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Выпуск Wine 9.19

05.10.2024 07:16

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.19. С момента выпуска 9.18 было закрыто 11 отчётов об ошибках и внесено 264 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Таблицы символов Unicode обновлены до версии 16.0.0.
  • В драйвере для Wayland улучшено позиционирование окон.
  • В API DirectPlay продолжена реализация поддержки сетевых сеансов.
  • Добавлена поддержка уведомлений об изменении устройств, использующих технологию Plug&Play.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Songr 1, Malus, WordSmith 9.0, Quicken WillMaker Plus 2007, FL Studio, cnc-ddraw.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Death to Spies.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.18
  3. OpenNews: Релиз StartWine-Launcher 406, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux
  4. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.13 с реализацией Direct3D 12
  5. OpenNews: Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61991-wine
Ключевые слова: wine
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