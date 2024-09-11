Релиз StartWine-Launcher 406, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 406, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Из особенностей отмечаются контейнер на базе runimage, отсутствие необходимости установки системных зависимостей и дружелюбный графический интерфейс. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK. Возможности StartWine-Launcher: Контейнер на базе runimage: приложения запускаются в контейнере, что исключает необходимость установки зависимостей в систему и изолирует запускаемое приложение от основной системы.

Графический интерфейс пользователя, избавляющий от необходимости разбираться в сложных настройках.

Универсальная установка: приложение можно установить в любое место, не затрагивая системные файлы. Особенности новой версии: Обновлён графический интерфейс.

Обновлены конфигурации префиксов.

Обновлён список версий Wine.

Обновлён список версий dxvk и vkd3d.

Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.

Обновлён список горячих клавиш.

Обновлён список библиотек в Winetricks.

Исправлены ошибки и повышена производительность.

Обновлены локали.

Все настройки игры или приложения перенесены на страницу запуска ярлыка.

Изменён список кнопок боковой панели.

Добавлена новая фоновая анимация.

Добавлена возможность переименовывать название установленного приложения или игры.

Добавлена возможность изменять путь к исполняемому файлу игры или приложения.

Добавлены новые анимации в список шейдеров.

Добавлены кодеки для воспроизведения видео.

Добавлена поддержка DirectX 8 в режиме dxvk.

Улучшен алгоритм автоматического поиска изображений.

Исправлено зависание интерфейса при выключении StartWine.

Исправлена ошибка отображения пути при рекурсивном поиске в файловом менеджере.

Исправлена ошибка при копировании шрифтов в префикс приложения или игры.

Удалены устаревшие настройки запуска (GSTREAMER, GAMEMODE, DXVK_ASYNC).



