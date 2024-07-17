Релиз StartWine-Launcher 404, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

Проектом StartWine-Launcher подготовлено приложение, развиваемое для запуска в системах на базе Linux приложений и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Из особенностей отмечаются контейнер на базе runimage, отсутствие необходимости установки системных зависимостей и дружелюбный графический интерфейс. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK. Возможности StartWine-Launcher: Контейнер на базе runimage: приложения запускаются в контейнере, что исключает необходимость установки зависимостей в систему и изолирует запускаемое приложение от основной системы.

Графический интерфейс пользователя, избавляющий от необходимости разбираться в сложных настройках.

Универсальная установка: приложение можно установить в любое место, не затрагивая системные файлы. Особенности новой версии: Добавлена возможность просмотра всех файлов и дисков.

Реализован поиск обновлений.

Обеспечено создание ярлыков и их добавление на рабочий стол, в меню Пуск или в приложение Steam, что может быть полезным для пользователей SteamDeck.

Предоставлена возможность смены иконок и постеров для игр.

Добавлены гибкие настройки mangohud и vkbazalt для оптимизации и повышения производительности в играх.

Добавлены различные варианты цвета для анимации OpenGL.

Добавлена ​​новая анимация "Sin Cos 3d".

Настройки интерфейса перенесены в меню верхней панели.

Настройки цвета индикаторов MangoHud перенесены в раздел настроек MangoHud.

Панель наложения перемещена на нижнюю панель окна.

В контекстное меню файлового менеджера добавлена ​​сортировка файлов.

Добавлен режим панорамного просмотра файлов (разделённый вид).

Добавлен просмотр файлов в виде подробного списка (таблицы).

Добавлена ​​поддержка просмотра файлов с мобильных устройств.

Добавлена возможность отдельного изменения размера ярлыков и значков файлов.

Добавлена поддержка автоматического скрытия верхней и нижней панелей.

Изменён запуск из системного файлового менеджера.

В файловый менеджер добавлено сжатие Zstd и zstd ultra.

Добавлена ​​статистика общего и среднего времени, проведённого в играх.

Исправлены ошибки и улучшена производительность.

Сокращено время запуска.

Исправлена ошибка воспроизведения видео в играх.

Исправлена ошибка при смене версии Windows.

Исправлены ошибки, проявляющиеся при поиске файлов.

Исправлены проблемы при ​​генерации миниатюр изображений и видео.

Налажен запуск в режиме OpenGL.

Устранена проблема с отображением файлов при изменении размера иконок.

Изменён список доступных для загрузки сборок Wine. Добавлена функция обновления списка сборок wine.

Исправлен разбор командной строки.

Удалён режим компактного размера меню.

Обновлены локали.

Обновлены конфигурации префиксов.

Обновлён список версий Wine.

Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.

Обновлён список горячих клавиш.



