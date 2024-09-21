Выпуск Wine 9.18

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.18. С момента выпуска 9.17 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 274 изменения. Наиболее важные изменения: Представлен новый бэкенд для обеспечения работы фреймворка Media Foundation, основанный на использовании FFmpeg.

В API DirectPlay реализована начальная поддержка сетевых сеансов.

Добавлен новый апплет Desktop Control Panel с реализацией интерфейса управления настройками.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: WordSmith 9.0, Steinberg Download Assistant, Repaper Studio, Gigapixel, msiexec.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Caesar 3, Neighbours from Hell 1-2, Warlords III: Darklords Rising.



