Выпуск Wine 9.19

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.19. С момента выпуска 9.18 было закрыто 11 отчётов об ошибках и внесено 264 изменения. Наиболее важные изменения: Таблицы символов Unicode обновлены до версии 16.0.0.

В драйвере для Wayland улучшено позиционирование окон.

В API DirectPlay продолжена реализация поддержки сетевых сеансов.

Добавлена поддержка уведомлений об изменении устройств, использующих технологию Plug&Play.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Songr 1, Malus, WordSmith 9.0, Quicken WillMaker Plus 2007, FL Studio, cnc-ddraw.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Death to Spies.



