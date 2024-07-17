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Релиз StartWine-Launcher 404, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

17.07.2024 21:58

Проектом StartWine-Launcher подготовлено приложение, развиваемое для запуска в системах на базе Linux приложений и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Из особенностей отмечаются контейнер на базе runimage, отсутствие необходимости установки системных зависимостей и дружелюбный графический интерфейс. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

Возможности StartWine-Launcher:

  • Контейнер на базе runimage: приложения запускаются в контейнере, что исключает необходимость установки зависимостей в систему и изолирует запускаемое приложение от основной системы.
  • Графический интерфейс пользователя, избавляющий от необходимости разбираться в сложных настройках.
  • Универсальная установка: приложение можно установить в любое место, не затрагивая системные файлы.

Особенности новой версии:

  • Добавлена возможность просмотра всех файлов и дисков.
  • Реализован поиск обновлений.
  • Обеспечено создание ярлыков и их добавление на рабочий стол, в меню Пуск или в приложение Steam, что может быть полезным для пользователей SteamDeck.
  • Предоставлена возможность смены иконок и постеров для игр.
  • Добавлены гибкие настройки mangohud и vkbazalt для оптимизации и повышения производительности в играх.
  • Добавлены различные варианты цвета для анимации OpenGL.
  • Добавлена ​​новая анимация "Sin Cos 3d".
  • Настройки интерфейса перенесены в меню верхней панели.
  • Настройки цвета индикаторов MangoHud перенесены в раздел настроек MangoHud.
  • Панель наложения перемещена на нижнюю панель окна.
  • В контекстное меню файлового менеджера добавлена ​​сортировка файлов.
  • Добавлен режим панорамного просмотра файлов (разделённый вид).
  • Добавлен просмотр файлов в виде подробного списка (таблицы).
  • Добавлена ​​поддержка просмотра файлов с мобильных устройств.
  • Добавлена возможность отдельного изменения размера ярлыков и значков файлов.
  • Добавлена поддержка автоматического скрытия верхней и нижней панелей.
  • Изменён запуск из системного файлового менеджера.
  • В файловый менеджер добавлено сжатие Zstd и zstd ultra.
  • Добавлена ​​статистика общего и среднего времени, проведённого в играх.
  • Исправлены ошибки и улучшена производительность.
  • Сокращено время запуска.
  • Исправлена ошибка воспроизведения видео в играх.
  • Исправлена ошибка при смене версии Windows.
  • Исправлены ошибки, проявляющиеся при поиске файлов.
  • Исправлены проблемы при ​​генерации миниатюр изображений и видео.
  • Налажен запуск в режиме OpenGL.
  • Устранена проблема с отображением файлов при изменении размера иконок.
  • Изменён список доступных для загрузки сборок Wine. Добавлена функция обновления списка сборок wine.
  • Исправлен разбор командной строки.
  • Удалён режим компактного размера меню.
  • Обновлены локали.
  • Обновлены конфигурации префиксов.
  • Обновлён список версий Wine.
  • Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.
  • Обновлён список горячих клавиш.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/RusNor/Star...)
  2. OpenNews: Релиз ProteWine 1.0, инструмента для запуска Windows-приложений в Linux
  3. OpenNews: Новая версия пакета PlayOnLinux 4.3
  4. OpenNews: Выпуск Bottles 2022.1.28, пакета для организации запуска Windows-приложений в Linux
  5. OpenNews: Cassowary - обвязка для бесшовной работы с Windows-приложениями в Linux
  6. OpenNews: Релиз Wine Launcher 1.5.3, инструмента для запуска Windows-игр
Автор новости: Бредущий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61566-startwine-launcher
Ключевые слова: startwine-launcher, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (18) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.2, Аноним (2), 23:31, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Из особенностей отмечаются <...> отсутствие необходимости установки системных зависимостей <...> Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

    Так сходу после заявления об отсутствии необходимости левых зависимостей обозначить степень нeнужности проекта - талант иметь надо.

     
     
  • 2.21, Настин Виталий (?), 01:30, 18/07/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 2.23, Бредущий (ok), 01:42, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Может потому, что все зависимости собраны в контейнере и поэтому не ставятся ву систему как таковую. Но боюсь для Вас главное сказать лишь бы, прежде чем проверить.
     

  • 1.5, dullish (ok), 23:36, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Хотел посмотреть, что за зверь.
    В AUR лежит скрипт, который тянет кучу всякого добра с левых сайтов.
    На этапе загрузки происходит какая-то фигня, и по итогу прога не запускается.
    После удаления пакетным менеджером на диске остаётся почти гигабайт мусора.
    Короче, идея с runimage интересная, но это, типа, альфа-версия, которую ещё пилить и пилить.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 23:40, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > После удаления пакетным менеджером на диске остаётся почти гигабайт мусора.

    Обычно такое лежит строго в /var/lib/... Здесь, разве, нет?

     
     
  • 3.9, dullish (ok), 23:46, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не, все осталось в
    ~/.local/share/StartWine/data/runtime
     
     
  • 4.14, Бредущий (ok), 00:15, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Потому как это его стандартная установка в .local/share/StartWine
    удали каталог и удалится программа. Так же в .config создается файл swrc  в котором прописывается путь для программы, что бы при последующем обновлении программа видела директорию где должна стоять. Чуть выше вы писали, что тянет с левых сайтов, нет не левых параллельно с github программа выложена https://huggingface.co. это сделано для ускорения скачки версий протонов и вайнов
     
     
  • 5.17, dullish (ok), 00:25, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так я и не особо парился. Как понятно из коммента, подозревал косяк и удалил ручками. Но, по идее, всё, что пакетным менеджером ставится, должно при удалении, по крайней мере в скрытых каталогах, пахучие кучки не оставлять.
     

  • 1.11, Циноман (?), 23:56, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Годная программа. Открытых аналогов хотя бы на уровне не так и много.
     
  • 1.12, Аноним (2), 00:09, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    В ридмишке проекта:

    > Видео демнстарция интерфейса StartWine
    > Если вам надо быстрый доступ к папкам или добавить в закладку свою папку, то нажиме на соответсвующий значок как показано в видеодемонстариции

    Столько ошибок. Код так же написан?

     
     
  • 2.16, Аноним (16), 00:16, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    :)) а что ты хотел за эти ден.. за бесплатно 🤣
     

  • 1.15, kawaii_boy (?), 00:15, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Уау, окна прозрачные!
    А эффект куба рабочих столов они видели?
     
  • 1.18, Аноним (18), 00:27, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На xfce также незапускается? Или починили? То как ставить?
     
     
  • 2.22, Настин Виталий (?), 01:33, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используйте скрипт с github для установки
     
  • 2.24, Бредущий (ok), 01:44, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скачать файл с github через свойства дать ему права и закинуть в терминал, дождаться установки
     

  • 1.19, Самый умный аноним (?), 01:16, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это какой-то челлендж по лаунчерам вайна/протона стартанул?
     
  • 1.20, дохтурЛол (?), 01:20, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Говно говна сделанное какими-то фриками.
    https://github.com/VHSgunzo/runimage/blob/main/README.md по одной этой ридмихе связанного проекта одного из кодеров понятно, что там шиза.
     
  • 1.25, Бредущий (ok), 01:46, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    https://www.youtube.com/watch?v=a-2ct6rn4T0&t=337s
     

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