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Релиз StartWine-Launcher 406, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

11.09.2024 17:50

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 406, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Из особенностей отмечаются контейнер на базе runimage, отсутствие необходимости установки системных зависимостей и дружелюбный графический интерфейс. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

Возможности StartWine-Launcher:

  • Контейнер на базе runimage: приложения запускаются в контейнере, что исключает необходимость установки зависимостей в систему и изолирует запускаемое приложение от основной системы.
  • Графический интерфейс пользователя, избавляющий от необходимости разбираться в сложных настройках.
  • Универсальная установка: приложение можно установить в любое место, не затрагивая системные файлы.

Особенности новой версии:

  • Обновлён графический интерфейс.
  • Обновлены конфигурации префиксов.
  • Обновлён список версий Wine.
  • Обновлён список версий dxvk и vkd3d.
  • Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.
  • Обновлён список горячих клавиш.
  • Обновлён список библиотек в Winetricks.
  • Исправлены ошибки и повышена производительность.
  • Обновлены локали.
  • Все настройки игры или приложения перенесены на страницу запуска ярлыка.
  • Изменён список кнопок боковой панели.
  • Добавлена новая фоновая анимация.
  • Добавлена возможность переименовывать название установленного приложения или игры.
  • Добавлена возможность изменять путь к исполняемому файлу игры или приложения.
  • Добавлены новые анимации в список шейдеров.
  • Добавлены кодеки для воспроизведения видео.
  • Добавлена поддержка DirectX 8 в режиме dxvk.
  • Улучшен алгоритм автоматического поиска изображений.
  • Исправлено зависание интерфейса при выключении StartWine.
  • Исправлена ошибка отображения пути при рекурсивном поиске в файловом менеджере.
  • Исправлена ошибка при копировании шрифтов в префикс приложения или игры.
  • Удалены устаревшие настройки запуска (GSTREAMER, GAMEMODE, DXVK_ASYNC).


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RusNor/Star...)
  2. OpenNews: Релиз StartWine-Launcher 404, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux
  3. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
  4. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  5. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  6. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
Автор новости: Бредущий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61846-startwine
Ключевые слова: startwine, wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Михаил (??), 20:07, 11/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Всё хорошо, что не PlayOnLinux
     
  • 1.3, Аноним (3), 20:23, 11/09/2024 [ответить]  
    		• +5 +/
    Перепробовал много launcher'ов, понравился только PortProton.
     
  • 1.4, Аноним (4), 20:30, 11/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –3 +/
     
  • 1.5, Avririon (ok), 20:46, 11/09/2024 [ответить]  
    		• +2 +/
    >Контейнер на базе runimage: приложения запускаются в контейнере, что исключает необходимость установки зависимостей в систему и изолирует запускаемое приложение от основной системы.

    А как играть?

     
  • 1.6, nume (ok), 20:48, 11/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Portproton пока что будет легче и проще, да и нажимать надо меньше кнопок.
     
  • 1.7, Berkut (??), 21:53, 11/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    Lutris рулит
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 23:32, 11/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Lutris рулит

    Особенно после того как один пендособлогер в тестах спилил его на том, что из-за него производительность просаживается. xD

     

  • 1.8, Ivan (??), 22:10, 11/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    Доброго всем дня .
    Помогите в Вайн запустить программу https://templatetoaster.com/ru
    Из за нее приходится перегружаться в Винду.
    Заранее благодарен.
     

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