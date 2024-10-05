Выпуск Wine 9.19

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Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.19. С момента выпуска 9.18 было закрыто 11 отчётов об ошибках и внесено 264 изменения.
Наиболее важные изменения:
- Таблицы символов Unicode обновлены до версии 16.0.0.
- В драйвере для Wayland улучшено позиционирование окон.
- В API DirectPlay продолжена реализация поддержки сетевых сеансов.
- Добавлена поддержка уведомлений об изменении устройств, использующих технологию Plug&Play.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Songr 1, Malus, WordSmith 9.0, Quicken WillMaker Plus 2007, FL Studio, cnc-ddraw.
- Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Death to Spies.