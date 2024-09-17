C++ Alliance продвигает в C++ механизмы безопасной работы с памятью, опробованные в Rust

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|2.89, Аноним (89), 17:08, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если в какой-нибудь C++2next примут, то все компиляторы станут убиийцами.
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|2.91, Аноним (89), 17:12, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ради такого дела и дела вытеснения Rust стоит подождать. Это лучше, чем +90 Gb для сборки Rust.
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|1.5, Аноним (5), 14:43, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Ёж++ птица гордая... Но лучше поздно, чем никогда. Ещё бы модули везде были.
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|2.31, Fjyj (-), 15:31, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Так боюсь уже поздно.
Просто представь новичков, которые ищут "а какой язык стоит учить?".
Если они поумнее и не хотят идти в вебкамаки на всяки JS/TS, то выбора из современных у них не так уж много.
Если мобилки - то swift/kotlin, ну и всякие флаттеры.
Если серваки то там гошка и прочая вебня.
Если хочеться в геймдев (с кранчами по 80 часов) - С++.
Но не факт, что там будет это новый C++ Circle.
Значит или учить оба или выбирать.
Чистую СИшку учить может только любитель всяких некропрограмм и легаси.
Т.к даже под микроконтролееры можно писать и на плюсах и на расте.
Когда это примут, будет ли оно частью стандарта или просто сбоку прилеплено..
А тут уже есть Rust, который добавляют в ядро, на котором уже пишут проекты и даже ОС.
Выбор кажется очевидным.
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|3.39, Аноним (39), 15:40, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Если хочеться в геймдев (с кранчами по 80 часов) - С++.
Но не факт, что там будет это новый C++ Circle.
В геймдеве в гробу видали как новые стандарты C++, так и стандартную библиотеку полюсов. А на вопросы безопасности там и подавно наплевать.
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|4.142, Александр (??), 19:25, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ну, не то, что бы видали. Сам из геймдева. Стандартную библиотеку используем, ибо со своими граблями проблем больше. На соседнем проекте своя, но там исторически сложилось: игре порядка 15 лет, ещё под симбианы выпускалась. Да и то пытаются отвинтить.
Что касается новых стандартов, это похоже у всех в плюсах. И дело не в том, что не нужно, а в том, что:
1. Свежие стандарты сырые. Минимум следующий жди.
2. Не очень поддержка (в пример модули те же).
3. Переход бывает затратен без особого профита.
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|3.66, Аноним (66), 16:10, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Т.к даже под микроконтролееры можно писать и на плюсах и на расте
Так можно хоть на луа писать, вот только пишут все равно на сишке.
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|3.94, Аноним (89), 17:18, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Так боюсь уже поздно.
Не поздно. Тот пресловутый корован, который, как бы, идёт, но только всё ещё больше лает, чем идёт.
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|4.103, Аноним (103), 17:54, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не поздно. Тот пресловутый корован, который, как бы, идёт, но только всё ещё больше лает, чем идёт.
А ты думал будет легко?
Что авгиевые конюшни овнокода разгребутся на раз-ва?
Что диды неосиляторы, которые одной ногой в маразме, скажут "да, конечно, я готов учить что-то новое"?
Хаха, тогда твоя наивность просто необъятная.
Естественно копротивеление будет максимальное.
Понятно что старички будут держаться за насиженные теплые местечки и делать себе job safety любыми способами.
И у меня очень большие сомнения, что в ядре будет успех.
Но это не значит, что не нужно было пробовать.
Вот коммитет С++ о чем-то тоже задумался
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|5.109, Аноним (109), 18:05, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> "да, конечно, я готов учить что-то новое"
как в анекдоте про байкеров "вы каждый год новые". Диды просто видят, что не осилят и свою работу и переписывание и видят, что осиляторов полным-полно
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|6.119, Аноним (-), 18:23, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> как в анекдоте про байкеров "вы каждый год новые".
Угу, думаю конюхи точно так же думали про эти ваши новомодные тарахтелки.
Мало того что жужжит, так еще и топливо в аптеке покупать нужно, оно воняет.. не то что родной конский навоз!
> Диды просто видят, что не осилят и свою работу и переписывание и видят, что осиляторов полным-полно
Да, по кол-ву CVE видно как диды осиливают свою работу.
Бедняга Линус ноет что за 33 года (наверное на печи лежали) не осилили даже базовый менеджмент памяти:
"You'd think that all the basics would have been fixed long ago, but they're not. We're still dealing with basic issues such as memory management."
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|6.132, _ (??), 19:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хороший анекдот! Таки надо рассказать Сонечке (С)
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|5.145, Александр (??), 19:31, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Проблема не в осиляторстве. Проблема в том, что за это осиляторство платить никто не будет. Вот есть проект, хотя бы на 500тыс строк. Сколько надо влить, дабы его переписать на раст? Допустим, частично, ок. Тогда ловим траблы со связыванием: обиблиотечивание того, что не особо надо обиблиотечивать. Плюс пайплайн сборки курочить. На это добрый мес уйти может вполне, а за чей счёт?
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|3.111, Аноним (111), 18:06, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Можно Но 1 На сях вы будете выдавать продуктивный результат сильно быстрее... большой текст свёрнут, показать
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|4.114, Аноним (-), 18:12, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> safety critical и прочие требовательные штуки на сях - тупо проще и быстрее
Слава богу, в safety critical сишку чаще всего не подпускают на пушечный выстрел. Иначе бы был целый самолетопад.
А где пускают - то там всякие мисры, которые к си отношения практически не имеют, один синтаксис общий.
> использование своего субдиалекта
Не хуже чем написание своих велосипедов на си, когда чего-то не находится в стандартной либе.
Вон недавно свой сплит писали... и дописались до CVE.
|
|4.115, Аноним (-), 18:16, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Что такое продуктивный результат Если х-к-х-к и в продакшн, то да Но почему-... большой текст свёрнут, показать
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|3.143, Александр (??), 19:27, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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С МК у раста пока не шибко хорошо. Какие-нибудь arm - норм, а вот тот же avr, на сколько знаю, ещё в третьей стадии поддержки
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|1.6, 13 (??), 14:44, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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> растущую в среде разработчиков потребность в безопасных методах программирования
Эталонная подмена понятий. Браво.
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|3.40, Хру (?), 15:41, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Подмена в том, что это не разработчикам, а крупным клиентам корпооаций надо (и самим корпам!)
Ну а разрабы 99% работают "на отъе..сь", ну а конечным покупателям кто ж обеспечит безопасность за те копейки, которые они платят?..
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|4.46, Аноним (39), 15:53, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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> Подмена в том, что это не разработчикам, а крупным клиентам корпооаций надо (и самим корпам!)
А ты в курсе, что разработчики - это работники тех самых корпораций? И задача их буквально состоит в решении проблем корпораций.
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|5.85, Аноним (85), 17:05, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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зачем ему на такие мелочи обращать внимание. он отважный диванный борец с корпорациями, четкий бородатый админ на бюджете. его красные глаза наполняются слезами, когда видят как злобные корпы угнетают все открытое и доброе
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|3.58, Анонимусс (-), 16:03, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Оно скорее больше юзерам нужно, а не разрабам.
Потому что их задобало, что им могут ломануть напр. телегу или фейсбучек просто прислав картинку.
Ну а какой умелец в либе разбора не проверил входные данные и всё - кровь, кишки...
А юзеры в свою очередь делают дырку в голове корпам, предоставляющим сервис...
Да и просто новости про дыры хорошо тиражируются журналистами и немного портят настроение совету директоров)))
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|1.7, Аноним (7), 14:45, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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В C++ первым делом нужно добавить стандартные профили, ограничивающие некоторые возможности языка (вроде арифметических операций с указателями или вообще доступность указателей как таковых) по требованию и более полно определяющие поведение в различных ситуациях.
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|1.8, Аноним (8), 14:48, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот только это уже будет не С++, сломается обратная совместимость, деды и тут будут недовольны.
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|2.50, Аноним (50), 15:58, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Гы, считай что в каждом стандарте плюсов есть "Removed and deprecated".
Для примера:
C++20: Use of comma operator in subscript expressions has been deprecated
C++23: Use of comma operator in subscript expressions was no longer deprecated but the semantics has been changed to support overloadable n-adic operator[]
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|2.83, Bottle (?), 16:56, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да пох на этих дедов, ни один компилятор не соответствует стандарту на 100%, а значит, в общем случае невозможно написать корректный кроссплатформенный код. Либо корректный, либо кроссплатформенный (и то второе не гарантируется).
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|2.113, Аноним (-), 18:09, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Вот только это уже будет не С++, сломается обратная совместимость, деды и
> тут будут недовольны.
Ну так пусть и компилят под свой замшелый стандарт типа CPP98, никто ж не запрещает! ;). Просто придется сказать "проект юзает C++98". А не C++23 или сколько там.
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|3.117, Аноним (-), 18:19, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну так пусть и компилят под свой замшелый стандарт типа CPP98, никто ж не запрещает! ;).
Ты тут такого не говори (с)
> Просто придется сказать "проект юзает C++98". А не C++23 или сколько там.
Нытье и вой будет.. до небес)
Понятно что обратная совместимость это хорошо, но меру надо знать.
А у комитетчиков (что СИ, что плюсы) ее нету.
Так и будут тянуть поддержку инструкций для всяких допотопных архитектур "а вдруг кто-то найдет на складе 100500 миллионов 8008"
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|2.129, Аноним (129), 18:53, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сломается обратная совместимость
Каким образом, если проверка только на стороне комрилятора?
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|3.133, Аноним (-), 19:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> сломается обратная совместимость
> Каким образом, если проверка только на стороне комрилятора?
Не знаю.
Но разработчики стандарта такие затейники, что думаю что-то придумают.
Например в C23 они поменяли zero-sized reallocations with realloc are undefined behavior.
Т.е был валидный код
void *ptr = malloc(0);
free(ptr);
а вот
void *ptr = malloc(4096);
ptr = realloc(ptr, 0);
уже UB на откуп разработчикам компилятора.
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|1.10, Аноним (10), 14:51, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Порог входа неуклонно растёт, а количество полностью знающих язык и его стандартную библиотеку падает.
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|2.60, Аноним (60), 16:05, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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неправда, книги как были около 1300 страниц в 2003, так и остались по с++23
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|3.67, Аноним (66), 16:12, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> книги как были около 1300 страниц в 2003
Так ты забыл умножить количество страниц на количество стандартов. В новых книгах и акцент на новом.
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|5.107, Аноним (107), 18:04, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Только что писал для выноса анимации в вебе на C/WASM. Видишь ли libc чтобы дёрнуть memcpy нет в среде исполнения Wasm.
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|3.88, Аноним (-), 17:07, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Как правильно заметил анон выше - умножь на количество стандартов.
А потом еще умножь на количество самых распространенных компиляторов.
Ну чтобы не сесть в лужу, когда делаешь простейши действия.
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|2.86, Bottle (?), 17:05, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это нормально. Со временем комитет осознаёт, какие вещи наиболее востребованы среди программистов и стандартизирует подход.
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|3.95, Аноним (95), 17:21, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Со временем комитет осознаёт, какие вещи наиболее востребованы среди программистов и стандартизирует подход.
Для стандартизации подхода нужно будет создавать отдельный коммитет или можно использовать текущий?
Нужна ли стандартизация подходов стандартизации?
Может ли случиться рекурсивное создание коммитетов или уход текущего в бесконечный цикл?
Столько вопросов на которые нет ответов (((
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|2.90, Аноним (123), 17:08, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Другие языки тоже обрастают фичами. Я думаю, немногие питонисты или яваскриптчики знают вот прямо абсолютно все фичи Питона или Яваскрипта.
> стандартную библиотеку
Стандартная библиотека Явы гораздо больше, чем у С++, все её уголки тем более никто не знает. Однако же пишут как-то на Яве. :)
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|1.12, Rev (ok), 15:00, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Какой только хернёй они не занимаются, чтобы только не переходить на Раст...
Не получится навязать готовому языку безопасность в виде костылей.
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|2.25, Аноним (25), 15:12, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Нельзя было что-ли сделать раст нормальным языком? Тогда бы все на него перешли.
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|2.52, Аноним (52), 16:01, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Давно уже есть smart pointers в C++. unique_ptr с move semantics это то что в Rust реализуется как владение (ownership) с той разницы что в C++ это не реализовано на уровне компиляции программы, а во время выполнения. Что мешает делать подобные вещи во время компиляции? Ничего.
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|3.80, Аноним (39), 16:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> move semantics это то что в Rust реализуется как владение (ownership)
Эмм... Нет, это вообще практически не связанные вещи.
В плюсах компилятор не знает и знать не может, что ты там внутри своих unique_ptr делаешь.
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|2.57, Karl Richter (?), 16:03, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А в чем костыль? В компилятор не смогут реализовать статическую проверку памяти для C++?
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|2.63, Аноним (52), 16:06, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Другое дело что ownership (владение) давно уже реализовано в Spark (язык Ada) и было заново переизобретено в Rust
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|1.15, Аноним (15), 15:05, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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1. зачем чучхе, вместо интеграции в clang и LLVM?
2. Есть же уже Cabron.
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|2.32, Аноним (-), 15:33, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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1. Ну так свой продвигает, разве не очевидно?
2. Карбона нет. github.com/carbon-language/carbon-lang
"Carbon Language is currently an experimental project."
Причем они сами рекомендуют использовать раст если есть возможность.
"Existing modern languages already provide an excellent developer experience: Go, Swift, Kotlin, Rust, and many more. Developers that can use one of these existing languages should"
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|2.75, Маняним (?), 16:28, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Гугли, после того как их выкинули из С++ комитета за попытку загнуть плюсы под свои хотелки, высрали кирпичей и один из них оказался карбон. Но как оказалось звездеть о новом убийце плюсов проще чем создать востребованный язык и потому карбон так и остался кирпичом.
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|3.96, Аноним (95), 17:24, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бедный Гугл быстро нашел раст на замену плюсов (для нового кода).
А гордый коммитет сейчас питыется лепить костыли.
Может если бы послушали гугловцев, то идеи начали реализовывать лет 5-8 назад, а не только начинать разглагольствовать.
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|2.76, ProfessorNavigator (ok), 16:29, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Есть же уже Cabron.
Да, есть. И даже не один. Только это - не ЯП. Посмотрите перевод слова "cabron" с испанского...
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|1.21, Аноним (21), 15:09, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Теперь еще это в сишку, чтоли, запилить - и вообще нормуль. А то плюсы - больно уж навороченные. И это вовсе и не фича даже.
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|3.48, Аноним (-), 15:56, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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О... опять эта поделка.
Когда оно мне попадалось пару лет назад на глаза, то позволяло весело и непринужденно делать всякие непотребства.
var hello = try allocator.dupe(u8, "zig sucks");
allocator.free(hello);
std.debug.print("{s}\n", .{hello});
и получаем use after free
Не знаю исправил ли автор такое, но судя по доке где
Out of Bounds Float to Integer Cast
TODO
оно еще очень сырое.
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|1.27, Аноним (39), 15:16, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> переводить проекты на безопасные методы, сохраняя при этом совместимость с уже существующим "небезопасным" кодом.
Странная идея. Нужен Раст - берите Раст, в чем проблема-то?
Если эту спеку и примут, то сперва бюрократы из комитета C++ будут мусолить ее лет шесть, а потом еще лет шесть-десять придется ждать ее сколь-нибудь сносной поддержки в компиляторах. Обалденный план с учетом того, в Расте все эти упомянутые фичи работают прямо здесь и сейчас.
Ну и самое главное: кто-то всерьез считает, что все так и ломануться переводить свои десятилетиями пишущиеся легаси-копролиты в миллионы строк C++ на эти новые костыли?
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|2.35, Аноним (35), 15:35, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тяжело им в Rust идти. Вакансий нет и специалистов нет.
Как они пойдут сами что ли проичтабт книжку?
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|2.43, Аноним (-), 15:45, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Странная идея. Нужен Раст - берите Раст, в чем проблема-то?
Тогда г-н Vinnie Falco не сможет влиять на развитие языка и на программеров, которые им будут пользоваться.
Когда у тебя есть власть, то всегда хочется еще.
> Ну и самое главное: кто-то всерьез считает, что все так и ломануться переводить свои десятилетиями пишущиеся легаси-копролиты в миллионы строк C++ на эти новые костыли?
Ну.. во-первых были бы деньги)))
Во-вторых - даже если завернуть в эти костыли какие-то особо кривые куски кода, типа парсинг пользоватльского ввода - то уже стало бы гораздо лучше.
Но да, возникнет вопрос "а чего не создать раст обертку?" Как поступает например гугл.
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|1.28, Аноним (15), 15:17, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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>mut
>std2
>safe
Можно хоронить. Плюсовые компиляторы сами умеют определять. Вместо того, чтобы всё вручную аннотировать, нужно развивать встроенный статический анализ.
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|2.30, Аноним (30), 15:27, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> сами
Неверно.
Проблема pointer provenance до сих пор не решена в силу ее сложности. См. статьи Ralf Jung.
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|1.36, eugene_martein (ok), 15:37, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Я принёс вам современное безопасное программирование на C++:
target_compile_options(${target} PRIVATE
-Wall
-Werror
-Wextra
-Wpedantic
-pedantic-errors
-Wunused
-Wctor-dtor-privacy
-Wnon-virtual-dtor
-Wnrvo
-Wimplicit-fallthrough
-Wshift-negative-value
-Wswitch-default
-Wswitch-enum
-Wuseless-cast
-Wuninitialized
-Wstrict-overflow=5
-Wstringop-overflow=4
-Warray-bounds=2
-Wduplicated-cond
-Wfloat-equal
-Wshadow
-Wunsafe-loop-optimizations
-Wcast-qual
-Wconversion
-Wparentheses
-Wenum-conversion
-Wflex-array-member-not-at-end
-Wlogical-op
-Wmissing-declarations
-Wpacked
-Wredundant-decls
-Winline
)
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|4.49, Аноним (39), 15:56, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Явное указание все опций не сломает сборку на новом компиляторе,
Каким образом предупреждения могут сломать сборку?
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|6.65, Аноним (39), 16:07, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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-Werror - это не предупреждение и в -Weverything не входит 🤦
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|1.47, Karl Richter (?), 15:55, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Вот, теперь C++ начало этим заниматься, потому что есть потребность в это. В первую очередь, потребность США по кибербезопасности.
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|2.56, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:03, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Вот, теперь C++ начало этим заниматься, потому что есть потребность в это.
> В первую очередь, потребность США по кибербезопасности.
Им потребно наличие бэкдоров. На расте можно встроить прямо в компилятор, затимв разум неокрепшим умам верой в безопасность.
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|3.64, Аноним (-), 16:07, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Им потребно наличие бэкдоров.
Всем потребно. Но кроме бекдоров есть еще и дыры.
И они не хотят, чтобы их ломали через эти дыры всякие узкоглазые и чучхе.
> На расте можно встроить прямо в компилятор
Можно. И в сишку можно.
Но в сишке проще на null проверочку забыть.
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|4.68, Вы забыли заполнить поле Name (?), 16:14, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>> Им потребно наличие бэкдоров.
> Всем потребно. Но кроме бекдоров есть еще и дыры.
> И они не хотят, чтобы их ломали через эти дыры всякие узкоглазые
> и чучхе.
В эту игру в одного не играют.
>> На расте можно встроить прямо в компилятор
> И в сишку можно.
Компилятор для си можно забутстрапить, притом там все начинается с простого компилятора, написанного на scheme, которым уже потом собирается tcc. Кто собирает раст? Где исследование исходников на бэкдоры? Одна реализация по факту, все качают бинари. Куда проще встроить?
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|5.81, Аноним (-), 16:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Какой именно У нас их просто куча Даже пованивает, тк минимум половина уже по... большой текст свёрнут, показать
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|3.71, Karl Richter (?), 16:18, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Бэкдоров полно, что в ПО, что в процессорах. У США явно будет/есть возможность получить к ним доступ. А обезопасить свою инфраструктуру не только от бэкдоров, но и багов - это задача. Уязвимости, связанные с памятью - самые распространенные, поэтому Rust привлекателен.
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|4.82, Аноним (29), 16:49, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Уязвимости, связанные с памятью
там выше мой комент как раз про это - скрыли, ну пусть с такой же "пеной у рта" придумают "безопасТную модель памяти", а не 1000500-ый "безопасТный механизм" работы с "небезопасТной моделью памяти".
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|4.105, Вы забыли заполнить поле Name (?), 18:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> что в процессорах
Поэтому важно в этом направлении тоже развиваться.
> поэтому Rust привлекателен
Пока что это решение вендорлок, со стремным вектором развития, одной реализацией, странным сообществом.
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|2.79, Аноним (29), 16:44, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В первую очередь, потребность США по кибербезопасности.
они 4 летний опыт работы отменили буквально на днях, делайте вывод.
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|1.54, Аноним (60), 16:01, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Я как программист полностью одобряю: теперь мне ту же работу нужно будет делать в 5 раз дольше, а мне кредит за дом платить и вообще деньги откладывать. а на плюсах быстро всё сделал и не остаётся уже, что делать
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|2.70, Аноним (-), 16:18, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Глупости ты говоришь.
Да возможно переписать займет не год, а пять..
(в чем я очень сомневаюсь тк гугл переучивает 2/3 гошников и фортовиков на раст, за 2 месяца!)
А если писать на С - то можно годами ковырять древние баги, которым по 20-30 лет, и создавать новые, для будущих поколений.
Как в том анекдоте про адвокатов "Что же ты сынок наделал! Это дело нас уже четверь века кормило!!"
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|2.139, Аноним (99), 19:21, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> а на плюсах быстро всё сделал и не остаётся уже, что делать
В смысле "не остается"?
Если в плюсах "быстро все сделал", то у тебя еще на полгода вперед будет работы над списоком багов из-за висячих ссылок, протухших итераторов, выходов за пределы буфера, UB и прочих C++ чудес.
Ты наоборот должен быть против!
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|1.78, НяшМяш (ok), 16:34, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Этап "принятие". Видимо ощутили, как от плюсовиков денежки утекаю, вот и начали суетиться и воровать хорошие идеи. Безопаснее кресты конечно же не станут, а вот повыступать на конференциях и пособирать донаты на этом ужасе - благое дело.
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|2.92, Аноним (123), 17:14, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Таким как ты не угодишь. Не тащат в С++ фичи Раста - плохо. Тащат - тоже плохо.
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|3.98, Аноним (-), 17:29, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Не тащат в С++ фичи Раста - плохо.
Кто сказал что плохо? Те самые, которые кричали "ненужОн нам ваш раст с его боровом, нам и с++ хватит!" ?
Или это другие?))
> Тащат - тоже плохо.
Наоборот хорошо! До них наконец-то стало доходить!
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|2.120, Аноним (120), 18:24, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Принятия что все будет в плюсах и ни в каком расте нет необходимости? Так мы тебе это уже который год это талдычим, а до тебя всё не дойдет.
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|3.125, Аноним (-), 18:39, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Принятия что все будет в плюсах и ни в каком расте нет необходимости?
А когда будет?
В 26 стандарт уже не попадает, в 29й тоже сомнительно.
Т.е возможно, если они договорятся в 32-35 году на плюсовиком снизойдет благодать.
> Так мы тебе это уже который год это талдычим, а до тебя всё не дойдет.
Странно, раньше талдычили что "раст не нужон! боров ваш тоже не нужон!! смартпойнтеров всем хватит!".
А тут целый президент C++ Alliance говорит "там классные идеи".
Вот это переобувание в прыжке))
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|4.127, Аноним (112), 18:46, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так в нынешнем стандарте и ненужен. А в будущем может ещё телепатию в стандарт примут кто знает.
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|3.144, Аноним (99), 19:27, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Принятия что все будет в плюсах и ни в каком расте нет необходимости? Так мы тебе это уже который год это талдычим, а до тебя всё не дойдет.
Только вот в Расте это все уже есть здесь и сейчас. А в плюсах нет и не будет ближайшие лет 10 точно.
Талдычте дальше...
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|1.118, Аноним (120), 18:23, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Многие пишут что безопасность это лишнее. А между тем там в Ливане одновременно подорвали почти 2000 пейджеров по всей стране. А вот если бы пейджеры были написаны на расте (или находились в музее) такой фигни бы не было.
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|1.136, Аноним (135), 19:14, 17/09/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Да придет Великий Rust! Напишет он всё безопасно и обезопасит вашу память!
Долг каждого - рассказать как он умеет работать безопасно с памятью!
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