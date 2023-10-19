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Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 7.5.0

19.10.2023 16:56

Опубликован выпуск ONLYOFFICE DocumentServer 7.5.0 с реализацией сервера для online-редакторов ONLYOFFICE и организации совместной работы. Редакторы можно использовать для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Код проекта распространяется под свободной лицензией AGPLv3.

Одновременно сформирован выпуск продукта ONLYOFFICE DesktopEditors 7.5, построенного на единой кодовой базе с online-редакторами. Десктоп-редакторы оформлены в виде приложений для рабочего стола, которые написаны на JavaScript с использованием web-технологий, но объединяют в одном наборе клиентские и серверные компоненты, оформленные для самодостаточного использования на локальной системе пользователя, без обращения к внешнему сервису. Для совместной работы на своих мощностях также можно использовать платформу Nextcloud Hub, в которой обеспечена полная интеграция с ONLYOFFICE. Готовые сборки сформированы для Linux, Windows и macOS.

В ONLYOFFICE заявлена полная совместимость с форматами MS Office и OpenDocument. Среди поддерживаемых форматов: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Предусмотрена возможность расширения функциональности редакторов через плагины, например, доступны плагины для создания шаблонов и добавления видео с YouTube. Готовые сборки сформированы для Windows и Linux (deb- и rpm-пакеты).

Основные новшества:

  • Добавлен редактор PDF, поддерживающий заполнение PDF-форм, а также добавление аннотаций, комментариев и рисунков.
  • Добавлены дополнительные уровни масштабирования интерфейса: 225% и 275%. Обеспечено сохранение выбранного масштаба между перезапусками. В настройки добавлена возможность просмотра прошлого уровня масштабирования.
  • В меню "File / Open Recent" всех редакторов добавлен список недавно открытых файлов, который ранее показывался только в основном окне.
  • Добавлено предупреждение при попытке закрытия приложения, если открыто несколько файлов.
  • В кнопку вставки символов добавлено меню для быстрого доступа к наиболее популярным символам.
  • Добавлена поддержка изображений в формате SVG.
  • Добавлена настройка для скрытия панели с инструментами для редактирования уравнений.
  • Добавлена возможность создания новых офисных файлов из локальных шаблонов в форматах DOTX и OTT.
  • Добавлены подсказки для изображений в объектах Smart Art.
  • Во встроенном просмотрщике предоставлена возможность открытия файлов, защищённых паролем.
  • В правую панель добавлена поддержка редактирования точек границы AutoShape.
  • Для вставки символов в верхнем и нижнем индексе добавлены клавиатурные комбинации Ctrl + "." и Ctrl + ",".
  • Редактор документов
    • Добавлена поддержка автоматического переноса части слов на другую строку.
    • Изменена логика выделения областей. Добавлена настройка умного выделения абзацев (если при выделении пропущен символ абзаца, но будет добавлен автоматически).
    • Добавлена настройка для удаления элементов управления содержимым (content control) при редактировании.
    • В панели изменена логика работы кнопок "Принять" и "Отклонить" при рецензировании изменений.
  • Редактор таблиц
    • Добавлен режим показа только формул в ячейках.
    • Обеспечена поддержка отслеживания связи между формулами и ячейками.
    • Добавлена функция "SORTBY".
    • Реализованы преднастройки границ при выводе на печать.
    • В сводные таблицы (Pivot Tables) добавлены: опция для показа деталей, возможность установки числового формата для полей и поддержка открытия данных в новой таблице при двойном щелчке мышью на значении.
    • При заполнении ячеек добавлено автозаполнение дней недели.
    • Добавлена возможность перемещения строк и столбцов в режиме Drag-and-drop.
    • Предоставлена возможность фильтрации по дате.
    • Добавлена поддержка вставки изображений в верхние и нижние колонтитулы.
    • В настройках обеспечено запоминание разделителя и кодировки CSV-файлов для использования в будущих сеансах.
    • Добавлена поддержка вставки разрывов страниц для разделения страниц при печати электронной таблицы.
  • Редактор презентаций.
    • Изменён цвет заголовка редактора презентации.
    • Реализована возможность использования морфинга для перехода между слайдами.
    • Предоставлена поддержка назначения имён объектам.
    • Добавлена возможность выбора слайда для начала нумерации.
    • Настройки верхних и нижних колонтитулов разделены на секции, связанные со слайдом и примечаниями (Notes and Handouts).
    • Добавлена возможность задания альтернативных описаний заполнителей слайдов.
    • Предоставлена возможность быстрого перехода на определённый слайд через ввод его номера и нажатия Enter во время предпросмотра презентации.
  • В редакторе форм настройки перенесены в правую панель для унификации с другими редакторами.
  • Устранены уязвимости, позволяющие прочитать содержимое памяти при преобразовании DOC в DOCX, а также вставить внешнее изображение и обратиться к локальным ресурсам при преобразовании HTML в DOCX.




  1. Главная ссылка к новости (https://www.onlyoffice.com/blo...)
  2. OpenNews: Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 7.4.0
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.8
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 7.6
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59957-onlyoffice
Ключевые слова: onlyoffice
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (34) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 17:32, 19/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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  • 2.7, Skullnet (ok), 17:48, 19/10/2023 Скрыто модератором
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  • 3.10, Аноним (10), 17:51, 19/10/2023 Скрыто модератором
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  • 4.34, Аноним (34), 19:24, 19/10/2023 Скрыто модератором
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  • 2.11, An0n (?), 17:51, 19/10/2023 Скрыто модератором
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     ....ответы скрыты модератором (4)

  • 1.2, Аноним (2), 17:42, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Под фришкой хотят немодно-молодежную node16, который EOL в сентябре.
    доколе?
     
     
  • 2.5, AleksK (ok), 17:46, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И? Она сразу перестанет работать?
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:44, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пока не завезли что то вроде PowerQuery в таблицы - не нужно.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 18:07, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    микрософт опять что-то с префиксом "помер" сделал? вначале помершелл, теперь вон померквери. Жалкие пародии на shell и sql.
     
     
  • 3.42, Аноним (4), 20:53, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так то весь эксель - пародия на sql, shell и fortran еще до кучи. Но все это не отменяет того факта, что без powerquery он в большинстве случаев не юзабелен.
     

  • 1.9, Аноним (9), 17:49, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Отличная лицензия, но добавление JS напрягает.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 18:48, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну перепиши на кложурскрипт, делов то.
    Вообще пдф молодцы что осилили.
    И теперь можно на кухне открыть тот же документ что и в комнате.
    Да и надоела иностранщина. Либреофис так то с джавы уходил в плюсы, да что-то лучше ему не стало - тормозит ужасно, названия шрифтов в иероглифах не отображает, стабильность хромает.
    Так что у онлиофис есть большой потенциал перед смузиофисами и платными пдф редакторами.
     

  • 1.12, Аноним (12), 17:57, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Это мы обновляем, в 3 раза лучше костыльного либреофис
     
  • 1.15, Аноним (15), 18:09, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Не вижу ни одного аргумента в пользу использования OO.

    Хочешь всё и сразу, есть Microsoft Office.
    Хочешь онлайн, есть Google Docs (Sheets, Slides).
    Хочешь тру опенсорс, есть LibreOffice.

    Да и какая-то "туманность" вокруг команды и базирования проекта (Лев Баннов - Ascensio System SIA - Новые коммуникационные технологии - Р7-Офис) ?
    Рига, Москва, Нижний Новгород ?

     
     
  • 2.18, nox. (?), 18:25, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    LibreOffice последней версии имеет проблемы с файлами в формате ... ODT (!). Пришлось временно перейти на DOCX.
     
  • 2.20, nox. (?), 18:27, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Сабж - удачная программа. Некоторые функции - лучшие в отрасли. Общался с представителями разработчика по поводу серверной версии (в самом начале ее пути). Очень доброжелательные сотрудники.
     
     
  • 3.21, Аноним (15), 18:39, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Спасибо, сколько с меня ?
    https://www.onlyoffice.com/ru/docs-enterprise-prices.aspx
     
     
  • 4.23, nox. (?), 18:44, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто сказап о покупке? Принимали решение другие - они взяли СЭД с конкурирующим сервером документов. Впрочем, онлайн редактированием никто не пользуется.
     
  • 4.30, Аноним (30), 19:11, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Взрослые дяди не работают бесплатно, хочешь пользоваться наработками школьников - всегда есть LibreOffice.
     
  • 2.27, Дмитрий (??), 18:51, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Мы разрабатываем веб приложения. А если нужно встроить в веб приложение офисный редактор с нормальной интеграцией то это единственное решение.
     
  • 2.28, Аноним (30), 18:54, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Сабж чем не тру опенсорс?

    Маинтейнеры-дегенераты всюду пихают либру, хоть один дистрибутив собрал бы OO!!

    >Хочешь онлайн, есть Google Docs (Sheets, Slides).

    Это вообще не нужно, можно MS Office использовать онлайн.

     
     
  • 3.37, пох. (?), 20:02, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Маинтейнеры-дегенераты всюду пихают либру, хоть один дистрибутив собрал бы OO!!

    ну либра как бы стандарт, давно устоявшийся и все привыкли и ждут именно ее (у кого-то и процессы на нее завязаны, наверное)

    К тому же десктопный ОО все же тяжеловат для средне-васянской тачки.

    А серверную - ты просто не те дистрибутивы смотришь. Скажем, плагин для owncloud - да, собирают.

    > Это вообще не нужно, можно MS Office использовать онлайн.

    мы собирались с ребятами на пьянку, я сделал табличку, кто сколько какого берет бухла и закуси и выложил пацанам для общего утрясания. Ты можешь так с мс онлайн (и напоминаю - еще и чтоб пацаны тебя поняли, а то один бухать будешь) ? С гуглем (и с ОО) - может любой посетитель одноглазиков.

    То же со встройкой MSO в собственные веб-приложения - технически можно, там есть апи, некоторые (у которых все приложение и так под IIS) так и сделают и будут правы. Но большинство разработчиков, увы, не осилят.

    И плагин, автоматизирующий что-то нам нужное и специфическое, бестолку готовое искать - тоже для MSO вряд ли напишут. А тут - нода и нода, масса умельцев и подешево.
    (используем, ага, работает, каши не просит, хотя вот как апгрейдиться на седьмую ветку - я даже думать пока не хочу)

     
  • 2.46, prokoudine (ok), 21:01, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не вижу ни одного аргумента в пользу использования OO.

    Интерфейс удобнее либры. Но для совместной работы гуглодокументы удобнее вообще всего.

     

  • 1.17, Аноним (17), 18:24, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А они уже стали выкладывать инструкции как это собрать из исходников ?
     
     
  • 2.19, Аноним (2), 18:27, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    cd /usr/ports/www/onlyoffice-documentserver && make install
    же
     

  • 1.35, Аноним (35), 19:38, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    поддержку арабского так и не завезли да?
     
     
  • 2.38, пох. (?), 20:03, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    хамас маст дай!
     
     
  • 3.40, Коньюктивит (?), 20:31, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я вот уверен, что добрая половина (или больше?) так называемого "сообщества" опнанета с тобой не согласится.
     

  • 1.36, Erley (ok), 19:43, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Пользуюсь последние годы дома интегрированным онлиоффис в Nextcloud, вполне себе тянет все документы, но без экстремальных фич.
    Таблички-фактурки, документы разные, всё работает.
    Для личного пользования всё бесплатно, авторам большое спасибо за хорошую работу!
     
  • 1.39, Ivan7 (ok), 20:27, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-нибудь знает, как в десктоп версии в аналоге Excel изменить шрифт выпадающих меню? В Win10 у меня слишком мелко и не особо чётко, подразмыто как-то выглядит. Изменение масштаба интерфейса не влияет на размер этого шрифта.
     
     
  • 2.41, Коньюктивит (?), 20:33, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купить монитор подороже?..
    Простите, не подумал.
     
     
  • 3.43, Ivan7 (ok), 20:56, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Купить монитор подороже?..
    > Простите, не подумал.

    Дело, естественно, не в мониторе и уж тем более не в его цене, а в размере шрифта. В других программах всё отлично.

     

  • 1.44, prokoudine (ok), 20:59, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Огонь, отличный апдейт.
     
  • 1.45, Аноним (-), 21:01, 19/10/2023 Скрыто модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]
    		• +/
     
  • 1.47, Агл (?), 21:05, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    нах-нах. посоветовали тут его. открыл документ табличный в нем с кучей данных, так все структуру поломал, типы перепутал... libre хоть и тормозит страшно при открытии/сохранении, но хотя бы не ломал ничего
     

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