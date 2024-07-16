Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux

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Опубликован выпуск инструмента ProteWine 1.0, предназначенного для упрощения запуска Windows-приложений в окружениях на базе Linux, SteamDeck и других портативных консолей под управлением Linux. ProteWine представляет наглядный конфигуратор, позволяющий создавать порты Windows-игр для запуска в Linux с использованием пакетов Wine и Proton. Инструмент привязан к клиенту Steam, но использует из него только Steam Runtime 3 "Sniper", как окружение для выполнения сторонних сборок Wine и Proton. Код написан на
TypeScript и распространяется под лицензией MIT.
Основные возможности, которые реализованы на текущий момент:
- Интегрирован Winetricks.
- На выбор доступно 6 сторонних репозиториев с готовыми сборками Wine и Proton.
- Автоматическая установка библиотек DXVK, VKD3D, Proton и mfc42 (исправление ошибки isskin).
- Возможность установки игр напрямую из образов в форматах ISO и MDF.
- Автоматическое определение ярлыка установленной игры.
- Автоматическое обнаружение доступных постеров и иконок, найденных по имени игры.
- Доступно создание обособленных ярлыков, как в системе так и внутри Steam.
- Подсчёт проведённого в игре времени.
- Интеграция с экранной клавиатурой SteamDeck.