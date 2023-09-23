Компания Intel присоединилась к разработке CentOS Stream

Компания Red Hat поприветствовала присоединение Intel к разработке дистрибутива CentOS Stream. Intel подключился к рабочим группам CentOS Stream, курирующим вопросы, связанные с поддержкой процессорных архитектур и наборов инструкций, виртуализации и создания решений для больших инфраструктур. Ожидается, что участие Intel повысит эффективность поддержки новейших аппаратных архитектур, а также позволит увеличить производительность продуктов Red Hat на системах с процессорами Intel и реализовать в RHEL поддержку таких технологий Intel, как QAT (QuickAssist Technology).

Дополнительно на конференции Innovation 2023 в одном из докладов Intel было упомянуто сотрудничество с Red Hat, Canonical и SUSE в работе по оптимизации производительности дистрибутивов для новых процессоров Intel.



