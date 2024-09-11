Релиз StartWine-Launcher 406, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

|
Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 406, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Из особенностей отмечаются контейнер на базе runimage, отсутствие необходимости установки системных зависимостей и дружелюбный графический интерфейс. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.
Возможности StartWine-Launcher:
- Контейнер на базе runimage: приложения запускаются в контейнере, что исключает необходимость установки зависимостей в систему и изолирует запускаемое приложение от основной системы.
- Графический интерфейс пользователя, избавляющий от необходимости разбираться в сложных настройках.
- Универсальная установка: приложение можно установить в любое место, не затрагивая системные файлы.
Особенности новой версии:
- Обновлён графический интерфейс.
- Обновлены конфигурации префиксов.
- Обновлён список версий Wine.
- Обновлён список версий dxvk и vkd3d.
- Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.
- Обновлён список горячих клавиш.
- Обновлён список библиотек в Winetricks.
- Исправлены ошибки и повышена производительность.
- Обновлены локали.
- Все настройки игры или приложения перенесены на страницу запуска ярлыка.
- Изменён список кнопок боковой панели.
- Добавлена новая фоновая анимация.
- Добавлена возможность переименовывать название установленного приложения или игры.
- Добавлена возможность изменять путь к исполняемому файлу игры или приложения.
- Добавлены новые анимации в список шейдеров.
- Добавлены кодеки для воспроизведения видео.
- Добавлена поддержка DirectX 8 в режиме dxvk.
- Улучшен алгоритм автоматического поиска изображений.
- Исправлено зависание интерфейса при выключении StartWine.
- Исправлена ошибка отображения пути при рекурсивном поиске в файловом менеджере.
- Исправлена ошибка при копировании шрифтов в префикс приложения или игры.
- Удалены устаревшие настройки запуска (GSTREAMER, GAMEMODE, DXVK_ASYNC).