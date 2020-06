Выпуск языка программирования Rust 1.44

2.11 , Аноним ( 11 ), 12:31, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Кто собирается? Компилятор rust? Есть же универсальный бинарник который запуститься на любом

современном и не очень Linux, зачем собирать?

3.47 , заминированный тапок ( ok ), 14:31, 05/06/2020
зачем вообще собирать или запускать?

2.37 , Аноним ( 37 ), 14:08, 05/06/2020
А чего ты ожидал? Что они ради 1% пользователей будут париться об времени сборки и ради него потенциально подводить 99% пользователей при всплытии очередного эксплойта из-за use after free или отсутствия проверки границ?