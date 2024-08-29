Проект Wine опубликовал Vkd3d 1.13 с реализацией Direct3D 12

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Проект Wine опубликовал выпуск пакета vkd3d 1.13 с реализацией Direct3D 12, работающей через трансляцию вызовов в графический API Vulkan. В состав пакета входят библиотеки libvkd3d с реализаций Direct3D 12, libvkd3d-shader c транслятором 4 и 5 модели шейдеров и libvkd3d-utils с функциями для упрощения портирования приложений Direct3D 12, а также набор демонстрационных примеров, включая порт glxgears на Direct3D 12. Код проекта распространяется под лицензией LGPLv2.1.
Библиотека libvkd3d поддерживает большую часть возможностей Direct3D 12, включая средства для графики и вычислений, очереди и списки команд, дескрипторы и дескрипторы кучи, корневые сигнатуры, неупорядоченный доступ, Sampler-ы, сигнатуры команд, корневые константы, непрямую (indirect) отрисовку, методы Clear*() и Copy*(). В libvkd3d-shader реализована трансляция байткода моделей шейдеров в промежуточное представление SPIR-V. Поддерживаются вершинные, пиксельные, тесселяционные, вычислительные и простые геометрические шейдеры, сериализация и десериализация корневой сигнатуры. Из шейдерных инструкций реализованы арифметические, атомарные и битовые операции, операторы сравнения и управления потоком передачи данных, инструкции sample, gather и load, операции неупорядоченного доступа (UAV, Unordered Access View).
В новой версии:
- В компилятор HLSL добавлена поддержка разворачивания циклов (loop unrolling, оптимизация, при которой для более эффективного использования процессорного кэша и сокращения ветвления цикличные операции заменяется на несколько идущих друг за другом копий кода).
- Добавлена поддержка компилятора эффектов для некоторых объектов состояния четвёртой модели шейдеров.
- Обеспечена поддержка типов четвёртой модели шейдеров BlendState, ComputeShader, DomainShader, GeometryShader, HullShader, DepthStencilState и RasterizerState, а также функций OMSetRenderTargets()
SetBlendState(),
SetComputeShader(), SetDomainShader(), SetGeometryShader(),
SetHullShader(), SetPixelShader(), SetVertexShader()
SetDepthStencilState() и SetRasterizerState().
- В компиляторе шейдеров реализована поддержка разбора и хранения в различных форматах значений инициализации для глобальных переменных, параметров функций и аннотаций.
- Добавлена поддержка регистрового пространства шейдерной модели 5.1.
- Реализованы встроенные функции tex1D(), tex2D(), tex3D(), texCUBE(), asint(), f16tof32(), faceforward(), GetRenderTargetSampleCount(), rcp(), tex2Dbias(), tex1Dgrad(), tex2Dgrad(), tex3Dgrad() и texCUBEgrad().
- В libvkd3d добавлен интерфейс ID3D12CommandList6 и реализована возможность создания текстур, сжатие которых осуществляется на уровне отдельных блоков (например, отдельно сжимаются блоки, размером 4x4 пикселя).
- Добавлена поддержка структуры vkd3d_shader_parameter_info и параметров VKD3D_SHADER_PARAMETER_DATA_TYPE_FLOAT32, VKD3D_SHADER_PARAMETER_NAME_ALPHA_TEST_FUNC, VKD3D_SHADER_PARAMETER_NAME_ALPHA_TEST_REF, VKD3D_SHADER_PARAMETER_NAME_FLAT_INTERPOLATION и VKD3D_SHADER_PARAMETER_TYPE_BUFFER.