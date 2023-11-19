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Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.9

19.11.2023 11:18

Следом за выпуском Red Hat Enterprise Linux 9.3 опубликовано обновление прошлой ветки Red Hat Enterprise Linux 8.9, которая сопровождается параллельно с веткой RHEL 9.x и будет поддерживаться как минимум до 2029 года. Установочные сборки подготовлены для архитектур x86_64, s390x (IBM System z), ppc64le и Aarch64, но доступны для загрузки только зарегистрированным пользователям Red Hat Customer Portal (также можно использовать iso-образы CentOS Stream 9 и бесплатные сборки RHEL для разработчиков).

Как и в случае с веткой RHEL 9 исходные тексты rpm-пакетов RHEL 8 теперь не распространяются публично через Git-репозиторий CentOS, но остаются доступны клиентам компании через закрытый раздел сайта, на котором действует пользовательское соглашение (EULA), запрещающее редистрибуцию данных. Исходные тексты можно найти в репозитории CentOS Stream, но он полностью не синхронизирован с RHEL и в нём не всегда самые свежие версии пакетов совпадают с пакетами из RHEL. Rocky Linux, Oracle и SUSE объединили усилия и теперь воспроизводят исходные тексты rpm-пакетов релизов RHEL в рамках проекта OpenELA. AlmaLinux перешёл на использование репозитория CentOS Stream и допускает наличие незначительных расхождений в поведении (может отличаться на уровне отдельных патчей), но сохраняет бинарную совместимость на уровне ABI.

Подготовка новых выпусков Red Hat Enterprise Linux 8.x осуществляется в соответствии с циклом разработки, подразумевающим формирование релизов раз в полгода в заранее определённое время. До 2024 года ветка 8.x будет находиться на стадии полной поддержки, подразумевающей включение функциональных улучшений, после чего перейдёт на стадию сопровождения, на которой приоритеты сместятся в сторону исправления ошибок и безопасности, с внесением незначительных улучшений, связанных с поддержкой важных аппаратных систем.

Ключевые изменения:

  • В состав включены новые версии компиляторов и инструментов для разработчиков: GCC Toolset 13, LLVM Toolset 16.0.6, Rust Toolset 1.71.1, Go Toolset 1.20.10, Node.js 20, Valgrind 3.21, SystemTap 4.9, elfutils 0.189, java-21-openjdk (также продолжают поставляться java-17-openjdk, java-11-openjdk и java-1.8.0-openjdk).
  • Обновлены серверные и системные пакеты: samba 4.18.4, 389-ds-base 1.4.3.35, OpenSCAP 1.3.8, Grafana 9.2.10, opencryptoki 3.21.0, iproute 6.2.0, libnftnl 1.2.2, makedumpfile 1.7.2, Podman 4.6.
  • В AMI-образы для облачных окружений AWS EC2 добавлена поддержка загрузки в режиме UEFI.
  • В установочные сборки добавлен параметр "inst.wait_for_disks", задающий время ожидания загрузки kickstart-файла или готовности драйверов в процессе загрузки.
  • В kickstart-файлы в команду network добавлены новые опции "--ipv4-dns-search" и "--ipv6-dns-search" для задания базовых доменов для директивы "search" в /etc/resolv.conf, а также опции "--ipv4-ignore-auto-dns" и "--ipv6-ignore-auto-dns" для игнорирования получения настроек DNS через DHCP.
  • В сервис fapolicyd для упрощения отладки проблем добавлена передача номеров правил для отклонённых обращений к API fanotify.
  • Профили безопасности ANSSI-BP-028 (French National Agency for the Security of Information Systems) обновлены до версии 2.0.
  • В средства аудита добавлена поддержка событий FANOTIFY и реализовано сохранение в логе полей fan_type (тип события), fan_info (связанная информация), sub_trust и obj_trust (уровни доверия для субъекта и объекта события).
  • В Postfix реализована возможность проверки DNS-записей SRV для определения хоста и порта почтового сервера, который будет использован для передачи сообщений. Предложенную возможность можно использовать в инфраструктурах, в которых для доставки почтовых сообщению используются сервисы с динамически выделяемыми номерами сетевых портов.
  • В FTP-сервере vsftpd реализована возможность использования протокола TLS 1.3.
  • В пакет cups-filters добавлен драйвер LF-to-CRLF, который можно использовать для преобразования символов "\n" (перевод строки) в "\r\n" (возврат каретки и перевод строки) для принтеров, поддерживающих только обработку файлов с концом строки "\r\n".
  • Усилена защищённость предлагаемых по умолчанию настроек сервиса nftables. В состав набора правил /etc/sysconfig/nftables/nat.nft включена новая цепочка do_masquerade, проверяющая уровень рандомизации исходных номеров портов для снижения риска осуществления атаки Port Shadows (CVE-2021-3773).
  • В NetworkManager добавлена поддержка опции "no-aaaa" в resolv.conf, отключающей отправку DNS-запросов записей AAAA (определение адреса IPv6 по имени хоста). В утилиту nm-cloud-setup добавлена поддержка настройки AWS Red Hat Enterprise Linux EC2 при помощи токенов IMDSv2 (Instance Metadata Service Version 2).
  • Для защиты от атак Spectre v2, связанных со спекулятивным выполнением инструкций, добавлен режим AutoIBRS (Automatic Indirect Branch Restricted Speculation), поддерживаемый в CPU AMD, начиная с семейства EPYC 9004 Genoa.
  • Из ядра Linux 6.2 перенесён драйвер Intel QAT с поддержкой устройств Intel Quick Assist Technology 401xx/402xx.
  • Добавлена возможность указания UUID при создании ФС GFS2 (в утилиту mkfs.gfs2 добавлена команда "-U").
  • В FUSE3 добавлена возможность аннулирования элемента каталога без автоматического отмонтирования точек монтирования, связанных с этим элементом.
  • Расширены возможности для кластеров и отказоустойчивых систем: В агенты ресурсов кластера IPaddr2 и IPsrcaddr добавлена поддержка policy routing. В агент ocf:heartbeat:Filesystem добавлена поддержка ФС EFS (Amazon Elastic File System). В агент alert_snmp.sh.sample добавлена поддержка протокола SNMPv3.
  • В Glibc добавлены изменения с оптимизациями для повышения производительности на системах с CPU Intel Xeon v5.
  • Обеспечена полная поддержка дискретных видеокарт Intel Arc A-Series (Alchemist или DG2).
  • Добавлена системная роль для управления юнитами systemd и их установки. Добавлена системная роль для установки, настройки, управления и запуска СУБД PostgreSQL. Добавлена системная роль для инструментария keylime, упрощающая настройку регистратора и верификатора Keylime, применяемого для подтверждения подлинности и непрерывного отслеживания целостности внешней системы. В системную роль firewall добавлена поддержка определения, изменения и удаления ipset-ов. Расширены системные роли для Podman, Kdump, Storage и Microsoft SQL Server.
  • В cloud-init добавлена поддержка файлов с ключами, используемыми в NetworkManager.
  • В Podman добавлена поддержка контейнеров, сжатых с использованием алгоритма zstd. Добавлена возможность использования Quadlets для автоматической генерации сервисов systemd из описаний контейнеров. Добавлена оболочка podmansh, которую можно использовать вместо /usr/bin/bash для запуска сеанса пользователя в контейнере. Обновлены версии Podman, Buildah, Skopeo, crun и runc.
  • Добавлены новые параметры командной строки ядра: gather_data_sampling для управления режимом защиты от атак GDS (Gather Data Sampling или Downfall и rdrand для скрытия поддержки инструкции RDRAND.
  • Расширена поддержка оборудования. Добавлены драйверы для сетевых устройств Thunderbolt/USB4 (thunderbolt_net) и беспроводных адаптеров Broadcom 802.11 (brcmfmac), поставляемых для систем ARM64. Добавлены драйверы для Bluetooth-устройств MediaTek, Microsoft Azure Network Adapter IB (mana_ib), Linux USB Video Class driver (uvc), AMD SoundWire (soundwire-amd), DisplayPort Alternate Mode (typec_displayport), Virtio-mem (virtio_mem). Улучшена поддержка процессоров Intel на базе микроархитектуры Meteor Lake.
  • Стабилизирована поддержка клиентов для компонентов криптографической верификации sigstore: Rekor (лог для хранения метаданных, заверенных цифровыми подписями) и Fulcio (система удостоверяющих центров (root CA), выдающих короткоживущие сертификаты).
  • Продолжено предоставление экспериментальной (Technology Preview) поддержки AF_XDP, XDP hardware offloading, Multipath TCP (MPTCP), MPLS (Multi-protocol Label Switching), DSA (data streaming accelerator), dracut, kexec fast reboot, nispor, DAX в ext4 и xfs, systemd-resolved, accel-config, igc, OverlayFS, Stratis, Software Guard Extensions (SGX), NVMe/TCP, DNSSEC, GNOME на системах ARM64 и IBM Z, AMD SEV для KVM, Intel vGPU, Toolbox.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/blog...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 9.3
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Red Hat Enterprise Linux 8.8
  4. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 9.3
  5. OpenNews: Опубликован репозиторий OpenELA для создания дистрибутивов, совместимых с RHEL
  6. OpenNews: Опубликован дистрибутив AlmaLinux 9.3
Лицензия: CC BY 3.0
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/60142-rhel
Ключевые слова: rhel, redhat, linux
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (19) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 12:07, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот он - неповторимый оригинал, который все люто ненавидят, но при этом пытаются копировать))
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:30, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да 8.9 Ван лав больше обнов не надо.
     
     
  • 3.28, Чоткий пацык (?), 17:28, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    One Love is a ZorinOS, not RHEL.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 17:48, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Унылый форс.
     
  • 2.19, Аноним (-), 16:12, 19/11/2023 Скрыто ботом-модератором
    		• –1 +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 12:09, 19/11/2023 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Говорим Линукс, подразумеваем РедХат. И ничего вы с этим не поделаете - лучшая поддержка, лучшие программисты, самые главные контрибуторы - всё самое-самое. Ай Би Эм - это сила.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:17, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Как прекрасно что результат работы этих программистов под GPL и от этого могут получать пользу все, а не только РедХат.
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:22, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Смешно написал. Жаль, что лживо набросил, конечно.
     
  • 2.5, Аноним (6), 12:29, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А главный в фуражке у них кто, кого мы тоже подразумеваем?
     
     
  • 3.7, Аноним (1), 12:34, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линукс вестимо
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:41, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > И ничего вы с этим не поделаете - лучшая поддержка, лучшие программисты, самые главные контрибуторы - всё самое-самое.

    До покупки редхата IBM что-то такое было, да. А потом пришли эффективные менеджеры и начали экономить на всём подряд.

    > Ай Би Эм - это сила.

    Несомненно.

     
  • 2.9, Аноним (9), 14:13, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    > Говорим Линукс, подразумеваем РедХат.

    К сожалению или к счастью — это так. Мощнейшая инфраструктура, серьёзные продукты, лучшие результаты

     
  • 2.10, Аноним (10), 14:32, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Маркетинговый отдел подтянулся
     
     
  • 3.11, Хрысь (?), 15:15, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Маркетинговый отдел подтянулся

    Угу. Больно надо маркетинговому отделу rh тут писать

    Ты просто никогда не пользовался подпиской, а было бы иначе, то понимал бы, что всем дистростроителям а-ля Редсофт, Русбитех и aльт до шляпников как до луны.

     
     
  • 4.13, Аноним (13), 15:22, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я пользовался, там в коммунити посылают
     
     
  • 5.15, Аноним (15), 15:27, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Наверное, это уже во времена межделмаша. Как было замечено выше - тотальная экономия, и на разработке, и на саппорте.
     
  • 4.14, Аноним (15), 15:26, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Угу. Больно надо маркетинговому отделу rh тут писать

    Логику эффективный менеджеров межделмаша умом не понять.
    Хотя попробовать можно: через год придёт Данила Трубачёв, отменит санкции, так что за место на рынке нужно бороться уже сейчас.

    > Ты просто никогда не пользовался подпиской, а было бы иначе, то понимал бы, что всем дистростроителям а-ля Редсофт, Русбитех и aльт до шляпников как до луны.

    Nah. Это не настоящие отзывы, настоящие из методички не копипастят.
    Заказуха, причём самая дешёвая.

     
  • 4.30, Чоткий пацык (?), 17:30, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А шляпникам в свою очередь до ЗоринОС как до луны
     
  • 2.29, Чоткий пацык (?), 17:29, 19/11/2023 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Говорим Линукс, подразумеваем ЗоринОС. Это лицо Линукса.
     

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