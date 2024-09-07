Выпуск Wine 9.17 и Wine staging 9.17

Опубликован экспериментальный выпуск открытой реализации Win32 API - Wine 9.17. С момента выпуска 9.16 было закрыто 29 отчётов об ошибках и внесено 206 изменений. Наиболее важные изменения: Реализована поддержка масштабирования поверхности окон на экранах с высокой плотностью пикселей (High DPI).

Встроенный пакет Vkd3d с реализацией Direct3D 12 обновлён до версии 1.13.

Движок Wine Mono с реализацией платформы .NET обновлён до выпуска 9.3.0. Разработка проекта Mono передана компанией Microsoft сообществу Wine.

Улучшено определение CPU на системах с архитектурой ARM64.

В библиотеке mapi32.dll.so добавлена поддержка почтовых вложений при отправке электронных писем.

В cmd.exe реализована поддержка привязки файловых расширений к различных обработчикам запуска (например, файлы *.pl теперь обрабатываются как скрипты, а не исполняемые файлы).

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой приложений: Foxit Reader 8.2, R-Link 2 Toolbox, Mavimplant 1.0, Kundenkartei 5, python-3.1.3.amd64.msi, scoop, OpenKiosk, Nexus ECU Tuning Software, SBCL 2.3.4, eFilm Workstation 2.x/3.x, Hogia Hemekonomi, WPF, Quicktime 3.02.

Закрыты отчёты об ошибках, связанные с работой игр: Starcraft Remastered, Constantine, Epic Games Store, игры серии Sven Bømwøllen. Кроме того, сформирован выпуск проекта Wine Staging 9.17, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 354 дополнительных патча. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.17 и перенесены свежие изменения из vkd3d. В основной состав Wine перенесены три патча, реализующих поддержку файловых ассоциаций в cmd.exe и возможность запуска xdg-email в winemapi для прикрепления почтовых вложений. Обновлены наборы патчей vkd3d-latest и odbc32-fixes



