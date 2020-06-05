The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | wiki | теги | ]

Выпуск языка программирования Rust 1.44

05.06.2020 11:50

Опубликован релиз языка системного программирования Rust 1.44, основанного проектом Mozilla. Язык сфокусирован на безопасной работе с памятью, обеспечивает автоматическое управление памятью и предоставляет средства для достижения высокого параллелизма выполнения заданий, при этом обходясь без использования сборщика мусора и runtime.

Автоматическое управление памятью в Rust избавляет разработчика от манипулирования указателями и защищает от проблем, возникающих из-за низкоуровневой работы с памятью, таких как обращение к области памяти после её освобождения, разыменование нулевых указателей, выход за границы буфера и т.п. Для распространения библиотек, обеспечения сборки и управления зависимостями проектом развивается пакетный менеджер Cargo, позволяющий получить нужные для программы библиотеки в один клик. Для размещения библиотек поддерживается репозиторий crates.io.

В тексте анонса нового выпуска разработчики Rust ввязались в политику и демонстративно отказались публиковать полноценный обзор изменений в Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими против полицейского насилия, указав, что этот вопрос важнее обмена техническими знаниями. Основные новшества:

  • В пакетный менеджер Cargo интегрирована команда "cargo tree", выводящая древовидный граф зависимостей. Также добавлена опция "--duplicates" ("cargo tree -d"), позволяющая оценить зависимости в разных версиях одного пакета. 
    
   mdbook v0.3.2 (/Users/src/rust/mdbook)
   ├── ammonia v3.0.0
   │   ├── html5ever v0.24.0
   │   │   ├── log v0.4.8
   │   │   │   └── cfg-if v0.1.9
   │   │   ├── mac v0.1.1
   │   │   └── markup5ever v0.9.0
   │   │       ├── log v0.4.8 (*)
   │   │       ├── phf v0.7.24
   │   │       │   └── phf_shared v0.7.24
   │   │       │       ├── siphasher v0.2.3
   │   │       │       └── unicase v1.4.2
   │   │       │           [build-dependencies]
   │   │       │           └── version_check v0.1.5
   ...
  • Для приложений, не привязанных к std ("#![no_std]"), реализована поддержка методов асинхронного программирования, основанных на функции "async", блоке async move { ... } и операторе ".await", которые упрощают написание обработчиков, не блокирующих основной поток команд.
  • В парсер добавлена поддержка расширяемой схемы определения иерархии модулей. Например, следующая конструкция не приведёт к выводу ошибки, несмотря на фактическое отсутствие модуля "foo/bar/baz.rs" (семантически конструкция по-прежнему недопустима и может вызвать ошибку, но изменения можно увидеть и разобрать на уровне макросов и условной компиляции): 
    
   #[cfg(FALSE)]
   mod foo {
       mod bar {
           mod baz;
       }
   }
  • В компиляторе rustc добавлена возможность использования флага "-C codegen-units" в инкрементальном режиме. Переработана реализация catch_unwind, которая теперь не оказывает влияния на производительность, если отключён процесс "размотки" (unwinding) и не возникает исключений.
  • Обеспечен третий уровень поддержи для платформ aarch64-unknown-none, aarch64-unknown-none-softfloat, arm64-apple-tvos и x86_64-apple-tvos. Третий уровень подразумевает базовую поддержку, но без автоматизированного тестирования и публикации официальных сборок.
  • В разряд стабильных переведена новая порция API, в том числе стабилизированы PathBuf::with_capacity, PathBuf::capacity, PathBuf::clear, PathBuf::reserve, PathBuf::reserve_exact, PathBuf::shrink_to_fit, {f32|f64}::to_int_unchecked, Layout::align_to, Layout::pad_to_align, Layout::array и Layout::extend.
  • Расширены функции стандартной библиотеки:
    • Добавлен специальный вариант "vec![]", напрямую отражаемый в Vec::new(), что позволяет использовать "vec![]" в контексте вместо констант.
    • В convert::Infallible добавлена реализация (impl) типажа Hash.
    • В OsString реализованы умные указатели DerefMut и IndexMut, возвращающие "&mut OsStr".
    • Добавлена поддержка Unicode 13.
    • В String реализован From<&mut str>.
    • В IoSlice реализован типаж Copy.
    • В Vec<T> реализован From<[T; N]>.
    • В proc_macro::LexError реализованы fmt::Display и Error.
  • Признак "const", определяющий возможность использования в любом контексте вместо констант, применён в методах from_le_bytes, to_le_bytes, from_be_bytes, to_be_bytes, from_ne_bytes и to_ne_bytes для всех целочисленных типов.
  • Добавлена поддержка генерации статических библиотек в формате ".a" вместо ".lib" для GNU-платформ для Windows.
  • Минимальные требования к LLVM подняты до версии LLVM 8.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.rust-lang.org/202...)
  2. OpenNews: Microsoft представил Rust/WinRT. Доступен Rust-analyzer для интеграции Rust c IDE
  3. OpenNews: Выпуск языка программирования Rust 1.43
  4. OpenNews: Проект Python для соблюдения политкорректности избавляется от терминов "master" и "slave"
  5. OpenNews: Rust-фреймворк actix-web возрождён и будет передан сообществу
  6. OpenNews: Открытый проект Bro переименован в Zeek из-за негативной коннотации
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/53095-rust
Ключевые слова: rust
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (50) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:53, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Пришлось собрать, плохо, что в Симанки теперь как и для Огнелиса он требуется. Долго очень собирается.(
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 12:31, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Кто собирается? Компилятор rust? Есть же универсальный бинарник который запуститься на любом
    современном и не очень Linux, зачем собирать?
     
     
  • 3.47, заминированный тапок (ok), 14:31, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    зачем вообще собирать или запускать?
     
  • 2.37, Аноним (37), 14:08, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А чего ты ожидал? Что они ради 1% пользователей будут париться об времени сборки и ради него потенциально подводить 99% пользователей при всплытии очередного эксплойта из-за use after free или отсутствия проверки границ?
     

  • 1.3, Gemorroj (ok), 12:02, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +8 +/
    > отказались публиковать полноценный обзор изменений в Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими

    о боже, и эти моральными уродами оказались.
    где же ты популярный китайский ЯП, без всего этого либерального блRдства

     
     
  • 2.7, Аноним (7), 12:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +10 +/
    C
     
  • 2.12, proninyaroslav (ok), 12:32, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Хрен не слаще редьки, я бы не стал симпатизировать им. Ну а то что open source с самого начала погряз в политике и корпорастии это и так понятно. Free Software тоже идёт такой же дорогой. Ожидать новое свободное хакерское движение думаю уже не придётся.
     
  • 2.30, Аноним (30), 13:29, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >> отказались публиковать полноценный обзор изменений в Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими
    >
    > о боже, и эти моральными уродами оказались.

    где же ты популярный китайский ЯП, без всего этого либерального блRдства

    Все не любят составлять документацию. Вот и придумали отмазку.

     
  • 2.36, Аноним (36), 14:01, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Плоховато у разработчиков раста с формальной логикой - я еще понимаю сделать мелкую пакость владельцам капиталов, но пользователи то такие же точно наемные работники.
    Как идиотская отмазка не писать доки прокатывает)
     
  • 2.39, Аноним (37), 14:11, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты это написал так, будто у них есть вариант, лол. Либо ты с толпой, либо толпа против тебя, в этом же вся суть подобных маркетинговых "активистских" позиций.
     

  • 1.4, sailorCat (?), 12:07, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +16 +/
    В знак солидарности с жертвами полицейского насилия отказываюсь полноценно комментировать эту новость.
     
  • 1.5, Никогда не пробовал Rust (?), 12:16, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ох и срача сейчас будет в комментариях...
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 12:49, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    не будет, мы ж не в америке. тут всем пофиг
     
     
  • 3.35, Никогда не пробовал Rust (?), 13:56, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все новости про Rust сопровождаются срачем
     

  • 1.6, техник (?), 12:17, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +10 +/
    В знак солидарности с рептилоидами установлю ещё 5 вышек 5G сверх плана!
     
     
  • 2.32, Салатик Свежий (?), 13:47, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как раз вся эта свора обиженных яростно топит за 5G.
     
     
  • 3.41, Аноним (37), 14:13, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Которая из?
     
     
  • 4.43, Салатик Свежий (?), 14:15, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Которая из?

    Левацкое отродье, разумеется.

     
     
  • 5.44, Аноним (37), 14:25, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Т.е. ты серьёзно считаешь, что протестующие — это всё леваки, а не просто рандомная толпа на нервах после карантина?

    Там реальных леваков 15% в лучшем случае, остальные — это всяких хайпожоры/марадёры/рандомные челы как и во всех подобных ситуациях.

     

  • 1.8, заминированный тапок (ok), 12:28, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    >В тексте анонса нового выпуска разработчики Rust ввязались в политику и демонстративно отказались публиковать полноценный обзор изменений в Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими против полицейского насилия, указав, что этот вопрос важнее обмена техническими знаниями.

    опять.

    если в технической области есть что-то важне технических вопросов, ну даже **й знает.
    видимо этим всем там рулят гуманитарии

    могли бы уже в знак протеста против загрязнения планеты и содидарности с Греттой удалить из публичного доступа вообще весь Rust.

    я даже не представляю, как таких непредсказуемым личностям можно доверять, разрабатывая продукт на Расте.

     
     
  • 2.9, заминированный тапок (ok), 12:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    *это ещё более непредсказуемо, чем неопределённое поведение разыменования null-поинтера в C
     
     
  • 3.22, Аноним (18), 12:56, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    теперь они должны разработать механизм защиты от собственного UB, выходов за пределы сознания, переполнения градусника неадеквата, разыменования CoC-ов и животноводство
     
  • 2.10, заминированный тапок (ok), 12:30, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    >Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими против полицейского насилия, указав, что этот вопрос важнее обмена техническими знаниями.

    это всё равно что нарисовать й на заборе в знак помощи голодающим в Африке

     
     
  • 3.26, YetAnotherOnanym (ok), 13:17, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Для голодающих - обязательно с солью.
     
  • 2.14, proninyaroslav (ok), 12:37, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А что можно было ожидать от "open source" сообщества, которое на самом деле корпоративное с ног до головы? Закрытые продукты не в моде, но суть корпораций остаётся одна и та же на протяжении многих лет.
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 12:50, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Мозилла чем не корпорация? Раст это продукт сообщества, а вполне себе компании.
     
     
  • 4.42, proninyaroslav (ok), 14:14, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну так я раст имел ввиду тоже...
     
  • 2.15, Аноним (11), 12:38, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну не все так плохо, в гит был закомичен полный changelog как обычно.
    А вот те кто отвечают за соц. медиа решили выпендриться.
     
     
  • 3.25, anonymous yet another (?), 13:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну не все так плохо, в гит был закомичен полный changelog как обычно.

    Не, ну как-то надо бы определиться: или ChangeLog или под git.
    Зачем ChangeLog под VCS?

     
     
  • 4.27, fghj (?), 13:24, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Не, ну как-то надо бы определиться: или ChangeLog или под git.
    > Зачем ChangeLog под VCS?

    На самом деле это называется RELEASES https://github.com/rust-lang/rust/blob/master/RELEASES.md
    То есть то что в GNU называется NEWS и от "git log" отличается что выделяются
    только важные изменения и подробно описываются.

     
     
  • 5.33, anonymous yet another (?), 13:49, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я и не считаю, что они в этом карго-культе одиноки.

    Пока исходники расходились tarball'ами по ftp,
    это имело смысл.

     
  • 2.20, АнонимЮ (?), 12:51, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > могли бы уже в знак протеста против загрязнения планеты и содидарности с Греттой удалить из публичного доступа вообще весь Rust.

    зачот

     

  • 1.13, Повидло19 (?), 12:36, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Чем Раст лучше Хаскеля:

    1. Отсутствие сборщика мусора. Но его можно сделать руками.
    2. Область видимости (pub (crate), и другие) уничтожает по крайней мере одну причину реэкспорта в Хаскеле.
    3. Благодаря синтаксису трейтов программа на Расте читается слева направо сверху вниз: foo.bar().collect(), а не collect . bar $ foo как в Хаскеле.

     
     
  • 2.40, Аноним (36), 14:11, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот молодой человек, не нужно сравнивать теплое с мягким (системный ЯП и академический - Хаскелл) это несравнимые вещи.
     
     
  • 3.45, Жёлтый Джек (?), 14:26, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам ты человек!

     
  • 2.51, 1 (??), 14:48, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чем Раст хуже Lisp

    1-99 Мало скобочек

     

  • 1.21, Ordu (ok), 12:53, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В парсер добавлена поддержка расширяемой схемы определения иерархии модулей. Например, следующая конструкция не приведёт к выводу ошибки, несмотря на фактическое отсутствие модуля "foo/bar/baz.rs" (семантически конструкция по-прежнему недопустима и может вызвать ошибку, но изменения можно увидеть и разобрать на уровне макросов и условной компиляции):

    Чуть голову не сломал, пытаясь понять, но ишью https://github.com/rust-lang/rust/issues/64197 объясняет. Если cfg(FALSE) для top-level объявления mod, то надо заигнорить его весь целиком, включая вложенные mod'ы, а не ругаться что нет файлов содержащих эти mod'ы.

     
  • 1.23, user90 (?), 13:05, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Им видов скобок-то хватает ваще? Судя по остальному синтаксису, тут у них проблемы..
     
  • 1.24, Аноним (1), 13:10, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто собирается? Компилятор rust? Есть же универсальный бинарник который запуститься на любом
    современном и не очень Linux, зачем собирать?

    Мне не хочется ставить bin, а собирается долго.)

     
  • 1.28, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > следующая конструкция не приведёт к выводу ошибки, несмотря на фактическое отсутствие модуля

    Балуете вы нас, барин, ох, балуете...

     
  • 1.29, anonymous yet another (?), 13:27, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Browser и пакетный менеджер, встроенные в язык.

    Нужно в язык добавить ещё VCS, мессенжер, видеопроигрыватель и получалку пропуска по геолокации.

     
  • 1.31, Салатик Свежий (?), 13:43, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В знак солидарности с кучкой антифа-бомжей, якобы митингующих против полицейских, которые якобы убили негра. Вся суть Общества Почитателей шести миллионов.
     
  • 1.34, Аноним (34), 13:56, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Я тоже поддерживаю протесты, потому что жестокость и безнаказанность полиции, а ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 2.38, Салатик Свежий (?), 14:09, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >расизм - серьезные проблемы в США

    Anti racist is a Codeword for Anti White.

     
     
  • 3.46, Аноним (37), 14:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вообще говоря, любой активизм это магнит психов и дoлбоёбов, странно удивляться что с обоих сторон куча неадекватов. Все, у кого голова на месте из подвалов в такую бучу ни за что не вылезут.
     
  • 3.50, Аноним (34), 14:46, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну-да, ну-да, шикарная риторика белых супремасистов: борьба с расизмом ущемляет наши права и нежные чувства. Я не из тех людей, которые уверяют, что расизма в сторону белых не существует и да, есть группы людей, которые настолько исполнены ненавистью и обидой, что хотели бы заставить всех белых отвечать за собственные ущемления (и таких ребят я не поддерживаю). Но только использование этого факта в качестве доказательства отсутствия расизма как проблемы сработает только на людях, у которых большие проблемы с логикой.
     
     
  • 4.52, Фредди Крюгер (?), 14:57, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >белых супремасистов

    Тампон смени, обиженная фемка.

     

  • 1.48, Аноним (-), 14:35, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А слабо любителям этого язычка написать на нём брокер D-Bus? Хоть какая-то польза была бы, а не бесконечные разговоры о том, какой это хороший системный язык.
     
  • 1.49, Аноним (49), 14:38, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    >  демонстративно отказались публиковать полноценный обзор изменений в Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими против полицейского насилия, указав, что этот вопрос важнее обмена техническими знаниями.

    вы им только украинские новости не показывайте, а то с таким полицейским произволом они еще и от разработки языка откажутся в знак солидарности с потерпевшими

     
  • 1.53, Аноним (53), 14:59, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В тексте анонса нового выпуска разработчики Rust ввязались в политику и ...

    Да уж, переполнения буфера и выход за пределы границ не только программная проблема...

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Спонсоры:
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2020 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру