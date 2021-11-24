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Представлен дистрибутив Amazon Linux 2022

24.11.2021 22:34

Компания Amazon начала тестирование нового дистрибутива общего назначения Amazon Linux 2022, оптимизированного для облачных окружений и поддерживающего интеграцию с инструментами и расширенными возможностями сервиса Amazon EC2. Дистрибутив придёт на смену продукту Amazon Linux 2 и примечателен уходом от использования в качестве основы пакетной базы CentOS в пользу дистрибутива Fedora Linux. Сборки формируются для архитектур x86_64 и ARM64 (Aarch64).

Проект также перешёл на новый предсказуемый цикл сопровождения, подразумевающий формирование новых значительных релизов каждый два года с выпуском промежуточных ежеквартальных обновлений. Каждый значительный выпуск будет ответвляться от актуального на тот момент релиза Fedora Linux. В состав промежуточных выпусков планируют включать новые версии некоторых востребованных пактов, таких как языки программирования, но эти версии будут поставляться параллельно в отдельном пространстве имён - например, выпуск Amazon Linux 2022 будет включать Python 3.8, но в ежеквартальном обновлении будет предложен Python 3.9, который не заменит базовый Python, а будет доступен в форме отдельного набора пакетов python39, который можно будет использовать по желанию.

Общее время поддержки каждого выпуска будет составлять пять лет, из которых два года дистрибутив будет находится на стадии активной разработки и три года в фазе сопровождения с формированием корректирующих обновлений. Пользователю будут предоставлены возможности привязки к состоянию репозиториев и самостоятельного выбора тактики установки обновлений и перехода на новые выпуски. Несмотря на первостепенную ориентацию на использование в AWS (Amazon Web Services), дистрибутив также будет поставляться в форме универсального образа виртуальной машины, который можно будет применять на локальной системе или в других облачных окружениях.

Кроме перехода на пакетную базу Fedora Linux из существенных изменений отмечается включение по умолчанию системы принудительного контроля доступа SELinux в режиме "enforcing". В ядре Linux будут включены расширенные возможности для усиления безопасности, такие как верификация модулей ядра по цифровой подписи. Обновления для ядра Linux будут выпускаться с применением технологии "live patching", дающей возможность устранить уязвимости и применить важные исправления к ядру без перезагрузки системы.

  1. Главная ссылка к новости (https://aws.amazon.com/about-a...)
  2. OpenNews: Amazon открыл код Babelfish, расширений для замены MS SQL Server на PostgreSQL
  3. OpenNews: Amazon опубликовал OpenSearch 1.0, форк платформы Elasticsearch
  4. OpenNews: Amazon опубликовал открытый игровой движок Open 3D Engine на базе технологий CryEngine
  5. OpenNews: Amazon опубликовал Bottlerocket 1.0.0, Linux-дистрибутив на базе изолированных контейнеров
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск Corretto 8, LTS-дистрибутива Java 8 от Amazon
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/56224-amazon
Ключевые слова: amazon, linux
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, А где же каменты (?), 22:42, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Годно, надеюсь на bare metal тоже заработает.
     
  • 1.2, Аноним (2), 22:43, 24/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Для пользователей Амазон Жаба наверно интересно. Федора в качестве основы -- это вполне здоровое решение, копролиты часто мешают в разработке.
     
     
  • 2.4, Прохожий (??), 23:17, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Дают денег на разработку? Неуж-то хоть немного мозг тяжело напрягать, прежде чем ляпать подобные глупости?

    Федору кто поддерживает, кстати? А, вот те самые копролиты, оказывается. Какой сюрприз!

     
     
  • 3.9, Аноним (2), 23:55, 24/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если изначально ориентироваться на легаси, затраты ощутимо возрастают. Это не так работает, просто некоторые не понимают. Копролиты нужны чтобы софт разработанный с прицелом на будущее продолжал справляться ещё некоторое время без переписывания. Потом наступает стадия когда пора бы уже переписать, но это ж траты. А тащить копролиты совсем не траты, угу.
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:25, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Мот где и полезно, но Fedora в качестве базы - такое себе.
     
  • 1.12, Смузихлёб (?), 00:34, 25/11/2021 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В линукс сообществе делают всё, кроме нормального графического окружения.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:39, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Слишком толсто. Это не дистрибутив для десктопа.
     
     
  • 3.14, Смузихлёб (?), 00:48, 25/11/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это не дистрибутив для десктопа.

    Тем более не нужно.

     

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