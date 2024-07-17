Релиз StartWine-Launcher 404, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

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|1.2, Аноним (2), 23:31, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Из особенностей отмечаются <...> отсутствие необходимости установки системных зависимостей <...> Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.
Так сходу после заявления об отсутствии необходимости левых зависимостей обозначить степень нeнужности проекта - талант иметь надо.
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|2.23, Бредущий (ok), 01:42, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Может потому, что все зависимости собраны в контейнере и поэтому не ставятся ву систему как таковую. Но боюсь для Вас главное сказать лишь бы, прежде чем проверить.
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|1.5, dullish (ok), 23:36, 17/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Хотел посмотреть, что за зверь.
В AUR лежит скрипт, который тянет кучу всякого добра с левых сайтов.
На этапе загрузки происходит какая-то фигня, и по итогу прога не запускается.
После удаления пакетным менеджером на диске остаётся почти гигабайт мусора.
Короче, идея с runimage интересная, но это, типа, альфа-версия, которую ещё пилить и пилить.
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|2.6, Аноним (6), 23:40, 17/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> После удаления пакетным менеджером на диске остаётся почти гигабайт мусора.
Обычно такое лежит строго в /var/lib/... Здесь, разве, нет?
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|4.14, Бредущий (ok), 00:15, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Потому как это его стандартная установка в .local/share/StartWine
удали каталог и удалится программа. Так же в .config создается файл swrc в котором прописывается путь для программы, что бы при последующем обновлении программа видела директорию где должна стоять. Чуть выше вы писали, что тянет с левых сайтов, нет не левых параллельно с github программа выложена https://huggingface.co. это сделано для ускорения скачки версий протонов и вайнов
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|5.17, dullish (ok), 00:25, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так я и не особо парился. Как понятно из коммента, подозревал косяк и удалил ручками. Но, по идее, всё, что пакетным менеджером ставится, должно при удалении, по крайней мере в скрытых каталогах, пахучие кучки не оставлять.
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|1.12, Аноним (2), 00:09, 18/07/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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В ридмишке проекта:
> Видео демнстарция интерфейса StartWine
> Если вам надо быстрый доступ к папкам или добавить в закладку свою папку, то нажиме на соответсвующий значок как показано в видеодемонстариции
Столько ошибок. Код так же написан?
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|2.24, Бредущий (ok), 01:44, 18/07/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Скачать файл с github через свойства дать ему права и закинуть в терминал, дождаться установки
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