддержка создания ссылки на выбранный диапазон в режиме просмотра.

В редакторе презентаций добавлена возможность установки итогового цвета для анимационных эффектов, меняющих цвет. Обеспечен перевод в неактивное состояние пиктограмм анимационных эффектов, если эффекты не применимы к объекту. Добавлена частичная поддержка двунаправленого текста.

Добавлена возможность одновременного использования нескольких визуальных плагинов - для каждого запущенного плагина в панель теперь добавляется отдельная кнопка, что, например, позволяет одновременно переводить текст, проверять орфографию и формировать библиографию, на лету переключаясь между этими задачами. В менеджере плагинов для каждого плагина добавлена вкладка со списком изменений. Добавлена отдельная кнопка для вывода списка системных плагинов, выполняемых в фоновом режиме.

Проведена оптимизация производительности: время создания пустых файлов сократилось на 15%, время открытия обычных файлов сократилось на 20%, а открытия больших файлов на 15%.

В серверный бэкенд добавлена поддержка СУБД Oracle и MS SQL Server.

В мобильной версии предоставлена возможность переключения на системную тему оформления. Изменён интерфейс работы с формами. Добавлена возможность поиска формул и просмотра недавно использованных формул. Реализована поддержка добавления собственного формата ячеек для электронной таблицы. В редакторе документов добавлен переключатель между режимами просмотра и редактирования, а также добавлена настройка для выбора языка для документа.

В настройки добавлен параметр config.editorConfig.user.image для выставления аватара текущего пользователя.

Устранены уязвимости, вызывающие переполнение буфера при преобразовании форматов PPT в PPTX и ODP в PDF, а также уязвимость позволяющая манипулировать системой пользователя при преобразовании специально оформленного HTML в DOCX. Устранено шесть XSS уязвимостей, допускающих межсайтовый скриптинг.







