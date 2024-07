Релиз StartWine-Launcher 404, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

2.6 , Аноним ( 6 ), 23:40, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > После удаления пакетным менеджером на диске остаётся почти гигабайт мусора. Обычно такое лежит строго в /var/lib/... Здесь, разве, нет?

3.9 , dullish ( ok ), 23:46, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не, все осталось в

~/.local/share/StartWine/data/runtime

4.14 , Бредущий ( ok ), 00:15, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Потому как это его стандартная установка в .local/share/StartWine

удали каталог и удалится программа. Так же в .config создается файл swrc в котором прописывается путь для программы, что бы при последующем обновлении программа видела директорию где должна стоять. Чуть выше вы писали, что тянет с левых сайтов, нет не левых параллельно с github программа выложена https://huggingface.co. это сделано для ускорения скачки версий протонов и вайнов

5.17 , dullish ( ok ), 00:25, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Так я и не особо парился. Как понятно из коммента, подозревал косяк и удалил ручками. Но, по идее, всё, что пакетным менеджером ставится, должно при удалении, по крайней мере в скрытых каталогах, пахучие кучки не оставлять.