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Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.13 с реализацией Direct3D 12

29.08.2024 15:06

Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.13 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.

Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).

В новой версии:

  • В компилятор HLSL добавлена поддержка разворачивания циклов (loop unrolling, оптимизация, при которой для более эффективного использования процессорного кэша и сокращения ветвления цикличные операции заменяется на несколько идущих друг за другом копий кода).
  • Добавлена поддержка компилятора эффектов для некоторых объектов состояния четвёртой модели шейдеров.
  • Обеспечена поддержка типов четвёртой модели шейдеров BlendState, ComputeShader, DomainShader, GeometryShader, HullShader, DepthStencilState и RasterizerState, а также функций OMSetRenderTargets() SetBlendState(), SetComputeShader(), SetDomainShader(), SetGeometryShader(), SetHullShader(), SetPixelShader(), SetVertexShader() SetDepthStencilState() и SetRasterizerState().
  • В компиляторе шейдеров реализована поддержка разбора и хранения в различных форматах значений инициализации для глобальных переменных, параметров функций и аннотаций.
  • Добавлена поддержка регистрового пространства шейдерной модели 5.1.
  • Реализованы встроенные функции tex1D(), tex2D(), tex3D(), texCUBE(), asint(), f16tof32(), faceforward(), GetRenderTargetSampleCount(), rcp(), tex2Dbias(), tex1Dgrad(), tex2Dgrad(), tex3Dgrad() и texCUBEgrad().
  • В libvkd3d добавлен интерфейс ID3D12CommandList6 и реализована возможность создания текстур, сжатие которых осуществляется на уровне отдельных блоков (например, отдельно сжимаются блоки, размером 4x4 пикселя).
  • Добавлена поддержка структуры vkd3d_shader_parameter_info и параметров VKD3D_SHADER_PARAMETER_DATA_TYPE_FLOAT32, VKD3D_SHADER_PARAMETER_NAME_ALPHA_TEST_FUNC, VKD3D_SHADER_PARAMETER_NAME_ALPHA_TEST_REF, VKD3D_SHADER_PARAMETER_NAME_FLAT_INTERPOLATION и VKD3D_SHADER_PARAMETER_TYPE_BUFFER.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.winehq.org/news/20...)
  2. OpenNews: Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.12 с реализацией Direct3D 12
  3. OpenNews: Выпуск VKD3D-Proton 2.13, форка Vkd3d с реализацией Direct3D 12
  4. OpenNews: В состав DXVK добавлена поддержка Direct3D 8
  5. OpenNews: Выпуск DXVK 2.4, реализации Direct3D 8/9/10/11 поверх API Vulkan
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/61786-vkd3d
Ключевые слова: vkd3d, wine
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:15, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Закину свежую идею автору. А что если накопить изменений на несколько версий, а потом выкатить новость сразу на все? Зачем эти новости про вино каждую неделю?
     
     
  • 2.4, daemontux (?), 15:22, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А смысл? Наоборот выкатили релиз, возможно это поможет каким-то играм лучше работать, ну и уже можно тестить и писать багрепорты. Если вам не надо можете не использовать.
     
  • 2.6, Аноним (6), 15:40, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    *ля, чувак, ты настолько неискренен, что просто песец.

    Если бы у тебя реально не было бы ни времени, ни желания читать и комментировать эти новости, ты не ... стал писать этот комментарий, правильно?

    Пройди мимо, не открывай, будь счастлив.

    Твой мелкий ненужный негатив никому не встался.

     
     
  • 3.9, Аноним (1), 15:48, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Негатив существует только в твоей голове. А у меня рациональное предложение. Чего про релизы каждой минорной версии ноды не пишут. Там изменений на каждую неделю хватит. Сегрегация ноды по отношению к вайну. И таких либ тысячи.
     

  • 1.2, Аноним (1), 15:15, 29/08/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    Ну и при существовании виртуалок вино теряет смысл.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 15:21, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    В 2024 году наоборот, лол. Какой смысл ловить оверхед от виртуалки, если под вайном софт работает так же или шустрее нативного?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 15:36, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Намного, намного быстрее. До сих пор вспоминаю, как проходил planescape tornment в виртуалке.
     
  • 3.10, Аноним (1), 15:49, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 2024 году железо достигло таких пределов, что факта наличия виртуалки уже давно не замечаешь.
     
     
  • 4.11, Аноним (11), 16:13, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только если у тебя игра под опенгл, игра с dx12 потребует прокидывания гпу, а такое мало у кого есть (ну кроме ноутбуков)
     
  • 2.7, _kp (ok), 15:41, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Наоборот, Wine делает применение виртуалок менее нужным, работает быстрее, и жрет сильно меньше ОЗУ.
    К тому же, если приложение хорошо работает в Wine, можно и о кроссплатформенности особо не задумываться, ибо Windows-приложение и так отлично запустится на Windows, Macos, Linux, и даже на Android смартфоне, и кое как, с оговорками, и на iOS.    
     
  • 2.8, Аноним (6), 15:42, 29/08/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Чувак, ты не поверишь, но ради некоторых игр просто не хочется перезагружаться/dual boot'иться.

    А реальные задр*ты гамают под виндой, да, потому что kernel anticheats в Wine не работают.

     
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