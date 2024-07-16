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Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux

16.07.2024 15:34

Опубликован выпуск инструмента ProteWine 1.0, предназначенного для упрощения запуска Windows-приложений в окружениях на базе Linux, SteamDeck и других портативных консолей под управлением Linux. ProteWine представляет наглядный конфигуратор, позволяющий создавать порты Windows-игр для запуска в Linux с использованием пакетов Wine и Proton. Инструмент привязан к клиенту Steam, но использует из него только Steam Runtime 3 "Sniper", как окружение для выполнения сторонних сборок Wine и Proton. Код написан на TypeScript и распространяется под лицензией MIT.

Основные возможности, которые реализованы на текущий момент:

  • Интегрирован Winetricks.
  • На выбор доступно 6 сторонних репозиториев с готовыми сборками Wine и Proton.
  • Автоматическая установка библиотек DXVK, VKD3D, Proton и mfc42 (исправление ошибки isskin).
  • Возможность установки игр напрямую из образов в форматах ISO и MDF.
  • Автоматическое определение ярлыка установленной игры.
  • Автоматическое обнаружение доступных постеров и иконок, найденных по имени игры.
  • Доступно создание обособленных ярлыков, как в системе так и внутри Steam.
  • Подсчёт проведённого в игре времени.
  • Интеграция с экранной клавиатурой SteamDeck.


  1. Главная ссылка к новости (https://hitman249.github.io/Pr...)
  2. OpenNews: Выпуск WineVDM 0.8, прослойки для запуска 16-разрядных приложений Windows
  3. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
  4. OpenNews: Cassowary - обвязка для бесшовной работы с Windows-приложениями в Linux
  5. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  6. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
Автор новости: hitman249
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61555-protewine
Ключевые слова: protewine, wine, game, proton
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 16:20, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это типа как PlayOnLinux?
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 16:22, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Возможность установки игр напрямую из образов в форматах ISO и MDF.

    А PlayOnLinux так умеет?

     
     
  • 3.3, alex (??), 16:25, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    оно по-моему умеет жевать только примонтированные iso-файлы
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:28, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Возможность установки игр напрямую из образов в форматах ISO и MDF.

    Очень сложная в реализации фича: https://github.com/hitman249/ProteWine/blob/12450da0a7ef051999ca73ec4f72de4220

     
     
  • 2.6, hitman249 (ok), 16:37, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Здесь клиент-серверная архитектура, вы привели пример обращения клиента к серверу, реализация на сервере.

    https://github.com/hitman249/ProteWine/blob/main/server/modules/iso.ts

     
     
  • 3.7, laindono (ok), 16:53, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё ещё не очень сложно. С другой стороны, а почему оно должно быть сложно? Вроде бы и не должно.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 17:22, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и я говорю: сложно писать просто, а просто писать сложно.
     

  • 1.5, Аноним (5), 16:29, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Название прикольное - противень :)
     
  • 1.8, Аноним (8), 16:57, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Прикольно, это как lutris?
     
  • 1.9, Аноним (9), 17:01, 16/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >>> Инструмент привязан к клиенту Steam

    чего не привязали сразу к учетной записи микрософт?

     
     
  • 2.10, hitman249 (ok), 17:08, 16/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сам Steam не нужен, нужен только Steam Runtime 3 "Sniper" входящий в его состав.
     
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