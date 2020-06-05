Выпуск языка программирования Rust 1.44

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|1.1, Аноним (1), 11:53, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Пришлось собрать, плохо, что в Симанки теперь как и для Огнелиса он требуется. Долго очень собирается.(
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|2.11, Аноним (11), 12:31, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Кто собирается? Компилятор rust? Есть же универсальный бинарник который запуститься на любом
современном и не очень Linux, зачем собирать?
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|2.37, Аноним (37), 14:08, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А чего ты ожидал? Что они ради 1% пользователей будут париться об времени сборки и ради него потенциально подводить 99% пользователей при всплытии очередного эксплойта из-за use after free или отсутствия проверки границ?
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|1.3, Gemorroj (ok), 12:02, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+8 +/–
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> отказались публиковать полноценный обзор изменений в Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими
о боже, и эти моральными уродами оказались.
где же ты популярный китайский ЯП, без всего этого либерального блRдства
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|2.12, proninyaroslav (ok), 12:32, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Хрен не слаще редьки, я бы не стал симпатизировать им. Ну а то что open source с самого начала погряз в политике и корпорастии это и так понятно. Free Software тоже идёт такой же дорогой. Ожидать новое свободное хакерское движение думаю уже не придётся.
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|2.30, Аноним (30), 13:29, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>> отказались публиковать полноценный обзор изменений в Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими
>
> о боже, и эти моральными уродами оказались.
где же ты популярный китайский ЯП, без всего этого либерального блRдства
Все не любят составлять документацию. Вот и придумали отмазку.
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|2.36, Аноним (36), 14:01, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Плоховато у разработчиков раста с формальной логикой - я еще понимаю сделать мелкую пакость владельцам капиталов, но пользователи то такие же точно наемные работники.
Как идиотская отмазка не писать доки прокатывает)
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|2.39, Аноним (37), 14:11, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты это написал так, будто у них есть вариант, лол. Либо ты с толпой, либо толпа против тебя, в этом же вся суть подобных маркетинговых "активистских" позиций.
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|1.4, sailorCat (?), 12:07, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+16 +/–
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В знак солидарности с жертвами полицейского насилия отказываюсь полноценно комментировать эту новость.
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|1.6, техник (?), 12:17, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+10 +/–
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В знак солидарности с рептилоидами установлю ещё 5 вышек 5G сверх плана!
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|5.44, Аноним (37), 14:25, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Т.е. ты серьёзно считаешь, что протестующие — это всё леваки, а не просто рандомная толпа на нервах после карантина?
Там реальных леваков 15% в лучшем случае, остальные — это всяких хайпожоры/марадёры/рандомные челы как и во всех подобных ситуациях.
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|1.8, заминированный тапок (ok), 12:28, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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>В тексте анонса нового выпуска разработчики Rust ввязались в политику и демонстративно отказались публиковать полноценный обзор изменений в Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими против полицейского насилия, указав, что этот вопрос важнее обмена техническими знаниями.
опять.
если в технической области есть что-то важне технических вопросов, ну даже **й знает.
видимо этим всем там рулят гуманитарии
могли бы уже в знак протеста против загрязнения планеты и содидарности с Греттой удалить из публичного доступа вообще весь Rust.
я даже не представляю, как таких непредсказуемым личностям можно доверять, разрабатывая продукт на Расте.
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|3.22, Аноним (18), 12:56, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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теперь они должны разработать механизм защиты от собственного UB, выходов за пределы сознания, переполнения градусника неадеквата, разыменования CoC-ов и животноводство
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|2.10, заминированный тапок (ok), 12:30, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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>Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими против полицейского насилия, указав, что этот вопрос важнее обмена техническими знаниями.
это всё равно что нарисовать й на заборе в знак помощи голодающим в Африке
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|2.14, proninyaroslav (ok), 12:37, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А что можно было ожидать от "open source" сообщества, которое на самом деле корпоративное с ног до головы? Закрытые продукты не в моде, но суть корпораций остаётся одна и та же на протяжении многих лет.
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|3.19, Аноним (19), 12:50, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Мозилла чем не корпорация? Раст это продукт сообщества, а вполне себе компании.
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|2.15, Аноним (11), 12:38, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну не все так плохо, в гит был закомичен полный changelog как обычно.
А вот те кто отвечают за соц. медиа решили выпендриться.
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|3.25, anonymous yet another (?), 13:16, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Ну не все так плохо, в гит был закомичен полный changelog как обычно.
Не, ну как-то надо бы определиться: или ChangeLog или под git.
Зачем ChangeLog под VCS?
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|2.20, АнонимЮ (?), 12:51, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> могли бы уже в знак протеста против загрязнения планеты и содидарности с Греттой удалить из публичного доступа вообще весь Rust.
зачот
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|1.13, Повидло19 (?), 12:36, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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Чем Раст лучше Хаскеля:
1. Отсутствие сборщика мусора. Но его можно сделать руками.
2. Область видимости (pub (crate), и другие) уничтожает по крайней мере одну причину реэкспорта в Хаскеле.
3. Благодаря синтаксису трейтов программа на Расте читается слева направо сверху вниз: foo.bar().collect(), а не collect . bar $ foo как в Хаскеле.
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|2.40, Аноним (36), 14:11, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вот молодой человек, не нужно сравнивать теплое с мягким (системный ЯП и академический - Хаскелл) это несравнимые вещи.
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|1.21, Ordu (ok), 12:53, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В парсер добавлена поддержка расширяемой схемы определения иерархии модулей. Например, следующая конструкция не приведёт к выводу ошибки, несмотря на фактическое отсутствие модуля "foo/bar/baz.rs" (семантически конструкция по-прежнему недопустима и может вызвать ошибку, но изменения можно увидеть и разобрать на уровне макросов и условной компиляции):
Чуть голову не сломал, пытаясь понять, но ишью https://github.com/rust-lang/rust/issues/64197 объясняет. Если cfg(FALSE) для top-level объявления mod, то надо заигнорить его весь целиком, включая вложенные mod'ы, а не ругаться что нет файлов содержащих эти mod'ы.
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|1.23, user90 (?), 13:05, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Им видов скобок-то хватает ваще? Судя по остальному синтаксису, тут у них проблемы..
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|1.24, Аноним (1), 13:10, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Кто собирается? Компилятор rust? Есть же универсальный бинарник который запуститься на любом
современном и не очень Linux, зачем собирать?
Мне не хочется ставить bin, а собирается долго.)
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|1.28, YetAnotherOnanym (ok), 13:24, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> следующая конструкция не приведёт к выводу ошибки, несмотря на фактическое отсутствие модуля
Балуете вы нас, барин, ох, балуете...
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|1.29, anonymous yet another (?), 13:27, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Browser и пакетный менеджер, встроенные в язык.
Нужно в язык добавить ещё VCS, мессенжер, видеопроигрыватель и получалку пропуска по геолокации.
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|1.31, Салатик Свежий (?), 13:43, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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В знак солидарности с кучкой антифа-бомжей, якобы митингующих против полицейских, которые якобы убили негра. Вся суть Общества Почитателей шести миллионов.
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|1.34, Аноним (34), 13:56, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
Я тоже поддерживаю протесты, потому что жестокость и безнаказанность полиции, а ... большой текст свёрнут, показать
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|3.46, Аноним (37), 14:28, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вообще говоря, любой активизм это магнит психов и дoлбоёбов, странно удивляться что с обоих сторон куча неадекватов. Все, у кого голова на месте из подвалов в такую бучу ни за что не вылезут.
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|3.50, Аноним (34), 14:46, 05/06/2020 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну-да, ну-да, шикарная риторика белых супремасистов: борьба с расизмом ущемляет наши права и нежные чувства. Я не из тех людей, которые уверяют, что расизма в сторону белых не существует и да, есть группы людей, которые настолько исполнены ненавистью и обидой, что хотели бы заставить всех белых отвечать за собственные ущемления (и таких ребят я не поддерживаю). Но только использование этого факта в качестве доказательства отсутствия расизма как проблемы сработает только на людях, у которых большие проблемы с логикой.
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|1.48, Аноним (-), 14:35, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А слабо любителям этого язычка написать на нём брокер D-Bus? Хоть какая-то польза была бы, а не бесконечные разговоры о том, какой это хороший системный язык.
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|1.49, Аноним (49), 14:38, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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> демонстративно отказались публиковать полноценный обзор изменений в Rust 1.44 в знак солидарности с протестующими против полицейского насилия, указав, что этот вопрос важнее обмена техническими знаниями.
вы им только украинские новости не показывайте, а то с таким полицейским произволом они еще и от разработки языка откажутся в знак солидарности с потерпевшими
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|1.53, Аноним (53), 14:59, 05/06/2020 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В тексте анонса нового выпуска разработчики Rust ввязались в политику и ...
Да уж, переполнения буфера и выход за пределы границ не только программная проблема...
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