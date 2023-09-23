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Компания Intel присоединилась к разработке CentOS Stream

23.09.2023 21:54

Компания Red Hat поприветствовала присоединение Intel к разработке дистрибутива CentOS Stream. Intel подключился к рабочим группам CentOS Stream, курирующим вопросы, связанные с поддержкой процессорных архитектур и наборов инструкций, виртуализации и создания решений для больших инфраструктур. Ожидается, что участие Intel повысит эффективность поддержки новейших аппаратных архитектур, а также позволит увеличить производительность продуктов Red Hat на системах с процессорами Intel и реализовать в RHEL поддержку таких технологий Intel, как QAT (QuickAssist Technology).

Дополнительно на конференции Innovation 2023 в одном из докладов Intel было упомянуто сотрудничество с Red Hat, Canonical и SUSE в работе по оптимизации производительности дистрибутивов для новых процессоров Intel.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Проект Clear Linux смещает акцент при разработке на серверы и облачные системы
  3. OpenNews: Intel представил Clear Linux с контейнерами приложений на базе виртуализации
  4. OpenNews: Компания Canonical опубликовала сборки Ubuntu, оптимизированные для IoT-платформ Intel
  5. OpenNews: Компания Canonical представила сборки Ubuntu, оптимизированные для процессоров Intel
  6. OpenNews: Доступна Real-time редакция Ubuntu, оптимизированная для процессоров Intel Core
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: К сведению
Короткая ссылка: https://opennet.ru/59805-intel
Ключевые слова: intel, centos
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:05, 23/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    Назови это CentOS и они подтянутся.
     
  • 1.3, ИмяХ (?), 22:27, 23/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    >>Intel подключился к рабочим группам

    они просто написали в чатике "Hello)" и из этого сделали аж целую новость.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 22:37, 23/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Не ну а чё нам ещё обсуждать то.
     

  • 1.5, Минона (ok), 00:00, 24/09/2023 [ответить]  
    		• +1 +/
    > сотрудничество с Red Hat, Canonical и SUSE

    А Oracle где?

     
     
  • 2.6, Гашпшпщм (?), 00:39, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Какой ещё Oracle?
     
  • 2.7, leap42 (ok), 05:02, 24/09/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А Oracle где?

    Как обычно: в своём загончике. Они как-то исторически сами по себе, а если им был кто-то нужен - они его покупали 🤷‍♂️

     

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