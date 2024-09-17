C++ Alliance продвигает в C++ механизмы безопасной работы с памятью, опробованные в Rust

2.31 , Fjyj (-), 15:31, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Так боюсь уже поздно.

Просто представь новичков, которые ищут "а какой язык стоит учить?".

Если они поумнее и не хотят идти в вебкамаки на всяки JS/TS, то выбора из современных у них не так уж много. Если мобилки - то swift/kotlin, ну и всякие флаттеры.

Если серваки то там гошка и прочая вебня.

Если хочеться в геймдев (с кранчами по 80 часов) - С++.

Но не факт, что там будет это новый C++ Circle.

Значит или учить оба или выбирать. Чистую СИшку учить может только любитель всяких некропрограмм и легаси.

Т.к даже под микроконтролееры можно писать и на плюсах и на расте. Когда это примут, будет ли оно частью стандарта или просто сбоку прилеплено..

А тут уже есть Rust, который добавляют в ядро, на котором уже пишут проекты и даже ОС.

Выбор кажется очевидным.

3.39 , Аноним ( 39 ), 15:40, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – > Если хочеться в геймдев (с кранчами по 80 часов) - С++. Но не факт, что там будет это новый C++ Circle. В геймдеве в гробу видали как новые стандарты C++, так и стандартную библиотеку полюсов. А на вопросы безопасности там и подавно наплевать.

4.142 , Александр ( ?? ), 19:25, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну, не то, что бы видали. Сам из геймдева. Стандартную библиотеку используем, ибо со своими граблями проблем больше. На соседнем проекте своя, но там исторически сложилось: игре порядка 15 лет, ещё под симбианы выпускалась. Да и то пытаются отвинтить.

Что касается новых стандартов, это похоже у всех в плюсах. И дело не в том, что не нужно, а в том, что:

1. Свежие стандарты сырые. Минимум следующий жди.

2. Не очень поддержка (в пример модули те же).

3. Переход бывает затратен без особого профита.

3.66 , Аноним ( 66 ), 16:10, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Т.к даже под микроконтролееры можно писать и на плюсах и на расте Так можно хоть на луа писать, вот только пишут все равно на сишке.

4.93 , Аноним ( - ), 17:18, 17/09/2024 Скрыто ботом-модератором [к модератору] –1 + / – 3.94 , Аноним ( 89 ), 17:18, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Так боюсь уже поздно. Не поздно. Тот пресловутый корован, который, как бы, идёт, но только всё ещё больше лает, чем идёт.

4.103 , Аноним ( 103 ), 17:54, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Не поздно. Тот пресловутый корован, который, как бы, идёт, но только всё ещё больше лает, чем идёт. А ты думал будет легко?

Что авгиевые конюшни овнокода разгребутся на раз-ва?

Что диды неосиляторы, которые одной ногой в маразме, скажут "да, конечно, я готов учить что-то новое"? Хаха, тогда твоя наивность просто необъятная.

Естественно копротивеление будет максимальное.

Понятно что старички будут держаться за насиженные теплые местечки и делать себе job safety любыми способами. И у меня очень большие сомнения, что в ядре будет успех.

Но это не значит, что не нужно было пробовать.

Вот коммитет С++ о чем-то тоже задумался 5.109 , Аноним ( 109 ), 18:05, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > "да, конечно, я готов учить что-то новое" как в анекдоте про байкеров "вы каждый год новые". Диды просто видят, что не осилят и свою работу и переписывание и видят, что осиляторов полным-полно

6.119 , Аноним ( - ), 18:23, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > как в анекдоте про байкеров "вы каждый год новые". Угу, думаю конюхи точно так же думали про эти ваши новомодные тарахтелки.

Мало того что жужжит, так еще и топливо в аптеке покупать нужно, оно воняет.. не то что родной конский навоз! > Диды просто видят, что не осилят и свою работу и переписывание и видят, что осиляторов полным-полно Да, по кол-ву CVE видно как диды осиливают свою работу.

Бедняга Линус ноет что за 33 года (наверное на печи лежали) не осилили даже базовый менеджмент памяти:

"You'd think that all the basics would have been fixed long ago, but they're not. We're still dealing with basic issues such as memory management."

6.132 , _ ( ?? ), 19:00, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хороший анекдот! Таки надо рассказать Сонечке (С)

5.145 , Александр ( ?? ), 19:31, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема не в осиляторстве. Проблема в том, что за это осиляторство платить никто не будет. Вот есть проект, хотя бы на 500тыс строк. Сколько надо влить, дабы его переписать на раст? Допустим, частично, ок. Тогда ловим траблы со связыванием: обиблиотечивание того, что не особо надо обиблиотечивать. Плюс пайплайн сборки курочить. На это добрый мес уйти может вполне, а за чей счёт?

3.111 , Аноним ( 111 ), 18:06, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – большой текст свёрнут, показать Можно Но 1 На сях вы будете выдавать продуктивный результат сильно быстрее... 4.114 , Аноним ( - ), 18:12, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > safety critical и прочие требовательные штуки на сях - тупо проще и быстрее Слава богу, в safety critical сишку чаще всего не подпускают на пушечный выстрел. Иначе бы был целый самолетопад.

А где пускают - то там всякие мисры, которые к си отношения практически не имеют, один синтаксис общий. > использование своего субдиалекта Не хуже чем написание своих велосипедов на си, когда чего-то не находится в стандартной либе.

Вон недавно свой сплит писали... и дописались до CVE.

4.115 , Аноним ( - ), 18:16, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – большой текст свёрнут, показать Что такое продуктивный результат Если х-к-х-к и в продакшн, то да Но почему-... 3.143 , Александр ( ?? ), 19:27, 17/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – С МК у раста пока не шибко хорошо. Какие-нибудь arm - норм, а вот тот же avr, на сколько знаю, ещё в третьей стадии поддержки

