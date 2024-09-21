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Выпуск Wine 9.18

21.09.2024 08:15

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.18. С момента выпуска 9.17 было закрыто 18 отчётов об ошибках и внесено 274 изменения.

Наиболее важные изменения:

  • Представлен новый бэкенд для обеспечения работы фреймворка Media Foundation, основанный на использовании FFmpeg.
  • В API DirectPlay реализована начальная поддержка сетевых сеансов.
  • Добавлен новый апплет Desktop Control Panel с реализацией интерфейса управления настройками.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: WordSmith 9.0, Steinberg Download Assistant, Repaper Studio, Gigapixel, msiexec.
  • Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Caesar 3, Neighbours from Hell 1-2, Warlords III: Darklords Rising.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Выпуск Wine 9.17 и Wine staging 9.17
  3. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.13 с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: Компания Microsoft передала разработку проекта Mono сообществу Wine
  5. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  6. OpenNews: Компания Valve выпустила Proton 9.0-3, пакет для запуска Windows-игр в Linux
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61903-wine
Ключевые слова: wine
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:39, 21/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –8 +/
     
  • 1.2, Аноним (2), 08:45, 21/09/2024 [ответить]  
    		• –1 +/
    Куда делся шиg0риHo?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 09:15, 21/09/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.4, Куда (?), 09:22, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно уже в Вагнере зажигает.
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 09:47, 21/09/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он же за другую сторону был всегда?
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:27, 21/09/2024 [ответить]  
    		• +1 +/
    С выходом Steam Deck кодовая база Wine удваивается каждые пол года. Соответственно ростет и качество.
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:43, 21/09/2024 [ответить]  
    		• +/
    >Warlords III: Darklords Rising

    надо попробовать под wine погамить,
    иначе они крайне падучи

     

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