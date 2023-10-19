Опубликован офисный пакет ONLYOFFICE 7.5.0

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|1.2, Аноним (2), 17:42, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Под фришкой хотят немодно-молодежную node16, который EOL в сентябре.
доколе?
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|2.14, Аноним (14), 18:07, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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микрософт опять что-то с префиксом "помер" сделал? вначале помершелл, теперь вон померквери. Жалкие пародии на shell и sql.
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|3.42, Аноним (4), 20:53, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так то весь эксель - пародия на sql, shell и fortran еще до кучи. Но все это не отменяет того факта, что без powerquery он в большинстве случаев не юзабелен.
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|2.25, Аноним (25), 18:48, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ну перепиши на кложурскрипт, делов то.
Вообще пдф молодцы что осилили.
И теперь можно на кухне открыть тот же документ что и в комнате.
Да и надоела иностранщина. Либреофис так то с джавы уходил в плюсы, да что-то лучше ему не стало - тормозит ужасно, названия шрифтов в иероглифах не отображает, стабильность хромает.
Так что у онлиофис есть большой потенциал перед смузиофисами и платными пдф редакторами.
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|1.15, Аноним (15), 18:09, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Не вижу ни одного аргумента в пользу использования OO.
Хочешь всё и сразу, есть Microsoft Office.
Хочешь онлайн, есть Google Docs (Sheets, Slides).
Хочешь тру опенсорс, есть LibreOffice.
Да и какая-то "туманность" вокруг команды и базирования проекта (Лев Баннов - Ascensio System SIA - Новые коммуникационные технологии - Р7-Офис) ?
Рига, Москва, Нижний Новгород ?
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|2.18, nox. (?), 18:25, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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LibreOffice последней версии имеет проблемы с файлами в формате ... ODT (!). Пришлось временно перейти на DOCX.
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|2.20, nox. (?), 18:27, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Сабж - удачная программа. Некоторые функции - лучшие в отрасли. Общался с представителями разработчика по поводу серверной версии (в самом начале ее пути). Очень доброжелательные сотрудники.
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|4.23, nox. (?), 18:44, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто сказап о покупке? Принимали решение другие - они взяли СЭД с конкурирующим сервером документов. Впрочем, онлайн редактированием никто не пользуется.
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|4.30, Аноним (30), 19:11, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Взрослые дяди не работают бесплатно, хочешь пользоваться наработками школьников - всегда есть LibreOffice.
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|2.27, Дмитрий (??), 18:51, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Мы разрабатываем веб приложения. А если нужно встроить в веб приложение офисный редактор с нормальной интеграцией то это единственное решение.
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|2.28, Аноним (30), 18:54, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Сабж чем не тру опенсорс?
Маинтейнеры-дегенераты всюду пихают либру, хоть один дистрибутив собрал бы OO!!
>Хочешь онлайн, есть Google Docs (Sheets, Slides).
Это вообще не нужно, можно MS Office использовать онлайн.
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|3.37, пох. (?), 20:02, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Маинтейнеры-дегенераты всюду пихают либру, хоть один дистрибутив собрал бы OO!!
ну либра как бы стандарт, давно устоявшийся и все привыкли и ждут именно ее (у кого-то и процессы на нее завязаны, наверное)
К тому же десктопный ОО все же тяжеловат для средне-васянской тачки.
А серверную - ты просто не те дистрибутивы смотришь. Скажем, плагин для owncloud - да, собирают.
> Это вообще не нужно, можно MS Office использовать онлайн.
мы собирались с ребятами на пьянку, я сделал табличку, кто сколько какого берет бухла и закуси и выложил пацанам для общего утрясания. Ты можешь так с мс онлайн (и напоминаю - еще и чтоб пацаны тебя поняли, а то один бухать будешь) ? С гуглем (и с ОО) - может любой посетитель одноглазиков.
То же со встройкой MSO в собственные веб-приложения - технически можно, там есть апи, некоторые (у которых все приложение и так под IIS) так и сделают и будут правы. Но большинство разработчиков, увы, не осилят.
И плагин, автоматизирующий что-то нам нужное и специфическое, бестолку готовое искать - тоже для MSO вряд ли напишут. А тут - нода и нода, масса умельцев и подешево.
(используем, ага, работает, каши не просит, хотя вот как апгрейдиться на седьмую ветку - я даже думать пока не хочу)
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|2.46, prokoudine (ok), 21:01, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Не вижу ни одного аргумента в пользу использования OO.
Интерфейс удобнее либры. Но для совместной работы гуглодокументы удобнее вообще всего.
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|1.17, Аноним (17), 18:24, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А они уже стали выкладывать инструкции как это собрать из исходников ?
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|2.19, Аноним (2), 18:27, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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cd /usr/ports/www/onlyoffice-documentserver && make install
же
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|3.40, Коньюктивит (?), 20:31, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А я вот уверен, что добрая половина (или больше?) так называемого "сообщества" опнанета с тобой не согласится.
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|1.36, Erley (ok), 19:43, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Пользуюсь последние годы дома интегрированным онлиоффис в Nextcloud, вполне себе тянет все документы, но без экстремальных фич.
Таблички-фактурки, документы разные, всё работает.
Для личного пользования всё бесплатно, авторам большое спасибо за хорошую работу!
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|1.39, Ivan7 (ok), 20:27, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кто-нибудь знает, как в десктоп версии в аналоге Excel изменить шрифт выпадающих меню? В Win10 у меня слишком мелко и не особо чётко, подразмыто как-то выглядит. Изменение масштаба интерфейса не влияет на размер этого шрифта.
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|3.43, Ivan7 (ok), 20:56, 19/10/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Купить монитор подороже?..
> Простите, не подумал.
Дело, естественно, не в мониторе и уж тем более не в его цене, а в размере шрифта. В других программах всё отлично.
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|1.47, Агл (?), 21:05, 19/10/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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нах-нах. посоветовали тут его. открыл документ табличный в нем с кучей данных, так все структуру поломал, типы перепутал... libre хоть и тормозит страшно при открытии/сохранении, но хотя бы не ломал ничего
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