Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux

Опубликован выпуск инструмента ProteWine 1.0, предназначенного для упрощения запуска Windows-приложений в окружениях на базе Linux, SteamDeck и других портативных консолей под управлением Linux. ProteWine представляет наглядный конфигуратор, позволяющий создавать порты Windows-игр для запуска в Linux с использованием пакетов Wine и Proton. Инструмент привязан к клиенту Steam, но использует из него только Steam Runtime 3 "Sniper", как окружение для выполнения сторонних сборок Wine и Proton. Код написан на TypeScript и распространяется под лицензией MIT. Основные возможности, которые реализованы на текущий момент: Интегрирован Winetricks.

На выбор доступно 6 сторонних репозиториев с готовыми сборками Wine и Proton.

Автоматическая установка библиотек DXVK, VKD3D, Proton и mfc42 (исправление ошибки isskin).

Возможность установки игр напрямую из образов в форматах ISO и MDF.

Автоматическое определение ярлыка установленной игры.

Автоматическое обнаружение доступных постеров и иконок, найденных по имени игры.

Доступно создание обособленных ярлыков, как в системе так и внутри Steam.

Подсчёт проведённого в игре времени.

Интеграция с экранной клавиатурой SteamDeck.



